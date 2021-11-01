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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок вакцинації від COVID-19, - МОЗ

В Україні не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок вакцинації від COVID-19, - МОЗ

На сьогоднішній день в Україні не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок вакцинації від коронавірусу.

Про це заявила директор департаменту фармаконагляду Державного експертного центру (ГЕЦ) МОЗ України Тетяна Башкатова на форумі з адвокаційної підтримки стратегій вакцинації проти COVID-19 у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Башкатова зазначила, що лікар зобов'язаний звітувати про несприятливі події після імунізації (НСПІ), які зафіксовані у пацієнта протягом 30 днів, проте він не повинен робити висновки про причини цих подій.

Експерт повідомила, що частота НСПД в Україні становить 0,1%.

"Більшість НСПІ, про які стало відомо ГЕЦ, - це звичні для медиків прояви (почервоніння шкіри, головний біль, нездужання, міалгія, підвищення температури тіла тощо). Зареєстровано 14 випадків анафілаксії на близько 17 млн ​​введених доз - це дуже низька частота. Жоден летальний випадок внаслідок вакцинації не зареєстрований", - повідомила Башкатова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найгірше вакцинацією від COVID-19 охоплено мешканців Закарпатської та Волинської областей, найкраще - Києва, - Ляшко. ВIДЕО

Представниця ГЕЦ наголосила, що профіль безпеки вакцин від COVID-19 є сприятливим і користь значно перевищує ризик.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5406) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
У нас и убийства часто не регистрируют, а про воровство цыганвы так всё время...Это не значит , что не было...Знакомые то были....и нет.
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01.11.2021 17:26 Відповісти
+16
Ну да, ну да... В Буче молодой парень умер ПОСЛЕ вакцинации. Но причина, конечно же не в ней... Обстоятельства так сложились, звезды на небе не так встали в тот день.
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01.11.2021 17:44 Відповісти
+16
А молодий здоровий студент помер після вакцінації і що цей випадок навіть не зафіксували в статистиці?
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01.11.2021 18:13 Відповісти
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от метамфетамина тоже не должно быть, главное - не переборщить с дозировкой
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01.11.2021 17:44 Відповісти
В Украине не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от COVID-19, - МОЗ
В это верю. Действительно не зарегистрировали. Кто бы сомневался.
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01.11.2021 17:47 Відповісти
На сегодняшний день в Украине не зарегистрировано ни одного... олигарха!!! Тільки...пропонується створити реєстр олігархів
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01.11.2021 18:06 Відповісти
"Наші" шкодливі і брехливі сученята з МОЗу можуть за аморальністю скласти конкуренцію навіть виродкам з ВООЗу...
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01.11.2021 17:54 Відповісти
Господь Бог Милостивий ,але й справедливий ,якщо ця тотя в важае що брехня про те що нихто не вмер вид прививки навить Бога переконае то нехай готуеться ,бо в не1 теж е вуха ш очи .рахунок в украини еде вже не на десятки й сотни а на тисячи , в мене особисто так помер однокласник який приянявши другу дозу .не встиг вийти з поликлиники й помер , звичайно тромб . 43 роки . Е божий суд на всю брехню яку сьогодня розповсюджують люди дорвавшийся до влади ,вони вважають що все можна купити за грошики ,але це не так
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01.11.2021 18:15 Відповісти
Кацап, под stars and stripes, не пались. Никто из украинцев, даже проживающих в Штатах, не напишет Украина с маленькой буквы.
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01.11.2021 22:08 Відповісти
Та ну, я вот пишу периодически но я ж воттак моральный уродец гыгы... А человек пишет Е вместо Є и вообще, столько ошибок в тексте наделать...лучше б просто на русском написал...
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01.11.2021 23:39 Відповісти
Ну да... так они разгонятся и скажут правду... Как говорится, кто "подсчитывает, тот и выигрывает"
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01.11.2021 18:35 Відповісти
Ну кто так кампанию по вакцинации ведёт?Валеру надо, этот сможет вести. Хоть посмеёмся с его перлов, если провалит.
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01.11.2021 18:55 Відповісти
Та ладно. Щойно під Києвом 19-річний студент пoмeр після вaкцuнaцiї: вже стало відомі перші деталі трагедії: https://zvistka.in.ua/bez-rubryky/terminovo-shchoyno-pid-kyievom-19-richnyy-student-pomer-pislia-vaktsunatsii-vzhe-stalo-vidomi-pershi-detali-trahedii/?fbclid=IwAR1s7uGx1Cr2iXlGKGchIEo66L6NjDVEHCigk8EZCwpt7v8yK8dGEcMJwfA
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01.11.2021 19:08 Відповісти
В новости нет абсолютно никаких данных, что за вакцина, были ли у парня сопутствующие заболевания
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01.11.2021 19:18 Відповісти
Та ти шо... Зато по новостям проорали, что НЕТ противопоказаний, ДАЖЕ при сопутствующих заболеваниях !

А как что - так сразу - вспоминаете про сопутствующие...
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01.11.2021 21:37 Відповісти
ТИШЕ ПАРЕНЬ МЫ ТЕБЯ ВИДИМ И БЕЗ ТВОИХ ЖИРНЫХ БУКАВ... По телевизору много чего говорят, открываешь сайт ВОЗ и читаешь, там есть русский язык, можешь узнать много нового
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01.11.2021 21:43 Відповісти
Я понял.. Другими словами ты говоришь, что наши власти нам ВРУТ ?!

А жирным шрифтом я пишу для себя - мне так удобно читать...
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02.11.2021 14:25 Відповісти
Пфайзером. Как это нет) ищи и найдёшь. А не шлангом прикидывайся. Гражданин Австрии, вакцинированный в Польше)
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01.11.2021 22:00 Відповісти
Я гражданин украины а не австрии, я работаю в евросоюзе, а тут границ нет, где был в момент вакцинации, там и вакцинировался...
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01.11.2021 22:13 Відповісти
Ты когда складно брешишь, конспектируй. Привет маме с Вены) и папе в Запорожье….
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01.11.2021 22:30 Відповісти
В смысле? Моя мать с отцом в разводе с 2002... Мать замужем за гражданином польши, который работает и проживает в Вене, отец сам живет в запорожье, пару раз в год я навещаю его... Кроме того, моя девушка из запорожья...
Что из этого всего тебе кажется фантастическим? Или ты думаешь, что если ты приросла корнями к своему городу то все должны жить как ты?
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01.11.2021 22:39 Відповісти
Откуда ты знаешь где я живу и как) Вакцина и такой дар даёт 😂.
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01.11.2021 22:57 Відповісти
Нет, просто ты создаешь такой гвалт, как настоящая колхозница... Ни одного аргумента или факта просто, слова слова... Они не имеют смысла просто ты бесцеремонно мазываешь меня вруном , каким то сезонным работником на огурцах... И т д... Мне не трудно тебе ответить, так как мне не нужно ничего придумывать... Но ты пытаешься как базарная баба докопаться до моих слов и я без труда понимаю, что ты просто завистливый человек живущий где то на переферии в какой нибудь хрущевке с засаленными обоями вокруг выключателей и мечтающая о том не чтоб у тебя было лучше, а чтоб у других было хуже пойми, зависть это не выход...
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01.11.2021 23:06 Відповісти
У меня много специальностей, в том числе и права водителя грузовика С+Е но сейчас я работаю не там но мне нравится моя работа она связана со спортом. Я с удовольствием хожу на работу, и получаю хорошие деньги за то, что занимаюсь любимым делом.
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01.11.2021 22:49 Відповісти
Меня меньше всего интересует твоё материальное положение) расслабься. С
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01.11.2021 22:59 Відповісти
Повторяй себе это почаще, и возможно ты в это поверишь
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01.11.2021 23:07 Відповісти
Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Дальнейшая экспертиза покажет имела ли связь смерть парня с вакцинацией...
После, не всегда означает в следствие...
Мне искренне жаль парня, но нельзя спекулировать на смерти человека не имея полных данных с 14:30 до 20:30 прошло 6 часов мы не знаем что происходило в это время как он себя чувствовал... Была ли у него аллергия
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01.11.2021 22:34 Відповісти
Спекулируют такие как ты. Парень умер , через несколько часов после прививки. Вам же не докажешь. Вкололся значит бессмертен.. клоуны
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01.11.2021 22:36 Відповісти
Вон, там новость, парень 19 лет умер в дтп а до этого, была новость что сразу трое детей умерло в дтп... И я не спекулирую... Просто еще раз говорю, что умереть в дтп гораздо большая вероятность чем умереть от вакцины...
После вакцины, слишком редко умирают и из этого можно сделать сенсацию... Назвать имя человека... Это и есть спекуляция.... А то что каждый день по 300 человек умирают от ковида так это все в порядке... Так наверное должно быть? В прошлый понедельник от ковида умерло 750 человек если бы они были вакцинированы, то большая часть из них была бы жива но от ковида мрут каждый день, вот уже два года , а парень умер непонятно от чего но в этот день за шесть часов до смерти он сделал укол... Были ли у него противопоказания? Не сообщается, принимал ли он какие то лекарства до этого? Не известно... Была ли у парня аллергия? Не говорят...
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02.11.2021 00:00 Відповісти
так сколько умерло вакцинированных за времья вакцинации в Украине?
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01.11.2021 19:34 Відповісти
Вы этого никогда не узнаете, потому что не выгодно.
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01.11.2021 19:48 Відповісти
Не выгодно кому? В мире было сделано 7 миллиардов уколов разными вакцинами от ковид19... Если бы смертность была такая шокирующая как нам тут пишут, то врядли бы мы о том не знали...
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01.11.2021 21:46 Відповісти
... значительно легче подсчитать идиотов.. что бегают по страницам сайта и визжат о повальной смертности от вакцинации..!!))) Некоторые даже знают трёх человек ..умерших от вакцины... некоторые знают ..что в США умерло от вакцин аж 17 тысяч человек... Некоторые утверждают... что в больницах мрут в основном вакцинированные... О таких и говорил профессор Преображенский.... ))))... упоминая самую низкую ступень развития...)))
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01.11.2021 20:27 Відповісти
16 тис. З них ніхто або майжe ніхто нe помeр від вакцинаціі.
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02.11.2021 00:08 Відповісти
якщо вони були вакциновані і померли, то цілком можливо що саме від вакцинації,котра спровокувала загострення тих хворіб,котрими на протязі довшого часу ,а чи меншого хворіла людина.
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02.11.2021 00:16 Відповісти
На х## их регистрировать ?
И так нормик
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01.11.2021 20:18 Відповісти
МОЗ уже определился с противопоказаниями вакцинации или их тоже нету? Хоть бы для приличия написали про пару случаев смертей от побочки. А то прям не вакцины от ковидла, а панацея божья от всех болезней
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01.11.2021 20:19 Відповісти
в нас також вірусу грипу вже другий рік немає - дива та й годі
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01.11.2021 20:20 Відповісти
говорят что его везьде нет...он реально вытеснен короной...
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01.11.2021 20:39 Відповісти
100500 процентов.Кровожадный Ковид сожрал обычный грип и даже не подавился .
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01.11.2021 20:47 Відповісти
як би лікарям знімали доплати за виявлений випадок корони, то епідемія закінчилася би за тиждень
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02.11.2021 17:57 Відповісти
грип -- це SARS по науковому.. Один з різновидів є Sars-Cov2 (Covid19).. Так витіснив, бо це мутація!
Ви хочете одночасно мати "простий" грип та ковід?? Ви біологію прогулювали в школі.. ЧИ вірите в казку про рукавичку?
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01.11.2021 21:15 Відповісти
Коронавіруси і ортоміксовіруси, до яких налeжать в т. ч. віруси грипу, цe зовсім різні групи вірусів.
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01.11.2021 23:31 Відповісти
якщо би вакцинувалися від грипу, то ніхто би не вигадував би епідемію коронавірусу, який завжди був
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02.11.2021 17:56 Відповісти
Корона тут же превращается в ОРВИ или просто не пишется...Как например когда я болел в разгар курортного сезона
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01.11.2021 20:38 Відповісти
Уже сделано 7 млрд уколов...
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01.11.2021 21:49 Відповісти
Svitlana Russian!

Та не хвилюйся ти так, тебе вже давно на расєї чіпували, ти просто про це не знаєш.
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02.11.2021 00:02 Відповісти
Ссылку в студию... Все кого то где то знают а по факту доказательств нет... Мне тоже внучатой племянницы тетя говорила что член бобра перетертый с медом повышает потенцию потому что ей соседка через 2 дома говорила, что ее родственники из уланудэ слышали эту информацию от своих знакомых
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01.11.2021 21:53 Відповісти
ты забыл добавить что он "слышал эту информацию от своих знакомых"....бобров.
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01.11.2021 21:59 Відповісти
какую ссылку??? это обычный человек! похоронили по тихому, нигде не зарегистировали побочку - и все у козла хорошо, прекрасная маркиза. Смертей нет! гнилое уродство!
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01.11.2021 22:01 Відповісти
Шо у тебе ще хтось від «побочкі» дуба дав? Ти у моргу живеш, шолє?
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02.11.2021 00:04 Відповісти
Сам-то ты наверняка уже давно шмурдяком СпутникомV ширнулся.
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01.11.2021 21:56 Відповісти
ЧТО ТО ТУТ НЕ ЧИСТО.... ибо только у меня в окружении 90% вакцинированных банально заплатили взятку чтобы вакцину при них выкинули ,,типо укололи,, ....
и нет умерших от таких воздушных вакцин ???
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01.11.2021 22:11 Відповісти
Ну конечно же, не зарегистрировано ни одного летального случая от вакцины. Так откуда оно будет, если вы сами это скрываете, чтоб не сеять панику среди народа.
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01.11.2021 22:29 Відповісти
Сейчас нельзя никому верить, потому что кругом одна ложь. Если сам президент лжец, то что можно говорить о других?
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01.11.2021 22:37 Відповісти
В Казахстане 700 померло а в нас ніодного хтось в це вірить
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01.11.2021 22:43 Відповісти
еще легче подсчитать идиотов,что бегают по страницам сайта , и которые не могут сообразить и посчитать,что к примеру в стране с 70%вакцинированного населения, количество смертей таковых, будет больше нежели не вакцинированных,среди которых есть и те,которые переболели и получили естественным способом ,защитную функцию организма.И вдвойне идиоты те,которые считают,что ее величество смерть ,имеет ВОЗовский список вакцинированных,или иеет указания академиков вакцинированных не трогать,а не вакцинированных всех до единого забирать в мир ииной ,
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01.11.2021 23:48 Відповісти
Таблицы в Excel на основе данных ВОЗ о чрезвычайно опасности жутко-страшенного вируса
Таблица 1. Данные о заболеваемости и смертности от COVID-19 с начала 2020 года по 24 октября 2021 года.
Таблица упорядочена по столбцу №5 «Процент заболевших к общей численности населения».


Таблица 2. Данные о заболеваемости и смертности от COVID-19 с начала 2020 года по 24 октября 2021 года. Таблица упорядочена по столбцу №8 «Процент выздоровевших».
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01.11.2021 23:59 Відповісти
Прикольно, там беларусь на уровне израиля идет...
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02.11.2021 00:05 Відповісти
Чота ржу...
Новый сезон гребли мозгов: жижа не работает, но БигФарма не виновата, это типа мутация коронавируса

Ученые опасаются мутации, обходящей вакцины
Ученые из Германии выражают беспокойство в связи с появлением очередного (хоть уже и не очень нового) варианта коронавируса, известного под кодовым названием А.30. Как утверждают авторы статьи, https://www.nature.com/articles/s41423-021-00779-5 опубликованной на этой неделе в журнале Nature , эта версия вируса отличается целым набором мутаций, которые позволяют ему с легкостью проникать в клетку, делая его почти неуязвимым для антител, выработанных в результате прививки.
От "оригинальной" версии вирус A.30 отличают сразу 15 мутаций в шиповидном белке: в ходе эволюции вируса из его состава исчезло пять аминокислот, а еще 10 оказались заменены на другие из-за "ошибки сборки". За счет этого, выяснили немецкие ученые, A.30 может относительно легко заражать даже тех, кто полностью вакцинирован - как оксфордским препаратом от AstraZeneka (как и российский "Спутник", он производится по векторной технологии), так и вакциной Comirnaty от Pfizer (разработана на основе мРНК).
https://www.bbc.com/russian/news-59064800
https://www.nature.com/articles/s41423-021-00779-5
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02.11.2021 00:41 Відповісти
самая лучшая медицина в мире - это в Украине!
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02.11.2021 09:55 Відповісти
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