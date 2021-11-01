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Гетманцев про добровільне декларування: Хто упустить шанс і робитиме великі витрати - зацікавить податкову

Гетманцев про добровільне декларування: Хто упустить шанс і робитиме великі витрати - зацікавить податкову

Наразі завдяки податковій амністії вже було легалізовано понад 120 млн. грн.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Вже понад сто двадцять мільйонів (задекларували українці в рамках податкової амністії. - Ред.). Сума щодня збільшується. Кількість декларантів зростає у прогресії", - стверджує Гетманцев.

"Вона не триватиме кілька років. Тільки рік. Це ясно визначено в законі. Крім того, вона буде вироблятися лише раз. Тобто люди, які добровільно не легалізують гроші за цей час, упустять цей шанс... Люди придивляються і динаміка говорить про те, що декларантів щодня стає дедалі більше. Люди багато консультуються, багато хто дзвонить у податкову і мені теж. До речі, я зараз працюю "податковою нянею" - супроводжую тих, хто хоче пройти цю амністію. Якщо у вас є хтось, хто боїться, відправляйте до мене – я дам усі гарантії, що негативних наслідків не буде. Тільки позитивні", - додав нардеп.

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Говорячи про наслідки податкової амністії, Гетманцев зазначив: "Якщо ти не скористався правом на податкову амністію, вважається, що ти заявив: взагалі немає активів, отриманих тобою з ухиленням від оподаткування. Навіщо потрібна така податкова презумпція? Якщо в майбутньому людина зробить ті чи інші витрати на великі суми, податкова зможе запитати: звідки у тебе ці гроші? Насправді це право вже є зараз у банків - у рамках фінансового моніторингу ставлять такі питання. А в Європі чи США на рахунок неможливо покласти жодного євро, не пояснивши його походження. Хочемо ми чи ні, але ми є частиною світу. Ми – не Росія".

Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.

Автор: 

амністія (195) декларація (1442) Гетманцев Данило (917)


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Топ коментарі
+26
Зеленский, Ермак, шефиры, лейтенант бакланов....уже бегут возвращать бабло из офшоров в экономику украины?!
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01.11.2021 17:39 Відповісти
+22
А как там Клочко и сам Гетманцев не заинтересовал? Ну и мразь.
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01.11.2021 17:37 Відповісти
+19
Эти твари выдают ручным макакам зарплату в конвертах и тут же стращают народ!
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01.11.2021 17:41 Відповісти
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А как там Клочко и сам Гетманцев не заинтересовал? Ну и мразь.
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01.11.2021 17:37 Відповісти
Испанский стыд. https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Вони нам пишуть закони.
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01.11.2021 17:38 Відповісти
Зеленский, Ермак, шефиры, лейтенант бакланов....уже бегут возвращать бабло из офшоров в экономику украины?!
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01.11.2021 17:39 Відповісти
Всего Гетманцев намешал : кони, люди, мухи, котлеты и даже Рашку приплёл. Неудивительно, что народ налоги не хочет платить, не видя в этом смысла
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01.11.2021 17:39 Відповісти
У каждого ларечника есть свой офшор!
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01.11.2021 17:40 Відповісти
В Украине, заплатил все налоги - и никто тебя не трогает, спи себе спокойно на лавочке возле вокзала.....))))
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01.11.2021 19:34 Відповісти
доход бюджета от этого стыда аж 5! миоллионов гривен.... очереди не наблюдается как-то
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01.11.2021 17:39 Відповісти
Эти твари выдают ручным макакам зарплату в конвертах и тут же стращают народ!
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01.11.2021 17:41 Відповісти
https://www.facebook.com/george.tuka?__cft__[0]=****************************************************-F6wPe9AVqDNaG-SSGFmusy9f6t5rARD0RBHmLKVeU6N1edFckkWJba0ywUtCCf_To7taVmwBPWgfy4&__tn__=-UC%2CP-R George Tuka

https://www.facebook.com/george.tuka/posts/4407148546066181?__cft__[0]=****************************************************-F6wPe9AVqDNaG-SSGFmusy9f6t5rARD0RBHmLKVeU6N1edFckkWJba0ywUtCCf_To7taVmwBPWgfy4&__tn__=%2CO%2CP-R 23 жовтня



Запитання, яке послало в нок-аут «кришталево чесного» Сергія Шефіра!
Запитання, яке живе в моїй голові вже кілька днів!
Запитання, відповіді на яке ми так і не почули!

- А НЕ ХОЧЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕВЕСТИ В УКРАИНУ ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОФШОРАХ И ЗАПЛАТИТЬ С НИХ ВСЕ НАЛОГИ, К ЧЕМУ ОН ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ ГРАЖДАН?

«Кошелек» Зеленского ушел в нок-аут от такого наглого предложения…
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01.11.2021 17:43 Відповісти
Як тільки президент поверне гроші з офшорів і заплатить податки,зразу задекларую свою пенсію.
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01.11.2021 17:44 Відповісти
Если у вас есть кто-то, кто боится, отправлять ко мне - я дам все гарантии, что негативных последствий не будет. Только положительные".
Учитель гордится тобой.

