Нардеп "Голосу" Костенко про ротації в Міноборони: Перед призначенням кандидат як мінімум має презентувати свою стратегію розвитку ЗСУ комітету з нацбезпеки
Питання відставки міністра оборони України назріло давно. Про непрофесіоналізм та провал оборонного замовлення партія "Голос" говорила вже не один раз. Нині ж у ЗМІ поширюється інформація про нові можливі кандидатури на цю посаду.
Секретар комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат "Голосу" Роман Костенко підкреслив, що підійти до цього питання необхідно вкрай відповідально, адже експериментувати з питань національної безпеки неприпустимо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Нагадаю, що у нас у країні все ще триває війна з Росією. Щойно разом із колегами я повернувся із зони проведення ООС. Зараз там іде загострення і ворог дедалі частіше використовує заборонену зброю. Тому ми маємо бути сильними як на фронті, так і в тилу. Посада міністра оборони для нас, країни, яка вже восьмий рік протистоїть російській агресії, є принциповою. Там не може бути випадкових людей. Там не може бути людей, єдиною перевагою яких є лояльність влади", - зазначив Роман Костенко.
Він нагадав, що сьогодні у ЗМІ поширюється інформація про можливу відставку Андрія Тарана та призначення нового голови МОУ.
"Список кандидатів чималий та визначення найбільш гідного та професійного керівника має бути максимально ретельним", - зазначив нардеп.
Роман Костенко вважає, що владі необхідно припинити експерименти з національною безпекою. Перед призначенням міністр має як мінімум прийти на засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і презентувати своє бачення роботи Міноборони та стратегії розвитку Збройних сил на найближчі роки.
Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що Резніков очолить Міністерство оборони України.
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Ровно два года назад 72-я бригада выполнила приказ.
Как выполняла приказы всегда, этим никого не удивишь, просто приказ был очень уж мерзкий: бригаде было приказано оставить Золотое-4.
Понимаешь, под каждым приказом есть фамилия, имя и отчество, и судьба военного такова - молча делать то, что намудрили себе высокие начальники.
Нет, 72-ка не молчала. Наши военные вообще не любят молчать, ведь только во влажных мечтах всяких там лампасных генералиссимусов их подчинённые берут под козырек и молча отправляются творить зейню. Нет, збройники не такие, это вы нас с российской армией перепутали, наши отзелесосят по полной. Но приказ - выполнят.
Политическое решение, не принесшее абсолютно никакой выгоды. Реверанс в сторону пи. росов - а пи. росы, понимаешь, реверансов не ценят и не понимают, им похутину, они убивать приехали. И уж точно им было на руку, когда невдовзі після цього запровадили в войсках денежное вознаграждение "за неоткрытие огня".
Нашим было стыдно. Оооо как им было стыдно - но наши пацаны такие, они и через стыд перешагнут, чтобы продолжать воевать. И пока вата хлопала в потные ладошки, ожидая "полного и всеосяжного" прекращения огня - 72-ка утерлась, перегруппировалась и продолжила драться.
Несмотря на всю мерзость.
Это был пуйовый день в истории нашей войны, но он закончился, а война - нет. И я счастлив оттого, что мы имеем именно такую армию - упертую, стыдящуюся, искреннюю, живую и умелую.
Слава "Черной бригаде": она познала и радость, и горечь, и стыд, и дикое, сумасшедшее чувство победы. И это все слишком дорого ей далось, но война цены не сложит, берет по-полной, невзирая на мерзкие приказы.
Спасибо вам, ребята.