Грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації від COVID-19, - МОЗ

Жодна з вакцин від коронавірусу не містить частинок "живого" вірусу, тому вони не становлять загрози матері та дитині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ.

"Всесвітня організація охорони здоров'я радить жінкам, які годують грудьми, щепитися проти коронавірусної хвороби. Ці рекомендації підтримують регулятори у сфері охорони здоров'я США, Великої Британії, Німеччини та інших країн", - сказано в повідомленні.

В Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) зазначає, що жінки, які годують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані від COVID-19 без застережень, якщо інше не зазначено в інструкції до вакцини.

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"Для щеплення можна використовувати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca. Згідно з інструкцією щодо вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, грудне вигодовування є протипоказанням для застосування цієї вакцини.

Припиняти годувати немовля грудним молоком через щеплення не потрібно", - зазначили у МОЗ.