СБУ у жовтні заблокувала понад 50 кібератак на українські органи влади. ІНФОГРАФІКА

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у жовтні 2021 року припинили та нейтралізували 57 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру СБ України.

Це відбулося через безпосередній аналіз понад 28 тисяч критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці.

Здебільшого основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:

З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);

Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

Атаки на веб-додатки (Web App Attack);

Шкідливе програмне забезпечення (Malware);

та інші.

В СБУ нагадали, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати і попереджувати загрози в національному кіберпросторі.