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США провели міжнародні консультації через повідомлення про накопичення сил РФ біля кордону України, - Білий дім

США провели міжнародні консультації через повідомлення про накопичення сил РФ біля кордону України, - Білий дім

Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Упродовж вихідних у нас була можливість провести консультації з ключовими союзниками та партнерами по Україні, щоб бути впевненими, що ми захищаємо Україну – чи підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", – прокоментував радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, США продовжать уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, The Washington Post напередодні повідомило, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому ситуацію порівняли з квітневою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону України, а інформацію про передислокацію вважає за елемент інформаційно-психологічних дій.

Автор: 

кордон (4838) росія (66461) США (23613) Україна (5988) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+34
Какое скопление дикарей у границ Украины? Зеленое МО жеж ясно сказало - ничего не происходит.
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01.11.2021 20:11 Відповісти
+18
США действуют по проверенному чекистскому принципу :" лучше перебдеть , чем недобдеть!" . В отношении чекиста Пу так и нужно действовать , я их поддерживаю .
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01.11.2021 20:17 Відповісти
+18
Можете верить и в патриота Украины Косоворотьку, и в Деда Мороза. Дело Ваше. И это уже не статься в ВП, а Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3297059. Не верьте "злым пиндосам", верьте своим братухам из-за поребрика.
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01.11.2021 20:56 Відповісти
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01.11.2021 20:10 Відповісти
Какое скопление дикарей у границ Украины? Зеленое МО жеж ясно сказало - ничего не происходит.
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01.11.2021 20:11 Відповісти
Я вірю Міністерству оборони України, а не статті у газеті Вашингтон пост.
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01.11.2021 20:51 Відповісти
Можете верить и в патриота Украины Косоворотьку, и в Деда Мороза. Дело Ваше. И это уже не статься в ВП, а Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3297059. Не верьте "злым пиндосам", верьте своим братухам из-за поребрика.
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01.11.2021 20:56 Відповісти
Те що США обговорили з союзниками питання України не означає що росія стягує війська до кордонів України.
Братухи це у вас запоребрикових, а не в мене.
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01.11.2021 21:10 Відповісти
Конечно, не значит. Вам же ваши братья-дикари мамой поклялись, шо никаких войск не стягивают. Вот ты и поешь с ними хором под их бабалайку.
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01.11.2021 21:13 Відповісти
Брешеш. Якраз російські сайти в Україні пишуть як росія відправила танки і пальне на окупованео територію. Наприклад, гордон, украньюз, багнет, регіоньюз, страна. А ти ворогам підспівуєш.
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01.11.2021 21:18 Відповісти
Я не брешу, я же не Дерьмак. А ты совсем скоро запоешь про "проклятый вражеский Запад". Про "дезинформацию" из западных СМИ и Администрации Президента США ты уже поешь, причем хором с русней.
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01.11.2021 21:26 Відповісти
Знов брешеш."Скоро" разом з російськими сайтами в Україні.
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01.11.2021 21:30 Відповісти
Ты уже верещишь, шо WP клевещет по заказу фсб.
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01.11.2021 21:32 Відповісти
Ти верещиш разом з гордоном що росія направила новітню техніку до кордонів України.
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01.11.2021 21:38 Відповісти
Успокойся. Я не зеленый, я вашего гондона не смотрю.
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01.11.2021 21:40 Відповісти
Вы что троль от МО или кацапов? Или сельскй дурачек, начитавшийся районых газет
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02.11.2021 08:06 Відповісти
А ты, чмо, откуда вылезло? Просто балбес или подоляцкий глист-переросток?
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02.11.2021 10:15 Відповісти
а я наоборот. а зеленым не верю от слова вообще
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01.11.2021 21:34 Відповісти
А что значит "верю"? Ты явно за Клоуна голосовал. У США инфа со спутников, а у нашего МО откуда? Со Слов ***** и Луки? Как они могут отслеживать передвижение техники по территории паРаши и БелоРашки?
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01.11.2021 23:10 Відповісти
Молодец, хорошо пошутил- рассмеши комика)
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01.11.2021 23:17 Відповісти
зебилы верят в гречку по 7 грн., сало по 50
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02.11.2021 05:30 Відповісти
Обіцянки - цяцянки, а дурням - радість! США полагаются на разведданные со своих спутников. А ты можешь продолжать верить, еще можешь лишний раз в церковь сходить, пока в ней тебя еще россияне не сожгли, хотя, уберут и закопают тебя тихо, где-нибудь на полустанке по пути на Колыму. Такие, как ты уже не раз продавали Украину - еще Шевченко об этом писал. Да что с такими говорить!
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02.11.2021 09:33 Відповісти
тоесть Салливан такого не говорил или он тоже врет?
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02.11.2021 14:53 Відповісти
Будет вариант как в 2014. Только первые бойцы будут уже не в деревенской одежде, а благодаря реформе Порошенко уже укомплектованы боевым снаряжением.
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01.11.2021 23:32 Відповісти
Касабы, оно вам надо?
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01.11.2021 23:34 Відповісти
какое скопление пиндосы?
Минобороны говорит что нет не чего
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01.11.2021 20:11 Відповісти
Нечего слушать украинское МО , а нет - нИчего .
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01.11.2021 20:49 Відповісти
Употребление слова "пиндосы" - верный признак касаба.
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01.11.2021 22:59 Відповісти
"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано."
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01.11.2021 20:12 Відповісти
А Чмо не бачить ніякого збільшення.
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01.11.2021 20:12 Відповісти
странно, а у нас разведка ничего "не наблюдает" на границе...
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01.11.2021 20:13 Відповісти
Сцит на вас зекрысина разведка..
Не привыкли ещё?вопрос риторический...
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01.11.2021 20:16 Відповісти
А зекрысы зачем то врут,что нет...может нас бомбить будут,а зекрыса завалит нас тупыми видосами ,как ни в чем не бывало?
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01.11.2021 20:15 Відповісти
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01.11.2021 20:17 Відповісти
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02.11.2021 18:19 Відповісти
США действуют по проверенному чекистскому принципу :" лучше перебдеть , чем недобдеть!" . В отношении чекиста Пу так и нужно действовать , я их поддерживаю .
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01.11.2021 20:17 Відповісти
Что перебдеть?уже неделю по всему инету видео с переброской техники...а твоя зекрыса,видимо ,решил нас сдать пуйлу -раз не хрена не видит
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01.11.2021 20:20 Відповісти
Видосики вполне могли состряпать и закинуть в интернет людишки из ФСБ , не ?
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01.11.2021 20:38 Відповісти
Амеры тоже из фесбе?
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01.11.2021 20:47 Відповісти
Стаття у газеті замовлена ФСБ.
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01.11.2021 20:58 Відповісти
Какая статья в газете?Если уже Белый дом проводит консультации...
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01.11.2021 21:14 Відповісти
Консультації про Україну, а не про стягування військ.
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01.11.2021 21:20 Відповісти
Ну вот видишь - WP для тебя уже враги. Раньше ваш босс Подоляк в том же обвинил CNN.
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01.11.2021 21:28 Відповісти
WP не ворог. У деяких американських газетах друкують статті на замовлення. Так було коли американська газета опублікувала статтю що президент Порошенко дуже хоче обміняти Крим на Донбас.
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01.11.2021 21:35 Відповісти
Да-да, верю подоляку. И Дерьмаку верю. А шо за газета и где посмотреть статью про обмен Крыма на Донбасс?
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01.11.2021 21:43 Відповісти
Пресс-центр МО лопухнулся со своей правдой-маткой. Если амеры сказали о нагнетании, так оно и есть, а детали решайте не на публике.
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01.11.2021 20:20 Відповісти
Что не на публике решайте?на нас идут кацапы,но зекрыса решила,что мудраму нариду это знать не обязательно?совсем уже зебилы долбонулись...
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01.11.2021 20:25 Відповісти
Эти войска просто 100 000 с весны не уводили.
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01.11.2021 20:33 Відповісти
Стаття в американській газеті на замовлення ФСБ росії.
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01.11.2021 20:59 Відповісти
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01.11.2021 21:43 Відповісти
Ось ви тут напали на українське МО, що воно не помічає збільшення кацапських військ ... А все просто ,як на мене ... Кацапів збираються впустити і жахнути на марші ... В 2014 році Україна декілька разів застосовувала Точку-У . Що зараз нам завадить її застосувати ?
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01.11.2021 20:23 Відповісти
МЕШАЕТ 🤢🤡 4-ды УКЛОНИСТ , молящийся на путлера , готовЫЙ договариваться на коленях ПО-СЕРЕДИНЕ
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01.11.2021 20:30 Відповісти
Возможно то, что это старая дозвуковая ракета, которую умудрялись сбивать даже в Лугандоне. Она-то нормальная, но кацапы тоже не с голыми руками идти будут.
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01.11.2021 23:17 Відповісти
Хтось, з зелених алєнєй, може сказати, як чотири відкосивший пєтух зеленський буде воювати з кацапами?
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01.11.2021 20:23 Відповісти
А як ти будеш з Варшави воювати ? Попивати там пиво і роздавати тут українцям поради ?
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01.11.2021 21:04 Відповісти
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01.11.2021 21:17 Відповісти
Краще так : "Женіть їх на менІ..."
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02.11.2021 09:15 Відповісти
ииии.. давайте очередное." выражаем озабоченность. обеспокоенность" ну и другая лапша..."
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01.11.2021 20:26 Відповісти
А что они ещё должны выражать,если зекрыса ,и о президента Украины,делает вид что ничего не случилось
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01.11.2021 20:49 Відповісти
МО заглядають в той самий "глаз" що і віслюк. Кацапських військ не бачать.......
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01.11.2021 20:26 Відповісти
готовы оплатить совместный, демонстрационный полёт украинских СУ с Нортроп Б-2 «Spirit of Ukraine», над Украиной вблизи её границ
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01.11.2021 20:31 Відповісти
всем поддерживающим Украину в войне против лапотни-респект...
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01.11.2021 20:34 Відповісти
дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.
Я не понял, клоунада подыгрывает россии? Во суки зелёные...
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01.11.2021 20:35 Відповісти
Интересно, Хранция и старая швабра не обеспокоены по этому поводу? Или они уже вместе с ****** поделили Украину, как Польшу в своё время?
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01.11.2021 20:35 Відповісти
белые ходоки движуца к стене яценюка. Зима приближаеца.
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01.11.2021 20:38 Відповісти
Это приграничнрая провокация. Впрочем, пока как бы не совсем неизвестно кому и для чего.
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01.11.2021 20:52 Відповісти
"Некие источники" это ерунда. Если скажет Пентагон или ЦРУ, тогда можно прислушаться.
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01.11.2021 21:01 Відповісти
А Міністерство Оборони України сказало, що "нічого не бачить"...
...
Я все більше переконуюсь, що той єдиний політ Байрактару був просто помилковим.
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01.11.2021 21:42 Відповісти
...просто русская рулетка...
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01.11.2021 22:24 Відповісти
Думаю что Кремль готовит замену Зеленскому в лице Разумкова, им будут подыгрывать агенты РФ разные там Смешки, Гордоны и подобные.

Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.
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02.11.2021 00:00 Відповісти
Вы пожалуйста договоритесь
Один говорит РФ подтягивает войска
Второй наоборот отводит
Кто говорит правду /не третируйте народ/
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02.11.2021 11:26 Відповісти
 
 