Перехід на зелену енергетику дозволить позбавитися використання нафти і газу як геополітичної зброї, - Боррель

Зелена трансформація та боротьба проти кліматичних змін – глобальне питання, яке не лише дозволить уникнути катастрофічних наслідків для довкілля, а й змінить нинішні правила геополітичної гри.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для того, щоб боротися з кліматичними змінами, ми маємо прискорити зелену трансформацію, відійти від гідрокарбонатних джерел енергії. Цей перехід матиме також великі геополітичні наслідки. Роками ми бачили спроби виробників нафти й газу використовувати експорт як зброю у міжнародних стосунках", - зауважив Боррель.

Як приклад він навів ситуацію в Молдові, коли Росія зробила спробу пов’язати переговори щодо нового контракту про постачання газу з політичними питаннями, наприклад, такими, як зміцнення відносин між Молдовою і ЄС. Ще одним прикладом негативного впливу залежності від гідрокарбонатів, за його словами, є так зване "нафтове прокляття", коли країни, що багаті на гідрокарбонатні ресурси, часто стикаються із проблемами якісного управління, із нестабільністю та із недиверсифікованою економічною структурою.

"Зелений перехід здійснить "перездання карт", та може допомогти у вирішенні деяких з цих проблем. Разом із цим, він також знатиме переможців та тих, хто програє. Він може створити нові залежності від технологій та сировинних матеріалів, які є необхідними для поновлювальних джерел та для розвитку адаптивних технологій. Нам потрібно організувати цей перехід розумним шляхом, з урахуванням геополітичних ставок та динаміки", - наголосив Боррель.

Дипломат зауважив, що за станом на сьогодні ЄС є все ще надто залежним від гідрокарбонатного пального, що надходить ззовні, і поточна цінова криза на європейському ринку енергеії є ще одним доказом цього.

"Таким чином, раціональна складова зеленої трансформації в Європі пов’язана не лише з кліматом. Вона також – про посилення нашої стратегічної автономії, про збереження купівельної спроможності наших громадян та про створення конкурентних переваг для Європи", - підкреслив Високий представник ЄС.

Також читайте: Росія використовує газ як зброю проти Молдови, - Борель