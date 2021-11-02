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Новини Агресія Росії проти України
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США непокоять "будь-які дестабілізуючі дії" на кордоні Росії та України, - Пентагон

США непокоять

США продовжують відстежувати ситуацію на кордоні РФ та України і звернуть увагу на будь-які агресивні дії у цьому регіоні.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі у зв'язку із повідомленнями у ЗМІ про перекидання РФ військ біля кордону з Україною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як ми говорили раніше, будь-які агресивні дії, що сприяють ескалації, викличуть велике занепокоєння у США. Ми продовжуємо підтримувати зусилля щодо деескалації в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту в східній частині України", - сказав представник Міноборони США на брифінгу.

Кірбі зазначив, що США, як і раніше, стежать за ситуацією в цьому регіоні світу. Він додав, що США продовжать консультуватися з цього питання зі своїми союзниками та партнерами.

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При цьому він відмовився робити припущення щодо передбачуваних намірів російської сторони.

Автор: 

армія рф (18043) кордон (4838) Пентагон (1441) США (23613)


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Топ коментарі
+11
Підтримую!
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02.11.2021 00:04 Відповісти
+11
Пентагон беспокоится больше чем чиновники МО Украины - всё что нужно знать об зелёной власти
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02.11.2021 00:05 Відповісти
+9
смешные США!!!их беспокоит!!
Наше МО и Главнокомандующего не беспокоит-значит все хорошо
А если что-виноват Порошенко
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02.11.2021 00:15 Відповісти
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***** це знає і колотить понти.
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02.11.2021 00:04 Відповісти
Підтримую!
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02.11.2021 00:04 Відповісти
Просто бандерівець.
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02.11.2021 00:07 Відповісти
Предлагаю «путин *****». Опросил около 60 чел. Почти все поддержали. Как Максим Максимович подходит? Или у тебя в Ольгино так не хотят
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02.11.2021 01:15 Відповісти
Що ще набрешеш, москалику?
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02.11.2021 01:25 Відповісти
Путлер *****! Досит? Чи ще раз?
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02.11.2021 10:14 Відповісти
Пентагон беспокоится больше чем чиновники МО Украины - всё что нужно знать об зелёной власти
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02.11.2021 00:05 Відповісти
Наверное не просто так флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов направляется в Черное море.
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02.11.2021 00:06 Відповісти
На нем нет вооружения он так, просто плавучий штаб... С блекджеком... Другое дело, чем управляет этот плавучий штаб если в его подчинении может быть какая то ударно разведывательная группа... С какими нибудь дронами дальнего действия... Вот это круто
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02.11.2021 00:12 Відповісти
Ударна група знаходиться в Середземці, а цей корабель її очі і вуха.
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02.11.2021 00:16 Відповісти
Судячи з того що знаходиться на виду, це корабель радіорозвідки.
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02.11.2021 00:12 Відповісти
Пентагон беспокоится ,предатели в Украине радуются и и втирают рашистские мантры
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02.11.2021 00:08 Відповісти
смешные США!!!их беспокоит!!
Наше МО и Главнокомандующего не беспокоит-значит все хорошо
А если что-виноват Порошенко
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02.11.2021 00:15 Відповісти
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02.11.2021 00:27 Відповісти
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02.11.2021 00:55 Відповісти
«Ой ***** ліл!» (с)
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02.11.2021 01:16 Відповісти
Это шо за гиббоны?
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02.11.2021 01:17 Відповісти
Вижу, кацапа метелят знатно
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02.11.2021 01:21 Відповісти
А ти шо теж 73-є відсотковий богом обраний? Чи у тебе в Ольгіно вас кухар путлєра обирає??? На йу пішов посіпака у лаптях!
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02.11.2021 10:10 Відповісти
Это уже не в какие ворота не лезет ! зеУБЛЮДКИ ВТИРАЮТ , что «в Багдаде все спокойно» , а на границе такие полчища стоят ! Они готовыкапитулировать , чтобы остаться на второй срок ???
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02.11.2021 00:26 Відповісти
Оманский осел выполняет команды бородатой бабушки. Когда уже зебилы 73% поймут что какать некуда, там тарифы и асфальт весь проход забили...
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02.11.2021 00:50 Відповісти
А ты только сейчас это понял? Сочувствую….
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02.11.2021 01:16 Відповісти
Ну ничо свинособака, хоть про ЗЕбанатов почитал, и то хлеб)
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02.11.2021 01:23 Відповісти
А про своего ***** почитать хочешь???
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02.11.2021 10:11 Відповісти
Можливо Росія завтра не нападе, але ми маємо готуватися до ескалації.

Революції та ескалації починаються не з військових акцій, а з відключення електроенергії і тд. і тп.
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02.11.2021 01:29 Відповісти
москалі напали вісім років назад!
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02.11.2021 02:43 Відповісти
Зимняя война для паРашки всегда была провальной, если они не усвоили уроков истории и "могут повторить", то от этого позора она может развалиться окончательно!
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02.11.2021 08:08 Відповісти
Сейчас поздняя осень у шизиков и параноиков ОБОСТРЕНИЕ, а с учетом того, что паРашкой правит болной на голову царь со съехавшей крышей, который находится на смерном одре, то вполне можно ожидать чего угодно!
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02.11.2021 08:12 Відповісти
 
 