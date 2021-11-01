Дні жалоби по загиблих тренеру і трьох його вихованцях оголосили у Кривому Розі

2 і 3 листопада в Інгулецькому районі Кривого Рогу оголосили дні жалоби по загиблих тренеру з кіокушинкай-карате та трьох його вихованцях, які загинули в ДТП на території Кіровоградщини.

Відповідне розпорядження підписав голова Інгулецької районної в місті ради Сергій Жеребило, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У районі приспустять прапори на будівлях влади та підприємств, обмежать розважальні та спортивні заходи.

У дитячо-юнацькій спортивній школі №2 Кривого Рогу підтвердили, що в ДТП на Кіровоградщині загинув їхній тренер – 46-річний Руслан Тодорашко та троє спортсменів. Це 16-річний Данило Перець, 12-річна Анастасія Улітко та 11-річний Артем Куропятник.

Тренер вів легкове авто, яке зіштовхнулося з вантажівкою. Спортсмени поверталися додому зі змагань – чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

Нагадаємо, в дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове Кропивницького району Кіровоградської області, загинули четверо осіб.

За попередніми даними, водій автомобіля "КІА Sportage" хотів обігнати попутну машину, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".