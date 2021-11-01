Мета України - скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року, - Зеленський

Україна до 2030 року має намір скоротити викиди парникових газів на 65%, після 2060 року - досягти кліматичної нейтральності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших у Європі... Наші цілі до 2030 року - скоротити викиди парникових газів на 65%. І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що наразі за обсягом скорочення викидів Україна посідає 4 місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН.

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За словами Зеленського, Україна підтримує низку ініціатив кліматичної Конференції, зокрема Декларацію лісо- та землекористування.

"Важливим для нас є доступ до надійного та довгострокового кліматичного фінансування, особливо у рамках Зеленого кліматичного фонду", - додав він.