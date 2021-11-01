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Ми за рік збільшили мінімальну зарплату більш ніж на 45%. Вона у нас висока, - "слуга народу" Гетманцев

Ми за рік збільшили мінімальну зарплату більш ніж на 45%. Вона у нас висока, -

За один рік мінімальна зарплата в Україні зросла на понад 45%.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Згадайте, наскільки ми підняли мінімальну заробітну плату в попередні два роки. На початок 2020 року вона становила чотири з половиною тисячі, потім чотири сімсот, а на 2021 рік ми підвищили до шести тисяч, а з грудня – до шести з половиною тисяч. Наступного року - до шести семисот. Нам кажуть: "Чому так мало – на 200 гривень?!" Ми за один рік підняли її більш ніж на 45 (наголошую) відсотків! У нас вперше мінімальна зарплата вища, ніж у Росії, Білорусії та Молдові. Вона у нас висока", - стверджує парламентарій.

Читайте також: Заплановане в Бюджеті-2022 підвищення мінімальної зарплати не є достатнім. Доручили уряду переглянути показник, - член профільного комітету ВР Забуранна

За його словами, мінімальна заробітна плата має співвідноситися із середньою за певним коефіцієнтом.

"Ми його витримали за середньоєвропейським стандартом. Тепер індексуємо. Коли ми піднімали її на 45 відсотків, нас усі критикували і казали: "Як же так – це навантаження на бізнес!". А сьогодні нам дорікають: "А чому тільки на 200 гривень?!", - зазначив Гетьманцев.

Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.

Автор: 

мінімальна зарплата (305) Гетманцев Данило (917)


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Топ коментарі
+52
Такое впечатление, что эти твари специально пи.дят какую-то чушь, чтоб потом получить справку о невменяемости и избежать тюрьмы.
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01.11.2021 16:42 Відповісти
+48
а ціни на 150?
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01.11.2021 16:39 Відповісти
+38
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01.11.2021 16:45 Відповісти
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а ціни на 150?
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01.11.2021 16:39 Відповісти
а пенсии на1%
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01.11.2021 16:40 Відповісти
В общем,после заголовка можно не читать -очень ёмко
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01.11.2021 16:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F_nZgA4AvA4 https://www.youtube.com/watch?v=F_nZgA4AvA4

Это же очень и очень. Свирид Петрович Голохвастов , собственной персоной.
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01.11.2021 16:50 Відповісти
Неужели он надеется, что мы поверим, что черное - это белое?
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01.11.2021 16:41 Відповісти
Ви, ні 73 процента, заковтнуть
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01.11.2021 18:40 Відповісти
Ты что-же, сомневаешься, что у них зарплата высокая?

