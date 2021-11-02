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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - у п'ятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - у п'ятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 344 132 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5009 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 247 889 155 випадків інфікування, з них 344 132 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 021 471 людина, з них 5009 за минулу добу.

Україна - у пятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 224,5 млн осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 700 осіб, зафіксовано 19 455 нових випадків зараження, 12 639 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - у пятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19 02

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас, слід зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 3-тю, за летальними випадками - 5-ту та 4-ту позицію відповідно.

Україна - у пятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19 03
Україна - у пятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Зато ковидные деньги отправлены )(уйлу
за битум для дорог
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02.11.2021 09:00 Відповісти
+6
У них 500 на 300 млн.
У нас 300 на 30 млн.
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02.11.2021 09:07 Відповісти
+5
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02.11.2021 08:58 Відповісти
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02.11.2021 08:58 Відповісти
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02.11.2021 09:58 Відповісти
Зато ковидные деньги отправлены )(уйлу
за битум для дорог
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02.11.2021 09:00 Відповісти
Радует что большинство умерших зебилы. Ну а вообще-то зачем они нужны планете ?
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02.11.2021 09:43 Відповісти
По боксу и по Ковиду мы реально лидеры, с остальным пока проблемы
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02.11.2021 09:01 Відповісти
США лидирует, где 80% привито одной и 70% двумя прививками. Когнитивный диссонанс.
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02.11.2021 09:04 Відповісти
Ты в курсе, что у них население в 10 раз больше, чем в Украине?
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02.11.2021 09:06 Відповісти
У них 500 на 300 млн.
У нас 300 на 30 млн.
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02.11.2021 09:07 Відповісти
Ну хоть в чём-то мы лидируем
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02.11.2021 09:06 Відповісти
ЗЕчемпионы #зробили_себе_разом
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02.11.2021 09:16 Відповісти
Так это данные за воскресенье.
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02.11.2021 09:20 Відповісти
Так за вчера данные стремно давать потому что тогда Украина окажется на втором месте в мире по смертности.
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02.11.2021 09:24 Відповісти
Когда президент страны - *******, когда команда президента состоит из *******ов, то результаты в стране соответствующие.
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02.11.2021 09:20 Відповісти
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02.11.2021 09:44 Відповісти
Так и население страны 73% долпоепы.
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02.11.2021 09:45 Відповісти
Шо вчора в Рівному в центральній поліклініці відбувалось підчас щеплень - це повна дупа... Аббєззяннік
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02.11.2021 09:21 Відповісти
Они хотят ездить на тралебусе!
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02.11.2021 09:27 Відповісти
В Рівному дозволили і без щеплень кататися... В нас прогресивний мер... Дуже любить собі і друзям премії виписувати
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02.11.2021 09:30 Відповісти
Нормальный у вас мэр
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02.11.2021 10:12 Відповісти
Меньше народа - больше кислорода! Правильной дорогой идем товарищи - в светло-зеленое будущее....
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02.11.2021 09:22 Відповісти
Зелених йолопів лікувати потрібно тільки витяжкою з асфальту і від усіх захворювань.
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02.11.2021 09:29 Відповісти
Нічого дивного, адже у нас наслення має найгірші показники по здоров'ю в Європі і Азії.
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02.11.2021 09:38 Відповісти
Это, на самом деле, свидетельствует об эффективности системы здравоохранения.
А об этом вот что можно сказать.
Например: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf

Смотрим, сколько было сокращено коек (а это не просто койки, это и специалисты и обслуживающий персонал и оборудование - их обслуживающее) и делаем выводы

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/

Вот тут еще смотрим. Тоже про койко-места но уже от незабвенной Уляны и последователей.

Ларчик-то просто открывается. Если системно сокращать койко-места (специалистов, обслуживающий персонал, оборудование), то рано или поздно наступит крах. Ну, собственно... вот и пришел он.
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02.11.2021 10:23 Відповісти
Так з того ж ковіду ніякого відкату
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02.11.2021 11:00 Відповісти
 
 