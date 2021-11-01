Мета України - скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року, - Зеленський
Україна до 2030 року має намір скоротити викиди парникових газів на 65%, після 2060 року - досягти кліматичної нейтральності.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго (Велика Британія), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших у Європі... Наші цілі до 2030 року - скоротити викиди парникових газів на 65%. І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що наразі за обсягом скорочення викидів Україна посідає 4 місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН.
За словами Зеленського, Україна підтримує низку ініціатив кліматичної Конференції, зокрема Декларацію лісо- та землекористування.
"Важливим для нас є доступ до надійного та довгострокового кліматичного фінансування, особливо у рамках Зеленого кліматичного фонду", - додав він.
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Люди не имеют возможности влиять на все вышеперечисленное....
но молча - без экстаза...
100 шкіл...
100 дітсадків..
100 аеропортів...
генератор случайних выхлопов
Побольше локдаунов делайте и Выбросы сами собой сократятся вместе с экономикой. Тоже мне проблему нашли.
Угля - нет.
Нефти - нет.
Дров и тех уже почти нет.
Откуда тем парниковым газам будет взяться?!
Теперь Зеля должен будет минимум до 2030г. контролировать экономику Украины на предмет выполнения заявленного снижения выброса парниковых газов.
Сім'я Ріната Ахметова купила ще одну розкішну віллу на березі Женевського озера. Її оформили на старшого сина українського олігарха Даміра Ахметова, повідомляє https://zn.ua/POLITICS/semja-oliharkha-akhmetova-kupila-ocherednuju-villu-v-shvejtsarii-za-1-2-milliarda-hriven-le-temps.html Дзеркало тижня .
За інформацією швейцарських ЗМІ, віллу купили за 44 мільйони швейцарських франків. У гривнях це понад 1,2 мільярди.
На Даміра Ахметова записано ще одну віллу, вартістю 60 мільйонів франків (понад 1,7 мільярда гривень). Нерухомість набули у грудні минулого року.
Нову віллу сім'я Ахметова купила у березні. На нерухомість у Женеви олігарх витратив уже понад 100 мільйонів швейцарських франків - понад 2,8 мільярда гривень.
Ахметов також купив дві сусідні ділянки у Колонж-Беллерів загальною площею 20 тисяч квадратних метрів. Тільки будинки без підвалів там площею понад тисячу квадратних метрів.