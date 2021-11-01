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У "Дії" за останні 4 дні згенерували 1 млн COVID-сертифікатів, - Федоров

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За останні чотири дні українці згенерували в "Дії" 1 млн COVID-сертифікатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Застосунком "Дія" користуються 9 мільйонів українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко - за 10 днів. Такий зліт пов'язаний із COVID-сертифікатами. Лише за останні 4 дні було згенеровано мільйон документів. Загальна кількість становить уже 5 мільйонів і продовжує зростати", - йдеться в повідомленні.

"З одного боку, хотілося б радіснішого приводу для підкорення нового рубежу. З іншого, українці починають масово робити щеплення та генерувати сертифікати. І це радує. Чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони і повернемося до нормального життя без обмежень", – додав міністр.

Також читайте: Отримати COVID-сертифікати у "Дії" тепер можна без підтвердження особи за допомогою Photo ID, - Мінцифри

Автор: 

сертифікат (427) Федоров Михайло (893) Дія (1149)


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Топ коментарі
+2
Задолбал уже! Чего хвастаться? Загнали всех в ту дию через ковид и все. ПОЧЕМУ нельзя брать сертификат через хелси, в котором все есть???
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01.11.2021 15:40 Відповісти
+2
Дайте пошаговую инструкцию,как сгенерировать сертификат без подписи,всяк уже пробовал,не катит
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01.11.2021 16:00 Відповісти
+1
21-летний прогер трудится не покладая рук
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01.11.2021 16:37 Відповісти
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скоро узнают новости по своему недвижу)
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01.11.2021 15:39 Відповісти
це точно )))) вже тиждень намагаюся достукатися до саппорта, щоб ткнути носом в помилки...
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01.11.2021 15:49 Відповісти
Задолбал уже! Чего хвастаться? Загнали всех в ту дию через ковид и все. ПОЧЕМУ нельзя брать сертификат через хелси, в котором все есть???
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01.11.2021 15:40 Відповісти
Потому що е-health це програма для спеціалістів.
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01.11.2021 15:44 Відповісти
Хто такое сказал?
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01.11.2021 15:45 Відповісти
А у вас є доступ в ту програму ?
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01.11.2021 16:07 Відповісти
Да. Как и у всех, кто там зарегится
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01.11.2021 17:39 Відповісти
І що ви там робите, аж цікаво..
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01.11.2021 18:37 Відповісти
Спеціально зайшла на сторінку і не побачила там опції для вільної реєстрації.
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01.11.2021 18:38 Відповісти
В Хелси нет возможности распечатать сертификат. Это для врачей.
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01.11.2021 18:44 Відповісти
Дайте пошаговую инструкцию,как сгенерировать сертификат без подписи,всяк уже пробовал,не катит
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01.11.2021 16:00 Відповісти
удали приложение и опять установи
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01.11.2021 18:45 Відповісти
21-летний прогер трудится не покладая рук
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01.11.2021 16:37 Відповісти
Сколько из них ПОДДЕЛЬНЫХ? Кто-то сравнивал итоговое кол-во всех вакцинированных на ХЕЛСИ с тем же кол-вом по данным МОЗ? Это и будет суммарное кол-во липовых бумажек, внесённых хмырями в общую базу...
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01.11.2021 18:07 Відповісти
Я знаю людей какие купили за взятку "вакцинацию" с занесением в ДІЮ.
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01.11.2021 19:31 Відповісти
 
 