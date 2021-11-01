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Затримання Киви: Автомобіль, у якому їхав нардеп, був із фальшивими номерами та порушив ПДР

Затримання Киви: Автомобіль, у якому їхав нардеп, був із фальшивими номерами та порушив ПДР

Патрульні зупиняли автомобіль з Іллею Кивою, оскільки водій транспортного засобу порушив ПДР, а також у автомобіля були фальшиві номери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція України.

Так, у поліції повідомили, що сьогодні, близько 11-ї години, на Столичному шосе патрульні помітили транспортні засоби Toyota і Mercedes, які рухалися в крайній лівій смузі при двох вільних правих, що є порушенням правил дорожнього руху.

На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних автомобілів не реагували та продовжували рух. Патрульним все ж таки вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування. У салоні одного із зупинених автомобілів перебував народний депутат.

"Під час перевірки документів виявилося, що державний номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам.

Інспектори склали на водія Toyota адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред'явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП).

Дивіться: Киву затримали на Столичному шосе: Нардеп заявив, що влада шукає "будь-яку можливість його дискредитації". ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що нардепа Іллю Киву затримали на Столичному шосе.

Автор: 

Київ (19793) Нацполіція (15325) патрульна поліція (1444) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+50
Да половина слуг во главе с Ермаком именно так и ездят и что? Кого задержали. Вон у Трухина вообще не могут определить был ли руль в машине.
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01.11.2021 16:48 Відповісти
+41
И ничего не будет. Пшик информационный. Кива со справкой!
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01.11.2021 16:47 Відповісти
+33

- А кто он?

- народный депутат.
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01.11.2021 16:52 Відповісти
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01.11.2021 16:46 Відповісти

- А кто он?

- народный депутат.
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01.11.2021 16:52 Відповісти
Такое впечатление, что эту обезьяну Киву специально держат в Раде, чтобы отвлекать внимание людей на его персону и чтобы люди не замечали , что в стране творится, что катастрофически нарушается Конституция Украины и закручиваются гайки каждый день.
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02.11.2021 11:54 Відповісти
И ничего не будет. Пшик информационный. Кива со справкой!
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01.11.2021 16:47 Відповісти
За поддельные номера может штраф будет, а вот за езду по левой полосе точно ничего не будет)) нет запрета ехать в левом ряду при свободном правом))) и полицейские это тоже знают))
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01.11.2021 19:22 Відповісти
Заборони прямої нема, але є порушення.

Є правила руху (розташування) тз.
11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.

Є стаття в кодексі 122

Порушення правил ... розташування транспортних засобів на проїзній частині ...
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штраф може бути.
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01.11.2021 20:12 Відповісти
Ну так эта статья сама себе противоречит, я перестроился в крайнюю левую полосу, для разворота , но когда он будет я не обязан знать. Просто приготовился к маневру и пусть докажут, что я нарушил в данном случае ПД
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01.11.2021 20:21 Відповісти
Все правильно) и еще если там по полосе едут другие автомобили, как пример решение суда:
https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/verhovnyj-sud-pidtverdyv-shho-mozhna-ruhatysya-po-livij-smuzi-aby-omynuty-yamy-na-pravij/
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01.11.2021 21:25 Відповісти
на столичке много левых поворотов?
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02.11.2021 22:39 Відповісти
Какой-то " Семен залетный", а не Кива!
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01.11.2021 16:47 Відповісти
а руки, во время движения авто были на руле?
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01.11.2021 16:47 Відповісти
Да на руле.Ему водитель дрочил.
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01.11.2021 17:56 Відповісти
кива задумчиво чешет яйца
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01.11.2021 16:47 Відповісти
Бо у цього "науковця" найулюбленіша книжка "Фаллос" Гьоте.
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01.11.2021 16:54 Відповісти
Опять киви выйдет сухим.
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01.11.2021 16:48 Відповісти
Да половина слуг во главе с Ермаком именно так и ездят и что? Кого задержали. Вон у Трухина вообще не могут определить был ли руль в машине.
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01.11.2021 16:48 Відповісти
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01.11.2021 21:15 Відповісти
кива спынзыл авто?
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01.11.2021 16:48 Відповісти
Интересно, намечается какой-то очередной треш у власти, что нам этого полоумного стали часто показывать? Оно ж недавно про восстание в ноябре каркало, так что его решили в "дурку" пока есть места?
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01.11.2021 16:49 Відповісти
Ментов уже уволили?
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01.11.2021 16:50 Відповісти
Придурки!
Книжки про шпионов читать нужно.
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01.11.2021 16:50 Відповісти
научный сотрудник, кандидат наук, прафесар кива чешет не переставая мотню
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01.11.2021 16:51 Відповісти
Да уж. Какой президент, такая и проффессура.
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01.11.2021 16:54 Відповісти
Ваапше-та, этот случай с киви улыбнул: боится - значит уважает.
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01.11.2021 16:52 Відповісти
А чего вы ожидали от недоумка?Оно может только рукоблудит в парламенте...
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01.11.2021 16:53 Відповісти
І це всі звинувачення??? Нах ми їх годуємо?
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01.11.2021 16:54 Відповісти
ган дону, пардон профффесору киве закон не писан? как и его прокацапской, зажопной секте... на кол передастов!!!
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01.11.2021 16:54 Відповісти
Медведчук купив новий телеканал. Влада не помічає цього та переслідує справжніх журналістів

