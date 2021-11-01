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У Харкові на 9 дільницях виявили фальсифікацію на користь в.о. мера Терехова, - ОПОРА

У Харкові на 9 дільницях виявили фальсифікацію на користь в.о. мера Терехова, - ОПОРА

Спостерігачі "ОПОРА" на 19 дільницях у Новобаварському районі отримали протоколи підрахунку голосів. Після порівняння цих протоколів із протоколом ТВК виявилося, що на 9 дільницях було сфальшовано протоколи про результати виборів на користь кандидата на посаду міського голови Ігоря Терехова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "ОПОРА".

Порушення були виявлені на дільницях №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200. Зазначається, що спостерігачі не зафіксували рішень ТВК про проведення голосування.

"У результаті кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічова та Олександра Скорика зменшилася на 160 та 237 відповідно, а у Терехова збільшилася на 397 голосів.

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Варто відзначити таку тенденцію: на тих дільницях, де у протоколі ТВК зазначено, що Скорик та Немічов набрали 0 або 1 голос, у протоколах ДВК, які отримали спостерігачі ОПОРИ, кількість голосів була значно більшою", - сказано в публікації.

Також спостерігачі зафіксували факт фальсифікації протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №631675 в Основ'янському районі міста Харкова.

"Вказані факти можуть містити ознаки злочину, визначеного частиною 2 статтею 158-3 Кримінального кодексу України за підробку або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої або підробленої виборчої документації, документації референдуму, а також включення до виборчої документації свідомо не достовірних відомостей. За всіма виявленими фактами фальсифікації протоколів підрахунку голосів ОПОРА написала заяву в поліцію", - наголошується в повідомленні.

Автор: 

місцеві вибори (1366) порушення (609) Харків (5742) ОПОРА (216) Терехов Ігор (314)


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Топ коментарі
+7
Потрібно перераховувати голоси на всіх виборчих дільницях в Харкові! Цей маразм з фальсифікаціями має колись закінчитись. Всі причетні мають сісти на реальні терміни ув'язнення!
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01.11.2021 18:45 Відповісти
+5
Терехов vs Добкин - битва титанов мошенников-фальсификаторов.
По результатам подсчёта голосов будет НИЧЬЯ:
85% против 85%
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01.11.2021 18:46 Відповісти
+5
Вот так в наглую фальсифицировать? При таком количестве дубликатов? Давненько такого не было... По реакции ментов, будет понятно к чему нам готовится...
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01.11.2021 18:51 Відповісти
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битва за гепа-таун продолжается...
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01.11.2021 18:42 Відповісти
Потрібно перераховувати голоси на всіх виборчих дільницях в Харкові! Цей маразм з фальсифікаціями має колись закінчитись. Всі причетні мають сісти на реальні терміни ув'язнення!
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01.11.2021 18:45 Відповісти
Потрібно щеплення від фальсифікацій у вигляді великого публічного процесу з реальними термінами ув'язнення!
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01.11.2021 19:00 Відповісти
В пользу "безусловного победителя"?!!
Тут или его победа, тысячи голосов - сплошная фальсификация.
Или даже он сам не верил в свою победу и фальсифицировал по черному.
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01.11.2021 18:43 Відповісти
Посадят кого то?
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01.11.2021 18:45 Відповісти
ні.
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01.11.2021 18:51 Відповісти
Терехов vs Добкин - битва титанов мошенников-фальсификаторов.
По результатам подсчёта голосов будет НИЧЬЯ:
85% против 85%
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01.11.2021 18:46 Відповісти
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01.11.2021 18:48 Відповісти
Гепа-таунцам всё норм лишь бы на газоны не заходили)))

Отжимают Бизнес и рейдерскими атаками отжимают предприятия....то всё мелочь посмотрите какие клумбы!

Беспредельные разборки за Барабашку = фигня - посмотрите какой фонтан...

