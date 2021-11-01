Судова реформа: у ВРП пригрозили зупинкою роботи, якщо діяльність Етичної ради "не відповідатиме Конституції"

В. о. голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький заявив, що орган зупинить роботу, якщо діяльність Етичної ради не відповідатиме Конституції України.

Його слова цитує пресслужба ВРП, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Маловацького, "Вища рада правосуддя здійснила всі підготовчі дії для того, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів України запрацювала вчасно".

Водночас він зауважив, що процес значно затягується, оскільки минуло вже 42 дні (станом на час проведення зустрічі 29 жовтня 2021 року) з дня обрання Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади членів ВККСУ, однак міжнародні експерти за цей час так і не зв’язалися з українською стороною для проведення першої зустрічі".

Крім того, повідомляється, що ВРП упродовж 35 днів не могла отримати контакти цих представників, щоб зв’язатися з ними самостійно.

"Інформація від міжнародних експертів про те, що їх було пізно повідомлено про участь у Комісії, виглядає більше як політична акція, а не правова. В Україні понад два роки не працює Вища кваліфікаційна комісія суддів України, через що склалася катастрофічна ситуація з доступом громадян до правосуддя. Наразі не здійснюють правосуддя 8 судів, а отже, 170 тисяч людей не можуть себе захистити. Із кожним місяцем ситуація погіршується, і ми говоримо про це вже майже два роки",– наголосив Маловацький.

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У ВРП також зазначають, що неодноразово звертали увагу президента України, Верховної Ради України, представників посольств та міжнародних партнерів на катастрофічний стан кадрового забезпечення судів та наголошувала на необхідності сприяння у пришвидшенні початку роботи ВККСУ.

Маловацький також пояснив ситуацію щодо оцінки Етичною радою діючих та майбутніх членів Вищої ради правосуддя. За його словами, якщо у правовому регулюванні щодо обрання та роботи Етичної ради нічого не зміниться і її діяльність не відповідатиме Конституції України, це призведе до вимушеного зупинення роботи Вищої ради правосуддя.

"Якщо Етична рада запрацює з таким правовим регулюванням, яке є зараз, понад 10 членів ВРП будуть вимушені залишити свої посади, оскільки діяльність Етичної ради буде, беззаперечно, неконституційною", – зазначив Маловацький.

При цьому наголошується, що Вища рада правосуддя підтримає будь-яку реформу, яка покращить доступ громадян до правосуддя, зменшить навантаження на діючих суддів, допоможе охочим отримати доступ до професії судді та водночас відповідатиме Конституції України, законам України, буде виваженою і системною.