..."Она у нас высокая"..
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01.11.2021 18:46 Відповісти
А в чем он не прав? Он же ясно говорит "Мы" подняли, имея ввиду свой круг, а что там у Вас,у холопов,нам не ведомо!
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01.11.2021 19:13 Відповісти
Ну так вот ты падло ,на неё и живи ... кретин оно уникальный ...
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01.11.2021 16:42 Відповісти
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01.11.2021 16:42 Відповісти
Бідосик наш! Так і світ відвернеться від нас.)))
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01.11.2021 16:46 Відповісти
Ой *ять, здесь постоянно транспорт отменяют. В Британии это ежедневная проблема, суббота+воскресенье транспорт не работает, постоянные "сигнал проблем", постоянные мейнтенанс и транспорт отменяют но и потом нифига не работает, жара - отменяют, снег пол сантиметра - отменили все всключая автобусы. Пару лет назад была жара 40 градусов летом - отменили поезда, потому что рельсы *ля плавятся (у арабов и индусов нифига не плавится почему-то). Удивительно что в локдаун все худо-бедно работало
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01.11.2021 17:28 Відповісти
Такое впечатление, что эти твари специально пи.дят какую-то чушь, чтоб потом получить справку о невменяемости и избежать тюрьмы.
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01.11.2021 16:42 Відповісти
Так пи.здеть это скрепа русского мира "а ты докажи обратное", существующая из-за полной безнаказанности на этих диких землях.
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01.11.2021 21:05 Відповісти
Ято у вас она высокая мы и так знаем, а как насчет собственно остального нарида.
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01.11.2021 16:43 Відповісти
своя зеленая математика?
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01.11.2021 16:44 Відповісти
У вас, неуважаемые, и так зарплата была не маленькая! а вот у меня, например, как айтишника - зарплата не поднималась более 4х лет.... как то так...
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01.11.2021 16:44 Відповісти
Это такой толстый тролинг? тем более что у айтишников как раз поднимается. А если не поднималась у кого то конкретно, то тут 2 варианта. Или человек изначаль зарабатывал как минимум 4000 долларов (учителям не ржать) или он ленив и\или неопытен.
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01.11.2021 17:29 Відповісти
вы думаете все айтишники, даже с опытом больше 10 лет работают на софтовых галерах, фронтендах , педалят на джава ? есть еще айтишники работающие на Укрпочтах, Тісячах фирм разніх направлений, поддержке аптечных сетей, банкоматов, платежных терминалов, сетевого оборудования различных уровней, сетевые инженеры....
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01.11.2021 18:05 Відповісти
А скільки в середньому отримують айтішники в таких компаніях? Цікаво. Дякую
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01.11.2021 20:34 Відповісти
Ну тоесть второй вариант - ленив и\или неопытен. Потому что сейчас нехватка людей. ЧТо мешает работу сменить?
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02.11.2021 00:31 Відповісти
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01.11.2021 16:45 Відповісти
На рояли ?
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01.11.2021 16:49 Відповісти
Не, тіки банк сперми (яйця), але у того, хто нічого не винен
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01.11.2021 18:19 Відповісти
Высокая, он имеет ввиду депутатов и министров? Такое впечатление, что они с своим боссом постоянно какую то дурь принимают. Ибо не может человек нормальный, нести такую чушь.
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01.11.2021 16:46 Відповісти
Она у нас высокая,-кому что не понятно???? У НИХ-ВЫСОКАЯ!-а у нас?
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01.11.2021 16:46 Відповісти
на начало 2021 - 6000
на конец 2021 - 6500
рост за год 8%

на начало 2020 - 4500
на конец 2021 - 6500
рост за два года 44%

на начало 2020 - 4500
на конец 2021 - 6700
рост за три года 49%
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01.11.2021 16:47 Відповісти
ошибка. в последнем блоке не 2021 а 2022
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01.11.2021 17:08 Відповісти
Додам. Людина звільнилася з посади судового секретаря. На "біржі" "не бачать" внесків ЄСВ за неї з 01 січня по 01 серпня 2022 року. І це не поодинокий випадок. Тобто, зарплату платили, а ЄСВ ні!
ФОПи знервовано тіпаються, що так можна було.
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01.11.2021 17:37 Відповісти
один з перших претендентів на прикрашення головного новорічного каштану.
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01.11.2021 16:47 Відповісти
Шоб ты жило на Одну такую зарплату! гетьманцев вражина Украины, упырь.
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01.11.2021 16:48 Відповісти
шоб он жил на нашу зарплату а мы на его.... а не наоборот!
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01.11.2021 16:56 Відповісти
А ціни??? Нехай хоч Тищенко, той що Коля поділиться куди податися по гречку за 12 грн. та яловичину по 20... І сміх і гріх.
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01.11.2021 16:49 Відповісти
"Мы за год подняли минимальную зарплату более чем на 45%. Она у нас высокая, - "слуга народа" Гетманцев".

