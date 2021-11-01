На корабель США, що зайшов у Чорне море, можемо подивитися через приціл систем оборони, - Путін
Президент РФ Володимир Путін зазначив, що на корабель ВМС США, що увійшов до Чорного моря, можна подивитися в бінокль або приціл засобів оборони.
Відповідну заяву Путін зробив, відкриваючи у понеділок серію нарад із оборонної тематики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"От і зараз, ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо подивитися на нього в бінокль або приціл відповідних систем оборони", - сказав Путін.
Топ коментарі
+76 Rouhh Elohim
показати весь коментар01.11.2021 15:02 Відповісти Посилання
+40 Mganga Zambezi
показати весь коментар01.11.2021 15:07 Відповісти Посилання
+34 молодой рабочий
показати весь коментар01.11.2021 15:02 Відповісти Посилання
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иногда лучше промолчать, чем квакать
Ти зразу морду свою вимий, моль, ...лять, задрочена !!!
И о хорошем... В США считают возможным полное уничтожение Балтийского флота РФ и превращение ее Черноморского флота в решето. Об этом говорится в статье журналиста Д. Экса, опубликованной на сайте Forbes.
«Два B-1 могут выпустить 48 LRASM. Этого может оказаться достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», - говорится в статье.
Как отмечает издание, LRASM B-1 благодаря большой дальности смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Что интересно... 19 октября был зафиксирован боевой вылет этих бомбардировщиков в воздушном пространстве над Черным морем и имитация уничтожения балалайских корыт.
Для справки: Rockwell B-1 Lancer - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, в частности осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
скоро гопник кацапия будет отгребать по рылу от всех соседей.
все, що ви можете - це подивитись!
С другой стороны, безответность порождает системность угроз и переход к действиям (Грузия, Крым, Донбас).
Как ты считаешь, чья армия сейчас сильнее: ВСУ или орков в ОРДЛО?
Ответ: Они на 100% уверены, что не прилетит 10-и кратная ответочка. "Б" - безнаказанность.
Возвращаемся к кораблю США. Сильнее ли США, чем россия? Безусловно! Почему же тогда ***** позволяет себе такие наглые и угрожающие заявления?
Может по той же самой причине?
https://www.kommersant.ru/doc/944175 Корабли ВМС США приплыли во Владивосток - Коммерсант
https://www.youtube.com/watch?v=c1ytS4tssZA Японские военные корабли во Владивостоке - YouTube
В чём проблема? Что здесь обсуждают 2 страницы?
сам прицел.
Пупкин выступает для своих избирателей, типа а мы пиндосов на кую вертели!
Лучше расскажи как там твоя борьба с канадским клёном - признаёшь поражение или битва будет продолжена? София писала, что возможно дело в том, что семена не были выдержаны при морозе.
зимы )войны угрозы"....