Поліція повторно допитує депутатку Скороход щодо обставин смерті Полякова, - Єнін

Національна поліція України запросила народного депутата Анну Скороход для повторного допиту щодо обставин смерті народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єнін запевнив, що органи Нацполіції зацікавлені в неупередженому та об'єктивному розслідуванні обставин смерті Полякова. "Ми провели... близько 20 експертиз і понад 10 допитів усіх тих, хто спілкувався з Поляковим в останні години та дні його життя", - розповів чиновник.

"Мене дещо здивувало те, що заяви про можливе вбивство Полякова пролунали саме в телеефірі одного з телеканалів. Саме тому я хотів би закликати всіх громадян, які, можливо, володіють інформацією про обставини смерті пана Полякова, не чекати місяць, а відразу інформувати про це органи Національної поліції", - зазначив Єнін.

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Заступник глави МВС продемонстрував копію протоколу допиту нардепки Скороход. За словами Єніна, допит було проведено наступного дня після загибелі депутата.

"З урахуванням останніх обставин...(заяв) народного депутата, її було сьогодні запрошено для другого допиту, який у ці хвилини триває. З урахуванням характеру цих останніх заяв Нацполіція найближчим часом оприлюднить докладнішу інформацію, мало не хронометражем останніх годин життя пана Полякова", - заявив Єнін.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

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За даними прокуратури, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.