УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8226 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 993 51

"Північний потік-2" збільшить шанси на війну Росії та України, - голова "Нафтогазу" Вітренко

Запуск газопроводу "Північний потік-2" може розв'язати Росії руки для повномасштабної війни з Україною.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

"Якщо у когось є сумніви, то Путін каже всім в обличчя: або ви дозволяєте запуск Північного потоку - 2, або ви більше не отримаєте газу. Він хоче повернути час назад і вернутися до ситуації, яка була у нас 10, 20, 30 років тому... і домовитися про особливі умови з політиками різних країн", - сказав Вітренко.

Він вважає, що сертифікація "Північного потоку - 2" може означати відсутність у Європи рішучості підтримати прозахідні прагнення України та зробить Україну більш уразливою для повномасштабного вторгнення російських військ.

"[Якщо] не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси на повномасштабну війну між Росією та Україною з усіма наслідками, що випливають", - сказав голова правління "Нафтогазу".

Вітренко попередив, що сертифікація "Північного потоку – 2" не задовольнить Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має право вимагати компенсації від Заходу, якщо РФ припинить транзит газу, - євродепутат Кубілюс

"Путін, ймовірно, надішле через нього трохи газу, але потім скаже: дивіться, якщо ви хочете мати більше, мені потрібні довгострокові контракти. Це як заручники: ми можемо звільнити одного чи двох, але поки список наших вимог не буде задоволений, ми будемо тримати решту заручників", - сказав він.

Автор: 

Нафтогаз (4438) росія (66461) Північний потік (2475) транзит газу (1014) Вітренко Юрій (633)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Мда. Ну что тут сказать. Красавцы. А раньше Вам это не доходило?
показати весь коментар
01.11.2021 16:56 Відповісти
+12
Я достойно принял победу Зеленского

-Я смотрю как все летит по п#$де и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.

-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах

ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО.
Sergey Dzhobolda (с)
показати весь коментар
01.11.2021 17:06 Відповісти
+6
Коли нищили групу, що лобіювала інтереси України чим думали? Баблом у кишені?
показати весь коментар
01.11.2021 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мда. Ну что тут сказать. Красавцы. А раньше Вам это не доходило?
показати весь коментар
01.11.2021 16:56 Відповісти
Вітренко як бугор інструменту збору колоніального податку з України під назвою Нафтогаз, дуже занепокоєний війною з Росією. Хай краще розкаже, через чию територію забезпечується Крим та Південь московії, не кажучи вже про окуповані території Донбасу. Новопсков для нього щось оначає?
показати весь коментар
01.11.2021 17:01 Відповісти
И это чучело туда же. Вояка....сбежит нафиг. Но пугать лохторат надо. Шоб не высовывались и сидели с боязнью путлер нападет.
показати весь коментар
01.11.2021 16:56 Відповісти
Сколько милионов премии он себе с мамой за это хочет?
показати весь коментар
01.11.2021 16:57 Відповісти
При достроенном газопроводе эта пугалка теряет смысл.
показати весь коментар
01.11.2021 16:57 Відповісти





ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָ

Что за отряды гиркина?? Новая Каховка, муниципальная охрана, полиция, все дела. Они ещё работают??

