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"Керівника Юнармії" в окупованому Севастополі судитимуть за пропаганду "служби" в армії РФ, - Офіс Генпрокурора

"Керівник регіонального штабу Юнармії м. Севастополя" постане перед судом за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"У 2016 році обвинувачений обійняв посаду "керівника регіонального штабу Юнармії м. Севастополя" з метою забезпечення загальної орієнтації позитивного ставлення до проходження служби в армії РФ серед дітей. Він безпосередньо організовував та здійснював пропаганду на користь добровільного вступу до армії держави-окупанта, а також підготовку з основ військової служби в освітніх установах і учбових закладах, військово-патріотичного виховання для служби в Збройних Силах РФ", - йдеться у повідомленні.

Своїми діями "керівник штабу" порушив закони та звичаї війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу до армії цивільного населення, заборонена ст.51(1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Юнармія - дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони РФ, який почав діяти на півострові після окупації. Керівники "організації" ставлять за мету "виростити покоління, здатне захищати батьківщину зі зброєю в руках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська влада всіляко обмежує права українців у РФ, перешкоджаючи будь-яким спробам їх самоорганізації, - МЗС України

Автор: 

Крим (14200) окупація (6766) росія (66461) Офіс Генпрокурора (3304)


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Топ коментарі
+2
Кримнаш прошепотіла посинілими від холлоду губами мавпочка, поволі замерзаючи біля холодної батареї
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01.11.2021 16:15 Відповісти
+2
осудять заочно - ПРокуратура йде стопами Трускавецього тренінгу мілованівщини
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01.11.2021 16:25 Відповісти
+2
Проте кремлівські гниди в Україні почувають себе вільно,як в рідній хаті !!!))))
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01.11.2021 16:29 Відповісти
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Кримнаш прошепотіла посинілими від холлоду губами мавпочка, поволі замерзаючи біля холодної батареї
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01.11.2021 16:15 Відповісти
осудять заочно - ПРокуратура йде стопами Трускавецього тренінгу мілованівщини
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01.11.2021 16:25 Відповісти
недаремно на останньому зльоті "рейтингармейців" слуг вови побували
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01.11.2021 16:26 Відповісти
фашизды за такое судить !
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01.11.2021 16:25 Відповісти
Зеля увидел врага? На третьем году президентства? А в глаза он не пробовал ему заглянуть?
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01.11.2021 16:26 Відповісти
Параноїків слід лікувати чи ізолювати від суспільства !!!)))
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01.11.2021 16:27 Відповісти
а от керівника "юнармії" Галустяна, зюзіного корєша, судити неможна
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01.11.2021 16:29 Відповісти
Проте кремлівські гниди в Україні почувають себе вільно,як в рідній хаті !!!))))
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01.11.2021 16:29 Відповісти
Правильное решение , по Крьіму прессинг РФ-ии должен бьіть тотальньім и постоянньім.
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01.11.2021 16:51 Відповісти
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01.11.2021 17:03 Відповісти
Почему не фамилии юноармейскогр извращенца в новости?. Собрались судить, но фамилию не упоминают, странный подход
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01.11.2021 18:53 Відповісти
Фамилия петушного юнармейца: Коваленко Владимир Владиславович, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Севастополь. 59 лет, из Луганска. На Миротворце есть про него, типичный чекист по заточке
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01.11.2021 19:04 Відповісти
 
 