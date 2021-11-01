500 тис. доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня вилучили з пунктів та центрів вакцинації, - МОЗ

Станом на 1 листопада в Україні доступно понад 1 млн доз вакцини AstraZeneca.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомили у МОЗ.

"Станом на 1 листопада залишилося приблизно 500 тис. доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня 2021 року, точна кількість через можливість розливу (наприклад, із флакона використали дев'ять із 10 доз) буде відома до 3 листопада. Вакцини вилучено з пунктів та центрів вакцинації", – йдеться в повідомленні.

На сьогодні в Україні доступно понад 1 млн доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада. Її будуть використовувати в пунктах та центрах вакцинації для введення першої та другої дози. Водночас у МОЗ нагадали, що після першого щеплення вакциною від AstraZeneca можна робити другою мРНК-вакциною, наприклад Comirnaty.



Усього зараз в Україні є 8,5 млн доз вакцин трьох виробників.

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