Видео https://twitter.com/i/status/1455093184590139400
показати весь коментар
01.11.2021 16:58 Відповісти
Реально, если бы засРашка хотела, то уже бы давно перекрыла нафиг поставки ядерного , топлива и прочего жизненно необходимого. Это чтоб отвлечь от Падения рейтингов Зе и его шоблы цук Уродов!
показати весь коментар
01.11.2021 16:58 Відповісти
а отсутствие продажи для Украины угля энергетических марок с ноября - это не то, о чем Вы говорите?
показати весь коментар
01.11.2021 17:01 Відповісти
мог лет 7 назад....
показати весь коментар
01.11.2021 17:04 Відповісти
Это намек украине на полет байрактеров !!! Думаю скоро если не уже продадут
показати весь коментар
01.11.2021 18:46 Відповісти
Украина покупает ядерное топливо у агрессора ?
показати весь коментар
01.11.2021 17:02 Відповісти
Не только покупает, но и продаёт агрессору урановую руду, чтоб он это топливо делал
показати весь коментар
01.11.2021 17:13 Відповісти
І не тільки уран. З титаном теж подібна історія.
показати весь коментар
01.11.2021 19:56 Відповісти
Рекомендую посмотреть сериал "Бомба". Из него вы поймете, что атомный производственный цикл, ну немного сложнее сельскохозяйственного.
Это конечно очень обидно, даже у меня кулаки по этому поводу сжимаются, но....такова специфика этой индустрии....
показати весь коментар
01.11.2021 17:35 Відповісти
Вот это вот тоже элемент войны ?
Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ
https://censor.net.ua/news/3173782/ukraina_vyigrala_podannuyu_v_vto_apellyatsiyu_po_delu_o_zaprete_eksporta_ukrainskih_vagonov_v_rf
показати весь коментар
01.11.2021 18:47 Відповісти
Напомнило, такую ситуацию из фильмов, когда сидят люди за столом в ресторане, но при этом под столом некоторые пары начинают ножками блудить. То есть над столом ужин, а под столом блуд))))
показати весь коментар
01.11.2021 19:19 Відповісти
+5
показати весь коментар
01.11.2021 19:55 Відповісти
"МАМА ВЕЛЕЛА - ПУГНУТЬ ! "
показати весь коментар
01.11.2021 17:00 Відповісти
Це і без ЗЕбаната Вітренка і навіть його мами загальновідомо...
показати весь коментар
01.11.2021 17:00 Відповісти
Тебя поставили "вопреки здравому смыслу" заниматься газовыми вопросами. Не нужно лезть не в своё дело.
показати весь коментар
01.11.2021 17:01 Відповісти
Коли нищили групу, що лобіювала інтереси України чим думали? Баблом у кишені?
показати весь коментар
01.11.2021 17:02 Відповісти
шо за брєд несе цей хлоп?
показати весь коментар
01.11.2021 17:06 Відповісти
Я достойно принял победу Зеленского

-Я смотрю как все летит по п#$де и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.

