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Новини Агресія Росії проти України
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Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною. ФОТО

Оприлюднено супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідні знімки оприлюднило видання Politico.

"Нові фотографії, зроблені супутником у понеділок (1 листопада. - Ред.), підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні.

У статті видання зазначається, що кадри були зроблені в районі російського міста Єльня Смоленської області недалеко від кордону з Білоруссю. На фото - скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом з військовими.

А недалеко від північного кордону України була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії - танки Т-80У та САУ. У цьому районі, навколо Брянська та Курська, помічено елементи 1-ї гвардійської танкової армії.

Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною 01

Politico пише, що російські військові, "включно з елітною 1-ю гвардійською танковою армією, почали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де зазвичай базуються".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дані про стягування російських військ до кордону – інформаційні провокації", – заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО

Нагадаємо, днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною 02

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною 03

Фото: Politico

Автор: 

армія рф (18043) кордон (4838) ЗМІ (1369)


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Топ коментарі
+42
перешлите кто ни будь эти фото в украинский Ген.штаб и Министерство обороны
- они утверждают что никакой концентрации нет
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02.11.2021 08:45 Відповісти
+23
Они и с этими фото будут утверждать, что все норм и братушки их не обидят.
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02.11.2021 08:49 Відповісти
+21
Немцы: Орел-Смоленск-Москва 1941.

СССР: Освобождение Киева 1943.
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02.11.2021 08:47 Відповісти
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чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих. Источник: \\\\\\\\\\

Ну раз до озабоченности дело не дошло, то все ок.
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02.11.2021 08:42 Відповісти
Данные о стягивании российских войск к границе - информационные провокации", - замминистра обороны Маляр Источник:
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02.11.2021 08:46 Відповісти
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02.11.2021 10:22 Відповісти
Напомните мне, за две мировые войны хоть одно наступление поздней осенью в степи было ? И я не помню, понты всё это.
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02.11.2021 08:44 Відповісти
Немцы: Орел-Смоленск-Москва 1941.

СССР: Освобождение Киева 1943.
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02.11.2021 08:47 Відповісти
Это так навскидку. Гугл тебе гораздо больше осенних наступлений выдаст.
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02.11.2021 08:50 Відповісти
Ты еще про пунические войны прокудахтай, эксперД.
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02.11.2021 08:47 Відповісти
Не плять, зрада, все пропало и так 7-й год. Как же шь пра великого окурка и иго армию забыли, надо напомнить и зраду разогнать, из-за таких и дорожают памперсы в аптеках.
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02.11.2021 08:53 Відповісти
Ну тебе-то похер, ты восьмой год жуешь сопли на диване.
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02.11.2021 09:57 Відповісти
Ну мне не похер, я армии за 4 года моторов отремонтировал больше чем на 80000 гривен за свой счет, как то так. Зрадобилам похер, у вас 4 года Порошенко зраду нес, теперь Зеленский его сменил, потом кто следующий будет, тоже зрада, это клиника.
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02.11.2021 11:03 Відповісти
Тобто йде спокійна політична перетусня зевиродків (чи зезрадників) з написанням міністром оборони заяви про звільнення , а в цей час тусят рашисти з військами й замісник списаного Таран запевняє, шо ніякі рашисти не тусять з військами на кордоні...

