Головне завдання слідства - з'ясувати, чи добровільно Поляков прийняв наркотики чи ні, - Єнін

Поліція відпрацьовує версію про "вуличну суміш" димедролу та метадону, виявлену в тілі покійного нардепа Антона Полякова.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про версію можливого вбивства, то хотів би нагадати, що останні години пан Поляков провів із відомими слідству людьми, один із них офіційно вважався помічником народного депутата, яка була співмешканкою пана Полякова", - сказав Єнін.

За словами Єніна, слідство має висновки експертиз, які однозначно свідчать про наявність наркотичних речовин у крові Полякова.

"Тепер завдання слідства - з'ясувати обставини, за яких ці наркотичні речовини потрапили в його організм. Було це добровільно чи ні", - додав він.

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Також заступник глави відомства нагадав, що в крові Полякова було виявлено суміш димедролу та метадону. "Ми відпрацьовуємо версію про вуличний характер цієї суміші", - сказав він.

"Будь-які версії про удушення не витримують критики", - зазначив Єнін, додавши, що є відео, яке спростовує цю версію.

"Тільки-но буде отримано висновки ще кількох експертиз, ми зможемо ствердно або в негативному ключі сказати про можливу причетність тих чи інших осіб до обставин смерті пана Полякова", - зазначив заступник глави МВС.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.