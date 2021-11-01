Зеленський у Глазго обговорив із Меркель ситуацію на Донбасі та енергетичну кризу в Європі
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час візиту до Великої Британії, де він бере участь у кліматичному саміті, під час якого обговорив ситуацію на Донбасі та шляхи подолання енергетичної кризи у Європі.
Про це Зеленський написав у Твіттері , передає Цензор.НЕТ.
"Під час зустрічі в Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну ситуацію з безпекою на Донбасі та переговори для встановлення миру, енергетичну кризу в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+8 Колыван Спикер
показати весь коментар01.11.2021 17:00 Відповісти Посилання
+6 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар01.11.2021 17:07 Відповісти Посилання
+4 швеллер
показати весь коментар01.11.2021 17:28 Відповісти Посилання
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Зі скіфською бабою у степу краще б провів зустріч.