Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо дію Угоди про вільну торгівлю та лібералізацію візового режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента.

"Під час зустрічі на COP26 подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень та набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України", - написав Зеленський.

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