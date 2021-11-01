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Громадянина України затримали у Польщі за перевезення іракських нелегалів із Білорусі

Громадянина України затримали у Польщі за перевезення іракських нелегалів із Білорусі

У Porsche Cayenne українець віз 11 нелегалів з Іраку.

Про це повідомила поліція Підляського воєводства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Інцидент стався у місті Бєльськ-Підляський у Підляському воєводстві, за 30 км від кордону з Білоруссю. Поліція зупинила автомобіль Porsche Cayenne із державним номерним знаком Великопольського воєводства.

"За кермом був 24-річний громадянин України. Виявилося, що в Porsche він перевозив 11 громадян Іраку, які нелегально перебували у Польщі", – розповіла Ельжбета Заборовська із пресслужби поліції Підляського воєводства.

Також читайте: Польський сейм схвалив проєкт будівництва стокілометрової стіни на кордоні з Білоруссю

Українця затримали та заарештували, а машину поставили на штрафмайданчик. За словами правоохоронців, чоловік не мав прав водія. У поліції повідомляють, що українець розповів, що позичив автомобіль у друга.

Суд заарештував українця на два місяці. Йому висунуто звинувачення в організації нелегального перетину кордону. Він також відповідатиме за несанкціоноване керування автомобілем та перевезення п'яти пасажирів понад дозволену кількість місць.

Автор: 

Білорусь (7987) Ірак (185) нелегали (384) Польща (8663) українці (2554)


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Топ коментарі
+10
Після відсидки відправити цього долбодятла в білорусь, або в Ірак, щоб не позорило країну.
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01.11.2021 16:27 Відповісти
+9
О правьте этого хитрожопика в Иран и тоже нелегально - через границу Ирана с Азербайджаном или с Армянами…пусть его там продуплят хорошенько…
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01.11.2021 16:24 Відповісти
+6
Один сидел у него на коленях.
Двое на пассажирском сиденье.
Пятеро на заднем.
И трое в багажнике.
В сёлах так на дискотеку ездили.
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01.11.2021 16:00 Відповісти
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вопрос 1 - как влезли , вопрос 2 - как проехали без досмотра украинскую границу
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01.11.2021 15:56 Відповісти
Один сидел у него на коленях.
Двое на пассажирском сиденье.
Пятеро на заднем.
И трое в багажнике.
В сёлах так на дискотеку ездили.
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01.11.2021 16:00 Відповісти
тогда вопрос номер три - начешуя?
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01.11.2021 16:05 Відповісти
Бизнес такой.
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01.11.2021 16:06 Відповісти
$$$
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01.11.2021 16:07 Відповісти
брычку надо было брать. типа российского газмяс-газель...Похоже он порше перегонял
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01.11.2021 16:21 Відповісти
Тут в Запорожец больше влазило и без всяких багажников)
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01.11.2021 19:00 Відповісти
Отак.

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01.11.2021 16:18 Відповісти
Чим він взагалі думав?
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01.11.2021 15:56 Відповісти
теми 500 баксами что пообещали за перевоз до Берлина ...
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01.11.2021 16:01 Відповісти
в тюрму його
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01.11.2021 15:57 Відповісти
КАК они попали в Польшу???????
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01.11.2021 15:58 Відповісти
він їх не перевозив а віз до найближчої столової та спасав від крайнього ступеню недоїдання.
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01.11.2021 15:58 Відповісти
часто смотрел Кино - Жизнь не Кино ...


