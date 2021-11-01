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Новини
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Шантажем та погрозами займається не канал "Україна 24", а ті, хто бойкотує пресу, – Дмитро Белянський

Шантажем та погрозами займається не канал

Телеканал "Україна 24", як і інші активи "Медіа Групи Україна", ведуть незалежну редакційну політику на користь суспільства та відповідно до професійних стандартів журналістики.

Про це йдеться у заяві члена наглядової ради "Медіа Групи України" Дмитра Белянського у відповідь на висловлювання радника глав Офісу Президента Михайла Подоляка про нібито "шантажний тиск" з боку центральних телеканалів.

"Ми змушені нагадати М.Подоляку, що шантажем та погрозами займається, скоріше, не канал "Україна 24", а ті, хто бойкотує пресу, висуває умови для участі ньюсмейкерів влади в інформаційних програмах та проводить дискредитаційні кампанії стосовно незручних журналістів", - йдеться у заяві Дмитра Белянського, оприлюдненій на сайті видання "Сегодня".

Він наголосив, що редакційна політика каналу, як і всіх інформаційних активів МГУ, об'єднаних у Новинну групу, формується незалежно, зважаючи на інтереси суспільства та відповідно до професійних стандартів журналістики. Акціонер не здійснює втручання у редакційний процес. "Звинувачуючи канал у висвітленні діяльності та підтримці "непрохідних" політиків, М. Подоляк мовчить про те, що канал висвітлює діяльність всіх українських політиків – від шостого Президента України Володимира Зеленського до кожного претендента на цю посаду. Вони стають прохідними або непрохідними точно не внаслідок дій каналу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 1 листопада радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Бабель" звинуватив центральні українські телеканали, зокрема "Україна 24" у "прямому шантажному тиску на владу через ті чи інші інформаційні продукти".

Раніше журналісти громадського телебачення "UA: Перший" звинуватили радника голови ОП Михайла Подоляка в тиску та спробах втручатися в редакційну політику телеканалу.

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ЗМІ (1369) телебачення (1175)


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Топ коментарі
+8
Хіба це преса... Новини краще шукати в альтернативних джерелах.
Бо телебачення перетворилось у клоаку.
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01.11.2021 17:12 Відповісти
+7
Ну почему же риторический?Я отвечу-насчет людей не знаю,а вот порядочных тварей там 100%.
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01.11.2021 17:49 Відповісти
+6
Ну якраз УА-Перший ще норм на загальному фоні...
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01.11.2021 17:28 Відповісти
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Хіба це преса... Новини краще шукати в альтернативних джерелах.
Бо телебачення перетворилось у клоаку.
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01.11.2021 17:12 Відповісти
Ну якраз УА-Перший ще норм на загальному фоні...
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01.11.2021 17:28 Відповісти
Ух ты,зегнидку такими темпами запинают совсем к ....собачьим )
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01.11.2021 17:16 Відповісти
Ну запасаемся попкорном и ждем атаки комиков на "Прямой"его очередь подошла.
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01.11.2021 17:17 Відповісти
"психически неуравновешенные" ЗЕ-льоные с Прямого бегут с воплями

Вересень как-то хорошо достал Марианну Безумную
впрочем как и Федыну
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01.11.2021 18:04 Відповісти
Кто такая Подоляка?
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01.11.2021 17:29 Відповісти
У Вас ошибка в написании фамилии этого персонажа.Буква "о" после "д" лишняя.
Теперь немного прояснилась ситуация?
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01.11.2021 17:36 Відповісти
А порядочные люди в офисе Зе есть? Вопрос риторический.
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01.11.2021 17:37 Відповісти
Ну почему же риторический?Я отвечу-насчет людей не знаю,а вот порядочных тварей там 100%.
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01.11.2021 17:49 Відповісти
Подоляка. политолог Левочкина, внедренный агент в Зе шоблу.
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01.11.2021 17:34 Відповісти
Підозрюю, що це награно все... Україна 24 - канал Ахметова, а у Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр - такого щастя, як при зелених, у нього навіть при янику не було!
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01.11.2021 18:26 Відповісти
"Телеканал "Україна 24", як і інші активи "Медіа Групи Україна", ведуть незалежну редакційну політику на користь суспільства та відповідно до професійних стандартів журналістики". - Ой, давно так не сміявся. У "кварталу" з"явились досотойні конкуренти.
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01.11.2021 19:00 Відповісти
подляка уже надавал советов яныку, результат известен, то же будет и с ермаком-Козырем, нянькой зе_никчемности, но если няньку приютят мокшанские болота, то его подопечного там точно не ждут.
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01.11.2021 19:29 Відповісти
 
 