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На корабель США, що зайшов у Чорне море, можемо подивитися через приціл систем оборони, - Путін

На корабель США, що зайшов у Чорне море, можемо подивитися через приціл систем оборони, - Путін

Президент РФ Володимир Путін зазначив, що на корабель ВМС США, що увійшов до Чорного моря, можна подивитися в бінокль або приціл засобів оборони.

Відповідну заяву Путін зробив, відкриваючи у понеділок серію нарад із оборонної тематики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"От і зараз, ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо подивитися на нього в бінокль або приціл відповідних систем оборони", - сказав Путін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує до Чорного моря для взаємодії із союзниками по НАТО

Автор: 

корабель (1618) путін володимир (24218) США (23613) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+76
Пусть Шойгу в очко заглянет!
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01.11.2021 15:02 Відповісти
+40

а- Вчера на горбатой горе Кунжутовичь отаким сволом мне дымоход прочистил....
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01.11.2021 15:07 Відповісти
+34
ты ***** швабру вынь для начала из задницы..
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01.11.2021 15:02 Відповісти
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Та ні . Гіпер-пупер "Кузя" !!!
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01.11.2021 15:45 Відповісти
Посмотреть можем,а сделать ничего не можем ) импотентные макаки.
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01.11.2021 15:08 Відповісти
ото ж бо!

