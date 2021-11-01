США провели міжнародні консультації через повідомлення про накопичення сил РФ біля кордону України, - Білий дім
Адміністрація США провела консультації із союзними країнами щодо безпеки на кордонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.
"Упродовж вихідних у нас була можливість провести консультації з ключовими союзниками та партнерами по Україні, щоб бути впевненими, що ми захищаємо Україну – чи підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", – прокоментував радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
За його словами, США продовжать уважно стежити за ситуацією.
Нагадаємо, The Washington Post напередодні повідомило, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому ситуацію порівняли з квітневою.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону України, а інформацію про передислокацію вважає за елемент інформаційно-психологічних дій.
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Братухи це у вас запоребрикових, а не в мене.
Минобороны говорит что нет не чего
Не привыкли ещё?вопрос риторический...
Я не понял, клоунада подыгрывает россии? Во суки зелёные...
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Я все більше переконуюсь, що той єдиний політ Байрактару був просто помилковим.
Медведчуки и Бойки.. это уже протухший материал и они уже выше не прыгнут, РФ нужна новая кровь, такой себе среднинький материал не так явно проросиийкий.
Один говорит РФ подтягивает войска
Второй наоборот отводит
Кто говорит правду /не третируйте народ/