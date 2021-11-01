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Мета України - скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року, - Зеленський

Мета України - скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року, - Зеленський

Україна до 2030 року має намір скоротити викиди парникових газів на 65%, після 2060 року - досягти кліматичної нейтральності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших у Європі... Наші цілі до 2030 року - скоротити викиди парникових газів на 65%. І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що наразі за обсягом скорочення викидів Україна посідає 4 місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН.

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За словами Зеленського, Україна підтримує низку ініціатив кліматичної Конференції, зокрема Декларацію лісо- та землекористування.

"Важливим для нас є доступ до надійного та довгострокового кліматичного фінансування, особливо у рамках Зеленого кліматичного фонду", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) екологія (1362) викиди (59)


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Топ коментарі
+29
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01.11.2021 19:13 Відповісти
+26
ЧМО, что там с миллиардом посаженных деревьев ?
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01.11.2021 19:07 Відповісти
+25
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01.11.2021 19:08 Відповісти
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ЧМО, что там с миллиардом посаженных деревьев ?
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01.11.2021 19:07 Відповісти
Скорочення викидів парникових газів через згортання виробництва це єдине в чому Україна тримає пальму першості у світі. Так як ми скорочуємо викиди в атмосферу ніхто не скорочує! Тому це реальна ціль, можна її досягнути і навіть скорше!
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01.11.2021 19:09 Відповісти
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01.11.2021 19:11 Відповісти
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01.11.2021 19:13 Відповісти
А кому там должно было быть стыдно, если он обычно выступал в пустом зале?
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01.11.2021 19:22 Відповісти
ЗЕбанат навіщо ти так про свого любовніка наркомана?
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01.11.2021 19:25 Відповісти
Чи стільцям щось розказує?
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01.11.2021 19:30 Відповісти
Очки купи
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01.11.2021 19:50 Відповісти
Дима,как оно мордой по своему дерьму елозить--нравится?
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01.11.2021 20:42 Відповісти
Ти задоволений своїм вибором в 2019?
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01.11.2021 19:14 Відповісти
эй, как там дела с магнитными полями Солнца? с магнитым полюсом Земли? Осью вращения? Как там с океаническими течениями, которые зависят от всего вышеперечисленного и "делают" погоду на планете???
Люди не имеют возможности влиять на все вышеперечисленное....
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01.11.2021 19:23 Відповісти
Я здивований, що у нас ще є що скорочувати... Я думав, вже хотять заборонити горох.
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01.11.2021 20:34 Відповісти
Вот реально по факту - Кто в Украине раньше всем этим занимался ? -Да никто. А Президент Зеленский поднимает все запущеные проблемы в Украине и решает их.
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01.11.2021 19:07 Відповісти
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01.11.2021 19:08 Відповісти
Не всё сразу.Нужно работать,помогать Президенту и всё будет.
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01.11.2021 19:16 Відповісти
памахай приЗЕденту...\или подмахивай - как ты это делаешь...\
но молча - без экстаза...
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01.11.2021 19:28 Відповісти
Интересно, а почему лет 5 назад Вы не писали: "Нужно работать, помогать Президенту и всё будет"? Все больше критиковали, как я помню. Но если Вы так хотите помогать своей стране, то почему не все время, а выборочно? Надеюсь, для Вас Украина не = ее президент. Или равно?
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01.11.2021 20:00 Відповісти
Для петровича голобородько первый настоящий преЗЕдент! До этого были просто Президенты. Не спрашивайте ,,почему,, нормальным людям,не олигофренам, не понять эту целую вселенную неадекватности. Хотя для того,что бы традиционно кинуть в Порошенко какашкой петровичь взаимодействует со вселенной кремлевских нарративов весьма успешно. Загадки,одни загадки.
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01.11.2021 20:27 Відповісти
Дурню, звіздіти не мішки тягати. До речі, як там з епохою бідності чи мільярдом дерев? Дерева вже виросли?
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01.11.2021 19:08 Відповісти
Понятно что за один день деревья не посадишь.Этот процесс идёт
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01.11.2021 19:17 Відповісти
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01.11.2021 19:18 Відповісти
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01.11.2021 19:21 Відповісти
Але тільки в 3000-му році.
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01.11.2021 19:32 Відповісти
Та глотай вже ЗЕбанат ,а то вдавишся!
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01.11.2021 19:21 Відповісти
У арестовича среди пуесосов власти петрович реальный конкурент. Пересосет любого продажного чмонаря
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01.11.2021 20:30 Відповісти
Ріалі? Ти з-за порєбріка пишеш, чи що? Погугли, хто такий Кононов, наприклад...
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01.11.2021 19:28 Відповісти
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01.11.2021 22:00 Відповісти
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01.11.2021 19:07 Відповісти
а ще
100 шкіл...
100 дітсадків..
100 аеропортів...
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01.11.2021 19:23 Відповісти
Наша мета - скоречення кількості парникових газів - сказав Зєлєнський.І додав - ми до цього прийдемо через скорочення кількості підприємств і людей...
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01.11.2021 19:08 Відповісти
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01.11.2021 19:08 Відповісти
Чого дивуватися, хіба не було видно ще в 2019 році?
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01.11.2021 19:34 Відповісти
Якщо недоумок не буде бздіть коли сере, то догонім і пєрєгонім.
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01.11.2021 19:09 Відповісти
Перди поменьше,выхлопник....
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01.11.2021 19:10 Відповісти
Генератор случайных слов
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01.11.2021 19:10 Відповісти
на екологічному форму то

