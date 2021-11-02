Локдаун у Києві триватиме щонайменше місяць. Піку захворюваності місто поки не досягло, - Кличко

Локдаун у Києві триватиме щонайменше місяць, проте піку захворюваності місто ще не досягло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби мера столиці Віталія Кличка.

"Все залежить від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці говорять, що дуже складний період може тривати щонайменше протягом місяця", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Водночас, Кличко підкреслив, що якщо за два-три тижні захворюваність піде на спад і місто підійде до критеріїв "помаранчевої" зони, то згідно з цим міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про послаблення деяких обмежень.

"На сьогодні, на жаль, такої тенденції поки немає. І піку захворюваності, як зазначають фахівці, вірусологи, лікарі, ми що не досягли. Тому, ще раз звертаюсь до всіх: будьте обережними, дотримуйтесь ключових правил безпеки і вакцинуйтеся!" – наголосив мер.

Кличко зазначив, що на сьогодні місто справляється з черговим піком захворюваності.

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"Ми забезпечуємо лікарні необхідним обладнанням, медикаментами, виплачуємо надбавки медикам. Сьогодні в Києві підготовлені понад 6 тисяч ліжок. І ми продовжуємо збільшувати їх кількість. Лікарні заповнені на 70 відсотків, ліжок з киснем заповнено майже 80%", – повідомив Кличко.

За його словами, кисень у місті поки що є, але столична влада уклала попередньо договори з різними підприємствами на його постачання.

Водночас мер зазначив, що можуть бути проблеми у разі збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки. "Поки що ситуація складна, але стабільна і контрольована. Головне – аби не сталося інфекційного вибуху, коли кількість хворих перевищуватиме кількість ліжок в лікарнях. Це може призвести до колапсу медичної системи", – підкреслив мер.

Також Кличко зазначив, що у столичних лікарнях майже заповнені реанімаційні відділення, але поки що місця ще є.

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