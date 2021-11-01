Прикордонника затримали на Закарпатті під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді цигарок, - Нацполіція. ФОТО

У Закарпатській області на хабарі затримано військовослужбовця Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Сьогодні, 1 листопада, поліцейські затримали прикордонника одразу після одержання ним 1000 доларів хабаря. За цю суму він обіцяв допомогти у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України шляхом надання інформації про відсутність прикордонних нарядів на лінії кордону.

В автомобілі затриманого правоохоронці виявили та вилучили отримані ним кошти.

Вирішується питання щодо повідомлення інспекторові прикордонної служби про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди посадовцем) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Військкома затримали на Київщині на хабарі 4 тис. дол. за непризов на строкову службу, - прокуратура. ФОТО