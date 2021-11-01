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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Денісова хоче знати, чому адвоката Саакашвілі Грушовця та журналіста Гордона з дружиною не пустили до Грузії

Денісова хоче знати, чому адвоката Саакашвілі Грушовця та журналіста Гордона з дружиною не пустили до Грузії

26 жовтня адвоката Євгена Грушовця, керівника Офісу Міхеіла Саакашвілі Марію Барабаш та журналістів Дмитра Гордона та Олесю Бацман не пустили до Грузії. Документи їм повернули лише у літаку на зворотному рейсі до Києва.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова говорила з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Денісова зазначила, що з жовтня 2021 року громадяни України скаржаться на тривале проходження контролю при в'їзді до Грузії та примусові повернення на територію України. З її слів, вона відчула це особисто.

"Грузинські прикордонники лише після 40 хвилин затримки дозволили мені в'їхати до країни. При цьому служба прикордонного контролю не давала жодних пояснень і не враховувала наявність у мене дипломатичного паспорта", - написала Денісова.

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Вона зазначила, що також грузинська сторона без пояснень не дозволила в'їхати до країни адвокату Євгену Грушовцю, керівнику Офісу Міхеіла Саакашвілі Марії Барабаш, журналістам Дмитру Гордону та Олесі Бацман.

Денісова наголосила, що очікує на пояснення таких дій з боку республіки Грузія.

"Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Грузія в Україні Георгій Закарашвілі пообіцяв донести до керівництва Грузії і надати відповідні пояснення щодо порушених мною питань", - зазначила вона.

Автор: 

Грузія (1854) Денісова Людмила (883) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+20
Вы засылаете в Грузию своего чиновника с целью организовать беспорядки, а потом удивляетесь, шо вам намекают на дверь?
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01.11.2021 21:10 Відповісти
+16
это смотря кому и к кому ехать
к госпреступнику направляетесь - будьте любезны пройти в пропускник.
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01.11.2021 21:06 Відповісти
+15
ничесе...гардона выперли обратно...как жеж так? такой свято-пирамидальный чел...и на те вам! )))))
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01.11.2021 21:09 Відповісти
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І куди ж без Гордона,він навіть мав на медичному форумі виступати.
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01.11.2021 21:05 Відповісти
Так а почему Гондон ещё и тёщу не прихватил? Потому и не пустили что с женой и без тёщи никак нельзя...
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01.11.2021 21:13 Відповісти
Жена у него тоже журналист, так шо с тещей ты промахнулся кацапчик
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01.11.2021 22:30 Відповісти
на фоне выборов торговец пирамидками угрожал национальной безопасности Грузии, что тут непонятного? Украина, учись в Грузии.
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01.11.2021 21:19 Відповісти
бо від цих персонажів тхнуло гумою !
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01.11.2021 21:48 Відповісти
это смотря кому и к кому ехать
к госпреступнику направляетесь - будьте любезны пройти в пропускник.
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01.11.2021 21:06 Відповісти
Московская то есть ватная часть грузинов очень не любит Саакашвили, так проросийская власть делает правильно??
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01.11.2021 23:20 Відповісти
слышь геополитик от сохи - откуда ты взял что власть в Грузии пророссийская? галстукожуй рассказал?
откуда в Грузии при нем взялась та самая "пророссийская" часть грузин (именно так правильно а не "грузинов") которая его вышвырнула из страны как щенка после его закидонов с пытками и убийствами неугодых?
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02.11.2021 00:17 Відповісти
знаю кто такой Иванишвили и чьи интереси он представляет, и кто такой Бендукидзе, и знаю чего у него в Одессе не вишло, и норативи,что все Бендукидзе, а он людей питал, знаю откуда розгоняют и слишал их еще лет пять назад, ничего нового) по твоей логике то и Зеленского вибирали и справедливо и никто не ошибся и политику ведет тоже правильную, если єтого не замечать и про Пороха кричали и кричат всякую грязь и правду и не правду
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02.11.2021 09:17 Відповісти
ничесе...гардона выперли обратно...как жеж так? такой свято-пирамидальный чел...и на те вам! )))))
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01.11.2021 21:09 Відповісти
пирамидки не помогли... как никому не может помочь это шарлатанство.
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01.11.2021 21:20 Відповісти
натянули пирамиду по самое не хочу и под зад!

я не Леха Гончаренко, но все же

"Это ты здесь Гордон,
А в Грузии - гоНдон"
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01.11.2021 21:51 Відповісти
ну... предполагаю что кому-то таки помогли (материально))) нажиться на лохах...)
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01.11.2021 22:07 Відповісти
все по кошерному....
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01.11.2021 22:22 Відповісти
Вы засылаете в Грузию своего чиновника с целью организовать беспорядки, а потом удивляетесь, шо вам намекают на дверь?
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01.11.2021 21:10 Відповісти
Перед затриманням Карлсон #бнув водяри і не раз.
Невже він думав, що то отрута- не хотів здаватись живим?
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01.11.2021 21:20 Відповісти
А я думала, шо від дудку дунув перед затриманням, бо дуже щиро посміхався, коли його виводили.
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02.11.2021 00:31 Відповісти
Подьигривание вате хоть и грузинской, єто какой то позор))
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01.11.2021 23:22 Відповісти
То есть вата делает правильно что садит президента что поднял страну из нищети и сделал союзником США
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01.11.2021 23:24 Відповісти
он ничего никуда не поднимал. он торговал хлебалом. реформы делал Бендукидзе
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02.11.2021 00:18 Відповісти
Ну, спросила бы.
Ей бы ответили.
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01.11.2021 21:11 Відповісти
А что за журналист? Когда он им стал? Лжедмитрий Пропогондон
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01.11.2021 21:12 Відповісти
до Зе-шута у нас были отличные отношения с Грузией и грузинским народом
- было
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01.11.2021 21:13 Відповісти
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01.11.2021 21:14 Відповісти
и прыгать как дурачок вслед за Зелей по фонтанам
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01.11.2021 21:17 Відповісти
ТАК ВЕДЬ ЛОХАМ НРАВИТСЯ ТАКОЕ ЗРЕЛИЩЕ. ПОЭТОМУ И БЕГАЮТ. ВЕДЬ БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ У ЗЕЛИ С МИХУИЛОМ ПЛОХА.
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01.11.2021 21:23 Відповісти
вообще то грузины были в шоке, когда Миша, что бы подлизнуть Зели побежал вслед за этим идиотом в фонтан одевшись как попугай в зеленое..
- президент блд - грузины плакали и рыдали от такого позора за своего презика, хоть и бывшего
Я свидетель..
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01.11.2021 21:27 Відповісти
Ну, не зря побежал. Должность с ЗП в 600 000 гр. на месяц за ни чего не делания, он от Зели получил и получает из нашего кармана по сей день. Как и его подстилка ясько.
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01.11.2021 21:29 Відповісти
ну дык.
деньги нашел - но потерял лицо
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01.11.2021 21:32 Відповісти
Лицо?
Оно лицо потеряло когда отписало Ху..лу 20% территории Грузии, да так, что с московитами грузинам судиться даже бесполезно. С тех пор у него не лицо, а харя. Паскудная харя.
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01.11.2021 21:36 Відповісти
так прикол в том что не в след. мих побежал после того как зеленкин прыгал как жаба под струями. совсем в другом месте. просто потому что долб..**
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01.11.2021 21:33 Відповісти
ну да - так смотрелось в разы позорнее, чем если бы прямо следом..
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01.11.2021 21:37 Відповісти
Два нарика !
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01.11.2021 23:14 Відповісти
А чего он туда поехал, Денисова не хочет спросить у самого Саакашвили?
Он хотел стать детонатором политической ситуации в Грузии, а стал детонатором собственного здоровья, которое он сам подорвал.
Это его добровольный выбор.
Сам кашу заварил, ему её и расхлёбывать.
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01.11.2021 21:17 Відповісти
Та я вас умоляю, этому моральному урода ещё "подрывать" и "подрывать" своё здоровье.
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01.11.2021 21:28 Відповісти
Цього борова і лопатою не вб'єш.
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02.11.2021 00:26 Відповісти
краще б вона переймалась долею патріотів України, які сидять за гратами
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01.11.2021 21:18 Відповісти
Це чучало хвилюють права гордоноподібних істот. Права репресованих за справою Шеремета,права ув'язненого генерала Павловського,навіть права затяганого,як *****,Чауса,її не хвилюють.Про кремлівських бранців вже й мовчу.
Знає ,хто їй в коритце насипає.
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01.11.2021 21:21 Відповісти
Для начала этой шмате денисовой надо поинтересоваться, как оно нелегально выехало из Украины и нелегально въехало в Грузию. Вторым вопросом у этой глупой ЗЕлёной тётки должен быть вопрос - какого хрена оно, в качестве гражданина Украины, поехало в Грузию с целью вмешиваться в выборы чужой страны.
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01.11.2021 21:26 Відповісти
Ну, если высокопоставленные чиновники Украины в лице Карлсон Карлсоновича зачастили в Грузию нелегально пересекая кордон государства-не грех этих чиновников, а заодно и провокаторов Го..нов не пускать в страну, всесторонне не обмерив с головы до пят.
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01.11.2021 21:34 Відповісти
Про це треба було думати тоді, коли тля незаконно "повернула" мордатому апатриду українське громадянство.

