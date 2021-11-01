Влада РФ назвала слова Вітренка про можливу війну після запуску "ПП-2" "абсолютно безвідповідальними"

У Раді Федерації заявили, що слова Вітренка є "абсолютно безвідповідальними", у Держдумі РФ стверджують, що війна "розгортається лише в головах київських чиновників".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Газета".

Перший заступник голови комітету РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав слова Вітренка "абсолютно безвідповідальними".

"Ніякого стосунку "Північний потік-2" до України не має. У жодному разі не збільшує шанс війни. Якщо Україна спробує напасти на Росію, то це стане останнім рішенням української влади", - сказав він.

Член РФ Ольга Ковітіді у свою чергу почула у словах Вітренка спробу шантажувати Росію.

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"Шантажувати Росію - теж погана витівка, російського газу більше не стане. Розграбовані транзитні комунікації ремонтувати потрібно, економікою теж хоча б періодично займатися необхідно", - сказала Ковітіді.

Депутат Держдуми РФ, перший заступник голови думського комітету з енергетики Ігор Ананских вважає, що російсько-українська війна "розгортається лише в головах київських чиновників".

"[Їм потрібно] почати щось робити самим, працювати, виготовляти, а не бігати з простягнутою рукою різними будинками і просити "допоможіть, допоможіть". Почніть працювати, і у вас все вийде", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю Financial Times, що запуск газопроводу "Північний потік-2" збільшує шанси на повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.