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01.11.2021 15:59 Відповісти
11?!! в чьо така мало?
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01.11.2021 15:59 Відповісти
Крупные были, больше не поместилось...
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01.11.2021 16:09 Відповісти
пшепрошем панове, цей дебіл мабуть є ЗЕ-біл
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01.11.2021 16:00 Відповісти
Выслать его в беларусь без права возвращениея
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01.11.2021 16:03 Відповісти
У нас иракцы не живут, пусть едут в свои горы.
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01.11.2021 16:11 Відповісти
Навіщо ви їх до себе пускаєте тисячами?
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01.11.2021 16:15 Відповісти
Колхозенфюрер шантажирует Европу! В ответ на санкции - получите проблему. Не хотите? Давайте торговаться! Раньше "Белавиа" делала рейсы в Барселону, теперь - в Басру.
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01.11.2021 16:59 Відповісти
Тут была статья недавно, что от вас тоже много беженцев в ЕС идет(тысячи) . И вот зачем вы их пускаете?
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01.11.2021 17:16 Відповісти
Від нас їх точно не стільки преться в ЄС, як від вас.
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01.11.2021 17:19 Відповісти
Вы можете привести точные цифры?
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01.11.2021 17:21 Відповісти
Від нас країни ЄС не відгороджуються стіною.
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01.11.2021 17:25 Відповісти
Поэтому мигрантам через вас проще пролезать.
Через Украину под видом студентов в страны ЕС переправили около 3 тыс. иностранцев, с одного брали до $15000, - МВД. ВИДЕО Источник:
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01.11.2021 17:27 Відповісти
За кілька років?

Через ваш кордон за короткий час пруть стадами.
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01.11.2021 17:37 Відповісти
Минск перевалочный. Лука дал добро спать на улицах арабам.)
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01.11.2021 19:16 Відповісти
А можете показать кадры как украинские пограничники выталкивают нелегалов через границу?)
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01.11.2021 19:03 Відповісти
А зачем их выталкивать? Они сами с радостью пойдут в мир свободы и справедливости.
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01.11.2021 19:23 Відповісти
А зачем вы их тогда выталкиваете?) Сами не идут?)
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01.11.2021 19:30 Відповісти
в персии гор нету. памир в стороне.
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01.11.2021 16:56 Відповісти
Перевозчика насмотрелся ))) думал круче тачка меньше вопросов
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01.11.2021 16:11 Відповісти
Надо было на Фиат-126 … вообще никто бы не прокопался..
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01.11.2021 16:30 Відповісти
Малюх? ну десятка три вьетнамцев свободно...
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01.11.2021 16:49 Відповісти
Я только что видел на въезде в Минск на заправке стояла группа нелегалов человек 20. Трасса Минск - Гродно. Раньше вообще тут граждан восточной внешности на улице не встретишь. Сейчас да частенько на глаза попадаются.
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01.11.2021 16:19 Відповісти
Ну так ты как белорус объясни мне - откуда эти муслыу вас берутся? Шо их ваш ************ специально из закордона выписывает и привозит чтобы Европе настроение потом портить? Ну это же всеравно как втихаря в компании тайно бздеть….
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01.11.2021 16:28 Відповісти
Они у себя внимательно мониторят ситуацию. Слова Лукашенко о том, что Беларусь больше не будет сдерживать потоки мигрантов, пускай там сами в ЕС разбираются, восприняли как сигнал к действию.
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01.11.2021 16:31 Відповісти
Ты не ответил на вопрос как они у вас появляются (чисто технически - самолётами пароходами поездами автомобилями) кто их пускает в вашу страну и почему.????
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01.11.2021 16:34 Відповісти
Как как самолетами... Не на ишаках же
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01.11.2021 16:40 Відповісти
Зачем пускаете?
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01.11.2021 16:41 Відповісти
Я не с беларуси... У них флаг бело красно белый... А пускает лукашенко специально, чтоб создать миграционный кризис на границе с ЕС
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01.11.2021 16:47 Відповісти
Nasi govoriat sto 6-7 tysiac u vas jest v dani moment.Xoroso sto nasi pogranicniki teper vsex obratno vam otvozit i otpuskajet,nesmotria skolko v glub oni vosli v nasu teritoriju
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01.11.2021 17:03 Відповісти
О правьте этого хитрожопика в Иран и тоже нелегально - через границу Ирана с Азербайджаном или с Армянами…пусть его там продуплят хорошенько…
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01.11.2021 16:24 Відповісти
Після відсидки відправити цього долбодятла в білорусь, або в Ірак, щоб не позорило країну.
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01.11.2021 16:27 Відповісти
посадить ******* на долго по польским законам абезьяну.... **** сопливая .... чем занялась и кого мразь перевозит....((
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01.11.2021 17:10 Відповісти
 
 