иногда лучше промолчать, чем квакать
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01.11.2021 15:10 Відповісти
так ******** только и осталось что наблюдать. И то, чтобы этого не заметили матросики нато. иначе выпорят русню на конюшне и по бутылкам кацапню рассадят.
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01.11.2021 15:08 Відповісти
Я гадав, що тільки в Україні керує клован, але й у кацапів, виявляється, є не гірший скоморох. В приціл воно надумало заглядати на кораблі США... От же ж балван, ...лять...
Ти зразу морду свою вимий, моль, ...лять, задрочена !!!
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01.11.2021 15:08 Відповісти
На "Ашота" дивись, там реальна загроза!
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01.11.2021 15:08 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , October 28
И о хорошем... В США считают возможным полное уничтожение Балтийского флота РФ и превращение ее Черноморского флота в решето. Об этом говорится в статье журналиста Д. Экса, опубликованной на сайте Forbes.
«Два B-1 могут выпустить 48 LRASM. Этого может оказаться достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», - говорится в статье.
Как отмечает издание, LRASM B-1 благодаря большой дальности смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Что интересно... 19 октября был зафиксирован боевой вылет этих бомбардировщиков в воздушном пространстве над Черным морем и имитация уничтожения балалайских корыт.
Для справки: Rockwell B-1 Lancer - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, в частности осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
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01.11.2021 15:09 Відповісти
зачем русню всю топить. один ватный корапь расхерачить а остальные кассабы сами затопят.
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01.11.2021 15:12 Відповісти
Опыт есть. "Легендарный Севастополь, неприступный для врагов!!!" Аж два рази... Ну і "можем повторить!"
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01.11.2021 15:50 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.11.2021 15:51 Відповісти
Як в тому анекдоті - і знаю шо Сірко і бачу шо Сірко, а срати перестати не можу.
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01.11.2021 15:11 Відповісти
На ваши замки и счета банковские, равно как и ПМЖ в западных странах посмотрит потом интерпол и ФБР.
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01.11.2021 15:12 Відповісти
Ну, бункерный дед Вова Путин,готовься! США и НАТО «порожняк не гонят». А чем может ответить бункерное ссыкло - Вова Путин-Х#уйло? Мультфильмами и карикатурами французкого журнала Charlie Hebdo. Совпадение? Не думаю.
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01.11.2021 15:12 Відповісти
Ну подивіться як має виглядати ******** бойовий корабель. А краще якутському скульптору покажіть. Може він вам щось схоже згівна зліпить.
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01.11.2021 15:13 Відповісти
Уявила, як ху#ло дивиться у бінокль на американський корабель та дулі показує, а у цей час йому міняють бронепамперс.
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01.11.2021 15:14 Відповісти
Пані Іренко, У Вас таки уява працює непогано !
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01.11.2021 15:54 Відповісти
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01.11.2021 15:15 Відповісти
І секундомір стрілочний не забудьте прихватити до прицілу.
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01.11.2021 15:18 Відповісти
срочно забрать всю *********** из Америки в виде ответньіх мер
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01.11.2021 15:19 Відповісти
Это всем что Х#йло может - посмотреть в бинокль ...
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01.11.2021 15:21 Відповісти
Да смотрите сколько угодно. Это единственно что осмелитесь сделать. Посмотрели, поменяли штаны и дальше гордится вяличием...
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01.11.2021 15:23 Відповісти
писю ты соснешь куйло кацапское!
скоро гопник кацапия будет отгребать по рылу от всех соседей.
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01.11.2021 15:23 Відповісти
І з цим дауном байденівська адміністрація веде таємні перемовини?
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01.11.2021 15:24 Відповісти
Слон и моська-пуйло.
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01.11.2021 15:24 Відповісти
Вуайери́зм (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. voyeurisme от https://ru.wiktionary.org/wiki/voir#%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 voir «видеть») или визиони́зм (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/viso#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 viso «глядеть, смотреть») - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) сексуальная девиация ,
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01.11.2021 15:25 Відповісти
за НАТОй решил подглядывать пердун старый
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01.11.2021 18:10 Відповісти
вова. а у тебя со зрением все хорошо?
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01.11.2021 15:30 Відповісти
Патамуша это уже внутреннее море
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01.11.2021 15:31 Відповісти
внутриАмериканское ?
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02.11.2021 00:15 Відповісти
Абы шо-то ляпнуть. Дебил,блеать.
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01.11.2021 15:31 Відповісти
посмотреть конечно могут... только недолго.. до гальюна добежать надо успеть
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01.11.2021 15:32 Відповісти
Слова галімого гопніка, котрий бере на понт, але коли отримусь по свинособачому рилу, то оразу починать скавчати, про міжнароні договора та угоди згадувати... правий був Борис Нємцов..
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01.11.2021 15:33 Відповісти
сцарь -недомерок все более смешен и жалок
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01.11.2021 15:33 Відповісти
підтверджую!
все, що ви можете - це подивитись!
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01.11.2021 15:33 Відповісти
І тільки - не дуже довго. Бо довго, як то кажуть " на Параше " - "чревато" .
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01.11.2021 15:58 Відповісти
Вот с одной стороны, можно было бы и оставить без ответа слова ********* на всю голову маразматика ...
С другой стороны, безответность порождает системность угроз и переход к действиям (Грузия, Крым, Донбас).
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01.11.2021 15:36 Відповісти
Ну пусть нападёт на США. Чем раньше он это сделает, тем быстрее он избавит Землю от своего присутствия
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01.11.2021 15:44 Відповісти
Извини, но начну, казалось бы, издалека.
Как ты считаешь, чья армия сейчас сильнее: ВСУ или орков в ОРДЛО?
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01.11.2021 15:57 Відповісти
Наша армия, конечно сильнее. В ОРДЛО вообще своей армии нет, им ***** оружие поставляет и там присутствуют регулярные российские воиска
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01.11.2021 16:01 Відповісти
Согласен, сильнее. Почему же тогда орки ежедневно обстреливают наши позиции?
Ответ: Они на 100% уверены, что не прилетит 10-и кратная ответочка. "Б" - безнаказанность.
Возвращаемся к кораблю США. Сильнее ли США, чем россия? Безусловно! Почему же тогда ***** позволяет себе такие наглые и угрожающие заявления?
Может по той же самой причине?
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01.11.2021 16:58 Відповісти
Директива постреливать. Типа внутри украинский конфликт, а мы мыратворцы. Ну и потом списывать на войну кучу всего
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01.11.2021 18:30 Відповісти
А ти орків ОРДЛО рахуєш окремо від орків мордору?
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01.11.2021 16:01 Відповісти
с какой целью интересуетесь?
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01.11.2021 16:05 Відповісти
а вы?
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01.11.2021 16:20 Відповісти
а я не у вас спрашивал, зачем встряешь?
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01.11.2021 16:23 Відповісти
Тю, я даже не подозревал, шо Цензор -это ваша вотчина.
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01.11.2021 16:37 Відповісти
Пореченкова срочно в командировку, у него опыт есть, может по слабоумию повернёт краник, нажмёт кнопку (кто помнит "Особенности национальной рыбалки"?)...
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01.11.2021 16:40 Відповісти
бєздомная націанальность може хоч скрізь своє очко дивится. Нормальні люди подивляться на кораблі США у своїх портах на запрошення американців усіх бажаючих ознайомитися із кораблем.
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01.11.2021 15:41 Відповісти
*****, а не пора ли тебе перейти от слов к делу? Покажи какой ты крутой вояка на самом деле - напади на Америку. Это будет твоё последнее действие в жизни
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01.11.2021 15:41 Відповісти
На то і розрахунок)). Зараз весь світ спостерігатиме, як москалів наче на мотузці водитимуть))
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01.11.2021 15:43 Відповісти
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01.11.2021 15:53 Відповісти
Можешь посмотреть и насрать себе в штаны!
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01.11.2021 15:55 Відповісти
Він це вже зробив.
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01.11.2021 16:03 Відповісти
идиот=) Их Вован, как и наш, в Армии не служил... И это сразу видно
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01.11.2021 15:56 Відповісти
Не успеет флагманский американский корабль приблизиться к Крыму, как лаптеногие снова утопят весь свой флот. А потом с помпой откроют еще один памятник кораблям, ими же уничтоженными.
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01.11.2021 15:57 Відповісти
Ці всі понти виключно для дурних московітів.
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01.11.2021 15:59 Відповісти
да...давно их не били, чувство самосохранения совсем притупилось.
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01.11.2021 16:01 Відповісти
Пока кацапы будут смотреть, DD{ спрячется в бункере.
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01.11.2021 16:06 Відповісти
Конь в пальто . Да три страны черноморского бассейна это члены НАТО ( Турция, Румыния и Болгария), а две стороны партнеры НАТО и хотят туда вступить ( Грузия и Украина). Ну и посмотреть береговую линию всех этих стран и сравнить черноморское побережье Рашистана.. а если бы еще откинуть побережье оккупированных ими территорий ( Крыма и Абхазии.0 То у Раши остался бы отрезок от Тамани до Сочи.. И они еще будут указывать странам Черноморского бассейна чьи корабли принимать или каким кораблям находиться в международных водах. Пускай смотрит за Белым морем, что их то их.
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01.11.2021 16:12 Відповісти
Дурачок, та нафиг тебе Черное море, ПУГАЕШЬ ИДИОТ ТУТ ВСЕХ АМЕРАМИ. Муйлуша, проснись, амеры с япошками - уже во Владивостоке:
https://www.kommersant.ru/doc/944175 Корабли ВМС США приплыли во Владивосток - Коммерсант

