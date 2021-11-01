У Харкові на 9 дільницях виявили фальсифікацію на користь в.о. мера Терехова, - ОПОРА

Спостерігачі "ОПОРА" на 19 дільницях у Новобаварському районі отримали протоколи підрахунку голосів. Після порівняння цих протоколів із протоколом ТВК виявилося, що на 9 дільницях було сфальшовано протоколи про результати виборів на користь кандидата на посаду міського голови Ігоря Терехова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "ОПОРА".

Порушення були виявлені на дільницях №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200. Зазначається, що спостерігачі не зафіксували рішень ТВК про проведення голосування.

"У результаті кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічова та Олександра Скорика зменшилася на 160 та 237 відповідно, а у Терехова збільшилася на 397 голосів.

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Варто відзначити таку тенденцію: на тих дільницях, де у протоколі ТВК зазначено, що Скорик та Немічов набрали 0 або 1 голос, у протоколах ДВК, які отримали спостерігачі ОПОРИ, кількість голосів була значно більшою", - сказано в публікації.

Також спостерігачі зафіксували факт фальсифікації протоколу підрахунку голосів на виборчій дільниці №631675 в Основ'янському районі міста Харкова.

"Вказані факти можуть містити ознаки злочину, визначеного частиною 2 статтею 158-3 Кримінального кодексу України за підробку або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої або підробленої виборчої документації, документації референдуму, а також включення до виборчої документації свідомо не достовірних відомостей. За всіма виявленими фактами фальсифікації протоколів підрахунку голосів ОПОРА написала заяву в поліцію", - наголошується в повідомленні.