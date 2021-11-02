Україна - у п'ятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 344 132 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5009 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 247 889 155 випадків інфікування, з них 344 132 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 021 471 людина, з них 5009 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 224,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас, слід зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю, за летальними випадками - 5-ту та 4-ту позицію відповідно.



