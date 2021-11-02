Перехід на зелену енергетику дозволить позбавитися використання нафти і газу як геополітичної зброї, - Боррель
Зелена трансформація та боротьба проти кліматичних змін – глобальне питання, яке не лише дозволить уникнути катастрофічних наслідків для довкілля, а й змінить нинішні правила геополітичної гри.
Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для того, щоб боротися з кліматичними змінами, ми маємо прискорити зелену трансформацію, відійти від гідрокарбонатних джерел енергії. Цей перехід матиме також великі геополітичні наслідки. Роками ми бачили спроби виробників нафти й газу використовувати експорт як зброю у міжнародних стосунках", - зауважив Боррель.
Як приклад він навів ситуацію в Молдові, коли Росія зробила спробу пов’язати переговори щодо нового контракту про постачання газу з політичними питаннями, наприклад, такими, як зміцнення відносин між Молдовою і ЄС. Ще одним прикладом негативного впливу залежності від гідрокарбонатів, за його словами, є так зване "нафтове прокляття", коли країни, що багаті на гідрокарбонатні ресурси, часто стикаються із проблемами якісного управління, із нестабільністю та із недиверсифікованою економічною структурою.
"Зелений перехід здійснить "перездання карт", та може допомогти у вирішенні деяких з цих проблем. Разом із цим, він також знатиме переможців та тих, хто програє. Він може створити нові залежності від технологій та сировинних матеріалів, які є необхідними для поновлювальних джерел та для розвитку адаптивних технологій. Нам потрібно організувати цей перехід розумним шляхом, з урахуванням геополітичних ставок та динаміки", - наголосив Боррель.
Дипломат зауважив, що за станом на сьогодні ЄС є все ще надто залежним від гідрокарбонатного пального, що надходить ззовні, і поточна цінова криза на європейському ринку енергеії є ще одним доказом цього.
"Таким чином, раціональна складова зеленої трансформації в Європі пов’язана не лише з кліматом. Вона також – про посилення нашої стратегічної автономії, про збереження купівельної спроможності наших громадян та про створення конкурентних переваг для Європи", - підкреслив Високий представник ЄС.
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Вот уже эти двуличные твари...
невже євросоюз?
А после построения газопроводов в Беларуси, странах Балтии и Польше Украина становится одним из крупнейших экспортеров газа в Европе.
А Шебелинское месторождение?!
Открыто в 1947, запущено в эксплуатацию в 1956г. На момент запуска считалось крупнейшим в Европе газовым месторождением.
Всего с 1956 года по 2006 год из Шебелинки было добыто 1,087 триллиона (!) кубометров газа, 11,1 млн газового конденсата и нефти.
1975-й - год расцвета украинской газодобычи. В этом году в Украине добыто (!) 68 700 000 000 куб. мгаза, украинский газ экспортируется на московию, в Беларусь, Литву, Латвию, Польшу, Чехословакию.
Сейчас на базе "отработанных" дашавских скважин созданы подземные хранилища газа (ПХГ). Это один из главных козырей нашей газотранспортной системы, который дает возможность накапливать большое количество транзитного газа в течение теплого сезона, чтобы зимой оперативно подавать топливо потребителям в Западной Европе.
А нищие безмозглые мокши живущие в 21 веке в деревянных щитовых бараках, которые знают газ только в балонах, срущие за заваленком или в дырки общественных тубзиков + носящие воду из колодцев/колонок в коромысле думают, что ГТС (газо-транспортная система) Украины - это просто труба.
Нет, в первую очередь - это огромные подземные пустоты-хранилища. Нерукотворные пустоты. Из этих «пустот» более 40 лет качался газ для снабжения всего СССР и еще и экспортировался в страны соцлагеря. На ******** он тоже закончится.
Кстати, что там по отоплению в школах? Мы сначала на каникулы вышли на неделю раньше, чтобы городской бюджет на отоплении сэкономил. После каникул на удалёнке, и пока конца не видать.
Зелена економіка...
Зелена математика...
Зелена статистика...
Чому я дожив до цього ?!
****.........
Как гритца - Пока сонце зійде , роса, ой пардон росія, очі виїсть
Только вот вопрос политической зависимости все равно остается нерешенным - разве что зависеть европейцы будут от бедуинов а не кацапов.
п.с. индейцы в Аризоне и Неваде нашли новую золотую жилу, и это не казино. Едешь по I15 и вокруг видишь как на десятки миль вокруг уже стоят или активно строятся поля солнечных батарей. И там солнце светит 24 часа в сути 365 дней в году. Спутниковое фото старое: https://www.google.com/maps/@36.387742,-114.9078771,16253m/data=!3m1!1e3
Зворотній бік зеленої енергетики. Так, електрокари - це чудово. Але для того потрібні спеціальні магніти. А для них потрібний такий собі метал кобальт. Його поклади 70% світових прийшлися на демократичну республіку Конго. Африка, та кого вона хвилює. Товариш Борель, звичайно, піклується про всю планету, але грець з тими конголезцями, які, фактично , за харч вручну колупають ті поклади. Тобто, зелені технології - це новий витончений визиск ресурсів на користь жирних транснаціоналів. Українці, на жаль ми не далеко від тих конголезців - у нас також за безцінь висмоктують сировинні ресурси, людський потенціал тощо. І так звані зелені водні - це черговий зашморг на нашій національній економіці.