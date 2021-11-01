500 тис. доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня вилучили з пунктів та центрів вакцинації, - МОЗ
Станом на 1 листопада в Україні доступно понад 1 млн доз вакцини AstraZeneca.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомили у МОЗ.
"Станом на 1 листопада залишилося приблизно 500 тис. доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня 2021 року, точна кількість через можливість розливу (наприклад, із флакона використали дев'ять із 10 доз) буде відома до 3 листопада. Вакцини вилучено з пунктів та центрів вакцинації", – йдеться в повідомленні.
На сьогодні в Україні доступно понад 1 млн доз вакцини від AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада. Її будуть використовувати в пунктах та центрах вакцинації для введення першої та другої дози. Водночас у МОЗ нагадали, що після першого щеплення вакциною від AstraZeneca можна робити другою мРНК-вакциною, наприклад Comirnaty.
Усього зараз в Україні є 8,5 млн доз вакцин трьох виробників.
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В інших країнах вакцин не вистачає - а тут у смітник викидаємо.
Они же эти вакцины в рамках КОВАКС получают. То есть - запрос формируют. И отчитываются. Если они в отчетике напишут мол получено 1млн, 500к вылито в канаву, то в следующий раз получат не 1млн. а только 500к.
И вроде бы ничего критичного...
Но каждая доза стоит денег, которые можно освоить.
Понятно, что не на прямом контракте с КОВАКС. А перевозка, хранение... распределение... та даже пропаганда вакцинации... все это - деньги (потому как конечными бенефициарами процесса будут те кто у власти и МОЗ тоже). Которых за 1млн. получится в 2 раза больше чем за 500к.
Все просто.
Але одне щеплення йому не зробили - тепер має наслідки.
Эти вакцины были переданы бесплатно от конкретных стран ЕС (Литва, Эстония, Швеция и др) Украние в качестве подарка.
Мало того, они были переданы как те, у которых скоро заканчивался срок годности (например, поставили в августе или сентябре со сроком годности до ноября-декабря).
Это изначально были вакцины, которые в ЕС не успевали использовать и их всё равно пришлось бы выбросить через пару-тройку месяцев.
Так что этот случай вообще ни на что не влияет.
https://moz.gov.ua/article/news/junisef-dostaviv-v-ukrainu-sche-705-600-doz-vakcini-astrazeneca-vid-covid-19-v-mezhah-covax
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Кому и кем уплачены?
В Украине сейчас нет ни одной дозы АстраЗенеки, за которую Украина заплатила бы хоть копейку.
Вся Астра сейчас - вакцины, подаренные бесплатно (как нищим третьим странам) от стран ЕС (Литва, Эстония, Швеция и др.).
Как и модерна и часть Пфайзера бесплатно из США была.
Но дурачкам-антиваксерам лишь бы фейки разгонять.
https://moz.gov.ua/article/news/junisef-dostaviv-v-ukrainu-sche-705-600-doz-vakcini-astrazeneca-vid-covid-19-v-mezhah-covax
Они утверждают, что получают её бесплатно, это да. Но, вместе с тем, прямо говорят, мол эта программа финансируется например Всемирным банком.
Объем кредитов Украины у Всемирного банка - общедоступная информация и легко гуглится.
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/germaniya-peredala-ukraine-1-5-mln-doz-vaktsiny-1635055367.html
Польша передала Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Их уже развезли по регионам
https://hromadske.ua/ru/posts/polsha-peredala-ukraine-650-tysyach-doz-vakciny-astrazeneca-ih-uzhe-razvezli-po-regionam
Литва відправила в Україну першу партію подарованої вакцини AstraZeneca
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3292214-litva-vidpravila-v-ukrainu-persu-partiu-podarovanoi-vakcini-astrazeneca.html
Україна отримала партію вакцин AstraZeneca від Румунії
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/16/7300819/
Україна отримає 200 тис доз вакцини проти COVID-19 від Естонії - перші 52 тис доз AstraZeneca вже передані
https://www.phc.org.ua/news/ukraina-otrimae-200-tis-doz-vakcini-proti-covid-19-vid-estonii-pershi-52-tis-doz-astrazeneca
И т.д. Остальное гуглите сами.
Это всё без Covax'а.
