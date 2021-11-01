УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8043 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 205 15

Грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації від COVID-19, - МОЗ

Жодна з вакцин від коронавірусу не містить частинок "живого" вірусу, тому вони не становлять загрози матері та дитині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ.

"Всесвітня організація охорони здоров'я радить жінкам, які годують грудьми, щепитися проти коронавірусної хвороби. Ці рекомендації підтримують регулятори у сфері охорони здоров'я США, Великої Британії, Німеччини та інших країн", - сказано в повідомленні.

В Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) зазначає, що жінки, які годують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані від COVID-19 без застережень, якщо інше не зазначено в інструкції до вакцини.

Також читайте: Прострочену вакцину в Україні використовувати не будуть, - перший заступник голови МОЗ

"Для щеплення можна використовувати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca. Згідно з інструкцією щодо вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, грудне вигодовування є протипоказанням для застосування цієї вакцини.

Припиняти годувати немовля грудним молоком через щеплення не потрібно", - зазначили у МОЗ.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5406) немовлята (60) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
"Ни одна из вакцин от коронавируса не содержит частиц "живого" вируса, поэтому они не представляют угрозы матери и ребенку", - ни одна т.н. вакцина не прошла полного цикла испытаний, а тем более не было испытаний на данном сегменте подопытных. Даже затрудняюсь говорить, что нужно делать с тварями, дающими подобные рекомендации...
показати весь коментар
01.11.2021 17:39 Відповісти
+3
ВОЗ - это та лживая пропагандисткая продажная конторка?
показати весь коментар
01.11.2021 19:03 Відповісти
+3
Что ты такое несёшь? Только испытания на возможные побочные явления в потомстве на грызунах при нормальном цикле должны длиться около 2-х лет. Обожаю таких экспертов...
показати весь коментар
01.11.2021 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пупс тeж вакцинується заодно!
показати весь коментар
01.11.2021 17:24 Відповісти
конечно. В цивилизованных странах беременные - в группе риска и их прививают в одной волне со стариками. Беременные переносят ковид в 20 раз тяжелее чем НЕ беременные.
в Израиле беременных прививали массово. И умерла только 1 беременная - в феврале, до вакцинации. И ребенка не спасли.
показати весь коментар
01.11.2021 19:30 Відповісти
взагалi то в мeнe акцeнт нe на матeрi а на дитину. ти нe попав у тeму. срочно трe було поумнiчать чи розказати всe шо знаєш?
показати весь коментар
01.11.2021 19:37 Відповісти
Гинекологи - за немедленную вакцинацию беременных

Именно поэтому немецкие реаниматологи и гинекологи в последнее время решили усилить давление. Ведь беременность повышает https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83/a-52742588 риск тяжелого течения COVID-19 и, кроме того, к настоящему времени собрано достаточно достоверных данных о https://www.dw.com/ru/vakciny-ot-covid-nemeckij-uchenyj-ob-ih-jeffektivnosti-i-bezopasnosti/a-56242907 безопасности мРНК-вакцин , говорится в заявлении группы, в которую входят 11 профессиональных ассоциаций врачей-гинекологов и реаниматологов.
https://www.dw.com/ru/mozhno-li-beremennym-zhenshhinam-vakcinirovatsja-ot-kovida/a-57448915

Многие гинекологи выступают за немедленную вакцинацию беременных женщин

Того же мнения придерживается и Штефан Клюге (Stefan Kluge), заведующий университетской клиникой Гамбург-Эппендорф. В последнее время в отделениях интенсивной терапии оказывается все больше https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/a-53152482 беременных женщин , больных ковидом, говорит врач. Лишь за последние две недели в реанимационном отделении его клиники оказались пять таких пациенток. "Эти случаи особенно драматичны. Мы должны обязательно вакцинировать беременных женщин", - уверен Клюге.
Риск тяжелого течения ковида при беременности возрастает

К выводу, что беременные действительно относятся к группе повышенного риска, ученые пришли еще в сентябре прошлого года. В специализированном британском медицинском журнале The BMJ был опубликован большой материал, обобщивший результаты более 190 исследований на эту тему. Участие в них приняли почти 68 тысяч женщин.

Выводы не оставляют сомнений: коронавирусная инфекция протекает у беременных женщин бессимптомно в пять раз чаще. Но у них вдвое выше риск, что после заражения коронавирусом будущим матерям может потребоваться https://www.dw.com/ru/vnachale-prostuda-potom-koma-rasskaz-togo-kto-perebolel-kovidom/a-55710210 лечение в отделении интенсивной терапии с применением аппаратов ИВЛ.
https://www.dw.com/ru/mozhno-li-beremennym-zhenshhinam-vakcinirovatsja-ot-kovida/a-57448915

Беременность - один из факторов риска для развития тяжелых форм ковида

Риск летального исхода тоже не исключен и составляет два случая на 10 тысяч. С 35 лет опасность смерти увеличивается, а наличие таких факторов, как лишний вес или https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52972108 сопутствующие заболевания , к примеру диабет, повышает ее. В целом беременные подвержены той же степени риска, что и люди в возрасте от 70 до 84 лет.