-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах

ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО.
Sergey Dzhobolda (с)
показати весь коментар
01.11.2021 17:06 Відповісти
Но, почему у 73% процентов возникло такое желание? Может, что-то не так делали до того? Не? А-а-а-а, я понял, зебобики -дебилы. Ну, спасибо, все объяснил.....
показати весь коментар
01.11.2021 17:39 Відповісти
Вы напоминаете человека, которому стоматолог вырвал больной зуб, и в следующий раз, он в отместку стоматологу, пошел лечить зубы у слесаря)))
показати весь коментар
02.11.2021 00:08 Відповісти
Стоматологи, тоже разные бывают...))). Ататюрк, например, не учился на политика. Однако он совершил - невозможное....Вырвал Турцию из лап Средневековья. За, что -благодарные турки построили ему мавзолей...
Вряд ли украинцы сделают что-либо подобное для Зеленского (да и для других президентов годочков эдак через 50))))). Тут Лидер нации должен выбрать - будет он служить Богу или Мамоне.......К сожалению, с таким человеческим материалом в Украине не складывается.....Ну ничего, ысему свое время....))))
показати весь коментар
02.11.2021 19:50 Відповісти
То, что ты здесь привел, напомнило мне случай из далекого, далекого детства. Мне было где-то 5 лет. Отец купил мне лыжи. Мы сидели на кухне и я смотрел, как он ставит крепления. Потом, мы пошли на горку и я встал на лыжи и поробовал съехать, но к своему удивлению (в отличие от других детей) я не мог удержать равновесие и падал. В конце концов я расплакался и гневно прокричал отцу, - "Бачиш, що ти наробив!!!" (хотя в семье говорили по-русски).
показати весь коментар
01.11.2021 17:48 Відповісти
Гарна притча ... В украіномовній школі вчились ?
показати весь коментар
01.11.2021 19:59 Відповісти
Ні, реальність....Просто якось відкарбувалося у пам'яті.....)
показати весь коментар
02.11.2021 19:40 Відповісти
Останній аргумент зелених - "война с Путєним"...Скоро вони на будь яке питання будуть відповідати - ми всьо дєлаєм шоб ізбєжать полномасштабной войни...Для прикладу спитаєш його - чого влітку не закачали дешевий газ"А він - ви шо,хотітє шоб на нас напалі с войной?..І шо тут відповісти,лишається тільки в морду...
показати весь коментар
01.11.2021 17:15 Відповісти
Риск увеличивает:
1) Украина не транзитер.
2) Деньги Европы за газ по бешанным ценам.
показати весь коментар
01.11.2021 17:42 Відповісти
Бред. Не существует никакой логической связи между объявлением нам войны и бесполезностью какого-либо обоорудования в нашем государстве (а хоть бы и из за бесполезности нашей ГТС для РФ-ии). Им это только в радасть - не надо нам платить за транзит. И чем это плохо для РФ-ии ?
показати весь коментар
01.11.2021 17:47 Відповісти
Не буде транзиту, не буде плати за газ для РФ. Ви ж не думаєте, що європейці будуть платити РФ за газ, якого нема ??
показати весь коментар
01.11.2021 20:01 Відповісти
А может трусы, и предатели во власти увеличивают риски, нее?
показати весь коментар
01.11.2021 17:51 Відповісти
100%, адже вони не боятимуться, що пошкодять газопровід і не виконають свої зобов'язання перед Європою .А на нас їм завжди було начхать. А точніше - чим у нас гірше, тим їм краще. Треба думать самим за себе. Бо інші країни теж тільки "занепокоєні".
показати весь коментар
01.11.2021 17:53 Відповісти
Припинення транзиту кацапського газу через Україну зменшить суму халявних грошей в бюджеті України які ідуть на утримання держапарату (останні дані "від Гройсмана" 45% ВВП). Пересічним українцям слід очікувати на збільшення податкового тиску та запровадження нових видів "непрямих" (прихованих) податків. Що до наступу кацапів то "зайти" вони можуть в будь який момент. А ось вийти вже не зможуть. Крім того наступ призведе до введення військового стану що дасть привід розстрілювати "пяту колону" без суду та слідства. Так що "зустрічати асвабодітєлей" буде нікому. Ми постараємось і закриємо тему. Вітренко, як і все "холуйсько-зелене", точно не переживе...
показати весь коментар
01.11.2021 18:17 Відповісти
Ось вам і доказ того що в уряді України не було та немає професіоналів. Вітренко,замість того щоби вирішувати яким чином якнайшвидше збільшити власний видобуток газу, пхається до справ які повинні вирішувати в РНБО. НБУ натомість прогнозує зростання вартості електроенергії, президент запрошує інвесторів в Україну бо у нас дешева робоча сила ... Раніше все списували на папєрєдніков , тепер є більш реальні причини: війна та ковіт ... Бульбашкомети ...
показати весь коментар
01.11.2021 18:32 Відповісти
Запуск СП-2 и прекращение транзита через укр.ГТС - симптомы подготовки вторжения татаро-москальской орды в Украину. И лживые провокационные заявления мид рф участились.
показати весь коментар
01.11.2021 20:25 Відповісти
У Польши и Норвегии есть подводные лодки. Договоритесь и СП-2 невзначай даст течь и войны не будет.
показати весь коментар
01.11.2021 22:31 Відповісти
А с ****** договориться нельзя? Ну чтобы оно вздернулось?
показати весь коментар
01.11.2021 23:06 Відповісти
Ещё одна "Кассандра"...
Нападение с какой целью он предрекает?
Как именно нападёт Россия (тактика)?
Чего добьется в результате (стратегия)?

Заранее "не прошу прощения" если вопросы очень сложные.
Понимаю, что куда как проще - "прокукарекал, а там хоть не рассветай".
показати весь коментар
01.11.2021 22:38 Відповісти
Побольше аварий на потоке турецком больших и маленьких! И почаще!
показати весь коментар
02.11.2021 02:47 Відповісти
Абсолютно согласен. Наши керманичі бахвалились якобы достигнутой под ихним руководством энергетической независимостью Украины от России, которая на деле оказалась либо виртуальной, либо фейковой. Похоже, Путин решил предоставить Украине возможность "попробовать на вкус" реальную энергетическую независимость от РФ, чтобы тем кому не доходит через охмелевшую от дурацких лозунгов башку, дошло бы через примёрзлую жопу. Когда обледеневшая жопа зазвенит на морозе, дурацкие лозунги враз из отрезвевшей башки повыскакивают. Думается, к вышеуказанному списку "отключенных" Россией энергоносителей следует добавить российские твэлы для АЭС, а "замерзать в темноте" придётся ещё ж и на голодный желудок.
Путин хорошенько "вложился" как раз таки в то, чтобы вместо российских войск с полномасштабным вторжением и с неизбежными жертвами с Украиной повоевал бы Дедушка Мороз со Снегурочкой.
показати весь коментар
02.11.2021 06:46 Відповісти
еще один ыхспэрд... правда, глаза уже округлились больше... перешел на ЛСД...
показати весь коментар
02.11.2021 06:59 Відповісти
Лучше газом займись, придурок.
показати весь коментар
02.11.2021 08:47 Відповісти
 
 