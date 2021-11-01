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Новини Судова реформа
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Судова реформа: у ВРП пригрозили зупинкою роботи, якщо діяльність Етичної ради "не відповідатиме Конституції"

Судова реформа: у ВРП пригрозили зупинкою роботи, якщо діяльність Етичної ради

В. о. голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький заявив, що орган зупинить роботу, якщо діяльність Етичної ради не відповідатиме Конституції України.

Його слова цитує пресслужба ВРП, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Маловацького, "Вища рада правосуддя здійснила всі підготовчі дії для того, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів України запрацювала вчасно".

Водночас він зауважив, що процес значно затягується, оскільки минуло вже 42 дні (станом на час проведення зустрічі 29 жовтня 2021 року) з дня обрання Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади членів ВККСУ, однак міжнародні експерти за цей час так і не зв’язалися з українською стороною для проведення першої зустрічі".

Крім того, повідомляється, що ВРП упродовж 35 днів не могла отримати контакти цих представників, щоб зв’язатися з ними самостійно.

"Інформація від міжнародних експертів про те, що їх було пізно повідомлено про участь у Комісії, виглядає більше як політична акція, а не правова. В Україні понад два роки не працює Вища кваліфікаційна комісія суддів України, через що склалася катастрофічна ситуація з доступом громадян до правосуддя. Наразі не здійснюють правосуддя 8 судів, а отже, 170 тисяч людей не можуть себе захистити. Із кожним місяцем ситуація погіршується, і ми говоримо про це вже майже два роки",– наголосив Маловацький.

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У ВРП також зазначають, що неодноразово звертали увагу президента України, Верховної Ради України, представників посольств та міжнародних партнерів на катастрофічний стан кадрового забезпечення судів та наголошувала на необхідності сприяння у пришвидшенні початку роботи ВККСУ.

Маловацький також пояснив ситуацію щодо оцінки Етичною радою діючих та майбутніх членів Вищої ради правосуддя. За його словами, якщо у правовому регулюванні щодо обрання та роботи Етичної ради нічого не зміниться і її діяльність не відповідатиме Конституції України, це призведе до вимушеного зупинення роботи Вищої ради правосуддя.

"Якщо Етична рада запрацює з таким правовим регулюванням, яке є зараз, понад 10 членів ВРП будуть вимушені залишити свої посади, оскільки діяльність Етичної ради буде, беззаперечно, неконституційною", – зазначив Маловацький.

При цьому наголошується, що Вища рада правосуддя підтримає будь-яку реформу, яка покращить доступ громадян до правосуддя, зменшить навантаження на діючих суддів, допоможе охочим отримати доступ до професії судді та водночас відповідатиме Конституції України, законам України, буде виваженою і системною.

Автор: 

судова реформа (1462) Вища рада правосуддя (583)


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Топ коментарі
+6
Судейская мафия будет стоять до последнего, у них сильно чешется избрать ВККС нынешним полностью прогнившим составом ВСП, пока их самих не разогнали, в таком случае система круговой поруки будет законсервирована на долгие годы, позиция международных экспертов однозначна и неизменна, сначала реформа ВСП, затем ВККС, это для очумевших от безнаказанности преступников в мантиях смерти подобно, поэтому всё что они говорят это нехитрые манипуляции с указанной выше целью.
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01.11.2021 19:58 Відповісти
+4
Суд Камбиса
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01.11.2021 19:55 Відповісти
+3
Интересно, а если членам ВСП предложить бесплатную экскурсию в Канев - они бы загрузились на баржу добровольно?
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01.11.2021 19:55 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
а шо в Украине соответствует конституции?..
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01.11.2021 19:37 Відповісти
Суд Камбиса
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01.11.2021 19:55 Відповісти
Интересно, а если членам ВСП предложить бесплатную экскурсию в Канев - они бы загрузились на баржу добровольно?
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01.11.2021 19:55 Відповісти
Судейская мафия будет стоять до последнего, у них сильно чешется избрать ВККС нынешним полностью прогнившим составом ВСП, пока их самих не разогнали, в таком случае система круговой поруки будет законсервирована на долгие годы, позиция международных экспертов однозначна и неизменна, сначала реформа ВСП, затем ВККС, это для очумевших от безнаказанности преступников в мантиях смерти подобно, поэтому всё что они говорят это нехитрые манипуляции с указанной выше целью.
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01.11.2021 19:58 Відповісти
И на каждом шагу что то мешает. Какие то невезучие или не доганяющие? А как стараются.
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01.11.2021 20:04 Відповісти
Без повноважень від народу вся судова влада нелегітимна. Спеціалізації потребують фахівці, а не структура судової влади. Злодійством є розпорошення по функціям судочинства та галузям права. Необхідних фахівців слід обирати всенародно БЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАД І РІВНЯ ПО ВЕРТИКАЛІ. Краще самих обранців нікому не дано розподіляти функції між собою. Тоді відповідальні за делегованих з районів до областей і з областей до центру зможуть оперативно виправляти невдалий вибір
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01.11.2021 20:09 Відповісти
Даёшь децимацию судебной кодлы.
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01.11.2021 20:22 Відповісти
Да ну, 9 из 10, а то и все 10 в ОАСК
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02.11.2021 09:22 Відповісти
від привокзальних шльондр такі "погрози" виглядають серйознішими ніж від цих гівноплюїв...
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01.11.2021 22:21 Відповісти
Пішли на відвертий шантаж: "не буде по нашому - не буде ніяк".
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01.11.2021 22:52 Відповісти
 
 