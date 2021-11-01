Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару: обговорили постачання скрапленого газу, - ОП
На полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія) Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема у продовольчій та інвестиційній сферах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Одне з головних наших спільних завдань – активізація торговельно-економічного співробітництва", – наголосив Володимир Зеленський.
Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.
Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.
Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку.
Президент поновив запрошення Еміру Катару відвідати Україну з візитом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сіли і заплакали...
ЗЕ-біл !
що з нього візьмеш !
Турки через Стамбул газовози не пропускають. А до польських терміналів ще потрібно під'єднатися...
И 2 года тому он уже нашел интересный способ уменьшить платёжки за отопление в 2 раза, все помнят.
какой-то есть нефтегазовый.. но я в этом не разбираюсь что и в каких обьемах он может перевалить...
- мальчик...а на пианино слабать всемирно известный номер прямо здесь слабо?
-- я же президент Украины!
- Рассмешил...Смешной!
Зеленський знову їде в Перську затоку - з візитом до Катару
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 04/04/2021 13:36
Ой шось ...