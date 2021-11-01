Громадянина України затримали у Польщі за перевезення іракських нелегалів із Білорусі

У Porsche Cayenne українець віз 11 нелегалів з Іраку.

Про це повідомила поліція Підляського воєводства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Інцидент стався у місті Бєльськ-Підляський у Підляському воєводстві, за 30 км від кордону з Білоруссю. Поліція зупинила автомобіль Porsche Cayenne із державним номерним знаком Великопольського воєводства.

"За кермом був 24-річний громадянин України. Виявилося, що в Porsche він перевозив 11 громадян Іраку, які нелегально перебували у Польщі", – розповіла Ельжбета Заборовська із пресслужби поліції Підляського воєводства.

Також читайте: Польський сейм схвалив проєкт будівництва стокілометрової стіни на кордоні з Білоруссю

Українця затримали та заарештували, а машину поставили на штрафмайданчик. За словами правоохоронців, чоловік не мав прав водія. У поліції повідомляють, що українець розповів, що позичив автомобіль у друга.

Суд заарештував українця на два місяці. Йому висунуто звинувачення в організації нелегального перетину кордону. Він також відповідатиме за несанкціоноване керування автомобілем та перевезення п'яти пасажирів понад дозволену кількість місць.