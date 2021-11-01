УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8203 відвідувача онлайн
Новини
1 340 17

ЄС у середині листопада запровадить 5-й пакет санкцій проти Білорусі, - журналіст Йозвяк

ЄС у середині листопада запровадить 5-й пакет санкцій проти Білорусі, - журналіст Йозвяк

Європейський Союз запровадить нові санкції проти режиму у Білорусі. П'ятий пакет санкцій має схвалити до середини листопада.

Про це повідомив у своєму твіттері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Дипломати ЄС домовилися минулого тижня розширити критерії санкцій для Білорусі, включивши до них "незаконне перетинання зовнішніх кордонів держави-члена ЄС та "контрабанду незаконних товарів на територію держави-члена"". 5-й пакет санкцій має надійти до середини листопада", - зазначив журналіст.

ЄС у середині листопада запровадить 5-й пакет санкцій проти Білорусі, - журналіст Йозвяк 01

Також читайте: Польський сейм схвалив проєкт будівництва стокілометрової стіни на кордоні з Білоруссю

Автор: 

Білорусь (7987) санкції (12273) Євросоюз (13785) Йозвяк Рікард (159)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Ну, и не будем им больше креветки поставлять.
показати весь коментар
01.11.2021 15:44 Відповісти
+1
А зачем они купляют(контрабанду)?
показати весь коментар
01.11.2021 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё электричества закупит , не смешите, мои тапки , шо это за санкции такие , если вы торгуете с этим упырем
показати весь коментар
01.11.2021 15:41 Відповісти
просто гонят пинками Луку к скорейшему и полному объединению с Московией..
- так себе стратегия
показати весь коментар
01.11.2021 15:43 Відповісти
Ну, и не будем им больше креветки поставлять.
показати весь коментар
01.11.2021 15:44 Відповісти
И электричество им отрубите.
показати весь коментар
01.11.2021 15:45 Відповісти
профит с контрабанды имеешь?
показати весь коментар
01.11.2021 15:47 Відповісти
А зачем они купляют(контрабанду)?
показати весь коментар
01.11.2021 15:51 Відповісти
Вашу контрабанду купляют ваши братья - русские дикари. А вот шо Европа у вас покупает?
показати весь коментар
01.11.2021 16:13 Відповісти
Ты сам нахваливал нашу селедочку. Аж слюнки текли.
показати весь коментар
01.11.2021 16:17 Відповісти
Все, русский, после того как у твоего бульбофюрера окончательно крыша сьехала, белорашкинские товары не покупаем. Санта Бремор и в Норвегии точно такие же производит, тут продаются.
показати весь коментар
01.11.2021 16:20 Відповісти
Так имеешь профит с контрабанды или нет?
показати весь коментар
01.11.2021 19:04 Відповісти
Ну, не знаю, вот пенсию однако увеличили.
показати весь коментар
01.11.2021 19:26 Відповісти
Не знаешь, имеешь ли ты профит от лукашистской контрабанды?

А, так ты из чарко-шкварочных. Ну, тогда ясно-понятно. Непонятно лишь, зачем литвином подписываешься.
показати весь коментар
02.11.2021 01:26 Відповісти
Их ****, они крепчают.
показати весь коментар
01.11.2021 15:46 Відповісти
bamr


@bamr69

·
https://twitter.com/bamr69/status/1455030438578294786 9 ч



На саммите G 20 . Неприязнь к Мордору такая сильная , что Джон Керри готов из штанов выпрыгнуть от шуток Лаврова .

показати весь коментар
01.11.2021 15:51 Відповісти
Ввели бы уже санкции на СП-2.
А так, одна показуха.
показати весь коментар
01.11.2021 15:52 Відповісти
А мы не объявляем,Саша-уже друг?
показати весь коментар
01.11.2021 15:54 Відповісти
Что ети санкции им дают?? ВВП растёт, експорт тоже только увиличивается не смотря на санкции, Рубль тоже не обрушился а только укрепляется к эвро и доллару🤷
показати весь коментар
01.11.2021 17:49 Відповісти
 
 