Найманці РФ блокують роботу місії ОБСЄ на ділянках розведення та кордону з Росією

Представники російських окупаційних військ 30-31 жовтня обмежували свободу пересування СММ ОБСЄ на своїх блокпостах поблизу ділянок розведення в районах Золотого та Петрівського, а також на залізничній станції та в пункті пропуску на кордоні з РФ неподалік Довжанського Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"30 жовтня на блокпості приблизно за 2,5 км на північ від н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань знову відмовив команді СММ у проїзді на південь у напрямку ділянки розведення в районі Петрівського, пославшись на "безпеку Місії", - йдеться у звіті.

Поруч з цим, того ж дня на південному краю ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) член збройних формувань РФ (із нарукавною пов’язкою з написом "СЦКК") відмовив патрулю Місії у проїзді на північ, пославшись на "безпеку СММ".

"Того ж дня на залізничній станції "Червона Могила" в н.п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) 2 члени збройних формувань сказали команді Місії залишити цей район, пославшись на відсутність попереднього узгодження", - повідомили в СММ.

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30 жовтня найманці РФ наказали патрулю також залишити пункт пропуску на непідконтрольній уряду України ділянці державного кордону з РФ поблизу н. п. Довжанське.

"31 жовтня на блокпості біля н.п. Молодіжне (непідконтрольний урядові, 63 км на північний захід від Луганська) член збройних формувань відмовив патрулю Місії у проїзді на захід у напрямку н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), пославшись на відсутність попереднього узгодження та "накази від командирів", - зазначається у звіті.

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