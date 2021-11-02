Навіть одна доза вакцини дозволяє знизити ризик важкого перебігу COVID-19, - імунолог Лапій

Після першої дози вакцинації на 1-3 день вакцина ще не захищає, але навіть одна доза дозволяє знизити ризик тяжкого перебігу COVID-19.

Про це заявив в ефірі Громадського радіо імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, кандидат медичних наук Федір Лапій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після першої вакцинації на 1, 2, 3 день вакцина ще не захищає, але якщо говорити про те, що навіть 1 доза дозволяє знизити ризик тяжкого перебігу COVID-19 і уникнyти смерті. Навіть 1 доза вакцини попереджує госпіталізацію у відділення інтенсивної терапії. Дві дози краще ніж одна, але одна доза краще ніж нічого", – каже Лапій.

За його словами, в Україні чітко зазначено, що вакцинації потребують всі, хто перехворів і чітко зазначено, що не потрібно орієнтуватись на рівень антитіл взагалі.

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"Жодного значення для ухвалення рішення щодо вакцинації після перенесеної хвороби не мають. Немає поняття захисного рівня антитіл. Через 28 днів від появи сим птомів можна вакцинуватись, можна і відтермінувати вакцинацію після хвороби до 3 місяців, але це не означає, що потрібно сидіти і чекати 3 місяці", – підкреслює імунолог.