Рада сьогодні продовжить розгляд поправок до Держбюджету, виправить закон про олігархів та проведе позачергове засідання

Народні депутати на засіданні парламенту продовжать розгляд поправок та пропозицій до проєкту Державного бюджету на 2022 рік, а також проведуть позачергове засідання ВР, скликане на вимогу Президента.

Після заслуховування оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій від депутатських фракцій і груп парламентарії перейдуть до продовження розгляду поправок і пропозицій до проєкту Держбюджету-2022, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наступними питаннями порядок денний передбачає усунення неточностей чи неузгодженостей в ухвалених законах "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб" (законопроєкт № 2203); "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України" (законопроєкт № 5459-1); "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (законопроєкт № 5599).

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О 16:00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради, скликане на вимогу Президента. Порядок денний передбачає розгляд 13 питань. Зокрема, розглянуть законопроєкт про спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства та посилення відповідальності за підробку COVID-документів.

Крім того, на позачерговому засіданні планується розглянути законопроєкти про внесення змін до: