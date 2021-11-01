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Новини Хабарники
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Прикордонника затримали на Закарпатті під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді цигарок, - Нацполіція. ФОТО

У Закарпатській області на хабарі затримано військовослужбовця Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Прикордонника затримали на Закарпатті під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді цигарок, - Нацполіція 01

Сьогодні, 1 листопада, поліцейські затримали прикордонника одразу після одержання ним 1000 доларів хабаря. За цю суму він обіцяв допомогти у безперешкодному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України шляхом надання інформації про відсутність прикордонних нарядів на лінії кордону.

Прикордонника затримали на Закарпатті під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді цигарок, - Нацполіція 02

В автомобілі затриманого правоохоронці виявили та вилучили отримані ним кошти.

Прикордонника затримали на Закарпатті під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді цигарок, - Нацполіція 03

Вирішується питання щодо повідомлення інспекторові прикордонної служби про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди посадовцем) Кримінального кодексу України.

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Автор: 

хабар (4750) прикордонники (1115) Нацполіція (15325) Закарпатська область (2089)


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01.11.2021 18:34 Відповісти
наказан за демпинг?)
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01.11.2021 18:34 Відповісти
Батько пристроил оболтуса за сало на тёплое место, воно и заробляе
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01.11.2021 18:36 Відповісти
курение-вредно для здоровья...
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01.11.2021 18:43 Відповісти
да их там минимум половина таких если не больше так точно, чего они туда и идут служить.... бабки лёгкие . каждый день 5-10 месячных зарплат.... я не говорю уже о супер контрабанде...((
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01.11.2021 20:46 Відповісти
 
 