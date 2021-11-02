Україна - у п'ятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 344 132 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5009 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 247 889 155 випадків інфікування, з них 344 132 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 021 471 людина, з них 5009 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 224,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас, слід зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю, за летальними випадками - 5-ту та 4-ту позицію відповідно.
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за битум для дорог
У нас 300 на 30 млн.
А об этом вот что можно сказать.
Например: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf
Смотрим, сколько было сокращено коек (а это не просто койки, это и специалисты и обслуживающий персонал и оборудование - их обслуживающее) и делаем выводы
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/
Вот тут еще смотрим. Тоже про койко-места но уже от незабвенной Уляны и последователей.
Ларчик-то просто открывается. Если системно сокращать койко-места (специалистов, обслуживающий персонал, оборудование), то рано или поздно наступит крах. Ну, собственно... вот и пришел он.