Грузини поводилися надкоректно, проковтнули призначення злочинця на державну посаду, хоча не могли не відреагувати, але заради партнерських відносин з Україною - змирилися.

Та придурку-істерику мало було: наколотив предостатньо.
Тому, зе-Денисова, сиди і не виступай.
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01.11.2021 21:41 Відповісти
Чему вы цензорные придурки радуйтесь? Тому,что граждан Украины уже народности которые пару десятков лет еще в пещерах жили к себе не пускают? Что украинского представителя с дипломатическим паспортом не пропускают 40 минут ? Грузины плюнули в лицо украинскому народу ,который представляет Денисова ' а они визжат от счастья!
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01.11.2021 21:42 Відповісти
Грузія прийняла християнство в 324 році, тобто тоді коли словяни медведів по лісам ганяли. Той факт що ЗЕгенерати плюнули в лице грузинам прийнявши визнаного грузинським Судом злочинця Міхо на державну службу Ви ігноруєте. Нещодавно кацапський аферист Семенченко (Костя Грішин) приймав участь у підготовці перевороту в Грузії. Що стосується Гордона (відомий аферист) то жодна порядна людина його на поріг не пустить...
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01.11.2021 22:35 Відповісти
Это ровно ни о чем не говорит. Триста лет назад по территории Америки бегали индейцы и бизоны, а менее 100 лет назад Италии не было.
И толку что нам 1500 лет?
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01.11.2021 23:48 Відповісти
Уточнюю. 1500 років за версією радянського академіка мокшанина Рибакова...
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02.11.2021 00:11 Відповісти
А де всі ці семенчики, лещенки, садовиє, егорки з бабою юлею подівались? Чому не кінулись на захист борцуна з баригами?
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01.11.2021 21:46 Відповісти
Гордону нужна была Грузия для пиара , хватит, что он пиарится у Скабеевой, и иногда, с Соловьевым... скользкий тип.
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01.11.2021 21:54 Відповісти
Не называйте гондона журналистом.
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01.11.2021 22:04 Відповісти
Не пустили - бо они там нахрен не нужны никому!
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01.11.2021 22:31 Відповісти
у него уже и офис есть?
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01.11.2021 22:51 Відповісти
А вона б запустила гордона до себе в хату ?
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02.11.2021 06:49 Відповісти
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02.11.2021 08:36 Відповісти
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02.11.2021 08:42 Відповісти
 
 