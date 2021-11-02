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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали

В Україні зафіксовано 19 455 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 1 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 01 зафіксовано 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339);

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 01 273 307 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовані - 65 430 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 01 госпіталізовано – 3 188 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 01 летальних випадків – 700;

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 01 одужало – 12 639 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 01 захворіло – 2 955 693 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 01 одужало – 2 454 737 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 01 летальних випадків – 68 727;

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.

93,5 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали 13

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
В чому вона тобі винна, придурку? Так тобі на Г+Г сказали?
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02.11.2021 08:21 Відповісти
+19
А он воно що, то Супрун розвалила? Мдя, а дійсно медицині капут, особливо психіатрії... До речі, дебіле, масові звільнення і від`їзд лікарів припадають на період з квітня 19-го. Супрун винна? Чи може до неї в нас медицина була найкраща в світі, а вона її знищила? Ідіоте, вона пробувала врятувати її, але ж нарід вирішив приколотись. І що, вже не весело, не по-приколу? Ну то жери тепер то зелене гімно, хоч, скотино, вдавись.
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02.11.2021 08:59 Відповісти
+15
Без полного перекрытия границ с паРашкой и оккупированых терриротий от этой заразы так просто не избавится!
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02.11.2021 08:15 Відповісти
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так бо просто то же "боже" "берегло" Украину в 32-33-х, мать его за ногу!!
в каждой хате куча раскрашенных досок во славу "боже", и что? - Помогло? Уберегло?
так шо твои слова просто для тех кто хотя бы чуть-чуть умеет думать - реальное кощунство.
Береги тя Сталин, мой дорогой Анонимус.
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02.11.2021 09:51 Відповісти
У вашому пипадку це "клинический случай" , похмеліться, може попустить, якщо не задавить.
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02.11.2021 10:04 Відповісти
Вчора 298, сьогодні 700..., завтра 1400??
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02.11.2021 09:28 Відповісти
нет, завтра тоже около того, снижение идёт всегда на два выходных дня, на будние всегда повышение, за два года не заметили?
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02.11.2021 10:24 Відповісти
Главное,что бы избиратели зеленского не прививались. Может меньше идиотов будет на избирательных участках.
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02.11.2021 09:59 Відповісти
Антиваксеры, это основной лохторат зеленского. (дебилы одним словом)
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02.11.2021 10:15 Відповісти
Після кілометрових черг на вакцинацію, та штовханини за "сертифікатом" бо в транспорт не пустять, цілком логічно що буде новий сплеск захворювань, в тих що вакциновані першою дозою та не встигли виробити імунітет ( мін 2 тижні), ніжто ж не обстежувався перед вакцинацією, яку відкладали "до послєднєго". Пока жарений пітух в жопу не клюне - не перехрестяться. Отож на жаль декому така вакцинація, як "мертвому припарка." Як розумні люди влітку спокійно та без черг - не хотіли вакцінуватись, тепер як "олені" давлять один- одного, і до бійок дійшло. Дикуни. Вакцинувались я й мої рідні уся сім'я, ніхто ніколи не хворів, сподіваюсь що не захворіємо і надалі. Якось перспектива лежати зі шлангами в роті не "збуджує". Але обмеження потрібні, сподіваюсь "олені" не будуть так массово хворіти та мутувати Корону. Потихеньку пройдемо. Питання лише - якою ціною, й скільки життів "оленів" буде на превеликий жаль втрачено... Сумно.
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02.11.2021 11:29 Відповісти
Учитывая то, что в этих очередях есть и сердечники, которым после дозы нужен врачебный контроль, а не сидение несколько часов на вокзале, то не удивителен всплеск смертности. Ковид все спишет. Больше смертей, больше ковидных денег.
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02.11.2021 11:44 Відповісти
В Украине 66% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, и эти люди находятся в очень большой групе риска,короновирус косит именно их, а вы твари ширяете всех подряд.
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02.11.2021 11:40 Відповісти
В пресі пишуть, що згідно статистики, найбільша кількість антиваксерів спостерігається серед гімновозів, бояться що їх будуть чіпувати і за допомогою чіпів світова закуліса почне управляти гімновозками.
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02.11.2021 13:46 Відповісти
Сон разума,как всегда,родил чудовищ.Через примерно 220 лет после начала применения вакцин и многих миллионов спасенных жизней вдруг появились апологеты 'плоской земли' в медицине.130 лет,как Пастер внедрил вакцину из ослабленного возбудитель, ну и что.А ПУСТЬ ДОКАЖУТ!
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02.11.2021 18:42 Відповісти
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