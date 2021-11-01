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Ті, хто вакцинувався за кордоном, можуть отримати сертифікат у сімейного лікаря, - МОЗ

Ті, хто вакцинувався за кордоном, можуть отримати сертифікат у сімейного лікаря, - МОЗ

Українці, які зробили щеплення від коронавірусу за кордоном, для отримання сертифікату про вакцинацію мають звернутися до лікаря.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Що необхідно зробити для отримання такого документа?

1️⃣ Зверніться до сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення

2️⃣ Пред'явіть лікарю офіційно засвідчену довідку, що підтверджує факт отримання 1-ї або 2-х доз вакцини, зроблених за межами України

3️⃣ На підставі цієї довідки лікар внесе медичний запис до електронної системи охорони здоров'я (з позначкою про дані, внесені на основі вторинного джерела)

4️⃣ Лікар роздрукує паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо було зроблено два щеплення)", - сказано в повідомленні МОЗ.

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У Міністерстві зазначили, що лікар може внести дані до електронної системи, лише якщо пацієнт має документ, що підтверджує вакцинацію за кордоном.

Також зазначаємо, що згенерувати цифровий COVID-сертифікат у "Дії" вакциновані за кордоном українці поки не зможуть. Оскільки дані, внесені до ЄСОЗ із вторинного джерела, не вважаються довіреними", - додали в МОЗ.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5406) сертифікат (427)


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Топ коментарі
+3
Делал прививку за кордоном. Установил швейцарское приложение Covid Cert (приложений много, но далеко не все грузятся и работают). Отсканировал, сгененрированный на сайте страны где вакцинировался, QR код. Вся информация в приложении актуализировалась, сгенерировался код в самом приложении. Неоднократно проверено европейскими и украинскими погранцами. Никакого семейного врача! Никаких бумажек!
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01.11.2021 20:24 Відповісти
+2
Может кто объяснить какой в этом смысл, если уже есть международный сертификат с QR-кодом?
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01.11.2021 20:45 Відповісти
+2
чим лiкар скануватимe? очком?
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01.11.2021 21:22 Відповісти
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а як простий укр. лкар пeрeвiрить правдивiсть справки? ой дибiли!
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01.11.2021 20:13 Відповісти
QR код есть на справке.
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01.11.2021 20:33 Відповісти
чим лiкар скануватимe? очком?
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01.11.2021 21:22 Відповісти
а як будeтe боротися з такими справками? чи цe на замiну куплeним сeртифiкатам нова шняга пропонується?
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01.11.2021 20:15 Відповісти
Делал прививку за кордоном. Установил швейцарское приложение Covid Cert (приложений много, но далеко не все грузятся и работают). Отсканировал, сгененрированный на сайте страны где вакцинировался, QR код. Вся информация в приложении актуализировалась, сгенерировался код в самом приложении. Неоднократно проверено европейскими и украинскими погранцами. Никакого семейного врача! Никаких бумажек!
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01.11.2021 20:24 Відповісти
Я вакцинировался в польше, просто распечатал там же сертификат, с куаркодом и вложил в паспорт... Зачем получать еще один в украине... Не понятно
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01.11.2021 20:28 Відповісти
Чтобы водители маршруток и контролеры в метро могли посмотреть наверное или кто там в транспорте проверяет. Дибилизм полный
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01.11.2021 20:35 Відповісти
Ну, вот, у меня есть куаркод... Квадратик заламинированый в паспорте лежит
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01.11.2021 20:44 Відповісти
ну побачив водiла код чи саму бумашку. а толку? пeрeвiрити оригiнальнiсть нiяк
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01.11.2021 21:24 Відповісти
Та не вон та новость от вчера, про транспорт в запорожье по сертификатам... Человек написал, что ехал сегодня, все как обычно... Только сидячие и в масках, ни кто не проверяет
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01.11.2021 22:57 Відповісти
Водителю никак... Я думаю, они и не будут проверять, прикинь, на каждой остановке десяток бумажек отсканировать... Это скорее, знаешь, будут какие то случайные проверки, как когда останавливают автобус и смотрят, чтоб стоячих не возил
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01.11.2021 23:11 Відповісти
а тiпа у мєнта є чим сканувати. на минулому тижнi вiдмiнили зобов"язання мiжмiськи водiям пeрeвiряти сeртифiкати. якщо зeлeнi б вавку свою нe полiкували то питання б залишилося вiдкритим
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01.11.2021 23:43 Відповісти
Та хер их знает, мне просто нравится наблюдать за паникой на цензоре... У меня и тесты есть и сертификаты просто люблю наблюдать как люди суетятся без причины
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01.11.2021 23:46 Відповісти
так ти тeж суєтишся на цeнзорi
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02.11.2021 00:15 Відповісти
Ну, так я у відпустці... На вулиці дощик, лежу цілий день в ліжечку, патичкою колупаю гівняшку в комментах, заодно просуваю правду про вакцини і роззлючую тролів
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02.11.2021 00:19 Відповісти
а сусiди мабуть у тeбe тeж трoлi. чи вони з тобою в усьому погоджуються?
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02.11.2021 00:27 Відповісти
Ну, в мене нема сусідів, я сам живу у помешканні
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02.11.2021 00:30 Відповісти
на нeобiтаємом островi? взагад-то нe важливо що у тeбe нeмає сусдiв. важливо що ти нe догнав пояснeння
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02.11.2021 02:58 Відповісти
Проблема українців тіки в тому, що вони що б не робили, не можуть бути спокійними...
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01.11.2021 23:47 Відповісти
шо школа продукує тe i маємо
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02.11.2021 00:14 Відповісти
Ну шо тут говорити... Сумно, поперше не можемо одне з одним домовитись, по друге, кожен вважаєсебе розумнішим
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02.11.2021 00:16 Відповісти
як ти точно про сeбe сказав. тiпа ти сюди нe поумнiчать зайшов
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02.11.2021 00:25 Відповісти
Та фіг знає взагалі то я намагаюсь донести інформацію, що земля таки має форму кулі, бо тут дуже дофіга плоскоземельників
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02.11.2021 00:35 Відповісти
то як ти мiняєш тeми кажe про тe що ти прийшов просто *********
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02.11.2021 02:56 Відповісти
Может кто объяснить какой в этом смысл, если уже есть международный сертификат с QR-кодом?
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01.11.2021 20:45 Відповісти
щоб врачихи своiми бумашками заробили. вони ж тeпeр за кожний рух бабло отримують. бумашка для бумашки.
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01.11.2021 21:26 Відповісти
Делал в Польше. Приложение французское подтянуло прекрасно. Нахрена мне идти отнимать время у семейного и тратить свое?
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01.11.2021 23:08 Відповісти
А как называется приложение? Попробую качнуть
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02.11.2021 00:57 Відповісти
TousAntiCovid
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02.11.2021 00:59 Відповісти
Все работает, подтянуло сертификат
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02.11.2021 01:11 Відповісти
Спасибо ща попробую
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02.11.2021 01:00 Відповісти
 
 