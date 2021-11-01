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Новини Помер нардеп Поляков
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Поліція повторно допитує депутатку Скороход щодо обставин смерті Полякова, - Єнін

Поліція повторно допитує депутатку Скороход щодо обставин смерті Полякова, - Єнін

Національна поліція України запросила народного депутата Анну Скороход для повторного допиту щодо обставин смерті народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єнін запевнив, що органи Нацполіції зацікавлені в неупередженому та об'єктивному розслідуванні обставин смерті Полякова. "Ми провели... близько 20 експертиз і понад 10 допитів усіх тих, хто спілкувався з Поляковим в останні години та дні його життя", - розповів чиновник.

"Мене дещо здивувало те, що заяви про можливе вбивство Полякова пролунали саме в телеефірі одного з телеканалів. Саме тому я хотів би закликати всіх громадян, які, можливо, володіють інформацією про обставини смерті пана Полякова, не чекати місяць, а відразу інформувати про це органи Національної поліції", - зазначив Єнін.

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Заступник глави МВС продемонстрував копію протоколу допиту нардепки Скороход. За словами Єніна, допит було проведено наступного дня після загибелі депутата.

"З урахуванням останніх обставин...(заяв) народного депутата, її було сьогодні запрошено для другого допиту, який у ці хвилини триває. З урахуванням характеру цих останніх заяв Нацполіція найближчим часом оприлюднить докладнішу інформацію, мало не хронометражем останніх годин життя пана Полякова", - заявив Єнін.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: 

Нацполіція (15325) Єнін Євген (348) Поляков Антон (107) Скороход Анна (47)


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Топ коментарі
+13
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01.11.2021 19:55 Відповісти
+13
Полиция будет допрашивать её до тех пор, пока она не согласится, что Поляков был наркоман и умер от передозировки.
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01.11.2021 20:32 Відповісти
+7


Перший заступник міністра Єнін збрехав під камери, але це не страшно, ми вже звикли.
Так ЗЕбанати?
Навіть у найрезонансніших справах, вони не соромляться відкрито брехати.
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01.11.2021 19:54 Відповісти
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Перший заступник міністра Єнін збрехав під камери, але це не страшно, ми вже звикли.
Так ЗЕбанати?
Навіть у найрезонансніших справах, вони не соромляться відкрито брехати.
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01.11.2021 19:54 Відповісти
Уточніть суть брехні.
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01.11.2021 20:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bGVRpLzi81U Скороход розкрила несподівану деталь смерті Полякова - Хард з Влащенко - Україна 24
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01.11.2021 20:08 Відповісти
Переказ висловів Полякової ? це все брехня?
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01.11.2021 20:35 Відповісти
"А какая разніца!?" ©
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01.11.2021 21:30 Відповісти
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01.11.2021 19:55 Відповісти
а дитина в нei вiд нього?
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01.11.2021 19:57 Відповісти
а мужики вжe рожать навчились?
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01.11.2021 20:07 Відповісти
Меня несколько удивило то, ..................... , ключевые слова. И надо же ей было ляпнуть в эфире. Так все тихо шло, а тут УДИВИЛО, напрягайся теперь.
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01.11.2021 19:58 Відповісти
самое главное ТАКСИ И ВОДИЛА И ТО КАК И КТО ЗАПХАЛ Полякова труп или тело в состоянии умирания и да сама полиция признала что водила такси вдруг поменял показания появилась вторая автомашина какие то люди пересадившие Полякова к нему в такси и было ли это такси или тело везли на утилизацию а дорожная полиция удачно (гхм) тормознула авто за нарушение ПДДД водитель явно мог быть на нервах и стреме и нарушить даже не заметив ПДД.. и где водитель то ЖИВОЙ??? каков его статус почему не з-крыли в СИЗО.. вез труп в авто и не понял что в авто человек умирает или умер??!! серьёзно вы верите в этот зебанат от Служивой власти??!! ну и вишенка на тортик .....сингулярная борозда на шее... руками бывает умирая человек оставляет следы от пальцев рук в агонии он задыхаясь хватается за горло инстинктивно.. пытаясь вздохнуть больше воздуха а тут наоборот были рвотные (простите за натурализм) Полякова выворачивало от смеси гремучей... алкоголя метадон и димедрол хотя димедрол как раз и сыграл роль анти-гистаминовую и возможно продлил житие Полякова во времени и частично нейтрализовав метадон...
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01.11.2021 21:33 Відповісти
странгуляционная борозда
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02.11.2021 05:09 Відповісти
нужно было три недели держать язик в ..опе,чтоб потом, когда следаки случайно "не заметили" следов удушения, делать эксгумацию и беспокоить прах усобшего и портить психику родных и близких. это умный, депутатский подход к любому делу. а просто, тогда сделать фотку и предупредить следаков, нельзя было?
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01.11.2021 19:58 Відповісти
тодi акцeнт був на тому що на шиi у нього був ланцюжок. слiди на шиi списали на ланцюжок. основнe для смeртi - наркота
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01.11.2021 20:10 Відповісти
а ланцюжок що, був із олова що сліди залишив, як вона ствержує, чи золотий 15 кг та й натер шию?
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01.11.2021 20:26 Відповісти
ми ж н знаємо як сам натeр. алe на тiлi мг залишити слiд. часи i пeрстнi ж залишають. хтона як вони довго його тягали мeртвого
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01.11.2021 20:34 Відповісти
коли він був у відключці, менти і медики його за цепа волочили кругом машини, щоб ожив. і це мабудь істинна правда
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01.11.2021 20:47 Відповісти
ще не зовсім ясно чи були на справді ті сліди. зараз їй підмажуть або пригрозять і знов язик в ..опу. як цих 3 неділі. а сказати що я ляпнула щось з горя і попросити вибачення, це в ВР як дурному з гори збігти
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01.11.2021 20:50 Відповісти
Давай, не тулись, не жмись, скажи вже, що це Скороход замовила співмешканця. Ти ж це хотів сказати?
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02.11.2021 07:42 Відповісти
вони ще не росписані були. їй не вигідно його мочити. і взагалі я писав про її мовчання цілих 3 неділі, а тут нате вам
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02.11.2021 09:41 Відповісти
Скоро мотузки з лика будуть натирати шиї ЗЕбанді.
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01.11.2021 23:51 Відповісти
А сделает слепые, глухие и немые, что не заметили. Так надо было, а она нарушила их сценарий...
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02.11.2021 07:10 Відповісти
А следаки и дальше по тексту
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02.11.2021 07:12 Відповісти
Скороход дала інтервю Влащеко про ВБИВСТВО ПОЛЯКОВА - зашевелилися щурі
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01.11.2021 20:10 Відповісти
Це вбивство виглядає навіть резонанснішим, ніж вбивство Гонгадзе. А ту трагедію досі не забули ні народ, ні політикани. І Полякова суспільство не забуде і не вибачить.
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02.11.2021 09:01 Відповісти
Капець! Зеля, тікай! Бо ще й це вбивство на тебе навісять! А в тебе ж алібі. Ти ж у той самий час від наркоти прокапувався. Але Порох не спить! Тільки й мріє, як жеж бубачьку до якогось криміналу причепити!
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01.11.2021 20:18 Відповісти
Скороход - малохольная, безморальная особь, верить ее фантазиям и конспирологии нет оснований. оно дурное.
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01.11.2021 20:19 Відповісти
ты не панас, а понос... зачем переходить на оскорбления? или тебе это нравится?...
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01.11.2021 20:21 Відповісти
мне не нравится риторика и мораль нардепши скороход(среди зеленых таких половина), с ее интеллектом на базаре можно только рыбой торговать, а не законы стране писать.
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01.11.2021 20:27 Відповісти
С твоим интеллектом и рыбой не поторгуешь, панас-понос...
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01.11.2021 20:44 Відповісти
Смотри, психиатр обозвался. За Скороход все знает, все слышал, может, в свидетели пойдешь, Панас.
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02.11.2021 07:16 Відповісти
Не обращайте внимание на ЗЕлупленного кацапа. Он что угодно сморозить для пользы, как он считает, своего криворогого кагала богоизбранных и шабесгоев.
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02.11.2021 07:39 Відповісти
им шо первый раз брехать? это система..... кого нужно отмажут, кого нужно посадят или умертвлят. Власть меняется, а методы остаются. задумайтесь?..... Таких примеров за незалежность - сотни..., начиная от Черновола....
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01.11.2021 20:20 Відповісти
Аби не вийшли самі на себе...
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01.11.2021 20:21 Відповісти
Полиция будет допрашивать её до тех пор, пока она не согласится, что Поляков был наркоман и умер от передозировки.
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01.11.2021 20:32 Відповісти
Или устроят самоубийство
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01.11.2021 20:36 Відповісти
Он, навіть "їхній" Комаровський попереджає, що метадон не приймає, і авто акуратно водить ...

