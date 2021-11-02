Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною. ФОТО
Оприлюднено супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідні знімки оприлюднило видання Politico.
"Нові фотографії, зроблені супутником у понеділок (1 листопада. - Ред.), підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні.
У статті видання зазначається, що кадри були зроблені в районі російського міста Єльня Смоленської області недалеко від кордону з Білоруссю. На фото - скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом з військовими.
А недалеко від північного кордону України була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії - танки Т-80У та САУ. У цьому районі, навколо Брянська та Курська, помічено елементи 1-ї гвардійської танкової армії.
Politico пише, що російські військові, "включно з елітною 1-ю гвардійською танковою армією, почали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де зазвичай базуються".
Нагадаємо, днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.
Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.
Фото: Politico
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Ну раз до озабоченности дело не дошло, то все ок.
СССР: Освобождение Киева 1943.
Скажіть , вони заспокоюють людей щоб тихо здати Україну ? Шо це?
даже перед ПМВ - этот принцик(писало что на охоте за раз убивал сотни зверей) метался по всему Сараево, и ВНЕЗАПНО выехал после посещения госпиталя.... прямо перед кафе где тока шо отобедал террорист, уже думавший сдаваться или убегать куда подальше..
кстати Илон Маск высрал шо 1 к миллиарду шо наш мир не искуственный. Он то знает, даже получше чем Путин, даже чем Аллах))
К концу 16 ноября вся территория Крыма была оккупирована.
- они утверждают что никакой концентрации нет
Ну а The Washington Post - ОК?
По прямой до границы Беларуси от окраин Киева всего 80 км. . А на р. Ирпень кажуть есть укрепления это примерно 30 км от Киева, ВСУ до них просто не успеют доехать.
Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.
Об этом говорится в сообщении https://www.mil.gov.ua/news/2021/11/01/fakti-naroshhuvannya-zbrojnih-sil-rf-na-ukrainskomu-napryamku-e-elementom-informaczijno-psihologichnih-dij-czentr-operativnogo-informuvannya/ пресс-службы Министерства , информирует . Источник:
наше МО и руководитель и.о. Главнокомандующего г Ермак подтерждает-нет никого!
Трудно доверять снимкам без координат.
На дворе глубокая осень, а картинки никак не говорят об этом.
Не сомневаюсь, что Россия готовится к войне с Украиной, но все же надо объективно подходить к информации любого рода.