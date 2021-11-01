У "Дії" за останні 4 дні згенерували 1 млн COVID-сертифікатів, - Федоров
За останні чотири дні українці згенерували в "Дії" 1 млн COVID-сертифікатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Застосунком "Дія" користуються 9 мільйонів українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко - за 10 днів. Такий зліт пов'язаний із COVID-сертифікатами. Лише за останні 4 дні було згенеровано мільйон документів. Загальна кількість становить уже 5 мільйонів і продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.
"З одного боку, хотілося б радіснішого приводу для підкорення нового рубежу. З іншого, українці починають масово робити щеплення та генерувати сертифікати. І це радує. Чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони і повернемося до нормального життя без обмежень", – додав міністр.
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