По словам вице-министра здоровья Польши Вальдемара Краски, Украине решили передать препараты с более коротким сроком годности - чтобы они не испортились на складах.
Про 700 тыс в июне - их давно вкололи (2 млн доз Модерны вкололи примерно за 5 недель, начиная с конца июля).
Желающие - есть.
Так почему вакцинация сорвана?
Потому, что пунктов вакцинации МАЛО и работают они МАЛО!
До ближайшего пункта ехать час и работает он только по будням, с 10 до 16.
Вот какие у нас "сказки"...
Тепер народ "наздоганяє літо".
Про стабильность весьма спорное утверждение. Как учат азам информатики еще начиная со школы - любое програмное обеспечение ценно ровно настолько, насколько умело (или коряво) использует его конкретный пользователь (человек).
По поводу стабильности можно поспорить ещё даже на том основании, сколько проблем со стабильностью испытывают криворукие пользователи Андроида и даже разных дистрибутивов Линукса, которые как раз и построены на UNIX-философии, о теоретической стабильности которой споров нет.
Ты явно не в теме операционных систем, иначе с такой чуши бы только посмеялся, если ты даже не понимаешь, что между этими системами разные подходы.
UNIX изначально создан как многопользовательская многозадачная ОС, чего в MS-DOS никогда не было и не могло быть даже добавлно без полной переработки (считай с нуля). Кроме того, в MS-DOS (и позже в Windows) использовалась обратная косая черта в именах путей, в отличии от систем, созданых на UNIX, что раньше приводило к полной несовместимости, т.к. первая версия MS-DOS даже не поддерживала директори (папки).
https://www.howtogeek.com/181774/why-windows-uses-backslashes-and-everything-else-uses-forward-slashes/
Чем слыть ссылки на идиотов с ютуба, лучше почитай, например, Энциклопедию Британнику с историей создания MS-DOS:
https://www.britannica.com/technology/MS-DOS
MS-DOS базировалась на PC-DOS от IBM, которая, в свою очередь, базировалась на QDOS 1980 года, позже переименованой в 86-DOS.
Хотя бы Википедию открыл, специалист хренов:
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
и ссылки у тебя школьные)) весело с тобой сплошная многозадачность, так чем же занимался Билл в огрызке? можно по подробнее.
Ответь конкретно за свои слова. Что именно в MS-DOS есть от UNIX'а, чего не было в то время в других ОС? Конкретно, по фактам.
1980 год первая UNIX система от форточки.
1981 год по заказу IBM разработка MS-DOS))) и что сделала форточка? приобрела клон CP / M под названием 86-DOS ну и разумеется написала с нуля MS-DOS
так чем же занимался Билл в огрызке?
Первая операционная система публично выпущенный компанией был вариант Unix , анонсированный 25 августа 1980 года. Приобретенный у AT&T по лицензии на распространение, Microsoft назвала его Xenix и нанял Santa Cruz Operation для переноса / адаптации операционной системы на несколько платформ. Этот вариант Unix станет домом для первой версии текстового процессора Microsoft , Microsoft Word . Первоначально называвшееся «Multi-Tool Word», Microsoft Word стал известен тем, что использовал «What You See Is What You Get», или WYSIWYG , впервые примененный в Xerox Alto и Текстовый редактор Bravo в 1970-х.
Word был впервые выпущен весной 1983 года, и бесплатные демонстрационные копии приложения были включены в ноябрьский выпуск PC World за 1983 год. , что делает его одной из первых программ, распространяемых на диске вместе с журналом. (Более ранние дисковые дистрибутивы журнала включали BASIC Роберта Уитервика в майском выпуске журнала Information Age за 1977 год.) Однако Xenix никогда не продавался напрямую конечным пользователям, хотя был лицензирован для многих программ OEM для перепродажи. Она стала самой популярной версией Unix, если судить по количеству запущенных машин (обратите внимание, что Unix - это многопользовательская операционная система, позволяющая одновременный доступ к машине нескольким пользователям). К середине 1980-х годов Microsoft вышла из бизнеса Unix, за исключением своей доли владения в SCO .
