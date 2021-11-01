Затримання Киви: Автомобіль, у якому їхав нардеп, був із фальшивими номерами та порушив ПДР
Патрульні зупиняли автомобіль з Іллею Кивою, оскільки водій транспортного засобу порушив ПДР, а також у автомобіля були фальшиві номери.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція України.
Так, у поліції повідомили, що сьогодні, близько 11-ї години, на Столичному шосе патрульні помітили транспортні засоби Toyota і Mercedes, які рухалися в крайній лівій смузі при двох вільних правих, що є порушенням правил дорожнього руху.
На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних автомобілів не реагували та продовжували рух. Патрульним все ж таки вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування. У салоні одного із зупинених автомобілів перебував народний депутат.
"Під час перевірки документів виявилося, що державний номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам.
Інспектори склали на водія Toyota адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред'явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП).
На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що нардепа Іллю Киву затримали на Столичному шосе.
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- А кто он?
- народный депутат.
Є правила руху (розташування) тз.
11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.
Є стаття в кодексі 122
Порушення правил ... розташування транспортних засобів на проїзній частині ...
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Штраф може бути.
https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/verhovnyj-sud-pidtverdyv-shho-mozhna-ruhatysya-po-livij-smuzi-aby-omynuty-yamy-na-pravij/
Книжки про шпионов читать нужно.
https://youtube.com/watch?v=6OfFI5rXpbw
Ківоподібній істоті це до лампочки.
Значит точно ничего не будет.
А вот то, что номера левые - то уже повод.
Я так понимаю, что кому то это задержание было очень нужно. Могли брать хотя бы за стрельбу в общественном месте. Кстати, где подозрение по этому поводу, Генпрокурорша?!
Что касается якобы фальшивых номеров - такая же фигня.
Сталкивался лично после дорожного конфликта с одним быком, пытался установить его личность.
Оказалось, что в гараже верховной рады этих левых номеров, хоть задом ешь.
Водилы меняют их на машинах чуть не по несколько раз в день.
Установить кто в данный момент его пользовал можно только по запросу генпрокурора.
Они пробили тупо по базе - номер не отвечает транспортному средству, а молодежь может не знать какие там номера когда-то использовали.
Это мы когда-то ввлетели на перекресток с номерами на 600-, мент выскочил останавливать со свистком и палкой, увидел номер - чуть свисток не проглотил.
Шеф где-то в кабмине номера выдурил.
Фирма тогда под минфином ходила.
:
Или отпустили ,потому что илюша набрал авакову?