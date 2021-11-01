ЄС у середині листопада запровадить 5-й пакет санкцій проти Білорусі, - журналіст Йозвяк
Європейський Союз запровадить нові санкції проти режиму у Білорусі. П'ятий пакет санкцій має схвалити до середини листопада.
Про це повідомив у своєму твіттері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Дипломати ЄС домовилися минулого тижня розширити критерії санкцій для Білорусі, включивши до них "незаконне перетинання зовнішніх кордонів держави-члена ЄС та "контрабанду незаконних товарів на територію держави-члена"". 5-й пакет санкцій має надійти до середини листопада", - зазначив журналіст.
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показати весь коментар01.11.2021 15:44 Відповісти Посилання
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показати весь коментар01.11.2021 15:51 Відповісти Посилання
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- так себе стратегия
А, так ты из чарко-шкварочных. Ну, тогда ясно-понятно. Непонятно лишь, зачем литвином подписываешься.
@bamr69
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https://twitter.com/bamr69/status/1455030438578294786 9 ч
На саммите G 20 . Неприязнь к Мордору такая сильная , что Джон Керри готов из штанов выпрыгнуть от шуток Лаврова .
А так, одна показуха.