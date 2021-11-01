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Нардеп "Голосу" Костенко про ротації в Міноборони: Перед призначенням кандидат як мінімум має презентувати свою стратегію розвитку ЗСУ комітету з нацбезпеки

Нардеп

Питання відставки міністра оборони України назріло давно. Про непрофесіоналізм та провал оборонного замовлення партія "Голос" говорила вже не один раз. Нині ж у ЗМІ поширюється інформація про нові можливі кандидатури на цю посаду.

Секретар комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голосу" Роман Костенко підкреслив, що підійти до цього питання необхідно вкрай відповідально, адже експериментувати з питань національної безпеки неприпустимо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Нагадаю, що у нас у країні все ще триває війна з Росією. Щойно разом із колегами я повернувся із зони проведення ООС. Зараз там іде загострення і ворог дедалі частіше використовує заборонену зброю. Тому ми маємо бути сильними як на фронті, так і в тилу. Посада міністра оборони для нас, країни, яка вже восьмий рік протистоїть російській агресії, є принциповою. Там не може бути випадкових людей. Там не може бути людей, єдиною перевагою яких є лояльність влади", - зазначив Роман Костенко.

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Він нагадав, що сьогодні у ЗМІ поширюється інформація про можливу відставку Андрія Тарана та призначення нового голови МОУ.

"Список кандидатів чималий та визначення найбільш гідного та професійного керівника має бути максимально ретельним", - зазначив нардеп.

Роман Костенко вважає, що владі необхідно припинити експерименти з національною безпекою. Перед призначенням міністр має як мінімум прийти на засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і презентувати своє бачення роботи Міноборони та стратегії розвитку Збройних сил на найближчі роки.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Резніков очолить Міністерство оборони України.

Автор: 

Кабмін (14181) Міноборони (7516) Костенко Роман (209)


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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3081731298718462&id=100006448650648&__cft__[0]=AZXF9garAC9MDSpYF2kwVUgyk3CQph5AVsyCK7K4QggJGRNysLI28BSpJuIT5zPxF_RUaWz2heqwqVfihFlme5PKsTeSgYXFGO3ROHKsU-FNY9mEBb7WJvndjMdThMeTuN9DRBsV4IEoTmqFJ4hngRVluCfUOtqBK47fHYuZ6HK4mA&__tn__=%2CO%2CP-R 30 жовтня о 21:38 ·
Ровно два года назад 72-я бригада выполнила приказ.
Как выполняла приказы всегда, этим никого не удивишь, просто приказ был очень уж мерзкий: бригаде было приказано оставить Золотое-4.

Понимаешь, под каждым приказом есть фамилия, имя и отчество, и судьба военного такова - молча делать то, что намудрили себе высокие начальники.

Нет, 72-ка не молчала. Наши военные вообще не любят молчать, ведь только во влажных мечтах всяких там лампасных генералиссимусов их подчинённые берут под козырек и молча отправляются творить зейню. Нет, збройники не такие, это вы нас с российской армией перепутали, наши отзелесосят по полной. Но приказ - выполнят.

Политическое решение, не принесшее абсолютно никакой выгоды. Реверанс в сторону пи. росов - а пи. росы, понимаешь, реверансов не ценят и не понимают, им похутину, они убивать приехали. И уж точно им было на руку, когда невдовзі після цього запровадили в войсках денежное вознаграждение "за неоткрытие огня".

Нашим было стыдно. Оооо как им было стыдно - но наши пацаны такие, они и через стыд перешагнут, чтобы продолжать воевать. И пока вата хлопала в потные ладошки, ожидая "полного и всеосяжного" прекращения огня - 72-ка утерлась, перегруппировалась и продолжила драться.

Несмотря на всю мерзость.

Это был пуйовый день в истории нашей войны, но он закончился, а война - нет. И я счастлив оттого, что мы имеем именно такую армию - упертую, стыдящуюся, искреннюю, живую и умелую.

Слава "Черной бригаде": она познала и радость, и горечь, и стыд, и дикое, сумасшедшее чувство победы. И это все слишком дорого ей далось, но война цены не сложит, берет по-полной, невзирая на мерзкие приказы.