https://youtube.com/watch?v=6OfFI5rXpbw
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01.11.2021 16:55 Відповісти
Авто с фальшивыми номерами должно быть изьято и отправлено на штраф стоянку.... это выполнено??
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01.11.2021 17:00 Відповісти
ні
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01.11.2021 17:23 Відповісти
Вони поліціянтів звільнять.))))))))) Бггггга .
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01.11.2021 17:49 Відповісти
Ч. 7 ст. 121 КУпАП - це повторність факту управління авто із липовими номерами (1700 грн штрафу).
Ківоподібній істоті це до лампочки.
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01.11.2021 17:02 Відповісти
у ківи дисертація. йому за це нічого не буде
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01.11.2021 17:05 Відповісти
Он вдобавок ещё и контуженный, рабинович не даст соврать ))
Значит точно ничего не будет.
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01.11.2021 17:12 Відповісти
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01.11.2021 17:26 Відповісти
хто ж його усипить? вiн жe памяник!
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01.11.2021 17:33 Відповісти
Пса лучше оставить псом, человека из него сделать. И будете знать, что от него ждать.
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02.11.2021 11:52 Відповісти
Якби мене зупинили поліцаї на краденій машині то я сидів би в СІЗО а машина була б конфіскована.
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01.11.2021 17:31 Відповісти
Ну нашли конечно же тему для зацепа - ехали по левой полосе, когда правая свободна.
А вот то, что номера левые - то уже повод.
Я так понимаю, что кому то это задержание было очень нужно. Могли брать хотя бы за стрельбу в общественном месте. Кстати, где подозрение по этому поводу, Генпрокурорша?!
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01.11.2021 17:38 Відповісти
стрельба? какая? Человек похожий на...предметом похожим на..проводил действия похожие на....сколько дел правоохренители похерили НЕ желая их видеть в упор?👹
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01.11.2021 17:49 Відповісти
Был один гоблин Царёв, Слава Богу, сним покончили , теперь этот остался , закопать бы его в жимовой яме
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01.11.2021 17:46 Відповісти
Как и говорил, какой-то дебил что-то написал в Фейсбуке и это вызвало экстаз у лохов.
Что касается якобы фальшивых номеров - такая же фигня.
Сталкивался лично после дорожного конфликта с одним быком, пытался установить его личность.
Оказалось, что в гараже верховной рады этих левых номеров, хоть задом ешь.
Водилы меняют их на машинах чуть не по несколько раз в день.
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01.11.2021 17:47 Відповісти
То номера прикриття і Ківа буде заявляти що влада слідкує за нимю
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01.11.2021 17:48 Відповісти
Ну, мне сказали высокие начальники, что номер принадлежит верховной раде, но уже много лет не закреплен за конкретным авто.
Установить кто в данный момент его пользовал можно только по запросу генпрокурора.
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01.11.2021 17:57 Відповісти
Виходить, що патрульні "влетіли", добре що звільнять, а не посудють.
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01.11.2021 18:04 Відповісти
Не думаю.
Они пробили тупо по базе - номер не отвечает транспортному средству, а молодежь может не знать какие там номера когда-то использовали.
Это мы когда-то ввлетели на перекресток с номерами на 600-, мент выскочил останавливать со свистком и палкой, увидел номер - чуть свисток не проглотил.
Шеф где-то в кабмине номера выдурил.
Фирма тогда под минфином ходила.
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01.11.2021 18:23 Відповісти
Ех! А як би хотілося, щоб Киву на авто із липовими номерами зупинили поліціянти, скажімо, в Америці і, щоб наукИвець там спробував побикувати!
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01.11.2021 18:29 Відповісти
кива, для тебя и таких как ты придурков, написано!

:
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01.11.2021 19:37 Відповісти
молодцы полиция.
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01.11.2021 20:57 Відповісти
А что автомобиль забрали и поставили на штрафплощадку?
Или отпустили ,потому что илюша набрал авакову?
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01.11.2021 21:33 Відповісти
Опущенный и контуженный. Новый лидер ОПЗЖ.
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02.11.2021 12:18 Відповісти
Во время оформления нарушения Жомова Яма неоднократно "поправлял" свой "законодательный орган" на портрет Мертведчука.
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02.11.2021 12:22 Відповісти
Та що ж за брехню ви пищете ..пані журналісти... то не поліція була ... То планова перевірка санпсіхоінспекціїї була...З нього знов підписку брали про те що він не можевіддалятись від державних закладів псіхиатричного лікування ніж на тридцять км. Все. А витут поліція ...номери фальшиві....Так тільки нормальні люди роблять на фальшивих номерах їздять
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02.11.2021 12:58 Відповісти
Даже догадываюсь какой у него был фальшивый номер - KI*ПОЦ*VA
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02.11.2021 13:32 Відповісти
нифигассэ..утомлённым коксом уже и номера выдают?
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02.11.2021 15:07 Відповісти
З 2019 в Україні з"явився новий вірус...неменш небезпечний - Ківа-19 ! Вакцина тут вряд чи допоможе...Тільки видаляти !
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02.11.2021 15:25 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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02.11.2021 15:57 Відповісти
 
 