ЄС у середині листопада запровадить 5-й пакет санкцій проти Білорусі, - журналіст Йозвяк

Європейський Союз запровадить нові санкції проти режиму у Білорусі. П'ятий пакет санкцій має схвалити до середини листопада.

Про це повідомив у своєму твіттері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Дипломати ЄС домовилися минулого тижня розширити критерії санкцій для Білорусі, включивши до них "незаконне перетинання зовнішніх кордонів держави-члена ЄС та "контрабанду незаконних товарів на територію держави-члена"". 5-й пакет санкцій має надійти до середини листопада", - зазначив журналіст.

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