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01.11.2021 17:45 Відповісти
когда видишь такую кучерявую рожу, сразу мысли про огонь
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01.11.2021 17:46 Відповісти
Ай, МоЛьОдЕц!!!)))
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01.11.2021 19:35 Відповісти
Что больше всего бесит в словах этого зеленого имбицила, так это то , что так званные слуги повылазили с Криворожских помоек голые и босые и через пол года упаковались по полной. Пересели с самокатов на мерсы, но это у этого дебила вопросов не вызывает.
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01.11.2021 17:45 Відповісти
Да не были они голые и босые, что вы врете.
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01.11.2021 18:17 Відповісти
Согласен, не все, но цирульники и тамады, коих до хера выбрал мудрый нарид, срутся в потолок от доходов за их дебильность.
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01.11.2021 18:24 Відповісти
Знаете, в этом мире все относительно....И если у вас нету Хлеба, тогда нужно просто перейтина Пирожные!)))
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01.11.2021 19:37 Відповісти
Это говорила Мария Ануаньета. Потом ей и её мужу отрубили голову.
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01.11.2021 21:06 Відповісти
Правильно! Так выпьем же за то, что как бы высоко мы не поднимались, при этом, никогда не отрывались от коллектива!
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01.11.2021 21:27 Відповісти
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
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01.11.2021 17:46 Відповісти
Ого,аж по 3 гривны на каждого!Пабеда!
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01.11.2021 17:49 Відповісти
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01.11.2021 17:52 Відповісти
120 млн грн - это $4 000 000

По слухам, депутаты получают "в ковертах" по $5000

$5000 * 450 * 12месяцев = $27 000 000

Успешность амнистии очевидна!
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01.11.2021 18:01 Відповісти
Oни получают 50 000 $
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01.11.2021 21:08 Відповісти
С-ки вьІ дикие, вьІ ж таким способом легализируете все наворованое - банальное отмьІвание денег.😡
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01.11.2021 18:11 Відповісти
Да ты знал!
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01.11.2021 19:09 Відповісти
А все депутаты освобождены спец.законом от декларирования и оплаты 5%.
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01.11.2021 21:09 Відповісти
Гетьманцев, після твоєї мами, з її дохрініща майна.
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01.11.2021 18:20 Відповісти
Это или глупость тех кто это придумал, или просто показать деятельность для отвода глаз, пока в офшорах прячутся свои миллионы.
И шо это за амнистия такая о которой никто не знает? Тут нужно обсуждение всей страной, реклама в медиа, громкие примеры и тому подобные массовые мероприятия. Иначе будет пшик.
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01.11.2021 18:21 Відповісти
Зае....ь, ук охренително ! Депктати, разом із свої зеленим офшорником , вже не цікавлять налогову?)))
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01.11.2021 18:36 Відповісти
а клопу квартальному пригрозил?
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01.11.2021 18:53 Відповісти
Перешел на дрова, немножко сократил расходы, думаю налоговая не заинтересуется, Но все таки надо задуматься над предложением слуги.
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01.11.2021 19:08 Відповісти
Задумайся канешна! Дрова не дрова, Гетманцева не колышет, если есть превышение количества дров над доходами- надо идти сдаваться!
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01.11.2021 19:13 Відповісти
Всем не-евреям стоит задуматься.
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01.11.2021 21:10 Відповісти
Лохторат стерпит. Основная масса нищих даже будет рада
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01.11.2021 19:10 Відповісти
"Собственность - это кража" Прудон.
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01.11.2021 19:46 Відповісти
Вы разберитесь с налогами в своих конвертах, а потом требуйте от нормальных людей. Паразиты
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01.11.2021 19:33 Відповісти
Та сто буїв тобі у гавань.
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01.11.2021 19:48 Відповісти
зеофшор и команда уже покаялись? али как? им можно видать.. смешная цифра 120млн однако, когда речь о миллиардах в офшорах идет.....
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01.11.2021 19:54 Відповісти
Гетьманцев недоумок, до кота базиливо ему далече
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01.11.2021 20:15 Відповісти
Добровольное декларирование доходов будут проводить так же , как проводят "добровольную" вакцинацию?
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01.11.2021 21:51 Відповісти
Да хватит уже причитать, амнистия накрылась медным тазом. Посему так, а потому, что доверия к этой мрази у народа нет и не будет.
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01.11.2021 23:04 Відповісти
Так , нехай зепрезедент покаже приклад як відмити гроші із офшорів. Амністія триватиме рік, я надіюсь що ви Зебанда, її не надовго переживете.
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02.11.2021 02:55 Відповісти
Ті дибіли страх повністю загубили навіть немають інстинкту самозбереження.Напевно хочуть до Віті і його кровосісі.У народу терпіння урветься і співати на майдані уже небудуть...
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02.11.2021 21:55 Відповісти
 
 