Зеленський і Джонсон обговорили питання військово-оборонної співпраці України та Великої Британії

Перший день участі в роботі Конференції ООН зі зміни клімату COP26 у Глазго президент України Володимир Зеленський завершив обговоренням питань військово-оборонної співпраці з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном було порушено важливі питання двосторонньої взаємодії, військово-оборонної співпраці, європейського та світового порядку денного", - йдеться в повідомленні.

Також у понеділок Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністрами Ізраїлю Нафталі Беннетом, Швеції Стефаном Льовеном, Грузії Іраклі Гарібашвілі, Люксембургу Ксав'є Бетелем, канцлером Австрії Александром Шалленбергом та Президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

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