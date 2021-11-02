Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу ворог 11 разів відкривав вогонь на Донбасі, з опівночі - 1, - штаб ООС

Минулої доби, 1 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції українських захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність", - повідомили у штабі.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину 2 листопада зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

"По наших позиціях в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.