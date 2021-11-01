УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8043 відвідувача онлайн
Новини Війна
885 3

Війська РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі чотири рази обстрілювали позиції українських воїнів поблизу Новолуганського.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Новолуганського війська РФ чотири рази вели вогонь із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також: Україна намагається "втягнути Росію в якісь силові дії", - Лавров

Автор: 

Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно і далі застосовувати ТУРЕЦЬКІ Байрактари для знищення терористів ТУРЕЦЬКИМИ керованими бомбами.
показати весь коментар
01.11.2021 18:21 Відповісти
Сегодня в Станице Луганской твари заминировали остановку. А за остановкой Детский садик. И рынок рядом. Хорошо, что кто-то заметил, саперов вызвали. Разминировали.
показати весь коментар
01.11.2021 18:34 Відповісти
 
 