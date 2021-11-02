Локдаун у Києві триватиме щонайменше місяць. Піку захворюваності місто поки не досягло, - Кличко
Локдаун у Києві триватиме щонайменше місяць, проте піку захворюваності місто ще не досягло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби мера столиці Віталія Кличка.
"Все залежить від динаміки захворюваності, від заповненості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці говорять, що дуже складний період може тривати щонайменше протягом місяця", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".
Водночас, Кличко підкреслив, що якщо за два-три тижні захворюваність піде на спад і місто підійде до критеріїв "помаранчевої" зони, то згідно з цим міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про послаблення деяких обмежень.
"На сьогодні, на жаль, такої тенденції поки немає. І піку захворюваності, як зазначають фахівці, вірусологи, лікарі, ми що не досягли. Тому, ще раз звертаюсь до всіх: будьте обережними, дотримуйтесь ключових правил безпеки і вакцинуйтеся!" – наголосив мер.
Кличко зазначив, що на сьогодні місто справляється з черговим піком захворюваності.
"Ми забезпечуємо лікарні необхідним обладнанням, медикаментами, виплачуємо надбавки медикам. Сьогодні в Києві підготовлені понад 6 тисяч ліжок. І ми продовжуємо збільшувати їх кількість. Лікарні заповнені на 70 відсотків, ліжок з киснем заповнено майже 80%", – повідомив Кличко.
За його словами, кисень у місті поки що є, але столична влада уклала попередньо договори з різними підприємствами на його постачання.
Водночас мер зазначив, що можуть бути проблеми у разі збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки. "Поки що ситуація складна, але стабільна і контрольована. Головне – аби не сталося інфекційного вибуху, коли кількість хворих перевищуватиме кількість ліжок в лікарнях. Це може призвести до колапсу медичної системи", – підкреслив мер.
Також Кличко зазначив, що у столичних лікарнях майже заповнені реанімаційні відділення, але поки що місця ще є.
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И Кличко был отличным мэром как при Порохе, так и остался им при Зеле.
Вот почему у Зели никак не получится его сместить -киевляне не зря СНОВА выбрали Кличко, и он не подкупал старушек для этого гречкой и маслом, как Черновецкий.
он просто хорошо работает. Пусть он не идеален - но лучше его не было давненько, даже при Омеле было хуже.
и все реальные киевляне меня поддержат.
Город должен быть комфортным для всех, а не только для велосипедистов.
В открытую заявлять, что цель сделать некомфортным владение автомобилем - это расписаться в своей глупости.
Да, необходимо решать вопросы с хаотичной парковкой, но нужны альтернативы. Цены за парковку соизмеримы со средней зарплатой по стране - нужно немного взвешивать возможности жителей и свои желания. Для сравнения - в Мюнхене ночь в подземном паркинге стоит 1 евро. Парковка в своём районе и возле работы - бесплатная. Годовой абонемент на парковку (это если парковаться в "чужих" районах) - около 150 евро. И доходы там отличаются от доходов украинцев.
Не нужно идеализировать Кличко - у него куча своих недостатков. А вообще - короля делает свита. Из-за свиты и полетел Порошенко. Не стоит в окружение подбирать конченых.
Потому и ажиотаж.
Обычная вакцина создается и проходит испытания не один год а минимум 10-15 лет прежде чем пустить ее в массы!!!
Получается что сейчас мы все лабораторные крысы? Да, это так. Ведь нет никакой гарантии что будет дальше. Производители и тем более дистрибьютеры ответственности не несут за последствия. (это все написано в документах). На пике пандемии делать прививку без анализов нельзя! У нас есть диагностика? Конечно нет. Прививайся хоть на вокзале, в магазине... может уже в подворотне можно? Может в общественных туалетах начнем прививаться?
Это первое.
Второе - это то что в нашей стране никому верить нельзя. Вас могут колоть любым шмурдяком и просрочкой. Этикетка ничего не гарантирует. Ложь во благо барыгам?
Третье - Человека нельзя принуждать. Будет обратная реакция и мы это видим.
Так что это все можно назвать только одним словом - МРАКОБЕСИЕ. Вернее КОРОНОБЕСИЕ. Но никак не спасением человечества.
Обычная вакцина создается и проходит испытания не один год а минимум 10-15 лет прежде чем пустить ее в массы!!!
Получается что сейчас мы все лабораторные крысы? Да, это так. Ведь нет никакой гарантии что будет дальше. Производители и тем более дистрибьютеры ответственности не несут за последствия. (это все написано в документах). На пике пандемии делать прививку без анализов нельзя! У нас есть диагностика? Конечно нет. Прививайся хоть на вокзале, в магазине... может уже в подворотне можно? Может в общественных туалетах начнем прививаться?
Это первое.
Второе - это то что в нашей стране никому верить нельзя. Вас могут колоть любым шмурдяком и просрочкой. Этикетка ничего не гарантирует. Ложь во благо барыгам?
Третье - Человека нельзя принуждать. Будет обратная реакция и мы это видим.
Так что это все можно назвать только одним словом - МРАКОБЕСИЕ. Вернее КОРОНОБЕСИЕ. Но никак не спасением человечества.
Смотри вьюхи Ляшко конца августа, в которых он обещает обеспечить вторую дозу модерны в Киеве тем, кто умудрился получить первую.
Модерна - первая нормальная вакцина, появившаяся в Киеве в свободном доступе.
Файзер был доступен только по некоторым предприятиям.
Система работает. Не кипишуйте.
Привейтесь ХОТЬ ЧЕМ_НИБУДЬ!
В августе родиетли жены в Киеве привились Пфайзером. У нее был выбор - Пфайзер или Модерна, кололи тогда только в ВТЦ - выбрала Модерну.
Получила сертификат и как белый человек съездила в Словакию и в Австрию. Кстати в Вене в ресторане меню не принесут пока сертификат не покажешь. Официант ВСЕ ВРЕМЯ В МАСКЕ.
Может поэтому у них локдауна нет.
Але хтось таки присадив.
Живут себе спокойно.
шмурдяк им не такой.. может что в консерватории подправить?
ну ну.
Вы реально видите мир только через экран компа? Реальная жизнь несколько иная.
после первой дозы вакцины заболеют. И в Киеве статистика вместо вниз - рванет вверх.
Как в Монголии. До морковкиного заговения будем сидеть в локдауне. Дебилизм.
https://health.unian.net/country/klichko-rasskazal-skolko-prodlitsya-*******-v-kieve-novosti-kieva-11595916.html
/Он отметил, что сегодня 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни в столичных медучреждениях - вакцинированные пациенты./