УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7491 відвідувач онлайн
Новини
2 577 23

Хочемо використати унікальний шанс – наявність монобільшості, - новий заступник фракції СН Мотовиловець

Хочемо використати унікальний шанс – наявність монобільшості, - новий заступник фракції СН Мотовиловець

Фракція "Слуга народу" хоче, щоб робота Верховної Ради була ефективною. Нещодавній випадок із пропозицією депутату СН хабаря свідчить про правильність роботи фракції щодо зміни законодавства.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у понеділок сказав першим заступник голови фракції СН Андрій Мотовиловець.

"Ми хочемо ухвалення законів, хочемо використати унікальний шанс дев'ятого скликання – наявність монобільшості. Ми повинні працювати найефективніше, краще", - зазначив він.

За словами нардепа, фракція не вважає, що перебуває "у чудовому законодавчому полі".

Читайте також: Корнієнко про призначення Мотовиловця першим заступником голови фракції "СН": Він майже рік вів питання законопроєктів - логічно залучити його на відповідальну посаду

"Ми вважаємо, що потрібно проводити зміни. Приклад - що нещодавно сталося у фракції: ви знаєте, що ми ухвалили закон, після чого представники бізнесу почали пропонувати хабар депутатові від "Слуги народу", щоб він ніколи не був прийнятий у другому читанні - був завалений правками і так далі. Для мене це чудовий приклад, що наші закони змінюються на краще. Я пишаюся, що депутат від "Слуги народу" заявив про хабар. Вперше з усіх скликань ми заявляємо про хабар. Людина вже отримала підозру і перебуває у суді", - наголосив перший заступник голови фракції СН.

Також читайте: Арахамія: Замість Корнієнка моїм першим заступником має стати Мотовиловець

Автор: 

СБУ (13056) Слуга народу (2822) Мотовиловець Андрій (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Здєсь можна нєплохо прібарахліться, і внукам хватіт
показати весь коментар
01.11.2021 22:02 Відповісти
+11
Прошло целых два года, а стаде зелёных только сейчас обнаружили "уникальный шанс". Ну не тормознутые дебилы?!
показати весь коментар
01.11.2021 22:04 Відповісти
+7
уже не получится .за отсутствием оного
показати весь коментар
01.11.2021 22:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здєсь можна нєплохо прібарахліться, і внукам хватіт
показати весь коментар
01.11.2021 22:02 Відповісти
уже не получится .за отсутствием оного
показати весь коментар
01.11.2021 22:02 Відповісти
Прошло целых два года, а стаде зелёных только сейчас обнаружили "уникальный шанс". Ну не тормознутые дебилы?!
показати весь коментар
01.11.2021 22:04 Відповісти
ну, так уже ж

В начале пандемии Мотовиловец пригнал самолет с медицинским оборудованием, тестами и масками из Китая и передал часть груза Ставницеру для Одессы. Он рассказал, что тесты на коронавирус из Китая, а также медицинское оборудование, прибыли 23 марта 2020 года в Киев спецрейсом военного самолета Ил-76 из китайского Гуанчжоу. "Министерство обороны финансировало перелет, а закупку финансировал крупный украинский и китайский бизнес… Нашей стороне помог Джек Ма (миллиардер, владелец Alibaba - ред.), который дружит с Александром Ярославским (украинский олигарх, владелец группы DCH - ред.), - https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/24/7244825/ сообщил Мотовиловец в интервью "Украинской правде".

16 ноября 2020 года нардеп Андрей Мотовиловец в интервью изданию "Бабель" https://gordonua.com/news/politics/nardep-motovilovec-rasskazal-o-polete-vtoroy-mr-v-antonove-soobshchili-chto-samolet-**********-1528206.html заявил , что в апреле 2020 года украинские власти отправили в Китай за медицинским грузом второй борт "Мрии" (АН-225 існує в єдиному екземплярі). Так он объяснил появление президента Зеленского 23 апреля 2020 года на аэродроме Гостомель во время встречи самолета с коммерческим грузом для торговой сети "Эпицентр". Однако, по данным ГП "Антонов", упомянутый второй борт никогда не был достроен и не мог подниматься в воздух. Позднее Мотовиловец публично признал свою ошибку.
показати весь коментар
01.11.2021 22:04 Відповісти
И

Интересно кто он по национальности?
показати весь коментар
01.11.2021 22:05 Відповісти
Был личным ассистентом шульмейстера
показати весь коментар
01.11.2021 22:09 Відповісти
ну ладно бы в благих целях ))) но саткудава у жаб благие цели??? ))))
показати весь коментар
01.11.2021 22:09 Відповісти
Следующая верховная рада просто обязана принять закон который бы не допустил в будущем ни какого монобольшинства...
Если вдруг такое случится...и опять народ поведется на телевизор...то количество мест в раде должно быть автоматически уменьшено...до 224-х.. а лишние места распределены между другими прошедшими в раду партиями..
показати весь коментар
01.11.2021 22:10 Відповісти
Тут где-то увидел такое наблюдение...с тех пор как в каждом американском доме появился телевизор, США не выиграли ни одной войны.
показати весь коментар
01.11.2021 22:16 Відповісти
вибач, але це фігня.
Що-що, але зелені слуги урода наркомана протягнули пару корисних речей через оцю ВР. Як мінімум - три. І першою корисною річчю (в порядку прийняття) був поліпшений виборчий кодекс з голосуванням по відкритим спискам (він, насправді, хоч в гіршій редакції, був проголосований ще при спікері Парубію, з 18-тої спроби, через що клоун його тупо не підписав...).
Саме такий виборчий кодекс не дає можливості створення монобільшості, тому що ліквідується мажоритарка "з гречкою".
показати весь коментар
01.11.2021 22:19 Відповісти
стефанчуковий кадр
показати весь коментар
01.11.2021 22:12 Відповісти
А украинцев у нас уже нет,? Только евреи?
показати весь коментар
01.11.2021 22:12 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2021 22:18 Відповісти
так ещё эффективнее издавать законы в виде указов, зачем столько тел там показывают шоу типа с голосованием... шоу с обсуждением уже покерили забив на регламент
показати весь коментар
01.11.2021 22:44 Відповісти
Монобільшість введуть в РНБО?
показати весь коментар
01.11.2021 22:48 Відповісти
по ходу мзду давать теперь придется монобольшинству, а тама голодних зеленых ртов - мати не горюй
показати весь коментар
01.11.2021 23:18 Відповісти
Шоферу Шефіра приготуватися.
показати весь коментар
01.11.2021 23:28 Відповісти
Ну що ж, вперед на "міни", монобільшість,мля, тільки за допомогою інших фракцій "нашкрябали" голосів за відставку Разумкова.
показати весь коментар
02.11.2021 07:09 Відповісти
 
 