Влада РФ назвала слова Вітренка про можливу війну після запуску "ПП-2" "абсолютно безвідповідальними"
У Раді Федерації заявили, що слова Вітренка є "абсолютно безвідповідальними", у Держдумі РФ стверджують, що війна "розгортається лише в головах київських чиновників".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Газета".
Перший заступник голови комітету РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав слова Вітренка "абсолютно безвідповідальними".
"Ніякого стосунку "Північний потік-2" до України не має. У жодному разі не збільшує шанс війни. Якщо Україна спробує напасти на Росію, то це стане останнім рішенням української влади", - сказав він.
Член РФ Ольга Ковітіді у свою чергу почула у словах Вітренка спробу шантажувати Росію.
"Шантажувати Росію - теж погана витівка, російського газу більше не стане. Розграбовані транзитні комунікації ремонтувати потрібно, економікою теж хоча б періодично займатися необхідно", - сказала Ковітіді.
Депутат Держдуми РФ, перший заступник голови думського комітету з енергетики Ігор Ананских вважає, що російсько-українська війна "розгортається лише в головах київських чиновників".
"[Їм потрібно] почати щось робити самим, працювати, виготовляти, а не бігати з простягнутою рукою різними будинками і просити "допоможіть, допоможіть". Почніть працювати, і у вас все вийде", - сказав він.
Нагадаємо, раніше голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю Financial Times, що запуск газопроводу "Північний потік-2" збільшує шанси на повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.
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Где тут, и что за "горячие головы"?
Что за бред про бомбёжку российского города? Про Воронеж знаю только мем - чуть что, московиты будут бомбить Воронеж...
- Почему Чечне дают денег на дороги, а нашему Воронежу нет?
- В Чечне дороги бомбили.
- Ну тогда и наши побомбите.
хотя даже гипотетическая версия --что Украина нападет на Россию очень сильно пугает власть России.. не в факте- что Украина победит- а тот момент- что начнется полный распад России- как ГОСУДАРСТВА....
Кацапи могли вести бойові дії поза зоною магістральних газопроводів , наприклад - в напрямку Одеси , не перешкoджаючи транзиту , і ніхто б їх у зриві газопостачання в Європу не звинуватив . але ж - не ризикнули .
І ще ,, може на кацапії в кремлі і сидять якісь супергеніальні статєги , але схоже війну вони ведуть як останні барани . Я це до того що - коли планують знищити противника , зазвичай роблять це зненацька , тоді коли він слабкий і нападу не чекає . А не через сім років погроз , і тоді коли армія противника зміцнилась і знаходиться у бойовій готовності .
Транзит через Украину был тем предохранителем, который сдерживал агрессора.
Была попытка развязать войну, сбивая по ошибке МН17.
Не получилось, хотели попасть в самолет Аэрофлота, тогда был бы "железобетонный" аргумент для вторжения и "усмирения агрессора - Украины".
После запуска СП2 руки у России будут полностью развязаны в отношении Украины.
Запад никак не хочет этого понять, потому как деньги не пахнут.
История повторяется, третья мировая все ближе...