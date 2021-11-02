США непокоять "будь-які дестабілізуючі дії" на кордоні Росії та України, - Пентагон

США продовжують відстежувати ситуацію на кордоні РФ та України і звернуть увагу на будь-які агресивні дії у цьому регіоні.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі у зв'язку із повідомленнями у ЗМІ про перекидання РФ військ біля кордону з Україною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ми говорили раніше, будь-які агресивні дії, що сприяють ескалації, викличуть велике занепокоєння у США. Ми продовжуємо підтримувати зусилля щодо деескалації в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту в східній частині України", - сказав представник Міноборони США на брифінгу.

Кірбі зазначив, що США, як і раніше, стежать за ситуацією в цьому регіоні світу. Він додав, що США продовжать консультуватися з цього питання зі своїми союзниками та партнерами.

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При цьому він відмовився робити припущення щодо передбачуваних намірів російської сторони.