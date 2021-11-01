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Новини Агресія Росії проти України
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Окупація Криму та частини Донбасу призвела до появи екобомб у Європі, - Зеленський

Окупація Криму та частини Донбасу призвела до появи екобомб у Європі, - Зеленський

Окупація Криму та частини Донбасу Російською Федерацією призвела до появи двох осередків екологічної небезпеки в центрі Європи, це загальна загроза всьому світові.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Великій Британії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які не було виконано. А планета отримала дві екобомби в центрі Європи: окуповані Крим і частина Донбасу. Острів із неповторною флорою і фауною став військово-морською базою РФ. А на частині Донбасу - затоплення шахт, деградація ґрунту, нестача питної води", - заявив Зеленський, 

Він назвав це загрозою всьому світові, наголосивши, що домовленості нічого не варті, якщо для когось вони є просто словами.

"У наш час біда, хоч би де вона трапилася, стосується всіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не тільки Україна, а й десятки країн світу", - сказав президент.

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За словами Зеленського, в разі, якщо людство припинить виконувати домовленості та реальні кроки для збереження планети, вона потоне в катаклізмах.

"Купатися в морі зможемо тільки в костюмах хімічного захисту, решту життя проведемо в респіраторах, чиста питна вода - тільки у вихідні, продукти, вирощені не на токсичному ґрунті, - лише на Новий рік, а середня тривалість життя у світі становитиме 23 роки. Можливо, це було б справедливим покаранням для людства. Для тих, хто забув, що це наша планета ... Тільки ми можемо це виправити. І лікувати потрібно не симптоми, а першопричину. Змінювати не принципи виробництва та надрокористування, а глобального мислення і поведінки", - зазначив Зеленський.

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Він додав, що зміни мають стосуватися пріоритетів світової політики та кожної держави окремо.

"Вимірювати не лише фінансове, а насамперед екологічне зростання. Не тільки рівень ВВП та інфляції, а й чистоти повітря, води та землі. Сприймати будь-яку територію не як ринок збуту товарів і послуг, а як домівку тисяч представників флори та фауни. Пишатися не новими моделями техніки, не так тим, що ми створюємо, а тим, що ми щось зберігаємо. Сказано багато слів. Час їх виконувати. Швидко, без зволікань", - резюмував президент України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Крим (14200) екологія (1362) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+3
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он собирается посетить «столицу Канады Торонто»
******************
Офис президента в соцсети Facebook перепутал Латвию, где с официальным визитом находился Владимир Зеленский, с Литвой.
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01.11.2021 19:08 Відповісти
+2
Острів? У Зєлі вже Крим островом став?
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01.11.2021 19:03 Відповісти
+2
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01.11.2021 19:22 Відповісти
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если лапотник нигде не насрал-значит он сдох...
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01.11.2021 19:01 Відповісти
Острів? У Зєлі вже Крим островом став?
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01.11.2021 19:03 Відповісти
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он собирается посетить «столицу Канады Торонто»
******************
Офис президента в соцсети Facebook перепутал Латвию, где с официальным визитом находился Владимир Зеленский, с Литвой.
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01.11.2021 19:08 Відповісти
Все Зеленський сказав правильно.
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01.11.2021 19:32 Відповісти
Правильно, що Крим - острів? Звідкіля вас таких убитих беруть?
Не полінувався, перевірив першоджерело Інтерфакс - там теж острів...
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01.11.2021 19:35 Відповісти
На виступі Зеленський сказав вірно. Сказав "півострів".
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01.11.2021 19:37 Відповісти
Першоджерело виступ. А все інше переказ чи то пьяних авторів, чи то впоротих порохоботів.
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01.11.2021 19:38 Відповісти
Ну так чому ви досі не надали лінк?
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01.11.2021 19:39 Відповісти
Тю, я думав Ви розумні. Якщо просите, будь ласка https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3342895-zelenskij-vystupaet-na-klimaticeskoj-konferencii-oon-v-glazgo.html -3.14 по часу.
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01.11.2021 19:41 Відповісти
Що скажете ?
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01.11.2021 19:50 Відповісти
Тоді питань немає...
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01.11.2021 20:46 Відповісти
Отож... як завжди 99.99% зрада на пустому місці.
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01.11.2021 20:48 Відповісти
Ни о чем. Как и всегда.
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01.11.2021 19:09 Відповісти
Грамотно президент подсунул єкологического "ежа" из Крьіма и Донбасса прямо в галифе Пу !
Респект !
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01.11.2021 19:14 Відповісти
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01.11.2021 19:22 Відповісти
Де ж грамотно, як він Крим островом назвав?))))
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01.11.2021 19:26 Відповісти
Він сказав півострів.
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01.11.2021 19:32 Відповісти
Остров с неповторимой флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. Источник:
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01.11.2021 19:34 Відповісти
Ще раз.. для таких як ти. Зеленський на виступі сказав "півострів".
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01.11.2021 19:35 Відповісти
Он сказал ,, півострів,, , правильно сакцетировав внимание богатых и развитых стран, не выполняете обещания, так хоть побойтесь последствий деяний ху-ла. Дайте больше санкций ! Но для порохоборов смысл теряет смысл . Главное - ,,він казав-острів,, . Гы,гы.
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01.11.2021 20:00 Відповісти
Ну да) И именно поэтому про Чернобыль вспомнил, а про Юнком забыл... Или и не знает до сих пор?)
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01.11.2021 19:27 Відповісти
Кто?
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01.11.2021 19:31 Відповісти
Я вас умоляю, сам он на такое точно не способен. Что написали, то и прочитал. Он этим всю жизнь занимается.
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01.11.2021 20:16 Відповісти
Кто то, шо то приводит, все в мире, кроме слуг. Просто святые, кроме их никто не спасет мир, даже бывшие ''хозяева''.
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01.11.2021 19:31 Відповісти
Вот это оракул... Он это в глазах тупина увидел? Или пендалей в Англии надавали? За хатынку на Бейкер стрит переживать начал?
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01.11.2021 19:34 Відповісти
Вовчик, а за какие заслуги ты наградил комсомолку меркель нашей высокой наградой?
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01.11.2021 20:19 Відповісти
Ну, тітан, о це масштаб! Гігант мислення! А Ви кажете вовочка з аникдоту, хоча таки так
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01.11.2021 20:28 Відповісти
 
 