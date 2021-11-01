УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8226 відвідувачів онлайн
Новини
5 907 59

Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару: обговорили постачання скрапленого газу, - ОП

Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару: обговорили постачання скрапленого газу, - ОП

На полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія) Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема у продовольчій та інвестиційній сферах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Одне з головних наших спільних завдань – активізація торговельно-економічного співробітництва", – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.

Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.

Також читайте: Держкомпанія Катару розраховує на швидке вирішення українською владою кризи в "зеленій" енергетиці, - Євтушенко

Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку.

Президент поновив запрошення Еміру Катару відвідати Україну з візитом.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Катар (257) клімат (180) перемовини (3026)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
ааа. обсуждали. а терминал где возьмете?
показати весь коментар
01.11.2021 15:53 Відповісти
+20
В ПриватБанке))
показати весь коментар
01.11.2021 15:57 Відповісти
+17
показати весь коментар
01.11.2021 16:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ааа. обсуждали. а терминал где возьмете?
показати весь коментар
01.11.2021 15:53 Відповісти
В ПриватБанке))
показати весь коментар
01.11.2021 15:57 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 15:59 Відповісти
казали-балакали,
сіли і заплакали...

ЗЕ-біл !
що з нього візьмеш !
показати весь коментар
01.11.2021 16:03 Відповісти
возле каждого отделения краник поставят и можно по вёдрам разливать))
показати весь коментар
01.11.2021 16:21 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 16:20 Відповісти
а маршрут?
Турки через Стамбул газовози не пропускають. А до польських терміналів ще потрібно під'єднатися...
показати весь коментар
01.11.2021 16:22 Відповісти
Обсудили возможность, пришли к выводу, что невозможно. Вот и все переговоры.
показати весь коментар
01.11.2021 17:19 Відповісти
вся "встреча" запечтлена на фото ....
показати весь коментар
01.11.2021 15:53 Відповісти
предлагал сватов купить
показати весь коментар
01.11.2021 15:56 Відповісти
Молодец Президент В.А. Зеленский. Значит зимой будет тепло в домах украинцев
показати весь коментар
01.11.2021 15:56 Відповісти
Тебя в подвале ОП пристегнули наручниками к батарее? Подай сигнал.
показати весь коментар
01.11.2021 15:59 Відповісти
він намазав зеленського на хліб
показати весь коментар
01.11.2021 16:00 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 15:59 Відповісти
Ти ідіо
показати весь коментар
01.11.2021 15:59 Відповісти
хуже - он ЗЕлёныйпередаст...\в плохом смысле этого слова...!\
показати весь коментар
01.11.2021 16:53 Відповісти
снова на посту, полезный идиот))
показати весь коментар
01.11.2021 15:59 Відповісти
Это мазохист. Ему просто нравится когда его нах посылают, вот везде и пишет "Зеленский-молодец!". Как в анекдоте про ****** - "Я бью по воротам с 3-х метров и промахиваюсь. Весь стадион кричит: Питарас!!!! А я кланяюсь, кланяюсь..."
показати весь коментар
01.11.2021 17:23 Відповісти
Ти не подумав, яким хреном той зріджений газ катарський в Україну зайде? Через який термінал? 😊 Де і в якому українському порту є в на вно ті термінали для зрідженого газу? ☺️😁 Твою домівку Зєлєнскій оже обігріти хіба тим газом, яким пердне через телевізор. ☺️Хоча підозрюю, що саме такий ти і використовуєш.
показати весь коментар
01.11.2021 16:15 Відповісти
Президент Зеленский знает что делает. Он придумает как все сделать правильно
показати весь коментар
01.11.2021 16:18 Відповісти
Властне що «прідумаєт».
показати весь коментар
01.11.2021 16:38 Відповісти
Презедент Зеленский наркоман и думать он не умеет, потому что недоразвитый немного.
И 2 года тому он уже нашел интересный способ уменьшить платёжки за отопление в 2 раза, все помнят.
показати весь коментар
01.11.2021 18:48 Відповісти
Тобто як правильно перднути, щоб тобі стало тепл?
показати весь коментар
02.11.2021 01:13 Відповісти
Це по-перше, а по-друге Туреччина не пропускає газовози через Босфор з міркувань безпеки.
показати весь коментар
01.11.2021 17:08 Відповісти
Ну, це найменша з проблем, яку вирішити все ж реально, коли турки докопають канал. А от термінали в українських портах якщо і можна збудувати, то до Маріуполя газовози не пропустіть кацапи, та й до Одеси теж швидше за все. Хіба що охороняти їх будут б натовські бойові кораблі.
показати весь коментар
02.11.2021 01:17 Відповісти
Я б не був таким упевненим, що Туреччина змінить свою думку стосовно газовозів, коли запрацює штучний канал, це перше. І друге, канал це майбутнє, а газ потрібний сьогодні.
показати весь коментар
02.11.2021 14:35 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 21:24 Відповісти
Шо то наш гарантик любит всяких эмиров и султанов из Омана Катара Аравии и т.д. И ещё - помнится мне в Одессе ещё при кучмовозе строили терминал для сжиженного газа… так он достроен? Или до сих пор под него бабло пилят??
показати весь коментар
01.11.2021 16:00 Відповісти
его зерном заполнили, тем, которое съели мыши при кловане)
показати весь коментар
01.11.2021 16:01 Відповісти
Как зерном? Сжиженным что ли? Изя ,ты не шути - дыши ротом!
показати весь коментар
01.11.2021 16:05 Відповісти
Спизженным зерном его наполнили...
показати весь коментар
01.11.2021 16:13 Відповісти
http://www.port.odessa.ua/ru/infrastruktura/neftegazovyj-terminal

