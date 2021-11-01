Війська РФ від початку доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби на Донбасі чотири рази обстрілювали позиції українських воїнів поблизу Новолуганського.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Новолуганського війська РФ чотири рази вели вогонь із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Щоб змусити противника припинити вогневу активність українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Igor L
показати весь коментар01.11.2021 18:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Мать солдата
показати весь коментар01.11.2021 18:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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