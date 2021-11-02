Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу ворог 11 разів відкривав вогонь на Донбасі, з опівночі - 1, - штаб ООС
Минулої доби, 1 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції українських захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Неподалік Світлодарська та Водяного російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
"На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, що станом на 7 годину 2 листопада зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
"По наших позиціях в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Як головнокомандувач ЗСУ кажу: нема заборони стріляти у відповідь», - Валерій Залужний. Разом з тим, режиму "зебільної тиші" верховного головнокомандувача ніхто не відміняв.
Світла пам'ять Герою !!