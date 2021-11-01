У Харкові на 9 дільницях виявили фальсифікацію на користь в.о. мера Терехова, - ОПОРА
Спостерігачі "ОПОРА" на 19 дільницях у Новобаварському районі отримали протоколи підрахунку голосів. Після порівняння цих протоколів із протоколом ТВК виявилося, що на 9 дільницях було сфальшовано протоколи про результати виборів на користь кандидата на посаду міського голови Ігоря Терехова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "ОПОРА".
Порушення були виявлені на дільницях №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200. Зазначається, що спостерігачі не зафіксували рішень ТВК про проведення голосування.
"У результаті кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічова та Олександра Скорика зменшилася на 160 та 237 відповідно, а у Терехова збільшилася на 397 голосів.
Варто відзначити таку тенденцію: на тих дільницях, де у протоколі ТВК зазначено, що Скорик та Немічов набрали 0 або 1 голос, у протоколах ДВК, які отримали спостерігачі ОПОРИ, кількість голосів була значно більшою", - сказано в публікації.
Також спостерігачі зафіксували факт фальсифікації протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №631675 в Основ'янському районі міста Харкова.
"Вказані факти можуть містити ознаки злочину, визначеного частиною 2 статтею 158-3 Кримінального кодексу України за підробку або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої або підробленої виборчої документації, документації референдуму, а також включення до виборчої документації свідомо не достовірних відомостей. За всіма виявленими фактами фальсифікації протоколів підрахунку голосів ОПОРА написала заяву в поліцію", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут или его победа, тысячи голосов - сплошная фальсификация.
Или даже он сам не верил в свою победу и фальсифицировал по черному.
По результатам подсчёта голосов будет НИЧЬЯ:
85% против 85%
Отжимают Бизнес и рейдерскими атаками отжимают предприятия....то всё мелочь посмотрите какие клумбы!
Беспредельные разборки за Барабашку = фигня - посмотрите какой фонтан...
А люди какие Мягкие(не все) в Харькове как будто из ваты)))
С Другой стороны в Киеве "Войны застройщиков" но мы без клумб)))
Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте
Даже моя извращённая фантазия с трудом может представить, что же этот "батюшка" может сделать с этой лошадкой, так сказать, тет-а-тет в тихой и запертой келье...
https://twitter.com/tralala19108615/status/1454879288788979718 https://twitter.com/tralala19108615/status/1454879288788979718