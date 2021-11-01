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Чотирьом із п'яти літаків олігархів вдалося уникнути санкцій РНБО, накладених через перельоти в РФ, - ЗМІ

Козак, Хомутиннік і Кушнір продали або виставили на продаж літаки, що потрапили під санкції. По-справжньому обмеження діють лише для літака Медведчука.

Про це йдеться в розслідуванні "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.

Введені 19 лютого 2021 року санкції стосувалися літаків голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, екснардепа Віталія Хомутинніка, столичного забудовника Ігоря Кушніра та двох бортів депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака.

Але всі ці літаки, окрім літака Медведчука, залишили територію України за кілька днів до запровадження санкцій.

Після цього борти Хомутинніка, Кушніра та один із бортів Козака вирушили до Європи, другий борт Козака курсував переважно між Москвою та Мінськом. Літаки всіх трьох бізнесменів змінили реєстрацію у швейцарському місті Сент-Галлен і після цього їх було продано або виставлено на продаж.

Наразі літак Хомутинніка виставлено на продаж, літак Кушніра - продано, і замість нього забудовник придбав інший борт, дорожчий. Один літак Козака вже продано, а другий – виставлено на продаж.

Чотирьом із пяти літаків олігархів вдалося уникнути санкцій РНБО, накладених через перельоти в РФ, - ЗМІ 01

Оголошення про продаж літака Хомутинніка

Чотирьом із пяти літаків олігархів вдалося уникнути санкцій РНБО, накладених через перельоти в РФ, - ЗМІ 02

Проданий літак Кушніра в м. Атланта, США

Чотирьом із пяти літаків олігархів вдалося уникнути санкцій РНБО, накладених через перельоти в РФ, - ЗМІ 03

Новий літак Кушніра

"Зараз на території України з усіх п'яти приватних літаків, що потрапили під санкції, був і залишається тільки один. І це фактично – єдиний літак, який після рішення РНБО та указу президента Зеленського дійсно під санкціями. Це літак, яким користувався Віктор Медведчук", - зазначають автори розслідування.

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У МЗС повідомили, що міністерство поінформувало іноземних партнерів про те, що літаки перебувають під санкціями. У РНБО на запит журналістів поки не відповіли.

Чотирьом із пяти літаків олігархів вдалося уникнути санкцій РНБО, накладених через перельоти в РФ, - ЗМІ 04

Автор: 

Кушнір (25) Медведчук Віктор (1714) олігарх (936) літак (2981) санкції (12273) Хомутиннік (122) Козак (161)


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Топ коментарі
+37
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01.11.2021 21:53 Відповісти
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01.11.2021 21:54 Відповісти
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01.11.2021 21:51 Відповісти
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01.11.2021 21:51 Відповісти
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01.11.2021 21:53 Відповісти
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01.11.2021 21:55 Відповісти
Твою ж маму Римму...
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01.11.2021 22:03 Відповісти
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01.11.2021 21:53 Відповісти
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02.11.2021 06:17 Відповісти
Вмсё, как в мультике «Жил был пёс»
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01.11.2021 21:53 Відповісти
так им что, теперь только на вертолетах летать ?

ну изверг ЗЕ-льоный !!!
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01.11.2021 21:54 Відповісти
Пусть своим ходом летают, голуби наши сизокрылые.
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01.11.2021 21:56 Відповісти
на яхтах что-ли ?
по Киеву не очень удобно - пробки
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01.11.2021 21:58 Відповісти
Нет, я в прямом смысле.


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01.11.2021 22:15 Відповісти
Пытался вставить рисунок (как обычно), но в этот раз не получается.

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01.11.2021 22:17 Відповісти
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01.11.2021 21:54 Відповісти
жестко, но верно !

ну що, допанувались православніі ?
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01.11.2021 21:56 Відповісти
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02.11.2021 06:23 Відповісти
напомните мне, пожалуйста, сколько уже дней мертветчук отдыхает в своём роскошном замке за такие тяжкие преступления?
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01.11.2021 22:32 Відповісти
так как же избежали, именно не избежали.
олигарня не может ими пользоваться и вынуждена продать.
будут новые самолёты - и на новые наложат санкции.
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01.11.2021 22:40 Відповісти
Когда то очень давно в Англии ткачи громили ткацкие станки, потому что началось массовое производство. Пустое дело оказалось. Ну вот 400 лет спустя решили на самолях отыгратся. Но получилось---сразу лохторату полегчало. Да уничтожить под корень весь олигархат и систему эту! Уже больше 20 лет эта беда глушит народ и страну! Ну ясно же.
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01.11.2021 22:43 Відповісти
Не так то просто! Олигархат стоит на крепких ногах бывшей советской номенклатуры и просто отпетых бандитов, которые во власти уже много лет. Да еще рф делает все, что бы уничтожить Украину-Русь, как государство .. руками тей же номеклатуры, агентов гру-кгб, воров в законе.. Это все рф кадры
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02.11.2021 11:38 Відповісти
СНБО-КВАРТАЛ
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01.11.2021 22:47 Відповісти
😂🌷×××
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01.11.2021 23:19 Відповісти
Фейковые санкции
Фейковые реформы
Настоящее только воровство по-крупному
предательство и ложь
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01.11.2021 23:22 Відповісти
Кто то слил им инфу, ищите крысу.
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01.11.2021 23:23 Відповісти
зеленый клоун бьет в барабан, нас веселый ждет балаган
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01.11.2021 23:23 Відповісти
всё имеет свою цену...
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02.11.2021 03:22 Відповісти
Наразі літаки олігархів - кремлёвских янычар виставлено на продаж, або продано, і замість них придбали і придбають інші, дорожчі. Щоби ними і далі знову злочинно літати у ворожу паРашу на уклін фашисту )(уйлу. Аж поки не буде нова видимість накладення нібито санкцій.
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02.11.2021 06:15 Відповісти
Самий простий і в тисячу раз прибутковий і незатратний бізнес Зе і його молодої воровитої команди - торгівля інформацією. Інформацію за мільйони продають ворогу і за допомогою РНБО, МВС, СБУ і олігархам, з якими у відосіках ніби хоробро воюють. Таких шахраїв не тільки Україна, а світ ще не знав.
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02.11.2021 08:39 Відповісти
ну "продатут" они свои самолётики своим мамам/жёнам/детям.... этот шарик тоже сдулся ждём когда закончится попкорн......
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02.11.2021 09:27 Відповісти
Попереджений - значить озброєний.
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02.11.2021 09:27 Відповісти
Вот пугают меня те, что выборы, революции, майданы в Украине - это всего лишь разборки между олигархами. На данный момент команда олигарха Медведчука проигрывает. Только и всего. В выигрыше - олигархи Ахметов и Коломойский. Остальные более менее при условии, что не будут особо махать рогами.
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02.11.2021 09:37 Відповісти
Как только начнут давать по рогам олигархам, сразу начнется привычный вой: бандеровцы, антисемиты, националисты!
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02.11.2021 11:18 Відповісти
Или "агентура кремля"
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02.11.2021 12:29 Відповісти
Никогда вот такого не было и вот опять...
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02.11.2021 11:10 Відповісти
Козак, Хомутынник и Кушнир продали или выставили на продажу свои попавшие под санкции самолеты.



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02.11.2021 11:11 Відповісти
 
 