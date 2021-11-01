"Керівника Юнармії" в окупованому Севастополі судитимуть за пропаганду "служби" в армії РФ, - Офіс Генпрокурора

"Керівник регіонального штабу Юнармії м. Севастополя" постане перед судом за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У 2016 році обвинувачений обійняв посаду "керівника регіонального штабу Юнармії м. Севастополя" з метою забезпечення загальної орієнтації позитивного ставлення до проходження служби в армії РФ серед дітей. Він безпосередньо організовував та здійснював пропаганду на користь добровільного вступу до армії держави-окупанта, а також підготовку з основ військової служби в освітніх установах і учбових закладах, військово-патріотичного виховання для служби в Збройних Силах РФ", - йдеться у повідомленні.

Своїми діями "керівник штабу" порушив закони та звичаї війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу до армії цивільного населення, заборонена ст.51(1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Юнармія - дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони РФ, який почав діяти на півострові після окупації. Керівники "організації" ставлять за мету "виростити покоління, здатне захищати батьківщину зі зброєю в руках".

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