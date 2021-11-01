Затримання Киви: Автомобіль, у якому їхав нардеп, був із фальшивими номерами та порушив ПДР

Патрульні зупиняли автомобіль з Іллею Кивою, оскільки водій транспортного засобу порушив ПДР, а також у автомобіля були фальшиві номери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція України.

Так, у поліції повідомили, що сьогодні, близько 11-ї години, на Столичному шосе патрульні помітили транспортні засоби Toyota і Mercedes, які рухалися в крайній лівій смузі при двох вільних правих, що є порушенням правил дорожнього руху.

На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних автомобілів не реагували та продовжували рух. Патрульним все ж таки вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування. У салоні одного із зупинених автомобілів перебував народний депутат.

"Під час перевірки документів виявилося, що державний номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам.

Інспектори склали на водія Toyota адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред'явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП).

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На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що нардепа Іллю Киву затримали на Столичному шосе.