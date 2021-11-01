Чотирьом із п'яти літаків олігархів вдалося уникнути санкцій РНБО, накладених через перельоти в РФ, - ЗМІ

Козак, Хомутиннік і Кушнір продали або виставили на продаж літаки, що потрапили під санкції. По-справжньому обмеження діють лише для літака Медведчука.

Про це йдеться в розслідуванні "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.

Введені 19 лютого 2021 року санкції стосувалися літаків голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, екснардепа Віталія Хомутинніка, столичного забудовника Ігоря Кушніра та двох бортів депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака.

Але всі ці літаки, окрім літака Медведчука, залишили територію України за кілька днів до запровадження санкцій.

Після цього борти Хомутинніка, Кушніра та один із бортів Козака вирушили до Європи, другий борт Козака курсував переважно між Москвою та Мінськом. Літаки всіх трьох бізнесменів змінили реєстрацію у швейцарському місті Сент-Галлен і після цього їх було продано або виставлено на продаж.

Наразі літак Хомутинніка виставлено на продаж, літак Кушніра - продано, і замість нього забудовник придбав інший борт, дорожчий. Один літак Козака вже продано, а другий – виставлено на продаж.

Оголошення про продаж літака Хомутинніка

Проданий літак Кушніра в м. Атланта, США

Новий літак Кушніра

"Зараз на території України з усіх п'яти приватних літаків, що потрапили під санкції, був і залишається тільки один. І це фактично – єдиний літак, який після рішення РНБО та указу президента Зеленського дійсно під санкціями. Це літак, яким користувався Віктор Медведчук", - зазначають автори розслідування.

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У МЗС повідомили, що міністерство поінформувало іноземних партнерів про те, що літаки перебувають під санкціями. У РНБО на запит журналістів поки не відповіли.