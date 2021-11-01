У Харкові оголосили результати виборів міського голови: переміг в.о. мера Терехов. ВIДЕО

Увечері 1 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію, яку вело Суспільне Харків.

За підрахунками комісії переміг Ігор Терехов, який набрав 146 240 голосів, тобто 50,66%.

За його найближчого переслідувача – Михайла Добкіна – проголосували 82 008 мешканців Харкова.





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Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові проходили позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

На посаду міського голови претендувало 10 кандидатів.