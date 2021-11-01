В Україні не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок вакцинації від COVID-19, - МОЗ

На сьогоднішній день в Україні не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок вакцинації від коронавірусу.

Про це заявила директор департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ГЕЦ) МОЗ України Тетяна Башкатова на форумі з адвокаційної підтримки стратегій вакцинації проти COVID-19 у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Башкатова зазначила, що лікар зобов'язаний звітувати про несприятливі події після імунізації (НСПІ), які зафіксовані у пацієнта протягом 30 днів, проте він не повинен робити висновки про причини цих подій.

Експерт повідомила, що частота НСПД в Україні становить 0,1%.

"Більшість НСПІ, про які стало відомо ГЕЦ, - це звичні для медиків прояви (почервоніння шкіри, головний біль, нездужання, міалгія, підвищення температури тіла тощо). Зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн ​​введених доз - це дуже низька частота. Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації не зареєстрований", - повідомила Башкатова.

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Представниця ГЕЦ наголосила, що профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик.