США провели міжнародні консультації через повідомлення про накопичення сил РФ біля кордону України, - Білий дім

Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

"Упродовж вихідних у нас була можливість провести консультації з ключовими союзниками та партнерами по Україні, щоб бути впевненими, що ми захищаємо Україну – чи підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", – прокоментував радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, США продовжать уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, The Washington Post напередодні повідомило, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому ситуацію порівняли з квітневою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону України, а інформацію про передислокацію вважає за елемент інформаційно-психологічних дій.