какой-то есть нефтегазовый.. но я в этом не разбираюсь что и в каких обьемах он может перевалить...
показати весь коментар
01.11.2021 16:03 Відповісти
С султаном Омана уже не интересно встречаться?
показати весь коментар
01.11.2021 16:02 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 16:02 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 16:43 Відповісти
Семиты-это ли не прекрасно!
показати весь коментар
01.11.2021 16:04 Відповісти
Руки на фото просто кричать про впевненість
показати весь коментар
01.11.2021 16:07 Відповісти
Уже обещанные миллиарды инвестиций получили после путешествия нелоха в Катар?! Теперь ждем сжиженный газ!!
показати весь коментар
01.11.2021 16:08 Відповісти
На фото :

- мальчик...а на пианино слабать всемирно известный номер прямо здесь слабо?

-- я же президент Украины!
- Рассмешил...Смешной!

показати весь коментар
01.11.2021 16:12 Відповісти
беня с Польши трубу прокопает и заживём)) заторгуем)) нужно зарабатывать пока лохи ведутся.
показати весь коментар
01.11.2021 16:19 Відповісти
А може, якщо не будеш купляти фініки, то відчикрижу" інструмент," і красномовний жест рукою.
показати весь коментар
01.11.2021 17:29 Відповісти
отам где-то шибздик носится...вооон...видите охрана табуном? вы его про пианино спросите...

показати весь коментар
01.11.2021 16:28 Відповісти
Ну теперь понятно где очередной раз "устав от дел великих" будет отдыхать зеледент.
показати весь коментар
01.11.2021 16:31 Відповісти
Яке воно нікчемне - напів чоловічок
показати весь коментар
01.11.2021 16:32 Відповісти
В 2017 году Оман стал основным транзитным маршрутом для продукции Катара, после того, как несколько стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Персидского залива разорвали с ним дипломатические отношения в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 Катарского дипломатического кризиса
Зеленський знову їде в Перську затоку - з візитом до Катару
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81 04/04/2021 13:36
Ой шось ...
показати весь коментар
01.11.2021 16:36 Відповісти
Нужно прорабатьівать все возможности , в любом случае єто хорошо действует на Кремль и Газпром.
показати весь коментар
01.11.2021 16:49 Відповісти
ТЬільки відпрацювати реально, а не в якійсь віддаленій перспективі.
показати весь коментар
01.11.2021 17:24 Відповісти
Купи ему шариков -газ из Катара возить.
показати весь коментар
01.11.2021 17:29 Відповісти
Для начала нужно с Турцией решить вопрос про пропуск газовозов через Босфор!
показати весь коментар
01.11.2021 17:12 Відповісти
Та хоч би фініки поставили в вигляді обіцяних інвестицій!
показати весь коментар
01.11.2021 17:21 Відповісти
Якось невдобно за нашого президента...Всі кругом високі,а наш якийсь недомірок...Треба було нам з "дизель-шоу" обрати президента,там клоуни високі...
показати весь коментар
01.11.2021 17:22 Відповісти
Мал клоп, да вонюч
показати весь коментар
01.11.2021 17:30 Відповісти
Емір Катару пообіцяв "дати газу"😜
показати весь коментар
01.11.2021 17:43 Відповісти
а где наш сп....енный газ?
показати весь коментар
01.11.2021 18:37 Відповісти
Все комменты на ветке очень смешные. Токо Пе рович тупит, надоело изголяцца, солдат спит, а з.п на ферме капает..
показати весь коментар
01.11.2021 19:57 Відповісти
 
 