Прострочену вакцину в Україні використовувати не будуть, - перший заступник голови МОЗ

Вакцина для профілактики COVID-19, у якої минув термін дії, використовуватись не буде і буде утилізована.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вакцина, у якої закінчився термін дії, підлягає утилізації, вона не використовуватиметься", - сказав він у понеділок.

За словами Комариди, наразі МОЗ збирає інформацію по регіонах про кількість простроченої вакцини та зможе надати її через два дні.

"(Якщо) термін придатності вакцини фактично закінчився вчора, вона одразу була забрана з центрів та пунктів вакцинації, вона більше не використовуватиметься", - сказав він.

Комарида також зазначив, що Україна планує безкоштовно забезпечувати вакциною громадян як мінімум найближчі два роки.

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