Скажіть , вони заспокоюють людей щоб тихо здати Україну ? Шо це?
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02.11.2021 08:50 Відповісти
Вони вже її здали давно,а хто НАРІД питатиме- підуть причепом
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02.11.2021 09:11 Відповісти
Є два типи кампаній - літня та зимова, тобто коли багнюка висохне і коли багнюка замерзне. Так, навскидку, битва за Москву, осінь-зима 1941-1942 року.
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02.11.2021 08:52 Відповісти
У "непбЯдимай м лЯгендарнай" тоді виходу не було, союзники перли на її спині, тут або тікати скоріше, аніж союзники наступають, або огризатися. Вибрали друге, бо не встигали за собою мости підривати..
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02.11.2021 09:18 Відповісти
я вот думаю что "все расписано", ибо столько нелогичностей в начале войны и так дальше, что по теории вероятности этого не могло быть никогда.
даже перед ПМВ - этот принцик(писало что на охоте за раз убивал сотни зверей) метался по всему Сараево, и ВНЕЗАПНО выехал после посещения госпиталя.... прямо перед кафе где тока шо отобедал террорист, уже думавший сдаваться или убегать куда подальше..
кстати Илон Маск высрал шо 1 к миллиарду шо наш мир не искуственный. Он то знает, даже получше чем Путин, даже чем Аллах))
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02.11.2021 09:48 Відповісти
зараз осінь, сухо...дощів давно не було, річки обміліли а деякі щезли від меліорації...незабаром, на михайла вдарятимуть морози, ще до снігу
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02.11.2021 09:34 Відповісти
А при чем тут поздняя осень? Она у тебя до весны продлиться, что ли? Монголы всегда предпочитали воевать зимой, когда промерзнет земля, нет распутицы, зеленки и реки покрываются льдом.
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02.11.2021 10:52 Відповісти
В ночь на 1 ноября немецкие войска заняли Симферополь
К концу 16 ноября вся территория Крыма была оккупирована.
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02.11.2021 15:55 Відповісти
Утерянные победы. Воспоминания фельдмаршала | Автор книги - Эрих фон Манштейн. Почитайте что пишет первоисточник, сколько времени он брал Крым.
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02.11.2021 16:09 Відповісти
Важно не сколько, а как . Почитай историю керченской оборонительной операции. И ты же утверждал что осенних наступлений не бывает
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02.11.2021 16:30 Відповісти
И мой дед два раза попал там в плен.
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02.11.2021 18:00 Відповісти
А де пан бачив степ від Смоленська до кордону з Україною. От і я не бачив.
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02.11.2021 17:52 Відповісти
перешлите кто ни будь эти фото в украинский Ген.штаб и Министерство обороны
- они утверждают что никакой концентрации нет
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02.11.2021 08:45 Відповісти
Они и с этими фото будут утверждать, что все норм и братушки их не обидят.
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02.11.2021 08:49 Відповісти
конечно будут, ведь на фото какие-то машинки. Маленькие машинки.
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02.11.2021 08:57 Відповісти
а что на фото...на фото пятиминутные спички при хорошей обороне. без поддержки - это мясорубки готовые гробики
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02.11.2021 10:01 Відповісти
поджигать их будешь сидя на диване, умник?
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02.11.2021 10:17 Відповісти
А чого не має питання до Politico? Інформація перевірена? Здається - ні! Цей ресурс у когось викликає довіру?
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02.11.2021 09:49 Відповісти
Напомним, на днях издание
Ну а The Washington Post - ОК?
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02.11.2021 15:53 Відповісти
В каждом раойне Киева надо свой батальон создавать , а в больших по нескольку. Батальон Троещина -1 , Троещина -3, батальон Оболонь- 2, полк Подол, батальон Сырец и т.д.
По прямой до границы Беларуси от окраин Киева всего 80 км. . А на р. Ирпень кажуть есть укрепления это примерно 30 км от Киева, ВСУ до них просто не успеют доехать.
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02.11.2021 08:47 Відповісти
укрепления - это доты 30 х годов ? они даже не в сторону врага развернуты,
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02.11.2021 09:37 Відповісти
печерский взвод...больше не соберутся
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02.11.2021 09:43 Відповісти
участки возможного прорыва на севере нужно тотально минировать
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02.11.2021 10:05 Відповісти
вы все врете, это фотомонтаж.. на днях минобороны Украины заявили, что нет никакого наращивания ... и чет я боьше верю этим снимкам чем минобороне https://censor.net/ru/news/3297019/rossiya_ne_naraschivaet_sily_u_granits_ukrainy_minoborony_video
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02.11.2021 08:48 Відповісти
Это называется запугиванием Запада..Украину не запугать.Нам дело делать!Для каждого кремлевского солдата , ступившего на украинскую землю ,этот день должен быть последним.Бери шинель ,и тикай домой,Емеля!
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02.11.2021 08:49 Відповісти
Яку шинель? Ноги в руки і на обрубках додому греби... Тільки так загарбник має втікти.
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02.11.2021 08:53 Відповісти
Какое дело делать? Первое дело которое делают умные люди ,укрепляют свою армию,а потом уже все остальное.
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02.11.2021 09:00 Відповісти
ваши буряты Иван - хорошо доходят в танках...\до хрустящей корочки...!\
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02.11.2021 10:41 Відповісти
и как на этом фоне выглядит заявление зеленого мо? это при том что ещё американцев кольнули мол они брешут
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02.11.2021 08:50 Відповісти
Они не брешут, у них просто с географией плохо. Псаки видимо опять подключилась, где Смоленская обл и где граница Украины)
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02.11.2021 19:46 Відповісти
У нас авиабомб для Байрактаров хватит?
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02.11.2021 08:54 Відповісти
Непочатий край для роботи "Байрактарів!"
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02.11.2021 08:55 Відповісти
для украинских Байрактаров!
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02.11.2021 10:02 Відповісти
Украинская разведка , кроме спутниковьіх фото , имеет и другие источники информации , поєтому , без паники ! Но новое предупреждение от США и НАТО в адрес РФ-ии не помешает. Имхо
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02.11.2021 08:58 Відповісти
Конечно от дермака и демченко.Им фсб шифровки высылает.
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02.11.2021 09:02 Відповісти
Интересно, а политико знает что росияны уже напали и оккупировали часть территорий больше 7 лет назад? Или как у нас ни как не сообразят что случилось с Крымом и частью Донбасса.
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02.11.2021 08:58 Відповісти
І в цей час відбувається заміна міністра оборони. Нагадує часи Януковича.
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02.11.2021 08:59 Відповісти
А еще транзит газа в 2 раза меньше законтрактованного, а платят как за полный обьем? К чему бы это!
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02.11.2021 09:10 Відповісти
к многомиллиардному штрафу от европейских антимонопольных органов
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02.11.2021 09:15 Відповісти
Амеры со спутников видят, а наши у себя под носом ничё не замечают. Меня терзают смутные сомненья, что Украину пытаются сдать по тихому. И чтоб никто не догадался
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02.11.2021 09:18 Відповісти
И кому верить?
Министерство обороны Украины опровергает информацию о наращивании РФ подразделений, вооружения и военной техники на границах с Украиной.