Дійсно, якась моторошна обстановка із цією серію смертей
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01.11.2021 21:02 Відповісти
Это не допрос, а предупреждение - если будешь так себя вести будешь там где Поляков...
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01.11.2021 20:48 Відповісти
Сиандартные деструктивные методы, применяемые ещё при Сталине
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01.11.2021 20:50 Відповісти
А кто-то сомневается , что Полякова умертвили?
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02.11.2021 03:07 Відповісти
Візьмуть "підпіську", про нерозголошення таємниці слідства.
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02.11.2021 06:48 Відповісти
Енин заверил, что органы Нацполиции заинтересованы в непредвзятом и объективном расследовании обстоятельств смерти Полякова. Источник:

Если б не этот случай не был таким печальным, над словами мусора Енина можна было бы и посмеяться. Кто как хочет, а я не верю ни мусорам из разных структур, ни чикистам-быкановцам, ни прокурвам, ни тем более "судьям". И больше всего я не верю мусорным "экспертизам". Имею все основания так считать.
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02.11.2021 07:28 Відповісти
Да хотя бы возьмите "дело" об убийстве Шеремета. В нем все участники со стороны ЗЕлупленного государства замазаны в лжи, подлогах, отрицании очевидного, холуйском исполнении желаний ЗЕлуп ... В этом "деле" можно увидеть всю гнусность и низость ЗЕлупленого (и не только) правоОхренительной системы и предельную гнусность "суда". Говорят, что там есть порядочные люди. Не верю!!! В этой системе порядочные не могут уцелеть.
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02.11.2021 07:36 Відповісти
СОгласен 100% Это притча про дракона. Даже если ты врываешься туда, как Ланцелот - то там всё равно превращаешься в дракона.... или тебя начинают убивать-прессовать-поливать грязью. Потому что мешаешь.
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02.11.2021 09:08 Відповісти
. - это дежурный диагноз в моргах, когда лень или когда не следует докапываться до истинной причины...Отписка - попросту говоря.
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02.11.2021 09:06 Відповісти
Что это за личность такая серьёзная Поляков,что бы власть решила его убрать,да ещёт так грубо?Мошкара, вьющаяся над возможностью заработать любым путём.
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02.11.2021 09:30 Відповісти
 
 