Росія відмовила суду та прокуратурі Нідерландів в опитуванні командира 53-ї зенітної бригади у справі МН17

Російська влада не відповідає на звернення прокуратури Нідерландів та суду у справі загибелі рейсу МН17 щодо можливості опитати командира 53-ї зенітної бригади, що базується в Курську, Сергія Мучкаєва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що на відповідні запити від російської влади не було отримано відповіді.

Своєю чергою нідерландський прокурор Тейс Бергер наголосив, що не бачить сенсу наполягати на можливості поставити Мучкаєву питання, бо РФ не хоче надавати жодної інформації про 53-тю зенітну бригаду. Тож чекати можливості опитати Мучкаєва безглуздо. "Кілька разів зверталися до РФ. На попередні запити щодо допомоги ще від 2018 року, в яких йшлося про "Бук", зокрема, де він був і хто керував, жодної відповіді не було", - сказав він.

Захист одного з чотирьох обвинувачених - підполковника ГРУ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу – зазначив, що поки не зміг обговорити зі своїм клієнтом деякі матеріали, які було отримано від слідчого судді.

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Також під час свого виступу нідерландський адвокат Сабіна тен Дусхате, яка представляє інтереси Пулатова, заявила, що прокуратура не взяла до уваги важливу, на її думку, для суду інформацію.

Зокрема, захист Пулатова обурений, що прокуратура проігнорувала свідка S45, який, начебто, служив у 53-й зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ із Курська і думку якого, літак рейсу МН17 не був знищений "Буком". "Як таке можливо, що прокуратура не вважає це важливим та актуальним", - наголосила вона.

Крім того, захист Пулатова наполягає на перевірці достовірності показів свідка М58, який заявив, що був поблизу місця запуску ракети і бачив, що була випущена ракета з "Бука".

Адвокатка також підкреслила, що захист не зміг поставити усі свої питання свідку М58, який вкрай важливий, адже він заявив, що був поблизу місця запуску ракети. "Ми мали змогу почути M58, але ми не були в одній кімнаті, а його голос був спотворений, і він носив липкі вуса й перуку", – сказала адвокатка Пулатова.

Своєю чергою, нідерландський прокурор Тейс Бергер наголосив, що надана інформація свідком S45 не є особливою та важливою для справи, адже той заявив, що не причетний до трагедії МН17 і нічого про це не знає. А щодо свідка М58, який у програмі захисту, то прокуратура не бачить потреби знову опитувати свідка. Він також наголосив, що захист Пулатова мав змогу поставити йому свої запитання.

Наступне засідання відбудеться 2 листопада о 15:00, за місцевим часом.

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Нагадуємо, у Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" розпочався 10-й блок слухань у справі про знищення літака рейсу МН17. Слідчий суддя завершив попереднє розслідування до 1 листопада 2021 року. Згідно з попереднім графіком, слухання відбуватимуться 1-2, 8-9, 15-17 листопада.

Очікується, що 8 листопада родичі загиблих продовжать виступи у суді. Планується, що у вівторок, 9 листопада, буде обговорено звернення та позови потерпілих. 15 та 16 листопада у прокуратури буде заключне слово, зокрема про винесення вироку. Також суд залишає можливість проведення судового засідання у середу, 17 листопада.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17.