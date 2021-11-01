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Новини
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Дні жалоби по загиблих тренеру і трьох його вихованцях оголосили у Кривому Розі

Дні жалоби по загиблих тренеру і трьох його вихованцях оголосили у Кривому Розі

2 і 3 листопада в Інгулецькому районі Кривого Рогу оголосили дні жалоби по загиблих тренеру з кіокушинкай-карате та трьох його вихованцях, які загинули в ДТП на території Кіровоградщини.

Відповідне розпорядження підписав голова Інгулецької районної в місті ради Сергій Жеребило, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У районі приспустять прапори на будівлях влади та підприємств, обмежать розважальні та спортивні заходи.

У дитячо-юнацькій спортивній школі №2 Кривого Рогу підтвердили, що в ДТП на Кіровоградщині загинув їхній тренер – 46-річний Руслан Тодорашко та троє спортсменів. Це 16-річний Данило Перець, 12-річна Анастасія Улітко та 11-річний Артем Куропятник.

Тренер вів легкове авто, яке зіштовхнулося з вантажівкою. Спортсмени поверталися додому зі змагань – чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

Нагадаємо, в дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове Кропивницького району Кіровоградської області, загинули четверо осіб.

За попередніми даними, водій автомобіля "КІА Sportage" хотів обігнати попутну машину, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Автор: 

ДТП (4495) Кривий Ріг (1367) смерть (6788) жалоба (175)


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Топ коментарі
+11
Я хренею с человеческой беспечности...гонять , обгонять в машине полной детей, это ппц. Не жалко своей жизни думайте хотя бы о соседних.
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01.11.2021 22:01 Відповісти
+9
Трагедія, сумно, дітей жаль, але яка жалоба за тим, хто винний в смерті дітей???
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01.11.2021 21:55 Відповісти
+8
А сколько раз там объявляли траур по случаю гибели их земляков- воинов ВСУ в АТО? И еще, какой может быть траур по виновнику гибели детей в ДТП? Это что за ухета???
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01.11.2021 22:21 Відповісти
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Трагедія, сумно, дітей жаль, але яка жалоба за тим, хто винний в смерті дітей???
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01.11.2021 21:55 Відповісти
Він винен без сумніву, але хоча б між обласними центрами мають бути чотирьохполосні магістралі з відбійниками, бо щороку на дорогах гине така кількість людей, що навіть війна в рази менше забирає.
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01.11.2021 22:06 Відповісти
Страшне горе у батьків.
Тренер відвіз дітей на смерть.
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01.11.2021 21:57 Відповісти
Скорей всего уснул...((( не заметить магнум с люстрой на кабине при обгоне он не мог, уставший был после соревнований и время позднее...
R.I.P
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01.11.2021 21:58 Відповісти
Уснувший пошел на обгон?
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01.11.2021 23:01 Відповісти
🤦
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01.11.2021 23:26 Відповісти
Я хренею с человеческой беспечности...гонять , обгонять в машине полной детей, это ппц. Не жалко своей жизни думайте хотя бы о соседних.
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01.11.2021 22:01 Відповісти
в Германии в Голландии и даже в Польше , большинство трас посередине разделены отбойниками от встречки. На остальных ограничение скорости движение и запрет обгона.
Когда уже у нас до такого дорастут??????
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01.11.2021 22:08 Відповісти
Коли перестануть розкрадати 'дорожній збір', який ми платимо з кожної літри бензину, тобто ніколи.
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01.11.2021 22:19 Відповісти
председатель Ингулецкой районной в городе совета Источник:
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01.11.2021 22:08 Відповісти
R.I.P
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01.11.2021 22:10 Відповісти
А сколько раз там объявляли траур по случаю гибели их земляков- воинов ВСУ в АТО? И еще, какой может быть траур по виновнику гибели детей в ДТП? Это что за ухета???
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01.11.2021 22:21 Відповісти
Яке горе. Прсто немає слів. Сам возив дітей на змагання. Яке горе. Куди ж ти летів?
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01.11.2021 22:40 Відповісти
Жизнь человеческая ни хрена не стоит ,все мы висим на очень тонких волосках и обидно когда мы сами обрезаем эти волоски .
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01.11.2021 22:55 Відповісти
то есть карате хп к фрагу не добавляет -ой и дурень..
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01.11.2021 23:00 Відповісти
В смысле, он убил троих детей, и включен в траур? Кроме того, почему вообще траур объявляют по такому поводу?
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02.11.2021 00:47 Відповісти
 
 