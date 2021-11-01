Хочемо використати унікальний шанс – наявність монобільшості, - новий заступник фракції СН Мотовиловець

Фракція "Слуга народу" хоче, щоб робота Верховної Ради була ефективною. Нещодавній випадок із пропозицією депутату СН хабаря свідчить про правильність роботи фракції щодо зміни законодавства.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у понеділок сказав першим заступник голови фракції СН Андрій Мотовиловець.

"Ми хочемо ухвалення законів, хочемо використати унікальний шанс дев'ятого скликання – наявність монобільшості. Ми повинні працювати найефективніше, краще", - зазначив він.

За словами нардепа, фракція не вважає, що перебуває "у чудовому законодавчому полі".

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"Ми вважаємо, що потрібно проводити зміни. Приклад - що нещодавно сталося у фракції: ви знаєте, що ми ухвалили закон, після чого представники бізнесу почали пропонувати хабар депутатові від "Слуги народу", щоб він ніколи не був прийнятий у другому читанні - був завалений правками і так далі. Для мене це чудовий приклад, що наші закони змінюються на краще. Я пишаюся, що депутат від "Слуги народу" заявив про хабар. Вперше з усіх скликань ми заявляємо про хабар. Людина вже отримала підозру і перебуває у суді", - наголосив перший заступник голови фракції СН.

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