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Довибори в Раду: за результатами обробки 99,46% та 80,14% протоколів лідирують кандидати "СН" Козир та Войцехівський. ІНФОГРАФІКА

Довибори в Раду: за результатами обробки 99,46% та 80,14% протоколів лідирують кандидати

На довиборах до Верховної Ради у двох одномандатних округах у Херсонській та Черкаській областях лідирують кандидати "Слуги народу".

Про це свідчать дані ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, в окрузі №184 (центр – м. Нова Каховка Херсонської області) після підрахунку 99,46% електронних протоколів окружних виборчих комісій, лідирує представник партії "Слуга народу" Сергій Козир (64,58%, 21 261 голос), у найближчого конкурента Ігоря Йосипенка від партії "Європейська Солідарність" – 14,29% (4705 голосів).

В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) за результатами опрацювання 80,14% електронних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Віталій Войцехівський (46,95% або 12 063 голоси). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 25,75% (6 617 голосів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дострокових виборах у Раду ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам

Як повідомлялося, 31 жовтня у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) пройшли проміжні вибори народних депутатів. Позачергові вибори проводились у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Довибори в Раду: за результатами обробки 99,46% та 80,14% протоколів лідирують кандидати СН Козир та Войцехівський 01
Довибори в Раду: за результатами обробки 99,46% та 80,14% протоколів лідирують кандидати СН Козир та Войцехівський 02

Автор: 

ВР (15073) вибори (6724) ЦВК (1177) Козир Сергій (14) Войцехівський Віталій (9)


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Топ коментарі
+17
Я так понимаю, технология манипуляций на выборах отработана!Я не верю что большинство за эту зелень!После 2-х лет зубожіння!Или это у нас большинство абсолютные дебилы?
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02.11.2021 09:08 Відповісти
+14
Лошари продовжують голосувати за клоунів купуючи цукор по 28, а не по 11-12 як при папірєдніках.
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02.11.2021 09:06 Відповісти
+13
Реальный результат довыборов - люди массово не пошли голосовать. Нарид разочаровался, зеленой сказки для люмпена так и не получилось.
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02.11.2021 09:08 Відповісти
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Лошари продовжують голосувати за клоунів купуючи цукор по 28, а не по 11-12 як при папірєдніках.
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02.11.2021 09:06 Відповісти
ще про ковбасу по 2 рубля згадай
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02.11.2021 09:17 Відповісти
При совку цукор був по 78 і 84 коп, а я кажу про ціни трирічної давнини.
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02.11.2021 09:22 Відповісти
Я згадую інше. Коли за часів попередників гривня знецінилась у 3.5 разів, а газ зріс у 8. Не кажу про ганебні сюсюкання з пукіним та деребан з мертвечуком. А нам казали терпіти, бо путін нападе.
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02.11.2021 09:26 Відповісти
Удел терпил терпеть. Спрашивать страдальцев где Порох взял около 250000000 баксов на создание армии и страны бесполезно. Единственная извилина им не подскажет почему Порох обесценил гривну.
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02.11.2021 09:36 Відповісти
Судячи з вашого стогіну терпите саме ви) ми насолоджуємось життям, як би вас це не дратувало)
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02.11.2021 09:42 Відповісти
,,життя задоволеннних лямблій,,?
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02.11.2021 09:44 Відповісти
А, так это раньше ты крепчал от действий власти , а теперь - наслаждаешься... понятно.
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02.11.2021 09:50 Відповісти
гривня знецінилась у 3.5 разів, а газ зріс у 8. )) .. мені жаль людей , в яких - не вистачає розуму зрозуміти - ЧОМУ це сталось . !
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02.11.2021 10:18 Відповісти
Надеюсь Войцеховский тот, что в Киеве на квартиры кидал
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02.11.2021 09:06 Відповісти
Зеленые бараны, все на что-то надеются - в 2019 надеялись, что это тот самый Порошенко который убил своего брата.....
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02.11.2021 09:11 Відповісти
Вы надеялись что баран превратится в льва? Подонки и дебилы не поменяются и не исчезнут ( а жаль )
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02.11.2021 09:26 Відповісти
Я как раз и не надеялся. Наоборот пытался переубедить, всех тех, кто думал, что "их просто ввели в заблаждение", "до них не донесли информацию"..... в том, что это неисправимый и необучаемый контингент! И что то им объяснять бесполезно - они ведуться только на две вещи: 1 - шара; 2 - стадо (то что делают все остальные).
Вот если вы видели человека, вечно играющего в лотерею или игральные автоматы - это типичный зе-избиратель. Переубедить его играть, можно только если каждый раз его бить, та так чтобы потом неделю ходить не мог...
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02.11.2021 09:34 Відповісти
Удачи вам в этом малоперспективным деле.
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02.11.2021 09:38 Відповісти
Я так понимаю, технология манипуляций на выборах отработана!Я не верю что большинство за эту зелень!После 2-х лет зубожіння!Или это у нас большинство абсолютные дебилы?
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02.11.2021 09:08 Відповісти
Да они две недели там такого мутили,в поте лица...
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02.11.2021 09:11 Відповісти
Ніякого зубожіння немає, зарплата росте як номінальна, так і реальна.
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02.11.2021 09:12 Відповісти
а уровень жизни - падает))
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02.11.2021 09:15 Відповісти
на выборы надо ходить, а то "большинство" ходит, а нормальные чего-то ждут, какой процент проголосовал?
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02.11.2021 09:15 Відповісти
Вся суть диванных "патриотов". Ждать, дома, результатов.
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02.11.2021 09:19 Відповісти
"на выборы надо ходить,"- 100% В Херсонской обл (184 округ) 162666 избирателей (за регистрированных). Пришли на участки 32533!!!!. где то чуть больше 20ти%!!!