IBM впервые обратилась в Microsoft по поводу своего будущего IBM Personal Computer (IBM PC). в июле 1980 г. 12 августа 1981 г., после провала переговоров с Digital Research , IBM заключила с Microsoft контракт на поставку версии операционной системы CP / M , которая была установлена для использования в IBM PC. Для этой сделки Microsoft приобрела клон CP / M под названием 86-DOS у Тима Патерсона из Seattle Computer Products по цене меньше, чем в США. 100 000 долларов, которые IBM переименовала в IBM PC DOS . Оригинальный CP / M был сделан Гэри Килдаллом из Digital Research , Inc. Из-за потенциального нарушения авторских прав проблем с CP / M, IBM продавала как CP / M и PC DOS по цене 240 и 40 долларов США соответственно, при этом PC DOS в конечном итоге становится стандартом из-за своей более низкой цены. Тридцать пять из 100 сотрудников компании работали над проектом IBM более года. Когда дебютировал IBM PC, Microsoft была единственной компанией, которая предлагала операционную систему, язык программирования и прикладное программное обеспечение для нового компьютера. IBM PC DOS также известна как MS-DOS.
InfoWorld заявила в 1984 году, что Microsoft с продажами в размере 55 миллионов долларов в 1983 годуВикипедия site:livepcwiki.ru
Что они украли у UNIX? Что конкретно?
Почитай настоящую историю, спец.
https://archive.org/details/byte-magazine-1982-07/page/n321/mode/2up?view=theater
Журнал Byte 1982 года, где Microsoft подчёркивает, что MS-DOS - новая система, являющейся улучшенной заменой CP/M, не имеющая отношения к UNIX (и как бы, подчёркивалось, даже лучше UNIX'a, потому что она другая), а кому нужна UNIX-подобная система - покупайте Xenix у Santa Cruz Operation.
Ещё раз спрашиваю: что именно в MS-DOS было от UNIX'а, чего не было в то время в других ОС? Конкретно, по фактам.
"Windows NT изначально планировалась для других процессоров (не x86), должна была иметь POSIX и называться по другому".
А путин в 2020 году планировал на Луну полететь. И шо с того?
При чём Windows NT к MS-DOS вообще, про которую ты утверждал, что она украла идеи UNIX?
Где ответ на вопрос, что у MS-DOS взято от UNIX, как ты утверждал, специалист хренов?
Что же Билл Гейтс украл у UNIX? Может мультизадачность? Или поддержку IP?
1. UNIX мультизадачный, MS-DOS - нет.
2. UNIX многопользовательский, MS-DOS - нет.
3. UNIX чувствительный к регистру, MS-DOS - нет.
4. UNIX имел в то время поддержку IP, MS-DOS - нет.
5. UNIX имел поддержку виртуальной памяти, MS-DOS - нет.
6. MS-DOS только под x86, UNIX был реализован на разных архитектурах.
Код UNIX'а и спецификации были известны, Microsoft без проблем могла написать свой клон UNIX-системы, даже школьник Линус Торвальдс, когда сильно захотел, один у себя дома его написал за несколько месяцев, но ты, дурачок, утверждаешь, что MS-DOS имеет что-то общее с UNIX?
Можешь не утруждать себя ответом, у меня нет больше времени на просвещение идиотов, которым лень самим погуглить историю, и которые путают MS-DOS c Windows NT.
https://www.wikipe.wiki/wiki/uk/DOS_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0) Системные вызовы, структура программы и пользовательский интерфейс в DOS взяты из операционной системы CP / M, написанной в 1973 году. В 1980 году Тим Паттерсон написал QDOS за четыре месяца, клон операционной системы CP / M для Seattle Computer Products (SCP ) компьютеры на базе 16-битного процессора Intel 8086. QDOS был первым, кто использовал файловую систему FAT. Название QDOS означало Быстрая и Грязная ОС, наспех написанная грязная операционная система. SCP продавал его под названием 86-DOS. Когда IBM обратилась в Microsoft за операционной системой IBM PC, Microsoft приобрела лицензию QDOS и наняла Тима Паттерсона для ее адаптации. В августе 1981 года IBM анонсировала свой IBM PC с PC-DOS 1.0. В 1982 году Microsoft выпустила MS-DOS 1.25, впервые с аппаратной поддержкой сторонних производителей. Код версии 2.0, выпущенный в марте 1983 года, был значительно переписан Microsoft, DOS начала поддерживать жесткие диски и гибкие диски объемом 360 КБ. Новые функции, такие как каталоги, файловые операции на основе дескрипторов, перенаправление ввода-вывода программ и конвейеры, были взяты из архитектуры Unix. Microsoft решила использовать обратную косую черту для пространства имен каталогов вместо косой черты Unix, поскольку она уже использовалась в большинстве программ DOS для указания параметров командной строки. ОС предназначена для управления ПК и поддержки взаимодействия пользователя с оборудованием и приложениями. MS-DOS - это операционная система с одной задачей.
