Громадянина України затримали у Польщі за перевезення іракських нелегалів із Білорусі
У Porsche Cayenne українець віз 11 нелегалів з Іраку.
Про це повідомила поліція Підляського воєводства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Інцидент стався у місті Бєльськ-Підляський у Підляському воєводстві, за 30 км від кордону з Білоруссю. Поліція зупинила автомобіль Porsche Cayenne із державним номерним знаком Великопольського воєводства.
"За кермом був 24-річний громадянин України. Виявилося, що в Porsche він перевозив 11 громадян Іраку, які нелегально перебували у Польщі", – розповіла Ельжбета Заборовська із пресслужби поліції Підляського воєводства.
Українця затримали та заарештували, а машину поставили на штрафмайданчик. За словами правоохоронців, чоловік не мав прав водія. У поліції повідомляють, що українець розповів, що позичив автомобіль у друга.
Суд заарештував українця на два місяці. Йому висунуто звинувачення в організації нелегального перетину кордону. Він також відповідатиме за несанкціоноване керування автомобілем та перевезення п'яти пасажирів понад дозволену кількість місць.
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Двое на пассажирском сиденье.
Пятеро на заднем.
И трое в багажнике.
В сёлах так на дискотеку ездили.
Через Украину под видом студентов в страны ЕС переправили около 3 тыс. иностранцев, с одного брали до $15000, - МВД. ВИДЕО Источник:
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