генератор случайних выхлопов
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01.11.2021 19:14 Відповісти
Грета, займись цим мєлким засранцем екологічного середовища !
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01.11.2021 19:17 Відповісти
если устроить соревнование между ЗЕ-95 и "учоным киви" - у кого из них IQ будет выше? принимаю ставки.
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01.11.2021 19:11 Відповісти
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01.11.2021 19:11 Відповісти
да уж, пошол выхлоп...
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01.11.2021 19:26 Відповісти
цель украинцев-выбросить гнид и предателей с Украины...
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01.11.2021 19:11 Відповісти
Мета України геть інша, телепень..
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01.11.2021 19:13 Відповісти
Дышать чистым воздухом тоже полезно.
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01.11.2021 19:29 Відповісти
Тю... В тоталитарном государстве шо остается делать : только дышать и небо в клеточку...
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01.11.2021 19:37 Відповісти
Украина итак один из мировых лидеров по сокращению выбросов из-за деиндустриализации экономики. Куда дальше.
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01.11.2021 19:13 Відповісти
Я вчора казав,що будуть тиснути на Україну і розповідати казочки за зелену енергетику.Автівки на літієвих акумуляторах,це не чистота.
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01.11.2021 19:14 Відповісти
А могут и выполнить, газа нет, угля нет, производства не работают, половина населения вымерзнет и не надо будет плавать научному судну в Антарктиду. Сделают маленький ледниковый период, а они могут.
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01.11.2021 19:14 Відповісти
Динозавры 50 млн лет назад сокращали выбросы парниковых газов и досокращались до нового ледникового периода. А тут ещё за скотч взялись.
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01.11.2021 19:14 Відповісти
Цель Украины - сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году, - Зеленский
Побольше локдаунов делайте и Выбросы сами собой сократятся вместе с экономикой. Тоже мне проблему нашли.
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01.11.2021 19:15 Відповісти
Наркоман в пріходє
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01.11.2021 19:15 Відповісти
с такой ценой на газ без проблем!
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01.11.2021 19:16 Відповісти
Ну тут он выполнит и перевыполнит. К 30-му году производств скорее всего не останется вообще от слова совсем…
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01.11.2021 19:22 Відповісти
Не газів, а гадів треба щоб не було в Україні з 2030 року.
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01.11.2021 19:25 Відповісти
Вава уже шлепера переплюнул. Тупой пер.укович не трындел так много на Луну.
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01.11.2021 19:25 Відповісти
"Велике скорочення парникових газів" - акція під патронатом президента! Це відповідь чому так мало вугілля на ТЕС і газу в сховищахі
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01.11.2021 19:28 Відповісти
Як досягатимуть цієї цілі? Закриттям заводів, які ще не закрили?
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01.11.2021 19:29 Відповісти
Пане, не смiшiть моi капцi... Вава уже забыл шо пукнул... А к 30-ому году и вы забудете , шо было такое недоразумение(во власти).
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01.11.2021 19:32 Відповісти
Там ціль прокантуватися до 2024 року і намагатися ще перекантуватися до 2030 року.
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01.11.2021 19:40 Відповісти
Принц Чарльз: "для начала «фундаментального экономического перехода» требуется «обширная кампания в военном стиле»."
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01.11.2021 19:34 Відповісти
Вы для начала отучите быдло поджигать поля и палить мусор летом в жару.
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01.11.2021 19:37 Відповісти
А кукуха - то у него ... Не того - этого
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01.11.2021 19:37 Відповісти
калька на хутю
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01.11.2021 19:39 Відповісти
До 30го року... На 65%... Чергова неадекватна заява наркомана...
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01.11.2021 19:51 Відповісти
не рубите деревья. выращивайте деревья и меньше пукайте - метаном. а основными парниковыми газами, присутствующими в атмосфере, являются водяной пар (H2O), углекислый газ (CO2), оксид азота или «веселящий газ» (N2O), метан (CH4), гексафторид серы (SF6) и галогенорганические соединения (например, хлорфторуглероды или CFC)
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01.11.2021 19:52 Відповісти
Газа - нет.
Угля - нет.
Нефти - нет.
Дров и тех уже почти нет.
Откуда тем парниковым газам будет взяться?!
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01.11.2021 19:54 Відповісти
Ожидаемое производство гороха в Украине в 2021/22 гг составит 551 тыс. тонн, что больше предыдущего сезона на 8%.
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01.11.2021 20:02 Відповісти
Нелох, скажу по секрету. Все продвинутые страны сделали свою экономику за счёт засерания природы. Теперь требуют от всех остальных не гадить её. Для начала пусть делятся технологиями и бешаные деньги не тратят на космос, а занимаются очисткой своего срача.
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01.11.2021 19:56 Відповісти
Каково же обоснование таких цифр - 65% ? Нет обоснования - просто ляпает языком из пустой головы ... Позор для Украины в очередной раз ...
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01.11.2021 19:58 Відповісти
Индия и Китай семимильными шагами наращивают добычу угля. Строят десятки новых теплоэлектростанций. Еще и закупают уголь в огромных объемах. Но чтобы спасти планету, надо чтобы Украина сократила выбросы. Польшу прессуют за какую то жалкую угольную шахту. И сколько бы мы тут в Европе свои жалкие выбросы не сокращали, на общую картину это никак не повлияет, когда в Азии коптят как бешеные.
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01.11.2021 20:01 Відповісти
Пацан сказал - пацан должен сделать!
Теперь Зеля должен будет минимум до 2030г. контролировать экономику Украины на предмет выполнения заявленного снижения выброса парниковых газов.
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01.11.2021 20:14 Відповісти
Из сизо ему это будет делать сложновато. Из шизо немного легче,санитары иногда отворачиваются
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01.11.2021 20:19 Відповісти
Пока у зеленского получается снизить только свой рейтинг. Причем на похожую цифру. К 2022 управится.
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01.11.2021 20:14 Відповісти
Теперь ясно что станет обоснованием порезки оставшихся заводов. Класно придумано.
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01.11.2021 20:14 Відповісти
Каких парниковых газов? У нас уже неизчего и некем делать ети парниковые газы. Пускай гансы с жабоедами сокращают парниковые газы. Ето у них народу больше чем нужно
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01.11.2021 20:27 Відповісти
,,день ото дня растет процент жиров у масли...,,
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01.11.2021 20:31 Відповісти
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01.11.2021 20:32 Відповісти
А тем временем:

