Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару: обговорили постачання скрапленого газу, - ОП

На полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія) Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту Глави Української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема у продовольчій та інвестиційній сферах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Одне з головних наших спільних завдань – активізація торговельно-економічного співробітництва", – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами.

Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.

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Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку.

Президент поновив запрошення Еміру Катару відвідати Україну з візитом.