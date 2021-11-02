В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали
В Україні зафіксовано 19 455 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 1 листопада в Україні:
зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339);
273 307 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовані - 65 430 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 188 осіб;
летальних випадків – 700;
одужало – 12 639 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 955 693 особи;
одужало – 2 454 737 осіб;
летальних випадків – 68 727;
проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.
93,5 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
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