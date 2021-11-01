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У Харкові оголосили результати виборів міського голови: переміг в.о. мера Терехов. ВIДЕО

У Харкові оголосили результати виборів міського голови: переміг в.о. мера Терехов. ВIДЕО

Увечері 1 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію, яку вело Суспільне Харків.

За підрахунками комісії переміг Ігор Терехов, який набрав 146 240 голосів, тобто 50,66%.

За його найближчого переслідувача – Михайла Добкіна – проголосували 82 008 мешканців Харкова.


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Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові проходили позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.

На посаду міського голови претендувало 10 кандидатів.

Автор: 

місцеві вибори (1366) мер (510) ТВК (28) Харків (5742)


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Топ коментарі
+25
148 000 (10%) "любителей Гепи" вірішили долю 1.5 млн. харків`ян.
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01.11.2021 21:30 Відповісти
+20
интересно, что гепа жив при любом раскладе Но лучше пусть так, нежели наркет-сепар допа
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01.11.2021 21:31 Відповісти
+16
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01.11.2021 21:30 Відповісти
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Как говорится - хрен редьки не слаще.
Шо Кернес, шо Добкин, шо Терехов одного поля ягоды.
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02.11.2021 02:29 Відповісти
В этом весь Харьков. Всем все пофиг. Город в котором все продаётся и покупается.
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02.11.2021 02:30 Відповісти
Харкові низька явка на виборах, причина однозначно відома. Бо обирати нема з кого. Так і по всій країні. А в чому причина?

По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небаченого ніде в світі розміру, заставу 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії. З них народ вимушений "обирати". Це не вибори, а імітація.

Наші шахрайські вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не брешуть, що заграниця захоплена демократією наших виборів.
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02.11.2021 05:18 Відповісти
І який президент першим підписався в указі за введення проплаченої підкупної виборчої системи в Україні?
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03.11.2021 03:15 Відповісти
капец,люди,которые выбрали президентом зеленку рассказывают Харьковчанам про правильный выбор
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02.11.2021 06:16 Відповісти
Выбора не было! Кто бы и что бы, и где то не рассказывал! Да и харьковчане против Порошенка голосовали в большинстве!
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02.11.2021 06:31 Відповісти
так я и говорю,отстранили патриота от власти и выбрали вату(брехливую),теперь рассказываете о том, какая вата в Харькове лучше
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02.11.2021 07:45 Відповісти
Скорик набрал больше 5%. В городе который обвиняют в том что он насквозь ватный.
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02.11.2021 12:11 Відповісти
Был бы Петя президентом, точно того же и бы выбрали мером Харькова!
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02.11.2021 15:02 Відповісти
Офігеть! 146000 душ - підтримка нового мера в місті-мілліоннику! Цікаво, який це процент із загальної кількості виборців?
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02.11.2021 07:03 Відповісти
10% примерно проголосовали за Терехова. Такие вот выборы.
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02.11.2021 07:42 Відповісти
Ні, а що не так, народ? В минулий раз Харків взагалі мерця вибрав, а тут хоч живе тіло.
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02.11.2021 07:56 Відповісти
В мае вблизи наблюдал Терехова на открытии ТРЦ Никольский, оно держадось как фараон, напыщенный болван , политик из прошлого.
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02.11.2021 08:40 Відповісти
Гепа жил, Гепа жив, Гепа будет жить. Харьковская вата неисправима. Раньше в Украине центром пропутинского ватизма был Донецк, а сейчас стал Харьков.
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02.11.2021 09:18 Відповісти
"Вибори" - без вибору. Єдиний законний (поки що) варіант - це повністю бойкотувати "вибори"
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02.11.2021 09:42 Відповісти
Не мели пургу, фанат Добкина. Ему не быть в кресле мэра.
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02.11.2021 12:12 Відповісти
Ото що зє-вялічайший робить! З більш ніж 2 млнного міста на вибори прийшли 300 тищ! І то обрали того хто й був! Але з самим зє таке чудо не станеться!!
Сьогодні заходив у магазинчік де з 19 го року висіло Зє! і інш мотлх.. Вже нема, а поспілкувався з господарем (по справі) і як би кажу скоро веелика Ж буде як морози настануть. Той скрививсь - вона та Зє Жо вже давно все накрила!!!
ВАКЦИНАЦІЯ!!!
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02.11.2021 13:11 Відповісти
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