На корабель США, що зайшов у Чорне море, можемо подивитися через приціл систем оборони, - Путін

Президент РФ Володимир Путін зазначив, що на корабель ВМС США, що увійшов до Чорного моря, можна подивитися в бінокль або приціл засобів оборони.

Відповідну заяву Путін зробив, відкриваючи у понеділок серію нарад із оборонної тематики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"От і зараз, ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо подивитися на нього в бінокль або приціл відповідних систем оборони", - сказав Путін.

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