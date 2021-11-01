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Новини Помер нардеп Поляков
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Головне завдання слідства - з'ясувати, чи добровільно Поляков прийняв наркотики чи ні, - Єнін

Головне завдання слідства - з'ясувати, чи добровільно Поляков прийняв наркотики чи ні, - Єнін

Поліція відпрацьовує версію про "вуличну суміш" димедролу та метадону, виявлену в тілі покійного нардепа Антона Полякова.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про версію можливого вбивства, то хотів би нагадати, що останні години пан Поляков провів із відомими слідству людьми, один із них офіційно вважався помічником народного депутата, яка була співмешканкою пана Полякова", - сказав Єнін.

За словами Єніна, слідство має висновки експертиз, які однозначно свідчать про наявність наркотичних речовин у крові Полякова.

"Тепер завдання слідства - з'ясувати обставини, за яких ці наркотичні речовини потрапили в його організм. Було це добровільно чи ні", - додав він.

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Також заступник глави відомства нагадав, що в крові Полякова було виявлено суміш димедролу та метадону. "Ми відпрацьовуємо версію про вуличний характер цієї суміші", - сказав він.

"Будь-які версії про удушення не витримують критики", - зазначив Єнін, додавши, що є відео, яке спростовує цю версію.

"Тільки-но буде отримано висновки ще кількох експертиз, ми зможемо ствердно або в негативному ключі сказати про можливу причетність тих чи інших осіб до обставин смерті пана Полякова", - зазначив заступник глави МВС.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: 

наркотики (1464) Єнін Євген (348) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+25
Вроде есть следы удушения. Придавили горляну, рот открылся, влили раствор, горляну отпустили, рот зажали. Ну шо-то с трудом верится, шо человек при нехилой кормушке закидывался демидролом и метадоном после выпивки.
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01.11.2021 19:41 Відповісти
+16
Його коханка каже що на шиї був слід від удавки.
Та і хіба він схожий на наркомана?
Якраз мав викрити отримання грошей у конвертах зеленими партєйщиками.
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01.11.2021 19:36 Відповісти
+12
Они умеют "работать"

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01.11.2021 19:58 Відповісти
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Його коханка каже що на шиї був слід від удавки.
Та і хіба він схожий на наркомана?
Якраз мав викрити отримання грошей у конвертах зеленими партєйщиками.
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01.11.2021 19:36 Відповісти
Вроде есть следы удушения. Придавили горляну, рот открылся, влили раствор, горляну отпустили, рот зажали. Ну шо-то с трудом верится, шо человек при нехилой кормушке закидывался демидролом и метадоном после выпивки.
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01.11.2021 19:41 Відповісти
Мне эта дама чем- то напоминает Лэди Макбет.Шесто чувство,наверное.
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01.11.2021 19:44 Відповісти
та перестаньте, ви ще скажіть, що Шефіра не хотіли пристрілити в голову, через рикошет від ноги шофера???
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01.11.2021 19:48 Відповісти
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01.11.2021 19:49 Відповісти
Точно, как я сам не догадался
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01.11.2021 20:50 Відповісти
То це Вам зрозуміло. А у МВС України, напевно іще таблицю множення вчать
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01.11.2021 19:52 Відповісти
метадон при смешивании с димедролом дает удушье. Метадон не принимают чтобы кайфануть - это не кокс.
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01.11.2021 20:04 Відповісти
Принимают. См. ссылку.
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01.11.2021 20:05 Відповісти
не принимают. он не дает кайфа - только снимает тягу к наркотикам.
с помощью метадона наркомана можно вылечить за полгода.
Может быть обезболивающим, но есть для этого более эффективные препараты.
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01.11.2021 20:25 Відповісти
А як людина потім відмовляється від метадону?
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01.11.2021 20:52 Відповісти
Звикає до метадону.
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02.11.2021 09:51 Відповісти
Вылечить ,загнул конечно. Те кто на программе привыкают к метадону и без него жить не могут, о каком лечении речь? Метадон это наркотик который употребляет большое количество наркоманов!!
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02.11.2021 09:50 Відповісти
Метадон - не тот наркотик, который принимают для кайфа. Потому что он не дает кайфа - он только снимает судороги, абстинентный синдром.
Выпускается в виде сиропа, вполне могли подмешать в пищу.
Его принимают наркоманы, которые хотя бросить принимать наркотики. Выдается он вполне официально в государственных наркологических диспансерах.
Если его смещать с некоторыми препаратами или если принять человеку НЕ наркоману - может случиться удушье.
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01.11.2021 20:01 Відповісти
https://americanaddictioncenters.org/methadone-addiction/high Can Methadone Make You High?
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01.11.2021 20:05 Відповісти
впервые слышу, что он может давать кайф. Учитывая, что во всех цивилизованных странах его дают даже в тюрьмах наркоманам - это вряд ли.
Для кайфа и при деньгах принимают совсем другие наркотики - кокс, таблеточки для мультиков. Это как минимум.
А в сочетании с димедролом метадон вызывает удушье, тошноту, рвоту, судороги и смерть.
Ничего не напоминает?
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01.11.2021 20:28 Відповісти
Это пишет печатный рупор American Addiction Centers, которые как раз и занимаются наркозависимыми. Раз они считают, шо на метадоне можно иметь кайф - я им верю. И таки да, димедрол + метадон + следы удушения = подозрительно похоже на убийство.
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01.11.2021 20:32 Відповісти
метадон не выпускается в виде инъекций - только в виде СИРОПА. Он не дает кайфа - только снимает тягу к наркотикам.
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01.11.2021 20:02 Відповісти
Зараз прийде розумово неповноцінний виборець наркомана, бариги та мародера і розповість як усе було насправді.
Чекаємо
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01.11.2021 19:40 Відповісти
Как все просто, надо выяснить добровольно или нет. Вот только у кого спрашивать будут?
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01.11.2021 19:41 Відповісти
уже постановка главной задачи , дает тот ответ ,который нужно заказчикам
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01.11.2021 19:48 Відповісти
Они умеют "работать"

