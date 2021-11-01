У Харкові оголосили результати виборів міського голови: переміг в.о. мера Терехов. ВIДЕО
Увечері 1 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів мера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію, яку вело Суспільне Харків.
За підрахунками комісії переміг Ігор Терехов, який набрав 146 240 голосів, тобто 50,66%.
За його найближчого переслідувача – Михайла Добкіна – проголосували 82 008 мешканців Харкова.
Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові проходили позачергові вибори міського голови. Вони були призначені через смерть Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
На посаду міського голови претендувало 10 кандидатів.
Топ коментарі
+25 Игнатьев Фион
показати весь коментар01.11.2021 21:30 Відповісти Посилання
+20 Ihor Pil
показати весь коментар01.11.2021 21:31 Відповісти Посилання
+16 Павло ШОвте
показати весь коментар01.11.2021 21:30 Відповісти Посилання
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Шо Кернес, шо Добкин, шо Терехов одного поля ягоды.
По новому закону по виборам мера Києва, щоб попасти в бюлетень виборів, необхідно було заплатити, небаченого ніде в світі розміру, заставу 4 млн. Тут також більше 2 млн. Подібну заставу можуть заплатити лиш ставленики олігархії. З них народ вимушений "обирати". Це не вибори, а імітація.
Наші шахрайські вибори всих рівнів не мають нічого спільного з демократичними. Хто каже що в нас демократія й демократичні вибори він чи дурень чи шахрай. І нехай не брешуть, що заграниця захоплена демократією наших виборів.
Сьогодні заходив у магазинчік де з 19 го року висіло Зє! і інш мотлх.. Вже нема, а поспілкувався з господарем (по справі) і як би кажу скоро веелика Ж буде як морози настануть. Той скрививсь - вона та Зє Жо вже давно все накрила!!!
ВАКЦИНАЦІЯ!!!