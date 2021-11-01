Прострочену вакцину в Україні використовувати не будуть, - перший заступник голови МОЗ
Вакцина для профілактики COVID-19, у якої минув термін дії, використовуватись не буде і буде утилізована.
Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вакцина, у якої закінчився термін дії, підлягає утилізації, вона не використовуватиметься", - сказав він у понеділок.
За словами Комариди, наразі МОЗ збирає інформацію по регіонах про кількість простроченої вакцини та зможе надати її через два дні.
"(Якщо) термін придатності вакцини фактично закінчився вчора, вона одразу була забрана з центрів та пунктів вакцинації, вона більше не використовуватиметься", - сказав він.
Комарида також зазначив, що Україна планує безкоштовно забезпечувати вакциною громадян як мінімум найближчі два роки.
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а комусь у Африці - Індії цих доз не вистачило
хай дохнуть як мухи восени
навіть якщо й плодяться, по Божому завіту, між іншим.
можливо навіть скоро, антиваксер
на переклейку ценниковна переработку/утилизацию
https://www.capital.ua/ru/news/159725-polsha-prodast-ukraine-vaktsiny-ot-covid-19-s-istekayuschim-srokom-godnosti#ixzz7Ayw3jhGp Польша продаст Украине вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности