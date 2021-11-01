Гетманцев про добровільне декларування: Хто упустить шанс і робитиме великі витрати - зацікавить податкову

Наразі завдяки податковій амністії вже було легалізовано понад 120 млн. грн.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Вже понад сто двадцять мільйонів (задекларували українці в рамках податкової амністії. - Ред.). Сума щодня збільшується. Кількість декларантів зростає у прогресії", - стверджує Гетманцев.

"Вона не триватиме кілька років. Тільки рік. Це ясно визначено в законі. Крім того, вона буде вироблятися лише раз. Тобто люди, які добровільно не легалізують гроші за цей час, упустять цей шанс... Люди придивляються і динаміка говорить про те, що декларантів щодня стає дедалі більше. Люди багато консультуються, багато хто дзвонить у податкову і мені теж. До речі, я зараз працюю "податковою нянею" - супроводжую тих, хто хоче пройти цю амністію. Якщо у вас є хтось, хто боїться, відправляйте до мене – я дам усі гарантії, що негативних наслідків не буде. Тільки позитивні", - додав нардеп.

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Говорячи про наслідки податкової амністії, Гетманцев зазначив: "Якщо ти не скористався правом на податкову амністію, вважається, що ти заявив: взагалі немає активів, отриманих тобою з ухиленням від оподаткування. Навіщо потрібна така податкова презумпція? Якщо в майбутньому людина зробить ті чи інші витрати на великі суми, податкова зможе запитати: звідки у тебе ці гроші? Насправді це право вже є зараз у банків - у рамках фінансового моніторингу ставлять такі питання. А в Європі чи США на рахунок неможливо покласти жодного євро, не пояснивши його походження. Хочемо ми чи ні, але ми є частиною світу. Ми – не Росія".

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