Хочемо використати унікальний шанс – наявність монобільшості, - новий заступник фракції СН Мотовиловець
Фракція "Слуга народу" хоче, щоб робота Верховної Ради була ефективною. Нещодавній випадок із пропозицією депутату СН хабаря свідчить про правильність роботи фракції щодо зміни законодавства.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у понеділок сказав першим заступник голови фракції СН Андрій Мотовиловець.
"Ми хочемо ухвалення законів, хочемо використати унікальний шанс дев'ятого скликання – наявність монобільшості. Ми повинні працювати найефективніше, краще", - зазначив він.
За словами нардепа, фракція не вважає, що перебуває "у чудовому законодавчому полі".
"Ми вважаємо, що потрібно проводити зміни. Приклад - що нещодавно сталося у фракції: ви знаєте, що ми ухвалили закон, після чого представники бізнесу почали пропонувати хабар депутатові від "Слуги народу", щоб він ніколи не був прийнятий у другому читанні - був завалений правками і так далі. Для мене це чудовий приклад, що наші закони змінюються на краще. Я пишаюся, що депутат від "Слуги народу" заявив про хабар. Вперше з усіх скликань ми заявляємо про хабар. Людина вже отримала підозру і перебуває у суді", - наголосив перший заступник голови фракції СН.
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В начале пандемии Мотовиловец пригнал самолет с медицинским оборудованием, тестами и масками из Китая и передал часть груза Ставницеру для Одессы. Он рассказал, что тесты на коронавирус из Китая, а также медицинское оборудование, прибыли 23 марта 2020 года в Киев спецрейсом военного самолета Ил-76 из китайского Гуанчжоу. "Министерство обороны финансировало перелет, а закупку финансировал крупный украинский и китайский бизнес… Нашей стороне помог Джек Ма (миллиардер, владелец Alibaba - ред.), который дружит с Александром Ярославским (украинский олигарх, владелец группы DCH - ред.), - https://www.pravda.com.ua/articles/2020/03/24/7244825/ сообщил Мотовиловец в интервью "Украинской правде".
16 ноября 2020 года нардеп Андрей Мотовиловец в интервью изданию "Бабель" https://gordonua.com/news/politics/nardep-motovilovec-rasskazal-o-polete-vtoroy-mr-v-antonove-soobshchili-chto-samolet-**********-1528206.html заявил , что в апреле 2020 года украинские власти отправили в Китай за медицинским грузом второй борт "Мрии" (АН-225 існує в єдиному екземплярі). Так он объяснил появление президента Зеленского 23 апреля 2020 года на аэродроме Гостомель во время встречи самолета с коммерческим грузом для торговой сети "Эпицентр". Однако, по данным ГП "Антонов", упомянутый второй борт никогда не был достроен и не мог подниматься в воздух. Позднее Мотовиловец публично признал свою ошибку.
Интересно кто он по национальности?
Если вдруг такое случится...и опять народ поведется на телевизор...то количество мест в раде должно быть автоматически уменьшено...до 224-х.. а лишние места распределены между другими прошедшими в раду партиями..
Що-що, але зелені слуги урода наркомана протягнули пару корисних речей через оцю ВР. Як мінімум - три. І першою корисною річчю (в порядку прийняття) був поліпшений виборчий кодекс з голосуванням по відкритим спискам (він, насправді, хоч в гіршій редакції, був проголосований ще при спікері Парубію, з 18-тої спроби, через що клоун його тупо не підписав...).
Саме такий виборчий кодекс не дає можливості створення монобільшості, тому що ліквідується мажоритарка "з гречкою".