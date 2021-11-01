"Північний потік-2" збільшить шанси на війну Росії та України, - голова "Нафтогазу" Вітренко
Запуск газопроводу "Північний потік-2" може розв'язати Росії руки для повномасштабної війни з Україною.
Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.
"Якщо у когось є сумніви, то Путін каже всім в обличчя: або ви дозволяєте запуск Північного потоку - 2, або ви більше не отримаєте газу. Він хоче повернути час назад і вернутися до ситуації, яка була у нас 10, 20, 30 років тому... і домовитися про особливі умови з політиками різних країн", - сказав Вітренко.
Він вважає, що сертифікація "Північного потоку - 2" може означати відсутність у Європи рішучості підтримати прозахідні прагнення України та зробить Україну більш уразливою для повномасштабного вторгнення російських військ.
"[Якщо] не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси на повномасштабну війну між Росією та Україною з усіма наслідками, що випливають", - сказав голова правління "Нафтогазу".
Вітренко попередив, що сертифікація "Північного потоку – 2" не задовольнить Росію.
"Путін, ймовірно, надішле через нього трохи газу, але потім скаже: дивіться, якщо ви хочете мати більше, мені потрібні довгострокові контракти. Це як заручники: ми можемо звільнити одного чи двох, але поки список наших вимог не буде задоволений, ми будемо тримати решту заручників", - сказав він.
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Что за отряды гиркина?? Новая Каховка, муниципальная охрана, полиция, все дела. Они ещё работают??
Видео https://twitter.com/i/status/1455093184590139400
Это конечно очень обидно, даже у меня кулаки по этому поводу сжимаются, но....такова специфика этой индустрии....
Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ
https://censor.net.ua/news/3173782/ukraina_vyigrala_podannuyu_v_vto_apellyatsiyu_po_delu_o_zaprete_eksporta_ukrainskih_vagonov_v_rf
-Я смотрю как все летит по п#$де и саркастически улыбаюсь, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я уже вижу, как те, кому хотелось новых лиц в политике - пялятся на старые "регионаловские" рожи, которые обворовывали их еще при Януковиче В.Ф.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает заграницей, но вынужден вернуться в Украину. Здравствуйте, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту по 28 грн, когда цена на неё станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на неё не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так всё повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ... ВАШИ РОДНЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ ВИДЕЛИ ИЗ-ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ, Ж@ПЫ МИРА! Потому, что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ:
ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ, КИНОМАНЫ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен, про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шо капец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали нам в комментах
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО.
Sergey Dzhobolda (с)
Вряд ли украинцы сделают что-либо подобное для Зеленского (да и для других президентов годочков эдак через 50))))). Тут Лидер нации должен выбрать - будет он служить Богу или Мамоне.......К сожалению, с таким человеческим материалом в Украине не складывается.....Ну ничего, ысему свое время....))))
1) Украина не транзитер.
2) Деньги Европы за газ по бешанным ценам.
Нападение с какой целью он предрекает?
Как именно нападёт Россия (тактика)?
Чего добьется в результате (стратегия)?
Заранее "не прошу прощения" если вопросы очень сложные.
Понимаю, что куда как проще - "прокукарекал, а там хоть не рассветай".
Путин хорошенько "вложился" как раз таки в то, чтобы вместо российских войск с полномасштабным вторжением и с неизбежными жертвами с Украиной повоевал бы Дедушка Мороз со Снегурочкой.