Зачем я только что-то дураку доказывать начал?
«Погані» американці заважають вам хакати їх на повні груди?
Попытки форсировать вакцинацию на пике эпидемии - это все равно, что пытаться красить пылающий дом огнеупорной краской, вместо того, чтобы гасить огонь водой из гидранта.
Смею напомнить, что вакцинация - это ПРОФИЛАКТИКА, которая должна проводится ДО возникновения эпидемической вспышки. Саму вспышку, если она уже возникла, можно погасить только жестким карантином (ну или дождаться, пока она угаснет сама собой с колоссальными жертвами и крахом медсистемы). Даже если сейчас вакцинировать по миллиону человек в день, то на динамику текущей вспышки это повлияет очень слабо и существенно не сгладит ее пик - он, скорее всего, наступит раньше, чем у вакцинированных в пожарном порядке успеет выработаться иммунитет.
Поэтому устраивать ажиотаж, безмасочные толпы и неконтролируемую давку в пунктах вакцинации - это худшее, что только можно сейчас придумать. В этих толпах, с большой вероятностью, прямо сейчас заразится больше людей, чем успеет получить пользу от вакцинации в перспективе.
Важно понимать, что хоть какой-то эффект первая доза вакцины даст только через 2-3 недели, да и то эффект от нее будет слабым (при такой вирусной нагрузке одна доза не особенно эффективна). Полная защита будет только через 2 недели после *второй* дозы (т.е. аж через полтора месяца!). Все это время покемоны будут продолжать тусить без масок (на то они и покемоны), перед этим радостно надышав друг на друга в плотной толпе под кабинетом вакцинации.
Кстати, вопрос со звездочкой: почему сертификат о вакцинации действителен сразу же после первой дозы? Уже на завтра человек считается "безопасным" и допускается в транспорт и на работу, хотя фактически это можно делать только через **6 недель**! Во всем мире сертификат становится "зеленым" только через 14 дней после *второй* дозы, но не у нас, у нас особый путь. Если бы этого маразма не было, то не было бы и ажиотажных толп "ой, меня в понедельник на работу не пустят". А потом эти "типа вакцинированные" массово слягут и начнется вой на болотах о том, что "вакцины не защищают", который еще больше подорвет остатки доверия к вакцинации.
Такие толпы нужно во-первых не создавать (запись строго на время, очередь на улице по номерным талончикам, разметка с дистанцией, строгий контроль масок - все это за два года должно было быть давно отработано до автоматизма), а если они возникли - разгонять и штрафовать (причем штрафовать и тех кто толпится, и тех кто не создал условия, чтобы не толпились).
В приоритете сейчас должен быть максимально драконовский контроль карантинных ограничений: масок, дистанции, проверок сертификатов. Форсировать вакцинацию ценой создания "ковидных вечеринок" безмасочных леммингов в узких корридорах - просто преступно.
А так ситуация получается в точности как в бессмертной фразе Жванецкого про искусственное дыхание: "они все делали правильно, только не с той стороны"...
https://www.facebook.com/100004654865171/posts/2169515889880219/ Семен Есилевский
Кто-то ответит???
Ответ: Потому что даже подаренное не смогли использовать.
Занавес (ки)
В новый год,с новыми мантрами
Для примера - в каждой больнице, амбулатории, мед. учреждении обязательно имеется манипуляцийный кабинет. Составляется план исходя из физических возможностей и наличия подлежащих вакцинированнию, расчитывается логистика... Но это надо думать...
А не тупо спустить приказ организовать на область 4-6-8 бригад из тех же медсестёр и врача, которые могут работать примерно на 20%...