А люди какие Мягкие(не все) в Харькове как будто из ваты)))

С Другой стороны в Киеве "Войны застройщиков" но мы без клумб)))
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01.11.2021 18:49 Відповісти
Мы с такими же клумбами и газонами, но нам в отличие от харьковской ваты, на них не запрещается заходить.
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01.11.2021 18:57 Відповісти
Опора с незашитыми карманами дефакто работает на Дупу.Медиатузы всех мастей изо всех щелей одну и туже мантру верещат.
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01.11.2021 18:50 Відповісти
Сами то поняли, что накалякали?)
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01.11.2021 18:52 Відповісти
Ідіот
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01.11.2021 20:17 Відповісти
Вот так в наглую фальсифицировать? При таком количестве дубликатов? Давненько такого не было... По реакции ментов, будет понятно к чему нам готовится...
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01.11.2021 18:51 Відповісти


Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте
Даже моя извращённая фантазия с трудом может представить, что же этот "батюшка" может сделать с этой лошадкой, так сказать, тет-а-тет в тихой и запертой келье...

https://twitter.com/tralala19108615/status/1454879288788979718 https://twitter.com/tralala19108615/status/1454879288788979718
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01.11.2021 18:54 Відповісти
Звичайно, гепін алкаш тєрєхов! За рахунок адмін ресурсу. Ну а шо, кращє добкін-уйобкін?! Поки зельцман -каломойський царюють в Україні, добра не чекай! Але зебіли 73 мають нажертися зеленого гімна!
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01.11.2021 18:54 Відповісти
Вы абсолютно правы...И Добкин,и Терехов - воры, мародёры, рекетиры - мрази......Но, Добкин ещё и путина зовёт в Харьков.......Хочет ХНР-ом править.....
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01.11.2021 19:03 Відповісти
Ну Добкін - це дебіл, адназначна! Нехай помріє про хнр!
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01.11.2021 19:09 Відповісти
Якщо прийшли на вибори 28%,то який нахрен переможець?
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01.11.2021 19:02 Відповісти
А это уже проблемы тех кто НЕ ПРИШЕЛ) Они отдали право РЕШАТЬ тем кто пришел)
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01.11.2021 19:19 Відповісти
кто-то вообще смотрел список из этих "кандидатов"? я не ходил, потому как не разбираюсь в сортах фекалий.
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01.11.2021 20:10 Відповісти
Вот поэтому мэра вам выберут те кто пошел) Такова реальность...
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01.11.2021 20:24 Відповісти
Подумаєш новина!! На майбутніх президентських виборах і не таке буде. ЗЕ ще зможе прокантуватися і других строк, поки проведуть перерахунок голосів і оголосять результат.
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01.11.2021 19:18 Відповісти
Вот для этого надо не просрать выборы в ВР, которые будут ДО президентских выборов)
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01.11.2021 19:20 Відповісти
А це ще питання - монобільшість може призначити вибори пріпіздєнта до виборів у ВР, або і зовсім обирати пріпіздєнта парламентом.
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01.11.2021 20:14 Відповісти
Исключать конечно ничего нельзя, но у них нет 300 голосов для внесения изменений в Конституцию)
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01.11.2021 20:23 Відповісти
Так а что тебе мешает быть при подсчете голосов? Можешь даже камеру взячть и снимать.
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05.11.2021 08:58 Відповісти
До тебе не п*ють, не кажи наздоров*я, "порадник".
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05.11.2021 10:49 Відповісти
Ну тоді не булькай, якщо не тямиш ЯК це організовано. Просто багато "партій" бабос попилять ввиділений, а потім гафчать "зрада-зрадна". Ніхто, нікому не мішає записатись спостерігачем та фіксувати ВСЕ на камеру. Будуть порушення - будуть відповідати всі причетні. Чи лінь? А так - пукнув в калюжу.
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05.11.2021 14:35 Відповісти
Бачу не дійшло, що ти посланий зі своїми "порадами" і "бульканням".
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05.11.2021 14:54 Відповісти
Та *****, яку вату оберуть ватніки
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01.11.2021 20:10 Відповісти
Хм, "опора" Допе помагает?
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01.11.2021 20:17 Відповісти
А кому їм "помогать"? Що те гівно, що інше - два гівна. Опора просто констатує факт, а гівно саме випливе.
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01.11.2021 20:20 Відповісти
 
 