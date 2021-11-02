УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7416 відвідувачів онлайн
Новини Оборона
3 127 21

Зеленський і Джонсон обговорили питання військово-оборонної співпраці України та Великої Британії

Зеленський і Джонсон обговорили питання військово-оборонної співпраці України та Великої Британії

Перший день участі в роботі Конференції ООН зі зміни клімату COP26 у Глазго президент України Володимир Зеленський завершив обговоренням питань військово-оборонної співпраці з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном було порушено важливі питання двосторонньої взаємодії, військово-оборонної співпраці, європейського та світового порядку денного", - йдеться в повідомленні.

Також у понеділок Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністрами Ізраїлю Нафталі Беннетом, Швеції Стефаном Льовеном, Грузії Іраклі Гарібашвілі, Люксембургу Ксав'є Бетелем, канцлером Австрії Александром Шалленбергом та Президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

Також читайте: Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5687) Зеленський Володимир (24576) клімат (180) оборона (4856) ООН (3394) Джонсон Борис (584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
квартальный клоп советовал, как правильно откосить от повестки...
показати весь коментар
02.11.2021 07:52 Відповісти
+6
Активная, да ещё результативная внешняя политика??? В Лондоне Шефир ЗЕторчку квартиру купил
показати весь коментар
02.11.2021 08:14 Відповісти
+6
показати весь коментар
02.11.2021 08:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
квартальный клоп советовал, как правильно откосить от повестки...
показати весь коментар
02.11.2021 07:52 Відповісти
И кто после єтого посмеет утверждать что Украина не ведет активную и результативную внешнюю политику ? Зеленскому респект !
показати весь коментар
02.11.2021 08:06 Відповісти
Активная, да ещё результативная внешняя политика??? В Лондоне Шефир ЗЕторчку квартиру купил
показати весь коментар
02.11.2021 08:14 Відповісти
Зелеблевотным быть стыдно. Зарплату получаешь билетиками на Квартал 95?
показати весь коментар
02.11.2021 08:17 Відповісти
Здесь ииногда ползает контрацептив- пехтерев(оно и фейсбуке под той же фамилией), с дешевыми провокативными букво-высерами. Подобное ему, вижу еще один зеленый анальный симулятор, под ником шуры ивашина! Клонируют вас что-ли? Или сами, как глисты в жопе, размножаетесь???
показати весь коментар
02.11.2021 08:20 Відповісти
Стокгольмский арбитраж по газу слили в угоду рашке. Решение морского трибунала по делу захваченных в Керчи-тоже. Два года игнорировали приглашения на саммит НАТО. Слили совместную операцию по Вагнерам, точно также- по захвату еще одного "Цемаха #2". После всех договоров о покупке боеприпасов и техники за границей- пооткрывали дела так что никто уже не хочет пачкаться об сотрудничество с Украиной.
Браво!
показати весь коментар
02.11.2021 08:27 Відповісти
Так ясен пень, єдрі його в кочерижку, він же "найвеличніший"! А президент Кабо-Верде мабуть лікті кусає, що не вдалося зустрітися.
показати весь коментар
02.11.2021 08:42 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2021 08:14 Відповісти
😂
показати весь коментар
02.11.2021 08:20 Відповісти
Смешно и грустно.
показати весь коментар
02.11.2021 08:16 Відповісти
Хорошая новость, всё верно.
показати весь коментар
02.11.2021 08:18 Відповісти
зелеблевоты...вы бы хоть как то красноречивее это описывали...очень постно. не заплатят тебе.
показати весь коментар
02.11.2021 08:47 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2021 08:27 Відповісти
Відріже йому щоб не барабанив по роялю.
показати весь коментар
02.11.2021 08:47 Відповісти
В переводе на нормальный язык - из клоуна делали отбивную.
показати весь коментар
02.11.2021 08:39 Відповісти
Не обижайте незаслуженно представителей одной из самых трудных профессий - Никулина, Шуйдина, Енгибарова, Карандаша...Вот это были настоящие Клоуны, с большой буквы! А Зе - это паяц, поц, а не клоун!
показати весь коментар
02.11.2021 08:51 Відповісти
Вы правы. Тоже себя ловил на этой мысли, но привычка сформировалась и осталась. Буду ее менять. Клоунада - это смешно и забавно, и люди, которые ей занимались - люди вполне серьезные и умные, в отличие от нашего зеленого фигляра.
показати весь коментар
02.11.2021 08:56 Відповісти
Це у той час ,коли рашисти на кордоні з військами , міністра оборони немає, а його зам усьо атріцаєт ?

Що це? Як це назвати?
показати весь коментар
02.11.2021 08:55 Відповісти
 
 