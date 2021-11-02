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Новини Війна
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Найманці РФ блокують роботу місії ОБСЄ на ділянках розведення та кордону з Росією

Найманці РФ блокують роботу місії ОБСЄ на ділянках розведення та кордону з Росією

Представники російських окупаційних військ 30-31 жовтня обмежували свободу пересування СММ ОБСЄ на своїх блокпостах поблизу ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського, а також на залізничній станції та в пункті пропуску на кордоні з РФ неподалік Довжанського Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"30 жовтня на блокпості приблизно за 2,5 км на північ від н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань знову відмовив команді СММ у проїзді на південь у напрямку ділянки розведення в районі Петрівського, пославшись на "безпеку Місії", - йдеться у звіті.

Поруч з цим, того ж дня на південному краю ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) член збройних формувань РФ (із нарукавною пов’язкою з написом "СЦКК") відмовив патрулю Місії у проїзді на північ, пославшись на "безпеку СММ".

"Того ж дня на залізничній станції "Червона Могила" в н.п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) 2 члени збройних формувань сказали команді Місії залишити цей район, пославшись на відсутність попереднього узгодження", - повідомили в СММ.

Також дивіться: Україна розповіла в ОБСЄ про виявлене на Донбасі найновіше російське озброєння: РЛС, системи РЕБ та броньовані автомобілі. ФОТОрепортаж

30 жовтня найманці РФ наказали патрулю також залишити пункт пропуску на непідконтрольній уряду України ділянці державного кордону з РФ поблизу н. п. Довжанське.

"31 жовтня на блокпості біля н.п. Молодіжне (непідконтрольний урядові, 63 км на північний захід від Луганська) член збройних формувань відмовив патрулю Місії у проїзді на захід у напрямку н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), пославшись на відсутність попереднього узгодження та "накази від командирів", - зазначається у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагалися заблокувати членів місії ОБСЄ біля Станиці Луганської: півтори години "перевіряли" багаж та вимагали диппаспорти

Автор: 

ОБСЄ (3516) Донбас (22358) найманці рф (2067)


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Топ коментарі
+5
Болгария разрывает с Пидароссией контракты на обслуживание МиГ-29 и ремонт авиационных ракет «воздух-воздух» для МиГ-29 из-за грубейших нарушений в ходе работ. Новые контракты будут заключены с украинским «Укринмаш»
https://www.monitor.bg/bg/a/view/*********-ministyr-prekrati-porychka-za-20-mln-lv-za-mi-g-ovete-282913 Военният министър прекрати поръчка за МиГ-29
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02.11.2021 02:14 Відповісти
+3
У нас новый ветеран АТО, участник боевых действий Руслан Демченко - агентура РФ, автор Харьковских угод.
Хлопцы, оказывается эта кремлевская гнида вместе с Вами принимал участие в боях, отражал атаки врага, был под пулями и под артобстрелом, находясь в Киеве в теплом и роскошном кабинете!
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02.11.2021 04:28 Відповісти
+3
А многие добровольцы, прошедшие страшные бои 2014 - 2015 г.г., получившие ранения, до сих пор не могут получить УБД
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02.11.2021 04:36 Відповісти
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Болгария разрывает с Пидароссией контракты на обслуживание МиГ-29 и ремонт авиационных ракет «воздух-воздух» для МиГ-29 из-за грубейших нарушений в ходе работ. Новые контракты будут заключены с украинским «Укринмаш»
https://www.monitor.bg/bg/a/view/*********-ministyr-prekrati-porychka-za-20-mln-lv-za-mi-g-ovete-282913 Военният министър прекрати поръчка за МиГ-29
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02.11.2021 02:14 Відповісти
одни прдолжают срать-другие утираются и продолжают возмущаться,что на них постоянно срут...
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02.11.2021 03:07 Відповісти
Народна кацапська забава - серанути в штани і робити вигляд, що все нормально і нічого такого не сталося.
показати весь коментар
02.11.2021 03:10 Відповісти
У нас новый ветеран АТО, участник боевых действий Руслан Демченко - агентура РФ, автор Харьковских угод.
Хлопцы, оказывается эта кремлевская гнида вместе с Вами принимал участие в боях, отражал атаки врага, был под пулями и под артобстрелом, находясь в Киеве в теплом и роскошном кабинете!
показати весь коментар
02.11.2021 04:28 Відповісти
А многие добровольцы, прошедшие страшные бои 2014 - 2015 г.г., получившие ранения, до сих пор не могут получить УБД
показати весь коментар
02.11.2021 04:36 Відповісти
Как власть после этого может смотреть в глаза этим хлопцам-Героям?! ОНИ и прислужник кремля, грязь москвы Руслан Демченко - это плевок на могилы погибших и выживших в боях ветеранов АТО - УБД
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02.11.2021 05:07 Відповісти
У нас при владі мафія , тому дивуватись тому , що відбувається не приходиться😠
Гнати потрібно негайно цю сволоту із провладних кабінетів , поки не втратили краіну !
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02.11.2021 07:03 Відповісти
"Наколядував"!
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02.11.2021 08:46 Відповісти
А ОБСЄ там проводить ще якусь роботу?
Вони ж - сліпі, глухі і німі.
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02.11.2021 04:30 Відповісти
Отличньій кейс собран для предьявления Пуйлу на саммите в Нормандском формате. От того Кремль и увиливает от настойчивьіх приглашений в Берлин на переговорьі , понимают , что там их поимеют.
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02.11.2021 06:58 Відповісти
Пора б і ЗЕ виписати таку "корочку". Скільки разів в оточенні обезброєних бійців і за кордоном охорони "рискував" життям в "безпосередній" близькості на "передку", особливо в їдальні.
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02.11.2021 08:51 Відповісти
 
 