Спасибо вам, ребята.
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01.11.2021 16:31 Відповісти
+3
в чести холуйство , а не профи
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01.11.2021 16:25 Відповісти
+3
Костенко молодець - справжній СБУшнік .Перевірений мілованвщиною Пінчука (не продався)
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01.11.2021 16:29 Відповісти
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в чести холуйство , а не профи
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01.11.2021 16:25 Відповісти
стратегия дележа и распила бабла
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01.11.2021 16:28 Відповісти
Костенко молодець - справжній СБУшнік .Перевірений мілованвщиною Пінчука (не продався)
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01.11.2021 16:29 Відповісти
Какая стратегия-пока раздуплит,где он-уже на выход.
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01.11.2021 16:30 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006448650648&__cft__[0]=AZXF9garAC9MDSpYF2kwVUgyk3CQph5AVsyCK7K4QggJGRNysLI28BSpJuIT5zPxF_RUaWz2heqwqVfihFlme5PKsTeSgYXFGO3ROHKsU-FNY9mEBb7WJvndjMdThMeTuN9DRBsV4IEoTmqFJ4hngRVluCfUOtqBK47fHYuZ6HK4mA&__tn__=-UC%2CP-R Мартин Брест
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3081731298718462&id=100006448650648&__cft__[0]=AZXF9garAC9MDSpYF2kwVUgyk3CQph5AVsyCK7K4QggJGRNysLI28BSpJuIT5zPxF_RUaWz2heqwqVfihFlme5PKsTeSgYXFGO3ROHKsU-FNY9mEBb7WJvndjMdThMeTuN9DRBsV4IEoTmqFJ4hngRVluCfUOtqBK47fHYuZ6HK4mA&__tn__=%2CO%2CP-R 30 жовтня о 21:38 ·
Ровно два года назад 72-я бригада выполнила приказ.
Как выполняла приказы всегда, этим никого не удивишь, просто приказ был очень уж мерзкий: бригаде было приказано оставить Золотое-4.

Понимаешь, под каждым приказом есть фамилия, имя и отчество, и судьба военного такова - молча делать то, что намудрили себе высокие начальники.

Нет, 72-ка не молчала. Наши военные вообще не любят молчать, ведь только во влажных мечтах всяких там лампасных генералиссимусов их подчинённые берут под козырек и молча отправляются творить зейню. Нет, збройники не такие, это вы нас с российской армией перепутали, наши отзелесосят по полной. Но приказ - выполнят.

Политическое решение, не принесшее абсолютно никакой выгоды. Реверанс в сторону пи. росов - а пи. росы, понимаешь, реверансов не ценят и не понимают, им похутину, они убивать приехали. И уж точно им было на руку, когда невдовзі після цього запровадили в войсках денежное вознаграждение "за неоткрытие огня".

Нашим было стыдно. Оооо как им было стыдно - но наши пацаны такие, они и через стыд перешагнут, чтобы продолжать воевать. И пока вата хлопала в потные ладошки, ожидая "полного и всеосяжного" прекращения огня - 72-ка утерлась, перегруппировалась и продолжила драться.

Несмотря на всю мерзость.

Это был пуйовый день в истории нашей войны, но он закончился, а война - нет. И я счастлив оттого, что мы имеем именно такую армию - упертую, стыдящуюся, искреннюю, живую и умелую.

Слава "Черной бригаде": она познала и радость, и горечь, и стыд, и дикое, сумасшедшее чувство победы. И это все слишком дорого ей далось, но война цены не сложит, берет по-полной, невзирая на мерзкие приказы.

Спасибо вам, ребята.
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01.11.2021 16:31 Відповісти
Стратегия такова, не забывай делиться награбленным.
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01.11.2021 16:36 Відповісти
Да ладно Вам, что хоть кто-то что-то презентовал при вступлении в должность??? А потом и ответственность понёс???
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01.11.2021 16:57 Відповісти
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01.11.2021 17:00 Відповісти
Хороший СБУшник, но наивный политик. Кого этот монорежим слушать будет?
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01.11.2021 17:16 Відповісти
Він взагалі думає що говорить? "Необхідно припинити експерименти з національною безпекою" - добре. Але - "Презентувати своє бачення роботи Міноборони та стратегії розвитку Збройних сил на найближчі роки"???? Стратегія розвитку ЗСУ повинна бути сталою і розрахована на довготривалий термін. Вона не повинна залежати від "бачення" міністра - міністр виконавець довгострокової Державної стратегії!
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01.11.2021 17:55 Відповісти
 
 