"Північний потік-2" збільшить шанси на війну Росії та України, - голова "Нафтогазу" Вітренко

Запуск газопроводу "Північний потік-2" може розв'язати Росії руки для повномасштабної війни з Україною.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

"Якщо у когось є сумніви, то Путін каже всім в обличчя: або ви дозволяєте запуск Північного потоку - 2, або ви більше не отримаєте газу. Він хоче повернути час назад і вернутися до ситуації, яка була у нас 10, 20, 30 років тому... і домовитися про особливі умови з політиками різних країн", - сказав Вітренко.

Він вважає, що сертифікація "Північного потоку - 2" може означати відсутність у Європи рішучості підтримати прозахідні прагнення України та зробить Україну більш уразливою для повномасштабного вторгнення російських військ.

"[Якщо] не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси на повномасштабну війну між Росією та Україною з усіма наслідками, що випливають", - сказав голова правління "Нафтогазу".

Вітренко попередив, що сертифікація "Північного потоку – 2" не задовольнить Росію.

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"Путін, ймовірно, надішле через нього трохи газу, але потім скаже: дивіться, якщо ви хочете мати більше, мені потрібні довгострокові контракти. Це як заручники: ми можемо звільнити одного чи двох, але поки список наших вимог не буде задоволений, ми будемо тримати решту заручників", - сказав він.