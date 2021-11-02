США непокоять "будь-які дестабілізуючі дії" на кордоні Росії та України, - Пентагон
США продовжують відстежувати ситуацію на кордоні РФ та України і звернуть увагу на будь-які агресивні дії у цьому регіоні.
Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі у зв'язку із повідомленнями у ЗМІ про перекидання РФ військ біля кордону з Україною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Як ми говорили раніше, будь-які агресивні дії, що сприяють ескалації, викличуть велике занепокоєння у США. Ми продовжуємо підтримувати зусилля щодо деескалації в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту в східній частині України", - сказав представник Міноборони США на брифінгу.
Кірбі зазначив, що США, як і раніше, стежать за ситуацією в цьому регіоні світу. Він додав, що США продовжать консультуватися з цього питання зі своїми союзниками та партнерами.
При цьому він відмовився робити припущення щодо передбачуваних намірів російської сторони.
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Наше МО и Главнокомандующего не беспокоит-значит все хорошо
А если что-виноват Порошенко
Революції та ескалації починаються не з військових акцій, а з відключення електроенергії і тд. і тп.