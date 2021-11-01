Гетманцев про добровільне декларування: Хто упустить шанс і робитиме великі витрати - зацікавить податкову
Наразі завдяки податковій амністії вже було легалізовано понад 120 млн. грн.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу").
"Вже понад сто двадцять мільйонів (задекларували українці в рамках податкової амністії. - Ред.). Сума щодня збільшується. Кількість декларантів зростає у прогресії", - стверджує Гетманцев.
"Вона не триватиме кілька років. Тільки рік. Це ясно визначено в законі. Крім того, вона буде вироблятися лише раз. Тобто люди, які добровільно не легалізують гроші за цей час, упустять цей шанс... Люди придивляються і динаміка говорить про те, що декларантів щодня стає дедалі більше. Люди багато консультуються, багато хто дзвонить у податкову і мені теж. До речі, я зараз працюю "податковою нянею" - супроводжую тих, хто хоче пройти цю амністію. Якщо у вас є хтось, хто боїться, відправляйте до мене – я дам усі гарантії, що негативних наслідків не буде. Тільки позитивні", - додав нардеп.
Говорячи про наслідки податкової амністії, Гетманцев зазначив: "Якщо ти не скористався правом на податкову амністію, вважається, що ти заявив: взагалі немає активів, отриманих тобою з ухиленням від оподаткування. Навіщо потрібна така податкова презумпція? Якщо в майбутньому людина зробить ті чи інші витрати на великі суми, податкова зможе запитати: звідки у тебе ці гроші? Насправді це право вже є зараз у банків - у рамках фінансового моніторингу ставлять такі питання. А в Європі чи США на рахунок неможливо покласти жодного євро, не пояснивши його походження. Хочемо ми чи ні, але ми є частиною світу. Ми – не Росія".
Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/george.tuka/posts/4407148546066181?__cft__[0]=****************************************************-F6wPe9AVqDNaG-SSGFmusy9f6t5rARD0RBHmLKVeU6N1edFckkWJba0ywUtCCf_To7taVmwBPWgfy4&__tn__=%2CO%2CP-R 23 жовтня
Запитання, яке послало в нок-аут «кришталево чесного» Сергія Шефіра!
Запитання, яке живе в моїй голові вже кілька днів!
Запитання, відповіді на яке ми так і не почули!
- А НЕ ХОЧЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕВЕСТИ В УКРАИНУ ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОФШОРАХ И ЗАПЛАТИТЬ С НИХ ВСЕ НАЛОГИ, К ЧЕМУ ОН ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ГРАЖДАН?
«Кошелек» Зеленского ушел в нок-аут от такого наглого предложения…
Учитель гордится тобой.
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
По слухам, депутаты получают "в ковертах" по $5000
$5000 * 450 * 12месяцев = $27 000 000
Успешность амнистии очевидна!
И шо это за амнистия такая о которой никто не знает? Тут нужно обсуждение всей страной, реклама в медиа, громкие примеры и тому подобные массовые мероприятия. Иначе будет пшик.