Прикордонника затримали на Закарпатті під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді цигарок, - Нацполіція. ФОТО
У Закарпатській області на хабарі затримано військовослужбовця Державної прикордонної служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Сьогодні, 1 листопада, поліцейські затримали прикордонника одразу після одержання ним 1000 доларів хабаря. За цю суму він обіцяв допомогти у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України шляхом надання інформації про відсутність прикордонних нарядів на лінії кордону.
В автомобілі затриманого правоохоронці виявили та вилучили отримані ним кошти.
Вирішується питання щодо повідомлення інспекторові прикордонної служби про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди посадовцем) Кримінального кодексу України.
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