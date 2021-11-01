Ті, хто вакцинувався за кордоном, можуть отримати сертифікат у сімейного лікаря, - МОЗ

Українці, які зробили щеплення від коронавірусу за кордоном, для отримання сертифікату про вакцинацію мають звернутися до лікаря.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Що необхідно зробити для отримання такого документа?

1️⃣ Зверніться до сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення

2️⃣ Пред'явіть лікарю офіційно засвідчену довідку, що підтверджує факт отримання 1-ї або 2-х доз вакцини, зроблених за межами України

3️⃣ На підставі цієї довідки лікар внесе медичний запис до електронної системи охорони здоров'я (з позначкою про дані, внесені на основі вторинного джерела)

4️⃣ Лікар роздрукує паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо було зроблено два щеплення)", - сказано в повідомленні МОЗ.

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У Міністерстві зазначили, що лікар може внести дані до електронної системи, лише якщо пацієнт має документ, що підтверджує вакцинацію за кордоном.

Також зазначаємо, що згенерувати цифровий COVID-сертифікат у "Дії" вакциновані за кордоном українці поки не зможуть. Оскільки дані, внесені до ЄСОЗ із вторинного джерела, не вважаються довіреними", - додали в МОЗ.