Да кто же сомневается, что она у вас высокая, вы же её постоянно себе подымаете. Она и до этого не нищенская была, даже не считая конвертов. И кстати, какая там средняя зарплата в ВР?
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01.11.2021 16:49 Відповісти
Чтобы ты ***** , профессор липовый Гетманцев, жил всю свою жизнь на эту минимальную зарплату , ВМЕСТЕ С ВАШИМ ДЕБИЛОМ ЗЕЛЕНСКИМ!!
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01.11.2021 16:49 Відповісти
Гетманцев настоящий экономический и финансовый гений!!!Очень прошу выслать мне практическое пошаговое руководство - Как не сдохнуть с голода и отсутствия жизненно важных медикаментов при пенсии 2200гр.(а таких пенсионеров у нас 55%).Очень жду.
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01.11.2021 16:51 Відповісти
Я верю . Единственное не уточнили - кому и у кого? Себе - поверю
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01.11.2021 16:53 Відповісти
Да у вас-то она высокая, и это не считая конвертов. А у остальных? Остальным сказки от гетманцева.
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01.11.2021 16:57 Відповісти
Незнаю,насколько ты жидво пархатое поднял зп и комуНо налоги вы поднимаете регулярно.
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01.11.2021 16:57 Відповісти
А чек в АТБ увеличился минимум в двое.....
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01.11.2021 16:59 Відповісти
Мінімальна заробітна плата поняття скоріше абстрактне і скоріш за все не впливає на реальну заробітну плату українців...Якщо в державній установі вона перевищує зарплату працівника - його скорочують або на пів ставки,в приватній - на "конверти"...Але от що стосується податків,штрафів тощо то поняття мінімальної зарплати перестає бути абстрактним,так як на її розмір зав"язані всі закони...І єдино в цьому причина її підвищення,про яке так з лицемірним ієзуїтством говорить Гетманцев...
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01.11.2021 16:59 Відповісти
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01.11.2021 17:00 Відповісти
Мудло, ви податкове навантаження збільшили. Благодєтєлі довбані.
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01.11.2021 17:01 Відповісти
шоб ты жил на одну минимальную зарплату
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01.11.2021 17:03 Відповісти
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02.11.2021 02:45 Відповісти
Было бы не плохо рядом с цифрами "роста " зарплаты поставить цифры инфляции.
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01.11.2021 17:05 Відповісти
очередное шоу вечернего квартала врать и лгать стиль жизни и не как иначе свора брехунов лгунов
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01.11.2021 17:09 Відповісти
Да, люди у нас чересчур жируют на 6000 грн, можно и уменьшить
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01.11.2021 17:12 Відповісти
Когда уже этому дебилу голову отстрелят?
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01.11.2021 17:15 Відповісти
Ось вони, красавці. https://www.youtube.com/watch?v=HhBda9HZOxs Конкуренти Агрохимии.
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01.11.2021 17:16 Відповісти
Да,зарплата у вас высокая-а у народа?...
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01.11.2021 17:17 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUFStYNjC-1UXXdXfK77ffoSjmqJuBerGWLGXIm5Z2xn6T0BrYZ6hQnUP8h2s6YB5uRK_fPyOszP_QuonL9FLs0xgc0Wq9jXs7Z-zECgHc1HTmjtintAuFT9uZaB3-u6Pg&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7091060597586652?__cft__[0]=AZUFStYNjC-1UXXdXfK77ffoSjmqJuBerGWLGXIm5Z2xn6T0BrYZ6hQnUP8h2s6YB5uRK_fPyOszP_QuonL9FLs0xgc0Wq9jXs7Z-zECgHc1HTmjtintAuFT9uZaB3-u6Pg&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·



Главный цензор Банковой и сторонник "искренних позитивных блогеров на зарплате Офиса президента", Михаил Подоляк, в сегодняшнем интервью Babel.ua превзошел самого себя. Во лжи и наглости. Оказывается, Офис президента не давит темниками и не шантажирует СМИ, это …журналисты манипулируют спикерами.

