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Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. ФОТО

Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо дію Угоди про вільну торгівлю та лібералізацію візового режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента.

"Під час зустрічі на COP26 подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень та набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України", - написав Зеленський.

Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України 01

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Канада (2234) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+7
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01.11.2021 21:20 Відповісти
+6
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01.11.2021 21:15 Відповісти
+4
у Трюдо носки-как язык дипломатии...
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01.11.2021 21:18 Відповісти
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01.11.2021 21:15 Відповісти
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01.11.2021 21:25 Відповісти
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01.11.2021 21:26 Відповісти
Ну так анализы же на наркоту зебанат моника так и не сдал, а анализы на алкоголизм подделал.
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01.11.2021 21:28 Відповісти
ось з цієї брехні наркєт почав лошарить своїх зєбільних виборців.
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01.11.2021 21:31 Відповісти
Нарешті Зеленський здав аналізи. В прямому ефірі. Навіть не знаю, яка ситуація більш ідиотична: Яйцо_Януковича & Шайба_Зеленського
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01.11.2021 21:33 Відповісти
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01.11.2021 21:42 Відповісти
у Трюдо носки-как язык дипломатии...
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01.11.2021 21:18 Відповісти
якраз хотів, Зе!бенятку в білі розмалювати, але лінь постить.
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01.11.2021 22:39 Відповісти
Шановні редактори, дякую за вдале фото, одразу видно приЗедента, а не якогось там дурачка як хом'ячка...
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01.11.2021 22:42 Відповісти
И желательно не только поездок, а и переезда на пмж. А то после количества увиденных в Торонто разноцветных праздношатающихся, становится страшно за белых, которые лет через 15-20 останутся в меньшинстве
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01.11.2021 21:19 Відповісти
Не хвилюйтеся так за Канаду. Тут люди живуть дуже добре. І це незалежно від кольору шкіри. До всіх відносяться добре. Тільки ЗЕлених не терплять тут...
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01.11.2021 21:38 Відповісти
У США теж жили добре, а потім пишуть про расові заворушення. Так само буде і в Канаді.
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01.11.2021 22:01 Відповісти
Та ні... Тут нічого не буде. Та й у Штатах, якби не рожевий орангутанг, все було б добре також.
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02.11.2021 01:25 Відповісти
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01.11.2021 21:20 Відповісти
В эскадрилье сбитых лётчиков пополнение.
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01.11.2021 21:21 Відповісти
будет бамбіть клоун! але переживаю, щоб у збитого клоуна бомболюк не розірвало.
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01.11.2021 21:25 Відповісти
Он - камикадзе.
Захотел сбить другого, а упали вместе.
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01.11.2021 21:28 Відповісти
Гнилозубый люмпен, а ты наркоману в этом помог. Не?
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01.11.2021 21:30 Відповісти
Туда вам и дорога.
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01.11.2021 21:31 Відповісти
Гнилозубая 73% наркоша куда нам дорога?
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01.11.2021 21:34 Відповісти
нам на верх, йому з кловуном в забуття.
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01.11.2021 21:41 Відповісти
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01.11.2021 21:32 Відповісти
Не разорвет, у зеленой куклы там огромный кулак бородатой бабушки. Поэтому бамбит только зелю от обезболивающих айкосиков.
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01.11.2021 21:49 Відповісти
Маогинал за кого будешь голосовать на новых выборах?
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01.11.2021 21:29 Відповісти
Украинцам теперь будет легче доехать до Торонто, чем до места работы.
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01.11.2021 21:20 Відповісти
Поставки вооружений надо обсуждать ,это сейчас ГЛАВНОЕ !!!
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01.11.2021 21:20 Відповісти
Канада, в основном, по стрелковке. Снайперские винтовки у них классные.
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01.11.2021 21:54 Відповісти
Ну такоє... трохи краще за Ремінгтон але значно гірше за МакМіллан.
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02.11.2021 08:15 Відповісти
А наш то на фото выглядит полнейшим идиотом, которому дядька в полосатых носках дал канхветку!!!!
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01.11.2021 21:21 Відповісти
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01.11.2021 22:46 Відповісти
Дожились, .лядь! Какое-то никчемное квартальное чмо разьезжает по миру за наш счет и пи.дит там что-то от имени Украины. А его банда каждый день уничтожает украинцев!

Зедебилы, я вас ненавижу всеми фибрами души!!!
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01.11.2021 21:27 Відповісти
свіжий пук від Зе!біла Всесвіту:
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01.11.2021 22:54 Відповісти
Ольга , не преувеличивайте , сильнее Порошенко Зе ненавидеть невозможно.
Лучше напишите , как ведут себя на отдьіхе москвичи , убежавшие от локдауна .
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02.11.2021 07:07 Відповісти
Пшло за поребрик, ************!
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02.11.2021 09:53 Відповісти
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01.11.2021 21:27 Відповісти
А ХТО там "діяч", якість світлини ніяка, не розібрати
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01.11.2021 22:08 Відповісти
трусливый бутафор
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01.11.2021 21:42 Відповісти
Ура! Їдемо в Канадію.
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01.11.2021 22:41 Відповісти
ведь ситуация складывается так что каждый работяга в Украине хочет сгонять в канаду отдохнуть, мир посмотреть...но есть небольшие сложности с оформлением документов, теперь благодаря мудрому руководству партии слуг народа они решены и всем пути открыты
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01.11.2021 22:45 Відповісти
Поїду до родички в Канаду та роскажу потім всім, як там погано жити. Антиваксерів вбивають на місці, одним пострілом, Трюдо - клован у кольорових шкарпетках, а медицина, то взагалі у занепаді, там навіть кисню немає, як у Одесі тягають хворих з однієї лікарні до іншої. Серьозно, я вам кажу. Як там загалі люди живуть, не уявляю.
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01.11.2021 22:58 Відповісти
зеля мваще молоток, осталось тока с папой римским перетереть и заставить дида бидона любить украину бильше своей ненаглядной америки
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01.11.2021 23:30 Відповісти
 
 