Об этом говорится в сообщении https://www.mil.gov.ua/news/2021/11/01/fakti-naroshhuvannya-zbrojnih-sil-rf-na-ukrainskomu-napryamku-e-elementom-informaczijno-psihologichnih-dij-czentr-operativnogo-informuvannya/ пресс-службы Министерства , информирует . Источник:
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02.11.2021 09:19 Відповісти
Верь своим глазам. Открой карту и посмотри где Смоленская область и где граница Украины.
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02.11.2021 12:07 Відповісти
"Політіко" ще та помийка. Чули вже від них багато чухні.
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02.11.2021 09:32 Відповісти
Вообще-то первой Вашингтон пост написала. Да и Госдеп из-за ничего консультации бы не проводил.
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02.11.2021 10:09 Відповісти
МО заявило,що нової переброски військ немає. а та,яка на фото ,стоіть там ще з літа.і взагалі то в рашці за публічну фіксації військової техніки реально посадили з 2014 року сотні людей.а тут так багато раптом викладок,і нікого не садять.все понти,аби без бою Україна капітулювала.
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02.11.2021 09:34 Відповісти
Это фейк, уже доказано что снимок сделан в Смоленской области а это явно не граница с Украиной.
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02.11.2021 09:38 Відповісти
Хай уряд купить окуляри для української зеленої розвідки. Я уявляю, як вони планують зустрічати ворога і які там специ. "Козирь" напрацював на хероя парашії. Бізнесу Косоворотки нічого на московії не загрожує.
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02.11.2021 09:39 Відповісти
Я не вірю Маляру. Не вірю , що знімки могли бути з других районів.
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02.11.2021 09:50 Відповісти
Один украинский Байрактар за один вылет сколько целей может поразить?
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02.11.2021 09:59 Відповісти
Иди бульбофюрера в зад целовать, а то он тебя в угол поставит.
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02.11.2021 10:10 Відповісти
это натуральная свиноцабака...
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02.11.2021 10:44 Відповісти
Якщо це дійсно 4 такова дивізія (Кантемирівська), то вона має постійну дислокацію під Москвою, бо це парадна дивізія СРСР та Росії. Чого вона стоїть в Єльні? Парадів в Москві більше не буде? Або тому що це пряма дорога Гомель -Чернігів-Київ?
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02.11.2021 10:17 Відповісти
до укр границы километров 400. Ниочём.
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02.11.2021 10:25 Відповісти
дявизия дас путлер рейх ватная голова..на приемку едут металла
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02.11.2021 10:29 Відповісти
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
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02.11.2021 10:52 Відповісти
враховуючи кількість москальських кротів, крис і гнид в мін. оборони, зовсім не дивно, що вони там нічого не бачать.
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02.11.2021 12:26 Відповісти
Но ПИСЬков сказал..
наше МО и руководитель и.о. Главнокомандующего г Ермак подтерждает-нет никого!
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02.11.2021 12:33 Відповісти
""Новые фотографии, сделанные спутником в понедельник (1 ноября, - Ред.), Источник: "
Трудно доверять снимкам без координат.
На дворе глубокая осень, а картинки никак не говорят об этом.
Не сомневаюсь, что Россия готовится к войне с Украиной, но все же надо объективно подходить к информации любого рода.
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02.11.2021 12:46 Відповісти
Отлична мишень для В-52. Совпадение? Не думаю.
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02.11.2021 17:21 Відповісти
Лучше перебдеть, чем недобдеть.
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02.11.2021 17:21 Відповісти
Много лет, как по расписанию, раз пять в год сообщают о скоплении и готовящемся нападении. Народ мог бы уже и привыкнуть.
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02.11.2021 17:28 Відповісти
А наша разведка отрицает сей факт. Ну понятно, готовятся по тихому сдать Украину ботоксной свинособаке...
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02.11.2021 17:33 Відповісти
Так уже министра обороны для этого заменили на своего и министра по оккупированным территориям.
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02.11.2021 19:20 Відповісти
POLITIKO считается пророссийским изданием
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02.11.2021 22:06 Відповісти
Четверть машин уже в зимний камуфляж известкой покрасили... К чему бы это?
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02.11.2021 23:30 Відповісти
Ворог - Національна поліція України, інші - потенційні загарбники України
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03.11.2021 06:37 Відповісти
 
 