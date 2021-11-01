Нардеп "Голосу" Костенко про ротації в Міноборони: Перед призначенням кандидат як мінімум має презентувати свою стратегію розвитку ЗСУ комітету з нацбезпеки

Питання відставки міністра оборони України назріло давно. Про непрофесіоналізм та провал оборонного замовлення партія "Голос" говорила вже не один раз. Нині ж у ЗМІ поширюється інформація про нові можливі кандидатури на цю посаду.

Секретар комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голосу" Роман Костенко підкреслив, що підійти до цього питання необхідно вкрай відповідально, адже експериментувати з питань національної безпеки неприпустимо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Нагадаю, що у нас у країні все ще триває війна з Росією. Щойно разом із колегами я повернувся із зони проведення ООС. Зараз там іде загострення і ворог дедалі частіше використовує заборонену зброю. Тому ми маємо бути сильними як на фронті, так і в тилу. Посада міністра оборони для нас, країни, яка вже восьмий рік протистоїть російській агресії, є принциповою. Там не може бути випадкових людей. Там не може бути людей, єдиною перевагою яких є лояльність влади", - зазначив Роман Костенко.

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Він нагадав, що сьогодні у ЗМІ поширюється інформація про можливу відставку Андрія Тарана та призначення нового голови МОУ.

"Список кандидатів чималий та визначення найбільш гідного та професійного керівника має бути максимально ретельним", - зазначив нардеп.

Роман Костенко вважає, що владі необхідно припинити експерименти з національною безпекою. Перед призначенням міністр має як мінімум прийти на засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і презентувати своє бачення роботи Міноборони та стратегії розвитку Збройних сил на найближчі роки.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Резніков очолить Міністерство оборони України.