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01.11.2021 19:58 Відповісти
Це у МВС так довго "думали", щоб визначити головне завдання слідства - з'ясувати, чи добровільно Поляков прийняв наркотики чи ні Прямо, шерлок холмси
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01.11.2021 19:49 Відповісти
Все по взаимному согласию
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01.11.2021 19:49 Відповісти
а що відносно зЄлі....- він сам,чи...
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01.11.2021 19:49 Відповісти
Вот тут у них ділема. Якщо добровільно - ганьба і так не зразковому депутатському корпусу, якщо ні- умисне вбивство, а це "висяк". Тут і з Трухіним навіть не визначаться, а зі вбивством тим більше, та і нога шофера шифера вимагає справедливості.
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01.11.2021 19:51 Відповісти
господина Полякова. а я думав простий наркоман
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01.11.2021 19:52 Відповісти
******* Україна нагадує Омегу Роберта Шеклі, в якій найзавзятіші і найспритніші злочинці - ЗЕленський та Єнін досягають успіху і потрапляють до владної верхівки.
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01.11.2021 19:57 Відповісти
Я думаю, что пока идет следствие, его не должны были хоронить. Заморозить, чтобы при необходимости провести повторную экспертизу.
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01.11.2021 20:00 Відповісти
эксгумация трупа вполне реальна.
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01.11.2021 20:03 Відповісти
Его очень как-то быстро даже похоронили, помню я удивилась даже.
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01.11.2021 20:20 Відповісти
я думаю, он не был сиротой. И до похорон его тело осмотрели вдоль и поперек не бедные родственники.
вы думаете - вы умнее их, а им на него было плевать?
все там осмотрено и проанализировано. не переживайте.
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01.11.2021 20:29 Відповісти
У нас следствие по Полякову буде идти ещё 2,5 года.
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01.11.2021 20:59 Відповісти
Главная задача выяснить добровольно Енин все это несет или ему поручили
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01.11.2021 20:45 Відповісти
Надо сразу установить, что все кто выступает против власти наркоманы и могут внезапно умереть от передозировки. В Беларуссии и в Московии так, ну и у нас как бывшей страны СНГ к этому есть склонность.
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01.11.2021 20:49 Відповісти
похоже на правду.
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01.11.2021 20:54 Відповісти
Пляска на костях зеленой власти... Ничем не брезгуют, лишь бы пиар...
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01.11.2021 21:02 Відповісти
бред. ни азера-водилу, не собутыльника по ресторану,ни другого водилу не опросили... сам, канешна, узнав о беременности Скороход....
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01.11.2021 21:03 Відповісти
 
 