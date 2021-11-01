УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8043 відвідувача онлайн
Новини
1 792 17

Зеленський у Глазго обговорив із Меркель ситуацію на Донбасі та енергетичну кризу в Європі

Зеленський у Глазго обговорив із Меркель ситуацію на Донбасі та енергетичну кризу в Європі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час візиту до Великої Британії, де він бере участь у кліматичному саміті, під час якого обговорив ситуацію на Донбасі та шляхи подолання енергетичної кризи у Європі.

Про це Зеленський написав у Твіттері , передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі в Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну ситуацію з безпекою на Донбасі та переговори для встановлення миру, енергетичну кризу в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", - розповів Зеленський.

Також читайте: Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару: обговорили постачання скрапленого газу, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Меркель Ангела (1139) енергетика (2632) Донбас (22358)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Квартал 95 отдыхает...Прикольно звучит...Зе и Меркель! Кардинал и галантерейщик спасут Францию!
показати весь коментар
01.11.2021 17:00 Відповісти
+6
если учесть что кгбшная фрау уже трудоустроена в северном потоке и ей наср..ать на все, встреча получилась знаковая....
показати весь коментар
01.11.2021 17:07 Відповісти
+4
Меркель - насьогодні відпрацьований матеріал.
Зі скіфською бабою у степу краще б провів зустріч.
показати весь коментар
01.11.2021 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Квартал 95 отдыхает...Прикольно звучит...Зе и Меркель! Кардинал и галантерейщик спасут Францию!
показати весь коментар
01.11.2021 17:00 Відповісти
если учесть что кгбшная фрау уже трудоустроена в северном потоке и ей наср..ать на все, встреча получилась знаковая....
показати весь коментар
01.11.2021 17:07 Відповісти
Брехня , Меркель не из той партии , в которой состоят "Шредерьі" , и не из того теста.
показати весь коментар
01.11.2021 17:11 Відповісти
Це називається " на полях ".
показати весь коментар
01.11.2021 17:48 Відповісти
В каком-то углу за журнальным столиком - соответственно уровню встречи. Пенсионерка Газпрома решила потешить шмарклю байками.
показати весь коментар
01.11.2021 17:10 Відповісти
Говорили о Берлинском саммите Нормандского формата , Меркель хочет успеть в ранге канцлера ФРГ последний раз поиметь Путлера за его ложь и невьіполнение решений предьідущего Парижского саммита. Дай бог !
показати весь коментар
01.11.2021 17:14 Відповісти
та відпустіть вже бабу на пенсію. вона її заслужила у путіна.
показати весь коментар
01.11.2021 17:16 Відповісти
Меркель - насьогодні відпрацьований матеріал.
Зі скіфською бабою у степу краще б провів зустріч.
показати весь коментар
01.11.2021 17:28 Відповісти
Не краще - Лєнка може приревнувати.
показати весь коментар
01.11.2021 17:49 Відповісти
Ленка, притерлась за два роки (Мендель+ваг.Мендель, дЄрмак+ОПушка)... Тепер там тріо ммЖ...
показати весь коментар
01.11.2021 17:59 Відповісти
Може.. Я не цікавлюсь ні особистим життям нікчем, ні суспільним.
показати весь коментар
01.11.2021 18:30 Відповісти
Рискнула, могло би ще раз трусанути.
показати весь коментар
01.11.2021 17:33 Відповісти
Картина маслом. Неизвестный художник. "У бабушки в Глазго .
показати весь коментар
01.11.2021 18:47 Відповісти
О чём можно разговаривать с этой старой ************** шваброй?
показати весь коментар
01.11.2021 21:06 Відповісти
Ну хоть на виду наш соколёнок. А вот бабушка уже не канцлер. Процедура просто у немцев затяжная при смене канцлера. Всё правильно кстати. Там на папередников сроду не валят всё. Железно-надёжная система власти.
показати весь коментар
01.11.2021 22:18 Відповісти
 
 