Не хотят ходить голосовать теперь сосите... х лапу,а зима на носу
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02.11.2021 09:48 Відповісти
Шановні, закликаю бути об'єктивними та уникати категоричних слів "всі, все". Кажіть за себе. Наступні вибори доведуть вам, що не все та не у всіх так погано, як у вас.
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02.11.2021 09:22 Відповісти
поддерживаю, нечего за всех говорить.
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02.11.2021 10:49 Відповісти
Так, більшість українців - дебіли.
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02.11.2021 09:39 Відповісти
Реальный результат довыборов - люди массово не пошли голосовать. Нарид разочаровался, зеленой сказки для люмпена так и не получилось.
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02.11.2021 09:08 Відповісти
Тут все показательно и "нарід" продолжающий голосовать за СН и сам кандидат! Можно было бы конечно сказать, что люди проголосовали на за ярлык "СН" а самого кандидата - ну типа он нормальный человек....можно было бы согласиться с этим в 2019, но не в 2021 в котором, уже полностью ясно что такое СН и любой кто решил окраситься в их цвета - мразь по определению!!!!
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02.11.2021 09:09 Відповісти
А за кого они собирались голосовать?за рыг -им пофиг ,что те под зелень в последний момент перекрасились -то их родные рыги -а для зекрыс пиар)
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02.11.2021 09:13 Відповісти
зекрысы надеются ,что такими же рыгокацапскими методами и президентское голосование проведут?тупо и наивно )
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02.11.2021 09:09 Відповісти
Либо достойных кандидатов вообще НЕТ, либо так считают...Хотя может и общество больно!
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02.11.2021 09:14 Відповісти
Просто нагло прут и узурпируют власть,для них это уже вопрос жизни,или они удерживают власть или в лучшем случае изгнание,в худшем- тюрьма. Готовьтесь к тому что на президентских выборах они проделают тоже самое.
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02.11.2021 09:17 Відповісти
Що ж це коїться?! Жах та й годі! 😲
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02.11.2021 09:17 Відповісти
"Фейєрична" перемога при надзвичайно низькій явці виборців. Щось схоже як в Харкові за мера проголосувало всього 10% виборців.
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02.11.2021 09:18 Відповісти
А где ж армия любителей Петра?
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02.11.2021 09:20 Відповісти
Согласно науки умных ( или проще сказать не дебилов) 3% . Так что быдломассы рулит. Зескот это монобольшинство.
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02.11.2021 09:31 Відповісти
Если почитать тут всех, кто пишет что они умные и их 3% то тут их на сайте 99%.
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02.11.2021 09:46 Відповісти
В огороде бузина а в Киеве дядька.Уж ты явно не из 3%
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02.11.2021 09:54 Відповісти
Яка різниця де я. Головне, подбай де ти.
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02.11.2021 10:01 Відповісти
Выборы сфасифицированы,радуешься что тебе снова в глаза написали?
а на счет Петра-
https://lb.ua/news/2021/08/19/492050_poroshenko_ocholiv_reyting_politikiv.html
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02.11.2021 09:35 Відповісти
Дают пинок Розумкуву под зад, и тут рейтинг в центре "Разумкова" вдруг резко меняется.
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02.11.2021 09:48 Відповісти
Поки що активна меншість в порівнянні зі "смєтунами" і то не стільки "любителів Петра" як противників "ЗЕбілізму". Так що нічого "кивати на Петра".
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02.11.2021 09:37 Відповісти
Бачиш в чому річ. "любителі Петра" та противників "ЗЕбілізму" тут кричать що пора щось робити, що рейтинг уже в "СН" на нулі, що вибори сфальсифікують, чого туди іти. Вслухайся в ці розмови, та почитай розмови москалів перед виборами, один в один. Виводи зроби сам. Ти ж себе до "активної меншості" прираховуєш. Активна меньшість пасивних борцунів.
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02.11.2021 09:53 Відповісти
Без москалів вистачає "скавучання" прихильників ЗЕ, заїзджено звинувачуючих "товариша Петра" у всіх гріхах влади, а критикуючих дії цієї влади, обзивати порохоботами. А до кого я себе прираховую, то не вам судити.
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02.11.2021 10:18 Відповісти