https://www.youtube.com/watch?v=c1ytS4tssZA Японские военные корабли во Владивостоке - YouTube
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01.11.2021 16:12 Відповісти
99,99% даже отдаленно не представляют что может такой корабль. Если вы мечтаете занятся сексом втроём или у вас заначка в старом башмаке , то там это знают
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01.11.2021 16:15 Відповісти
Цікаво,чому кожен недомірок вважає себе за Наполеона ????)))
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01.11.2021 16:15 Відповісти
ЭТО ПЫНЯ НАПОЛЕОНИТ В ЧЕРНОМ МОРЕ, Во Владивостоке он - Емелюшка-дурачок.
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01.11.2021 16:18 Відповісти
не, ну интересно же своими глазами посмотреть на корабль способный гарантированно уничтожить весь ЧФ находясь за границей средств обороны😁
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01.11.2021 16:22 Відповісти
Если к берегам задротной страны прибыл посол сверхдержавы, не факт что у него граната в кормане
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01.11.2021 16:33 Відповісти
Страна способная уничтожить биопомойку не выходя из офиса может вызывать только восхищение
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01.11.2021 16:38 Відповісти
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01.11.2021 16:23 Відповісти
Пыня, похоже, так и не вкурил в Сирии, шо такое американская фаршировочная махина...
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01.11.2021 16:25 Відповісти
И вот эту всю херню ему кто то пишет. И пишут специально с целью чтоб он это произнёс, выставил себя идиотом и чтоб над ним поржали Оно не понимает, что уже даже свои над ним откровенно издеваются
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01.11.2021 16:29 Відповісти
Дык, в КГБ он то и не достиг для своего возраста надлежащих высот... Пыня в парашинском КГБ, был шаровиком -затейником, шо бубочка на граждане.
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01.11.2021 16:35 Відповісти
Корабль зашёл? Зашёл. Посмотреть на него в бинокль можно? Можно. В прицел? Тоже можно.
В чём проблема? Что здесь обсуждают 2 страницы?
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01.11.2021 16:45 Відповісти
Я давно писал здесь, нету никакой там личности, ни идеологии, ни религии, даже семьи у него нет. Это говорящая голова конторы. Читайте Суворова
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01.11.2021 18:34 Відповісти
***** никто не сказал, что земля круглая?
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01.11.2021 16:46 Відповісти
через перископ из бункера
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01.11.2021 16:46 Відповісти
Посмотреть ,конечно можешь. Смотри .
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01.11.2021 16:55 Відповісти

