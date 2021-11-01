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Влада РФ назвала слова Вітренка про можливу війну після запуску "ПП-2" "абсолютно безвідповідальними"

Влада РФ назвала слова Вітренка про можливу війну після запуску

У Раді Федерації заявили, що слова Вітренка є "абсолютно безвідповідальними", у Держдумі РФ стверджують, що війна "розгортається лише в головах київських чиновників".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на російське видання "Газета".

Перший заступник голови комітету РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав слова Вітренка "абсолютно безвідповідальними".

"Ніякого стосунку "Північний потік-2" до України не має. У жодному разі не збільшує шанс війни. Якщо Україна спробує напасти на Росію, то це стане останнім рішенням української влади", - сказав він.

Член РФ Ольга Ковітіді у свою чергу почула у словах Вітренка спробу шантажувати Росію.

Читайте також: "Північний потік-2" збільшить шанси на війну Росії та України, - голова "Нафтогазу" Вітренко

"Шантажувати Росію - теж погана витівка, російського газу більше не стане. Розграбовані транзитні комунікації ремонтувати потрібно, економікою теж хоча б періодично займатися необхідно", - сказала Ковітіді.

Депутат Держдуми РФ, перший заступник голови думського комітету з енергетики Ігор Ананских вважає, що російсько-українська війна "розгортається лише в головах київських чиновників".

"[Їм потрібно] почати щось робити самим, працювати, виготовляти, а не бігати з простягнутою рукою різними будинками і просити "допоможіть, допоможіть". Почніть працювати, і у вас все вийде", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю Financial Times, що запуск газопроводу "Північний потік-2" збільшує шанси на повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

Автор: 

росія (66461) Північний потік (2475) Вітренко Юрій (633)


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Топ коментарі
+11
А слова кремлёвских клоунов о том что украинцев нужно вешать на фонарях, бомбить Киев и другие города - это "абсолютно ответственные слова"?
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01.11.2021 22:18 Відповісти
+11
********* заявила что с января вовсе транзит газа прекратит засрашка через Украину. Это ли не война. Экономическая ? Моль говорила что газ не оружие. Но на самом деле и используют как оружие.
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01.11.2021 22:23 Відповісти
+8
кого вони збираються наіпати? Ну, хіба що фрау Штазі. Та - повірить...
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01.11.2021 22:23 Відповісти
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А слова кремлёвских клоунов о том что украинцев нужно вешать на фонарях, бомбить Киев и другие города - это "абсолютно ответственные слова"?
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01.11.2021 22:18 Відповісти
ну давайте обьективно, тут многие горячие головы тоже кричат и резать и вешать и атомным оружием бомбить, вот только в новостях смотрел что украинские ракеты воронеж обстреливают.
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01.11.2021 22:42 Відповісти
Я и написал объективно.
Где тут, и что за "горячие головы"?
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01.11.2021 22:48 Відповісти
не конкретно в этой теме , про атомное оружие напомню тимошенко вещала по телевизору,а по новостям бомбежка воронежа, я фиг его знает кто до такого додумался, думаю если по новостям показали удар ракетами по львову тут бы тоже за словом в карман не полезли.
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01.11.2021 22:57 Відповісти
Не путайте мягкое и теплое .По Воронежу нанести бомбовый удар способны только кацапы.Углубитесь в историю вопроса сперва ...
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01.11.2021 22:59 Відповісти
да я это по нашим новостям смотрел, вот только не помню с чего там стрелять по воронежу собрались, у нас вроде нет ничего такого дальнобойного.
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01.11.2021 23:07 Відповісти
Наберите в поисковике : "происхождение мема бомбить Воронеж".
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01.11.2021 23:10 Відповісти
Может ты ещё про "выкопанное украми Черное море" веришь? Жесть.
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01.11.2021 23:32 Відповісти
Я помню что Тимошенко на СНБО в конце февраля 2014 года сказала - "ни один танк не должен покинуть казармы" чтобы не рассердить *****. Что конкретно она про ЯО говорила, нападать на кого-то собралась, территории захватывать?
Что за бред про бомбёжку российского города? Про Воронеж знаю только мем - чуть что, московиты будут бомбить Воронеж...
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01.11.2021 23:09 Відповісти
"Бомбить Воронеж" у нас имеет прямо противоположный смысл собственно этому мему. Изначальный смысл был в высказывании какого-то кацапского депутата:
- Почему Чечне дают денег на дороги, а нашему Воронежу нет?
- В Чечне дороги бомбили.
- Ну тогда и наши побомбите.
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01.11.2021 23:27 Відповісти
что видел то говорю вбейте в поисковик Тимошенко говорит бомбить из ядерного оружия
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02.11.2021 22:18 Відповісти
Кроме аудио ничего не нашёл. Там Шуфрич и Тимошенко языками готовы встать на защиту Украины от оккупанта. Я это слышал давно. И чо?
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02.11.2021 22:45 Відповісти
У нас есть опыт отношений Сталина и Риббентропа.
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01.11.2021 22:19 Відповісти
У Сталина отношения с Риббентропом? Что за отношения?
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01.11.2021 22:30 Відповісти
Наверное, Сталина с Гитлером (сорри, что с большой буквы обоих пишу - грамматика).
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01.11.2021 22:34 Відповісти
Если Украина попытается напасть на Россию, то это станет последним решением украинской власти", Источник:

хотя даже гипотетическая версия --что Украина нападет на Россию очень сильно пугает власть России.. не в факте- что Украина победит- а тот момент- что начнется полный распад России- как ГОСУДАРСТВА....
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01.11.2021 22:23 Відповісти
кого вони збираються наіпати? Ну, хіба що фрау Штазі. Та - повірить...
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01.11.2021 22:23 Відповісти
********* заявила что с января вовсе транзит газа прекратит засрашка через Украину. Это ли не война. Экономическая ? Моль говорила что газ не оружие. Но на самом деле и используют как оружие.
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01.11.2021 22:23 Відповісти
Доля правди в словах кацапні все ж є . Вітренко " згущує фарбу " . . Зв'язок - ГТС України і - кацапська агресія , дуже сумнівний . Війна вже йде - сьомий рік . І транзит газу через територію України , цьому абсолютно не завадив .
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01.11.2021 22:30 Відповісти
Справжня пономасштабна війна ще не йде і не йшла. Були лише окремі епізоди. Не плутай локальні бойові дії з реальною війною на всій території.
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01.11.2021 22:47 Відповісти
Хочеш сказати що - те що війна не розрослася до повномасштабної , це заслуга гтс , а не українського війська . ?? .Сумніваюсь .
Кацапи могли вести бойові дії поза зоною магістральних газопроводів , наприклад - в напрямку Одеси , не перешкoджаючи транзиту , і ніхто б їх у зриві газопостачання в Європу не звинуватив . але ж - не ризикнули .
І ще ,, може на кацапії в кремлі і сидять якісь супергеніальні статєги , але схоже війну вони ведуть як останні барани . Я це до того що - коли планують знищити противника , зазвичай роблять це зненацька , тоді коли він слабкий і нападу не чекає . А не через сім років погроз , і тоді коли армія противника зміцнилась і знаходиться у бойовій готовності .
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01.11.2021 23:20 Відповісти
поточна війна перекрила лише один вхід труби на територію України. А війна, за яку йде мова - перекриє інші п'ять. От за що йде мова.
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01.11.2021 22:48 Відповісти
Они в РФ галоперилол едят? Витренко говорил о вероятном нападении России на Украину, а в России опять перекручивают и орут про то, что Если Украина нападёт на Россию! Где вызов российских консулов для вручения ноты протеста???????!!!!!! Каждый день их депутаты и должностные лица перекручивают наизнанку повестку дня и несут ахинею про Украину и никакой реакции со стороны Украины нет!
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01.11.2021 22:31 Відповісти
Тактика кремлевских ушлепков давно всем известна и война с педирацией идет с 14 года ...
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01.11.2021 22:41 Відповісти
у кацапов мозг подгорает, как только кто то говорит про них правду... мацковским зверям верить? ни-ни....
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01.11.2021 22:53 Відповісти
Сейчас в России президент педофил, не будет никакой войны.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/21/7096218/
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01.11.2021 23:01 Відповісти
Все окружающие соседи постоянно норовят напасть на расеюшку ... Финляндия напала ,Афганистан напал ,потом Молдова и Грузия .А вот теперь и Украина решила напасть .Доколе ?
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01.11.2021 23:03 Відповісти
https://youtu.be/LmpIvn6AKXo
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01.11.2021 23:33 Відповісти
Ты?😂🌷
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01.11.2021 23:37 Відповісти
та юрик усе розумно размовляет, бо, если гасу нема, то и мультикив тож нема
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01.11.2021 23:16 Відповісти
Вітренко таки щось знає, у нього ж мамуля - конотопська відьма.
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01.11.2021 23:25 Відповісти
Он знает что после прекращения транзита газа из РФ он сядет на дно вот и разгоняет панику.
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01.11.2021 23:26 Відповісти
Украина "напала на росею" уже самим фактом своего существования,как независимого государства. Так что вся эта возня будет продолжаться пока засрашку не постигнет участь "совка".
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01.11.2021 23:36 Відповісти
твари рашистские - война в головах киевских чиновников а госдура рашистская в 2014 году одобрила оккупацию украинского Крыма и по сей день рашист спонсирует и ведет войну с Украиной
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02.11.2021 00:02 Відповісти
Вы прослушали репортаж ... "из жизни душевнобольных"
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02.11.2021 00:05 Відповісти
сам факт того, що ворог заперечує свідчить про те, що потрібно бути максимально готовим.
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02.11.2021 01:04 Відповісти
єто у руских головах - война и захват чужих территорий
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02.11.2021 01:07 Відповісти
если лапотник перестал врать и везде срать-значит он сдох...
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02.11.2021 03:03 Відповісти
нікого не цікавить, що там смердить кривий рот москаля!!!! Хай заткнуться!
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02.11.2021 06:11 Відповісти
Все верно говорит Витренко.
Транзит через Украину был тем предохранителем, который сдерживал агрессора.
Была попытка развязать войну, сбивая по ошибке МН17.
Не получилось, хотели попасть в самолет Аэрофлота, тогда был бы "железобетонный" аргумент для вторжения и "усмирения агрессора - Украины".
После запуска СП2 руки у России будут полностью развязаны в отношении Украины.
Запад никак не хочет этого понять, потому как деньги не пахнут.
История повторяется, третья мировая все ближе...
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02.11.2021 08:16 Відповісти
так само "бєзатвєтствєнна" брехало куйло про Крим....
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02.11.2021 09:27 Відповісти
Кацапские выродки! Посмотрите свое ублюдочное телевидение! Цинизму, рашистского дерьма, нет предела.
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02.11.2021 10:20 Відповісти
 
 