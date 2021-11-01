Ми за рік збільшили мінімальну зарплату більш ніж на 45%. Вона у нас висока, - "слуга народу" Гетманцев

За один рік мінімальна зарплата в Україні зросла на понад 45%.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Згадайте, наскільки ми підняли мінімальну заробітну плату в попередні два роки. На початок 2020 року вона становила чотири з половиною тисячі, потім чотири сімсот, а на 2021 рік ми підвищили до шести тисяч, а з грудня – до шести з половиною тисяч. Наступного року - до шести семисот. Нам кажуть: "Чому так мало – на 200 гривень?!" Ми за один рік підняли її більш ніж на 45 (наголошую) відсотків! У нас вперше мінімальна зарплата вища, ніж у Росії, Білорусії та Молдові. Вона у нас висока", - стверджує парламентарій.

Читайте також: Заплановане в Бюджеті-2022 підвищення мінімальної зарплати не є достатнім. Доручили уряду переглянути показник, - член профільного комітету ВР Забуранна

За його словами, мінімальна заробітна плата має співвідноситися із середньою за певним коефіцієнтом.

"Ми його витримали за середньоєвропейським стандартом. Тепер індексуємо. Коли ми піднімали її на 45 відсотків, нас усі критикували і казали: "Як же так – це навантаження на бізнес!". А сьогодні нам дорікають: "А чому тільки на 200 гривень?!", - зазначив Гетьманцев.

Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.