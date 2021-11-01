Ми за рік збільшили мінімальну зарплату більш ніж на 45%. Вона у нас висока, - "слуга народу" Гетманцев
За один рік мінімальна зарплата в Україні зросла на понад 45%.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу").
"Згадайте, наскільки ми підняли мінімальну заробітну плату в попередні два роки. На початок 2020 року вона становила чотири з половиною тисячі, потім чотири сімсот, а на 2021 рік ми підвищили до шести тисяч, а з грудня – до шести з половиною тисяч. Наступного року - до шести семисот. Нам кажуть: "Чому так мало – на 200 гривень?!" Ми за один рік підняли її більш ніж на 45 (наголошую) відсотків! У нас вперше мінімальна зарплата вища, ніж у Росії, Білорусії та Молдові. Вона у нас висока", - стверджує парламентарій.
За його словами, мінімальна заробітна плата має співвідноситися із середньою за певним коефіцієнтом.
"Ми його витримали за середньоєвропейським стандартом. Тепер індексуємо. Коли ми піднімали її на 45 відсотків, нас усі критикували і казали: "Як же так – це навантаження на бізнес!". А сьогодні нам дорікають: "А чому тільки на 200 гривень?!", - зазначив Гетьманцев.
Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.
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Это же очень и очень. Свирид Петрович Голохвастов , собственной персоной.
..."Она у нас высокая"..
на конец 2021 - 6500
рост за год 8%
на начало 2020 - 4500
на конец 2021 - 6500
рост за два года 44%
на начало 2020 - 4500
на конец 2021 - 6700
рост за три года 49%
ФОПи знервовано тіпаються, що так можна було.
Да кто же сомневается, что она у вас высокая, вы же её постоянно себе подымаете. Она и до этого не нищенская была, даже не считая конвертов. И кстати, какая там средняя зарплата в ВР?
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7091060597586652?__cft__[0]=AZUFStYNjC-1UXXdXfK77ffoSjmqJuBerGWLGXIm5Z2xn6T0BrYZ6hQnUP8h2s6YB5uRK_fPyOszP_QuonL9FLs0xgc0Wq9jXs7Z-zECgHc1HTmjtintAuFT9uZaB3-u6Pg&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·
Главный цензор Банковой и сторонник "искренних позитивных блогеров на зарплате Офиса президента", Михаил Подоляк, в сегодняшнем интервью Babel.ua превзошел самого себя. Во лжи и наглости. Оказывается, Офис президента не давит темниками и не шантажирует СМИ, это …журналисты манипулируют спикерами.
Оказывается, синхронная демонстрация всеми телеканалами PR-фильма, восхваляющего усилия Офиса президента по подготовке празднования Дня независимости, не пропаганда вовсе, а …социальная реклама. Добровольная. А кто не захочет её показывать, то с ним будет, как в анекдоте: колхоз - дело добровольное, хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.
Оказывается, сеть «позитивных блогеров», рукоплещущих Зеленскому по любому поводу есть, но она ОП …не управляется и не финансируется. Только, как говорит Подоляк, командировочные им оплачиваются. Видимо за "искренность".
Оказывается, отсутствие внятной информационной кампании о необходимости вакцинирования на фоне оголтелой рекламы «Большой стройки», никакой не провал, а … «операционная незрелость некоторых органов исполнительной власти».
И вообще, спасет всех (между строк читается - подупавший рейтинг Зеленского) только «реестр олигархов». Мол, угроза попадания в реестр заставит собственников СМИ внимательно фильтровать эфиры каналов.
Согласитесь, подобный каминг-аут стоит того, чтобы потратить 10 мин времени на прочтение всего словоблудия данного функционера. Человек вот так прямо берет и говорит - мы принимаем закон об олигархах и создаем реестр для того, чтобы изменить редакционную политику телеканалов! Чтобы не редактора, а подоляки могли решать - каким спикерам в эфирах быть, а каких не должно.
«Мы не против оппонентов, которые критикуют по сути, но мы против, когда журналисты сажают в студию людей, которые занимаются прямой оскорбительной риторикой», - как бы описывает свои телевизионные грезы чиновник.
На Банковой в серьез надеются, что таким примитивным путем рейтинг «слуг» перестанет падать. Так вот - не перестанет. И чем больше морально отвратительных телодвижений Зе-команда произведет, тем скорее он будет скукоживаться. Они могут сегодня принимать какие угодно антидемократические законы, они могут раздавать сельским избирателям по 400 грн (как в Черкасской области сейчас), они могут плодить фейки (как Радуцкий о необходимости ковид-сертификатов на избирательных участках), но стратегически - они уже проиграли.
Потому как с каждым таким факапом они все четче проявляют свою суть - жалких, лживых, мстительных людишек, волею судьбы случайно оказавшихся у руля большой европейской страны, на которую им плевать. Для них Украина - это не личное, а просто бизнес. И это бизнес по обилечиванию всей страны. Потому что кто-то в ОП хочет стать олигархом. Нет, не главным олигархом. Единственным!
А, что есть сомневающиеся, что она у них высокая.
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еще добивает, что они ЗП грязными всегда пишут, правда с уже отнятым ЕСВ, но не отнятыми ПДФО и ВЗ, что означает, что на руки минималка (сейчас)=4830, будет с декабря=5232,5грн.
в россии минималка ниже, тоже стоит налоговую ставку отнимать, но меньшую 13% и на руки выходит 123,09 евро=3752,53грн.
Зебіли блдь...