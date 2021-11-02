Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною. ФОТО

Оприлюднено супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідні знімки оприлюднило видання Politico.

"Нові фотографії, зроблені супутником у понеділок (1 листопада. - Ред.), підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні.

У статті видання зазначається, що кадри були зроблені в районі російського міста Єльня Смоленської області недалеко від кордону з Білоруссю. На фото - скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом з військовими.

А недалеко від північного кордону України була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії - танки Т-80У та САУ. У цьому районі, навколо Брянська та Курська, помічено елементи 1-ї гвардійської танкової армії.

Politico пише, що російські військові, "включно з елітною 1-ю гвардійською танковою армією, почали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де зазвичай базуються".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дані про стягування російських військ до кордону – інформаційні провокації", – заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО

Нагадаємо, днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.





Фото: Politico