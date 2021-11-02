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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу ворог 11 разів відкривав вогонь на Донбасі, з опівночі - 1, - штаб ООС

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу ворог 11 разів відкривав вогонь на Донбасі, з опівночі - 1, - штаб ООС

Минулої доби, 1 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції українських захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність", - повідомили у штабі.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину 2 листопада зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

"По наших позиціях в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу ворог 11 разів відкривав вогонь на Донбасі, з опівночі - 1, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (29540) Донбас (22358) втрати (4479) ЗСУ (7719) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
Да ладно Байрактары. Где элементарные минометы 80 мм и 60 мм которые Минском разрешены
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02.11.2021 08:20 Відповісти
+17
При Пороху був Мінськ і була відповідь з усіх видів озброєння та звільнялися території. Але прийшло ЦЕ.
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02.11.2021 08:38 Відповісти
+17
Царство Небесне Герою...

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02.11.2021 09:08 Відповісти
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А где же Байрактары?
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02.11.2021 07:30 Відповісти
Это показуха, будут стоять и ржаветь
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02.11.2021 08:34 Відповісти
Одиночный удар петардой с Байрактара (или чего-то там) видимо никак не повлиял на ситуацию.
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02.11.2021 07:44 Відповісти
Не скажи, воні з-за парєбрвка було на цілий дивізіон.
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02.11.2021 08:21 Відповісти
Повлиял . Все определённо поняли , что это одиночная , спонтанная акция и больше такого не повторится .
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02.11.2021 08:34 Відповісти
Да ладно Байрактары. Где элементарные минометы 80 мм и 60 мм которые Минском разрешены
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02.11.2021 08:20 Відповісти
При Пороху був Мінськ і була відповідь з усіх видів озброєння та звільнялися території. Але прийшло ЦЕ.
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02.11.2021 08:38 Відповісти
Гібридна війна з українськими військовими.

«Як головнокомандувач ЗСУ кажу: нема заборони стріляти у відповідь», - Валерій Залужний. Разом з тим, режиму "зебільної тиші" верховного головнокомандувача ніхто не відміняв.
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02.11.2021 09:52 Відповісти
Сейчас разрешили стрелять в ответ без доклада. Доклад по факту.
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02.11.2021 11:05 Відповісти
Царство Небесне Герою...

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02.11.2021 09:08 Відповісти
вечная память герою
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02.11.2021 09:14 Відповісти
Украинская армия уже на коленях, теперь за энергетику взялись, пенсионеров задабривают - последующий взрыв инфляции все сожрет, все идет к сдаче страны Путину, как и было задумано!
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02.11.2021 09:26 Відповісти
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02.11.2021 09:44 Відповісти
Знову біль та горе 😪😪😪
Світла пам'ять Герою !!
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02.11.2021 10:32 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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02.11.2021 14:16 Відповісти
 
 