Если беременных женщин относят к https://www.dw.com/ru/koronavirus-pochti-polovina-zhitelej-germanii-vhodjat-v-gruppu-riska/a-56667919 группе высокого риска , их защита должна стать главным приоритетом, считает Аня В. Она еще не ушла в декретный отпуск и поэтому, как работающий врач, подвержена особой опасности: "Я волнуюсь за свою нынешнюю беременность куда больше, чем за предыдущую, - признается Аня. - Я работаю в больнице, и делаю все от меня зависящее, чтобы не заразиться коронавирусом. Но риск все равно есть". Четкие рекомендации Общества гинекологии и Института имени Роберта Коха, как защититься от вируса работающим беременным женщинам, были бы очень полезны, добавляет Аня.
Вакцинация только мРНК-вакцинами

Однако не все вакцины подходят для беременных. Их рекомендуется прививать только вакцинами на основе мРНК, иными словами, препаратами производства BioNTech/Pfizer и Moderna.
https://www.dw.com/ru/mozhno-li-beremennym-zhenshhinam-vakcinirovatsja-ot-kovida/a-57448915

Предпочтение отдается мРНК-вакцинам

Аня В. также отдает предпочтение мРНК-вакцинам: "При беременности и без того повышается риск тромбоза из-за гормональных изменений. Я бы хотела свести к минимуму опасность возникновения https://www.dw.com/ru/est-li-svjaz-mezhdu-primeneniem-vektornyh-vakcin-i-trombozom/a-57215009 тромбоза венозных синусов , поэтому привилась бы только вакциной на основе мРНК", - говорит женщина
показати весь коментар
01.11.2021 19:36 Відповісти
аутоиммунные! онкология! ВИЧ! --НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ! Всегда были и вот теперь нет! Прогресс медицины!
показати весь коментар
01.11.2021 17:28 Відповісти
"Ни одна из вакцин от коронавируса не содержит частиц "живого" вируса, поэтому они не представляют угрозы матери и ребенку", - ни одна т.н. вакцина не прошла полного цикла испытаний, а тем более не было испытаний на данном сегменте подопытных. Даже затрудняюсь говорить, что нужно делать с тварями, дающими подобные рекомендации...
показати весь коментар
01.11.2021 17:39 Відповісти
Признайся, сам-то уже давно вакцинировался Спутником V?
показати весь коментар
01.11.2021 18:56 Відповісти
смотря что считать полным циклом. Самая последняя фаза испытаний - III фаза - постмаркетинговая, от есть уже ПОСЛЕ выпуска на рынок.
Так это бывает для ВСЕХ лекарств. Третья фаза - это все годы ПОСЛЕ официального выпуска на рынок.
А первые две фазы - доклиническая и клиническая - все пройдены ПОЛНОСТЬЮ.
показати весь коментар
01.11.2021 19:32 Відповісти
Что ты такое несёшь? Только испытания на возможные побочные явления в потомстве на грызунах при нормальном цикле должны длиться около 2-х лет. Обожаю таких экспертов...
показати весь коментар
01.11.2021 20:03 Відповісти
О, саме сьогодні мені з Австралії повідомили, щеплення немовлятам цього сурогату призводить до зростання смертності серед немовлят на 62% над середнім статистичним значенням. Таки правда, це сурогатне щеплення - це планове скорочення населення на Землі
показати весь коментар
01.11.2021 18:23 Відповісти
Разумеется ссылку на эту чушь ты забыл, потерял, удалил итд???
показати весь коментар
01.11.2021 18:54 Відповісти
А не чуш, це коли вже буде 99%, чи скільки
показати весь коментар
01.11.2021 20:12 Відповісти
Дело не в процентах, дело в ДОСТОВЕРНОСТИ. А вот с этим у меня к твоей инфе возникают огромные сомнения, хотя бы потому, что в Австралии еще не вакцинируют грудных детей от ковида и вообще нигде еще их не вакцинируют. Не чушь будет когда ссылочку в студию запостишь. Ведь это же так просто скопипастить ссылку на ресурс, не правда ли? А теперь попробуй ка мне возразить.....
показати весь коментар
01.11.2021 21:04 Відповісти
ВОЗ - это та лживая пропагандисткая продажная конторка?
показати весь коментар
01.11.2021 19:03 Відповісти
нет. Ты перепутал с другой лживой конторой. Сделал 6 ошибок в слове КРЕМЛЬ.
показати весь коментар
01.11.2021 19:33 Відповісти
 
 