сам прицел.
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01.11.2021 17:00 Відповісти
А шо то очочко старенькое у нас жим-жим... Видать, корабль везет "пламенный привет" от товарища Байдена.
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01.11.2021 17:04 Відповісти
если два валенка к морде притянуть то то же бинокль
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01.11.2021 17:13 Відповісти
Можно посмотреть через прицел системы обороны мацквы невооруженным глазом.
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01.11.2021 17:17 Відповісти
Ну что вы как дети!
Пупкин выступает для своих избирателей, типа а мы пиндосов на кую вертели!
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01.11.2021 17:18 Відповісти
Да, но во Владике пыня играе на амерской флейте другую тихоокеанскую песнь для своих орков, несовместимую с черноморской - здесь явно не в избирателях дело... все как-то уж оч контрастно и дисонансно... ЗЫ... смотрите выше на
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01.11.2021 19:19 Відповісти
Друг мой, а ты уверен что зрители помнят, что было 3-го июня?
Лучше расскажи как там твоя борьба с канадским клёном - признаёшь поражение или битва будет продолжена? София писала, что возможно дело в том, что семена не были выдержаны при морозе.
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02.11.2021 11:35 Відповісти
Через прицел пускай смотрят. Лишь бы они валенки на пульт не бросали.
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01.11.2021 17:31 Відповісти
Вова ты смотришь?Мы знаем,шо ты смотришь.Давай открывай Вова.Вова,открывай
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01.11.2021 17:33 Відповісти
НАТЫ пришли за пынькой
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02.11.2021 00:17 Відповісти
Через ширинку можеш подивитися.
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01.11.2021 17:34 Відповісти
Американцы отрабатывают детали авиаудары по черноморскому и балтийскому флоту - с гарантией полного уничтожения в течении часов. Отрабатывают на границах раши. Что то никто не замечал орков ( авиацию орков возле границ США и возле баз в Европе. Ху@лу, учитывая , что он извращенец- педофил, лучше подсматривать в ,, перекрестия оборонных ,,систем...
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01.11.2021 17:57 Відповісти
Привычка подглядывать в бинокль за малолетками к старости только усилилась. Корабль же случайно попал в поле зрения из за чего дрогнула рука извращенца.
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01.11.2021 18:35 Відповісти
Рутина-регулярно заходят в Ч. море и так же регулярно выходят.Ротация называется.))
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01.11.2021 19:36 Відповісти
смельчак сидит в бункере безвылазно. на G20 не поехал.
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01.11.2021 20:46 Відповісти
Для разрушения рашки п-н делал делает и будет делать все что может, и это хорошо, молодец
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02.11.2021 08:42 Відповісти
"И отдаленные седой (зимы ) войны угрозы"....
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02.11.2021 09:10 Відповісти
Ну подивись, подивись.
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02.11.2021 11:40 Відповісти
там заходил тоже ракетный эсминец в Балтику - "флот" рашки побросал вымпелы и срочно вышел на море. вот так. а таких эсминцев у "вероятного противника" - .... ну более лучше ста единиц.
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02.11.2021 12:37 Відповісти
У рашки больные все. Забавно было посмотреть на YouTube их "Спутник" с военным экспертом, когда корабль был на подходе к Черному морю. Он в захлеб рассказывал, как силен Черноморский флот. Что этому кораблю не обязательно заходить в Черное море, что великий Черноморский флот может не выходя в море уничтожить сразу все корабли, находящиеся в Средиземном море. При этом он яростно успел вставить в свою речь раз десять, что Украина - агрессор, и по ней нужно срочно нанести превентивный удар.
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02.11.2021 15:09 Відповісти
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