Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо дію Угоди про вільну торгівлю та лібералізацію візового режиму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента.
"Під час зустрічі на COP26 подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень та набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+7 саша паламарчук
показати весь коментар01.11.2021 21:20 Відповісти Посилання
+6 саша паламарчук
показати весь коментар01.11.2021 21:15 Відповісти Посилання
+4 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.11.2021 21:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Захотел сбить другого, а упали вместе.
Зедебилы, я вас ненавижу всеми фибрами души!!!
Лучше напишите , как ведут себя на отдьіхе москвичи , убежавшие от локдауна .