Оказывается, синхронная демонстрация всеми телеканалами PR-фильма, восхваляющего усилия Офиса президента по подготовке празднования Дня независимости, не пропаганда вовсе, а …социальная реклама. Добровольная. А кто не захочет её показывать, то с ним будет, как в анекдоте: колхоз - дело добровольное, хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем.

Оказывается, сеть «позитивных блогеров», рукоплещущих Зеленскому по любому поводу есть, но она ОП …не управляется и не финансируется. Только, как говорит Подоляк, командировочные им оплачиваются. Видимо за "искренность".

Оказывается, отсутствие внятной информационной кампании о необходимости вакцинирования на фоне оголтелой рекламы «Большой стройки», никакой не провал, а … «операционная незрелость некоторых органов исполнительной власти».

И вообще, спасет всех (между строк читается - подупавший рейтинг Зеленского) только «реестр олигархов». Мол, угроза попадания в реестр заставит собственников СМИ внимательно фильтровать эфиры каналов.

Согласитесь, подобный каминг-аут стоит того, чтобы потратить 10 мин времени на прочтение всего словоблудия данного функционера. Человек вот так прямо берет и говорит - мы принимаем закон об олигархах и создаем реестр для того, чтобы изменить редакционную политику телеканалов! Чтобы не редактора, а подоляки могли решать - каким спикерам в эфирах быть, а каких не должно.

«Мы не против оппонентов, которые критикуют по сути, но мы против, когда журналисты сажают в студию людей, которые занимаются прямой оскорбительной риторикой», - как бы описывает свои телевизионные грезы чиновник.

На Банковой в серьез надеются, что таким примитивным путем рейтинг «слуг» перестанет падать. Так вот - не перестанет. И чем больше морально отвратительных телодвижений Зе-команда произведет, тем скорее он будет скукоживаться. Они могут сегодня принимать какие угодно антидемократические законы, они могут раздавать сельским избирателям по 400 грн (как в Черкасской области сейчас), они могут плодить фейки (как Радуцкий о необходимости ковид-сертификатов на избирательных участках), но стратегически - они уже проиграли.