Сім'я Ріната Ахметова купила ще одну розкішну віллу на березі Женевського озера. Її оформили на старшого сина українського олігарха Даміра Ахметова, повідомляє https://zn.ua/POLITICS/semja-oliharkha-akhmetova-kupila-ocherednuju-villu-v-shvejtsarii-za-1-2-milliarda-hriven-le-temps.html Дзеркало тижня .

За інформацією швейцарських ЗМІ, віллу купили за 44 мільйони швейцарських франків. У гривнях це понад 1,2 мільярди.

На Даміра Ахметова записано ще одну віллу, вартістю 60 мільйонів франків (понад 1,7 мільярда гривень). Нерухомість набули у грудні минулого року.

Нову віллу сім'я Ахметова купила у березні. На нерухомість у Женеви олігарх витратив уже понад 100 мільйонів швейцарських франків - понад 2,8 мільярда гривень.

Ахметов також купив дві сусідні ділянки у Колонж-Беллерів загальною площею 20 тисяч квадратних метрів. Тільки будинки без підвалів там площею понад тисячу квадратних метрів.
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01.11.2021 20:51 Відповісти
Тю! Та уже 2022 г. все парниковые газы кончатся. При такой-то экономике. Хорошо, если хоть как-то коптить небо будем
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01.11.2021 20:58 Відповісти
Это как? Уничтожить промышленность, транспорт, сократить население на 65%? Или у этих умников есть другой план в рукаве?
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01.11.2021 20:59 Відповісти
Идиот.
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01.11.2021 22:17 Відповісти
Тобто завалити нах всю промисловість і економіку .. Зебіли це вміють...
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01.11.2021 22:24 Відповісти
Закрыть две трети угольных станций, и топиться кизяками.
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02.11.2021 00:47 Відповісти
А ну кто-то из зебилов найдите такую цель в предвыборных обещаниях ЗЕ.
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02.11.2021 01:04 Відповісти
Какая лживая мразь... Недавно подстилки клоуна проголосовали против модернизации промышленности до стандартов экологии Европы
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02.11.2021 07:24 Відповісти
иди миллион деревьев сажай, балабол!
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02.11.2021 07:30 Відповісти
Порежут на металлолом металлургические предприятия и автомобили с ДВС?
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02.11.2021 09:07 Відповісти
як ти думаєш скоротювать парникові гази, якщо більшість фабрик і заводів, побудовані по старому, а нових немає, і не буде з вашой політикой, побудуй нові заводи, з більш удосконаленой системой, а хотя фіг що ви зробете, відколи Україна незалежна, нікто нічого толкового зробить не можете
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02.11.2021 13:33 Відповісти
 
 