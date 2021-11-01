Денісова хоче знати, чому адвоката Саакашвілі Грушовця та журналіста Гордона з дружиною не пустили до Грузії
26 жовтня адвоката Євгена Грушовця, керівника Офісу Міхеіла Саакашвілі Марію Барабаш та журналістів Дмитра Гордона та Олесю Бацман не пустили до Грузії. Документи їм повернули лише у літаку на зворотному рейсі до Києва.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова говорила з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Денісова зазначила, що з жовтня 2021 року громадяни України скаржаться на тривале проходження контролю при в'їзді до Грузії та примусові повернення на територію України. З її слів, вона відчула це особисто.
"Грузинські прикордонники лише після 40 хвилин затримки дозволили мені в'їхати до країни. При цьому служба прикордонного контролю не давала жодних пояснень і не враховувала наявність у мене дипломатичного паспорта", - написала Денісова.
Вона зазначила, що також грузинська сторона без пояснень не дозволила в'їхати до країни адвокату Євгену Грушовцю, керівнику Офісу Міхеіла Саакашвілі Марії Барабаш, журналістам Дмитру Гордону та Олесі Бацман.
Денісова наголосила, що очікує на пояснення таких дій з боку республіки Грузія.
"Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Грузія в Україні Георгій Закарашвілі пообіцяв донести до керівництва Грузії і надати відповідні пояснення щодо порушених мною питань", - зазначила вона.
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к госпреступнику направляетесь - будьте любезны пройти в пропускник.
откуда в Грузии при нем взялась та самая "пророссийская" часть грузин (именно так правильно а не "грузинов") которая его вышвырнула из страны как щенка после его закидонов с пытками и убийствами неугодых?
я не Леха Гончаренко, но все же
"Это ты здесь Гордон,
А в Грузии - гоНдон"
Невже він думав, що то отрута- не хотів здаватись живим?
Ей бы ответили.
- было
- президент блд - грузины плакали и рыдали от такого позора за своего презика, хоть и бывшего
Я свидетель..
деньги нашел - но потерял лицо
Оно лицо потеряло когда отписало Ху..лу 20% территории Грузии, да так, что с московитами грузинам судиться даже бесполезно. С тех пор у него не лицо, а харя. Паскудная харя.
Он хотел стать детонатором политической ситуации в Грузии, а стал детонатором собственного здоровья, которое он сам подорвал.
Это его добровольный выбор.
Сам кашу заварил, ему её и расхлёбывать.
Знає ,хто їй в коритце насипає.
Грузини поводилися надкоректно, проковтнули призначення злочинця на державну посаду, хоча не могли не відреагувати, але заради партнерських відносин з Україною - змирилися.
Та придурку-істерику мало було: наколотив предостатньо.
Тому, зе-Денисова, сиди і не виступай.
И толку что нам 1500 лет?