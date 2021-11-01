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Прострочену вакцину в Україні використовувати не будуть, - перший заступник голови МОЗ

Прострочену вакцину в Україні використовувати не будуть, - перший заступник голови МОЗ

Вакцина для профілактики COVID-19, у якої минув термін дії, використовуватись не буде і буде утилізована.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вакцина, у якої закінчився термін дії, підлягає утилізації, вона не використовуватиметься", - сказав він у понеділок.

За словами Комариди, наразі МОЗ збирає інформацію по регіонах про кількість простроченої вакцини та зможе надати її через два дні.

"(Якщо) термін придатності вакцини фактично закінчився вчора, вона одразу була забрана з центрів та пунктів вакцинації, вона більше не використовуватиметься", - сказав він.

Комарида також зазначив, що Україна планує безкоштовно забезпечувати вакциною громадян як мінімум найближчі два роки.

Читайте також: Найгірше вакцинацією від COVID-19 охоплено мешканців Закарпатської та Волинської областей, найкраще - Києва, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5406) утилізація (69) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
А собирались????
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01.11.2021 17:19 Відповісти
+2
як на мене, ніякої агітації і навіть обмежень для довбнів -
хай дохнуть як мухи восени
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01.11.2021 17:19 Відповісти
+1
жирно живемо, панове антивакцери !
а комусь у Африці - Індії цих доз не вистачило
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01.11.2021 17:18 Відповісти
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жирно живемо, панове антивакцери !
а комусь у Африці - Індії цих доз не вистачило
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01.11.2021 17:18 Відповісти
як на мене, ніякої агітації і навіть обмежень для довбнів -
хай дохнуть як мухи восени
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01.11.2021 17:19 Відповісти
це там де люди,
навіть якщо й плодяться, по Божому завіту, між іншим.
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01.11.2021 18:06 Відповісти
"Плодитесь и размножайтесь"? Це вам не нагадує якусь свиноферму, у розвитку живності на якій хтось чомусь зацікавлений?
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01.11.2021 18:12 Відповісти
Це там де плодяться швидше кроликів і жадають перевищити кількість населення планети з 7,7 мільярдів до 9,7 мільярдів у 2050 році?
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01.11.2021 18:06 Відповісти
що таке "Плодитесь и размножайтесь" спитаєш у Всевишнього,
можливо навіть скоро, антиваксер
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01.11.2021 19:24 Відповісти
А з якого це часу "всевишнім" для Вас став руйнівник і масовий катівник-убивця? Бог - це є Любов. І про якихось "антиваксерів" у Новому Заповіті, Корані, Махабхараті не згадується.
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03.11.2021 01:41 Відповісти
А собирались????
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01.11.2021 17:19 Відповісти
А так хотілось!!!!
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01.11.2021 17:24 Відповісти
правильно, отправить обратно на переклейку ценников на переработку/утилизацию
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01.11.2021 17:24 Відповісти
Чипы в вакцине тоже испортились?
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01.11.2021 17:26 Відповісти
Да,можна использовать тока просроченных ДУПАТАТОВ...
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01.11.2021 17:27 Відповісти
верим...хотя может быть...если они нас считают за кроликов и крыс лабораторных то будут испытывать новые образцы
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01.11.2021 17:34 Відповісти
А почему бы просто не промолчать. Гандоны из МО Украины заботятся о травоядной репутации Мордора?
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01.11.2021 17:37 Відповісти
Наверное мышь барахлит, опять комментарий попал не в ту тему.
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01.11.2021 17:38 Відповісти
А, ну да, ну да...

https://www.capital.ua/ru/news/159725-polsha-prodast-ukraine-vaktsiny-ot-covid-19-s-istekayuschim-srokom-godnosti#ixzz7Ayw3jhGp Польша продаст Украине вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности
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01.11.2021 17:48 Відповісти
Пи&дун... Новость от 13.08
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01.11.2021 18:31 Відповісти
І з чого це подія від 13 липня цього, 2021 року, раптом може стати неправдоподібною? Тебе у Google забанили? А, так ти касабська нулівка під австрійським проксі, - це все пояснює.
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01.11.2021 19:01 Відповісти
Тому що : по-перше я з запоріжжя, по-друге новина від серпня, по третє... Ми говоримо про сьогодення... Отакі ото справи
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01.11.2021 19:09 Відповісти
Отдайте ваксерам,пусть гульнут последний раз!
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01.11.2021 23:23 Відповісти
 
 