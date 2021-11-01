Шантажем та погрозами займається не канал "Україна 24", а ті, хто бойкотує пресу, – Дмитро Белянський

Телеканал "Україна 24", як і інші активи "Медіа Групи Україна", ведуть незалежну редакційну політику на користь суспільства та відповідно до професійних стандартів журналістики.

Про це йдеться у заяві члена наглядової ради "Медіа Групи України" Дмитра Белянського у відповідь на висловлювання радника глав Офісу Президента Михайла Подоляка про нібито "шантажний тиск" з боку центральних телеканалів.

"Ми змушені нагадати М.Подоляку, що шантажем та погрозами займається, скоріше, не канал "Україна 24", а ті, хто бойкотує пресу, висуває умови для участі ньюсмейкерів влади в інформаційних програмах та проводить дискредитаційні кампанії стосовно незручних журналістів", - йдеться у заяві Дмитра Белянського, оприлюдненій на сайті видання "Сегодня".

Він наголосив, що редакційна політика каналу, як і всіх інформаційних активів МГУ, об'єднаних у Новинну групу, формується незалежно, зважаючи на інтереси суспільства та відповідно до професійних стандартів журналістики. Акціонер не здійснює втручання у редакційний процес. "Звинувачуючи канал у висвітленні діяльності та підтримці "непрохідних" політиків, М. Подоляк мовчить про те, що канал висвітлює діяльність всіх українських політиків – від шостого Президента України Володимира Зеленського до кожного претендента на цю посаду. Вони стають прохідними або непрохідними точно не внаслідок дій каналу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 1 листопада радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Бабель" звинуватив центральні українські телеканали, зокрема "Україна 24" у "прямому шантажному тиску на владу через ті чи інші інформаційні продукти".

Раніше журналісти громадського телебачення "UA: Перший" звинуватили радника голови ОП Михайла Подоляка в тиску та спробах втручатися в редакційну політику телеканалу.