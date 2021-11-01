Денісова хоче знати, чому адвоката Саакашвілі Грушовця та журналіста Гордона з дружиною не пустили до Грузії

26 жовтня адвоката Євгена Грушовця, керівника Офісу Міхеіла Саакашвілі Марію Барабаш та журналістів Дмитра Гордона та Олесю Бацман не пустили до Грузії. Документи їм повернули лише у літаку на зворотному рейсі до Києва.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова говорила з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Денісова зазначила, що з жовтня 2021 року громадяни України скаржаться на тривале проходження контролю при в'їзді до Грузії та примусові повернення на територію України. З її слів, вона відчула це особисто.

"Грузинські прикордонники лише після 40 хвилин затримки дозволили мені в'їхати до країни. При цьому служба прикордонного контролю не давала жодних пояснень і не враховувала наявність у мене дипломатичного паспорта", - написала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українському лікарю Перебийносу не дали оглянути Саакашвілі

Вона зазначила, що також грузинська сторона без пояснень не дозволила в'їхати до країни адвокату Євгену Грушовцю, керівнику Офісу Міхеіла Саакашвілі Марії Барабаш, журналістам Дмитру Гордону та Олесі Бацман.

Денісова наголосила, що очікує на пояснення таких дій з боку республіки Грузія.

"Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Грузія в Україні Георгій Закарашвілі пообіцяв донести до керівництва Грузії і надати відповідні пояснення щодо порушених мною питань", - зазначила вона.