Потому как с каждым таким факапом они все четче проявляют свою суть - жалких, лживых, мстительных людишек, волею судьбы случайно оказавшихся у руля большой европейской страны, на которую им плевать. Для них Украина - это не личное, а просто бизнес. И это бизнес по обилечиванию всей страны. Потому что кто-то в ОП хочет стать олигархом. Нет, не главным олигархом. Единственным!
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01.11.2021 17:18 Відповісти
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01.11.2021 20:21 Відповісти
шоб ви курви депутатські все життя на таку зарплатню жили , якщо для вас вона висока
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01.11.2021 17:20 Відповісти
кому це тупе зелене бидло збільшило зарплату, собі?
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01.11.2021 17:20 Відповісти
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01.11.2021 17:24 Відповісти
Шо вони там курять...Ти ще скажи шо всі заробітчани повернулися додому, на свої робочи місця... ІДІОТИ.
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01.11.2021 17:35 Відповісти
Зарплати ростуть... ціни на м'ясо падають. Ви шо всі там такі !???
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01.11.2021 17:40 Відповісти
Знову насцяли в очі зебілам.
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01.11.2021 17:46 Відповісти
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01.11.2021 17:52 Відповісти
Заодно би і похвалився ростом цін хоча би борщового набору. Ну навіщо 73% в 2019 році відкрили двері закладу для недоколиханих! Вони і самі вже не раді що так поступили. Попробуй тепер загнати назад.
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01.11.2021 17:59 Відповісти
Це досягнення, передайте Бене, что зарплата на его предприятиях приближается к минимальной, может подымет, а то у него скоро квалифицированные рабочие будут получать как уборщица.
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01.11.2021 18:05 Відповісти
Она у нас высокая", - утверждает парламентарий Источник:
А, что есть сомневающиеся, что она у них высокая.
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01.11.2021 18:24 Відповісти
У вас высокая
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01.11.2021 18:34 Відповісти
Цель зекоманды всех посадить на минимальную зарплату. Возвращаясь к идейному вдохновителю зекоманды Бене, у него на предприятиях, чтобы молодежь удержать от увольнения, подняли им зарплату, убрав выслугу лет, теперь, всё получают одинаково, старикам некуда деваться, будут работать, за себя и за пацана третьего разряда.
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01.11.2021 18:45 Відповісти
Бреше і не зеленіє...
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01.11.2021 18:53 Відповісти
Всё правильно, в Украине сейчас минималка выше чем в той же РФ. У них там 12тыс. с лишним деревянными. В Украине получается, что 16 тыс. в переводе на их деревянные. А пыня заявлял, что те, кто получает 17 тысяч это уже средний класс на России, а вовсе не бедные люди, экономящие буквально на всём.
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01.11.2021 19:03 Відповісти
Тогда объясните, пожалуйста, почему наше масло "Олейна" подсолнечное с добавлением оливкового 1л. стоит сейчас в Москве 47,85грн. - 129,9р.? А просто подсолнечное можно купить и по 37грн. Ну, типа минималка у них же ниже, значит и цены тоже? Я так это понимаю.
https://skidkaonline.ru/moskva/products/325232-571416345489712999/
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01.11.2021 19:05 Відповісти
что-то дешевле, а другое дороже. Это нормально- рынок. Он же не говорит, что уровень жизни в Украине выше, он говорит, что мин. размер оплаты труда выше.
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01.11.2021 19:16 Відповісти
согласна, почти.
еще добивает, что они ЗП грязными всегда пишут, правда с уже отнятым ЕСВ, но не отнятыми ПДФО и ВЗ, что означает, что на руки минималка (сейчас)=4830, будет с декабря=5232,5грн.
в россии минималка ниже, тоже стоит налоговую ставку отнимать, но меньшую 13% и на руки выходит 123,09 евро=3752,53грн.
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01.11.2021 19:41 Відповісти
Хто бы сумнівався що вона у вас висока.
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01.11.2021 19:43 Відповісти
Лохи прозревают от брехни, чувак, помалкивай и набивай карманы
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01.11.2021 20:17 Відповісти
Изоврались, зелёные, уже вконец. Ничего они не поднимали. Зарплаты топ-менеджерам поднимали, от это да.
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01.11.2021 20:25 Відповісти
"Она у нас высокая" кто бы сомневался
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01.11.2021 20:40 Відповісти
Зарплаты уже как три года не растут, за эти же три года цены выросли на 50% почти на всё.
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01.11.2021 21:54 Відповісти
В чём особая подлость этого заявления? Минималку стали поднимать уже давненько---с 17г. Но Порох в октябре 17г крепко поднял пенсии. А вот в последние годы бесконечное поднятие минималки привело к тому что пенсы что работали уже на пенсии находясь, вынуждены были уволится---что бы не терять субсидию. Хотя далеко не всем им платили минималку зарплату, так как работали вахтёрами, сторожами, санитарками и прочее. Там был интерес если работали официально, то после очередных 2 лет работы пересчитывали пенсию по стажу---он на 2 года увеличивался. Или сами увольнялись или просили таких уйти, сокращая штат за счёт конечно пенсов. А мартовское добавление каждый год по в среднем 250--400 мало помогает выжить. Пенсии катастрофически низкие---позор власти и стране это!
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01.11.2021 22:59 Відповісти
Вот сволочь 6000 оно считает высокой зарплатой? **** чтобы вся твоя родня жила только на минималку
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02.11.2021 08:38 Відповісти
6.000 грн (січень-21) - 6.500 грн (грудень-21) - це різниця в 45%???
Зебіли блдь...
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03.11.2021 13:51 Відповісти
 
 