Тут на цензорі, 29% приписів скавчання про "зраду" "зесрані", про здачу інтересів, та тому інше.. та 70% про величь Петра. А про Петра ось що скажу, безнаказанність злочинів породжує впевненість в повну відсутність кари за злочини. Це стосується того як Петро боровся зворогами, як боровся з економічними злочинами, так і самого Петра.
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02.11.2021 10:25 Відповісти
Так не заходьте на цей форум якщо вас так "ковбасить" від того Петра. Він вже заслужив "подяку" народу, а його ще ніяк не можуть "забути" бо хоч він і був далеким від ідеалу, але і наступнику далеко до нього.
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02.11.2021 11:04 Відповісти
Не кажіть мені що робити я не буду казати куди вам треба піти. Те що ви сказали про Петра то ваша думка. Ви маєте на неї право, як і право висловлювати, аргументувати та таке інше. А яку подяку та оцінку він заслужив, покаже час. Скоріше за все ми з вами навіть не узнаємо.
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02.11.2021 12:07 Відповісти
Гадаю, що порозумілися як в тому плані, що оцінку діяльності керманича держави слід давати з часом і не під впливом симпатій чи емоцій, як і в плані наших доріг.
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02.11.2021 12:35 Відповісти
Про дороги. Наприклад в Херсоні запустили першу чергу мостопереходу на якому піарилися всі влади. Але зробили лише коли наступила "зрада". А піпередники лише кормили обіцянками. Ось така зрада зрадная.
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02.11.2021 12:51 Відповісти
Вот якби ще був ріст економіки і добробуту населення, але це видно заплановано на другий термін або ж до 2030 року.
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02.11.2021 13:09 Відповісти
Ну. Сказати та пообіцяти це одне, а зробити це інше. Україна находиться не на марсі, не в сузір'ї "Діва", а на планеті Земля, в тісному звязку з іншими державами. Так було, є, та в найближчі обозримі часи так і буде. Тому в Україні проходять такі ж процеси як і навколо, а навколо вже 2 роки не пойми що. Деякі вважають це найбільшою світовою кризою за останні 90 років. І це не зважаючи на свої негаразди в Україні, яких таки аж занадто вдосталь. Ну і звістно про наше "щастя" під боком. Неадекватних сусідів під керівництвом молі та таракана. Які ніде не ділися та ведуть війну з Україною.
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02.11.2021 13:28 Відповісти
За "щастя" під боком тут ви на 100% праві, воно ще поп*є з нас крові, в прямому і переносному значенні.
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02.11.2021 14:18 Відповісти
Багато в чому підтримую тебе,але не повністю,тому що при ПП я ніколи не боявся прокинутися в малоросії,а при ЗЕлупі кожден день для мене як випробування і боязнь що повернемося в часи януковоща.А що ПП не боровся з сєпарами,корупціонерами та кремлівськими помийками в ЗМІ я повністю згоден.
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02.11.2021 12:12 Відповісти
А те що він не боровся " з сєпарами,корупціонерами та кремлівськими помийками в ЗМІ" тебе не лякало що ти проснешся в малоросіїї, а тут коли почали боротися, ти боїшся.
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02.11.2021 12:16 Відповісти
хто це почав боротися?Навже ЗЕлупа промосковська підстилка,зрадник країни,дезертир?????Я бачу що маю справу з істотою одне з тих зебабуїнів у яких відсутні мізки, і тому вони думають жіеночим статевим органом.
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03.11.2021 11:53 Відповісти
Те що ти бачиш , то скоріше або з твого оточення, або в дзеркалі.
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03.11.2021 15:11 Відповісти
з дебілами зебабуїнами взагалі немає про що говорити,кращий вихід це по рожі з носака заїхати але нажаль в інеті це не доступно.
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05.11.2021 08:20 Відповісти
Ну то вийди на вулицю, отримай по рожі. Носаком.
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05.11.2021 08:30 Відповісти
Тобі точно по рожі заїдуть з носамка як Лєрос показав ФАК на увесь світ як народ "любить" твого підоранайвеличнішого.
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05.11.2021 08:36 Відповісти
згинь нечиста))))Тьфу-тьфу-тьфу)))
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03.11.2021 11:55 Відповісти
Повністю підтримую поважну людину В.Портнікова - "Я вважаю, що партія Слуга народу має зникнути як політичне явище. Оскільки ми прекрасно розуміємо, що це ніяка не партія. Вони не мають власної ідеології. Вся ідеологія партії Слуга народу полягає в тому, що або вони підтримують Зеленського, або не підтримують" - Таку думку висловив Віталій Портников в етері програми Суботній Політклуб на телеканалі Еспресо."
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03.11.2021 11:56 Відповісти
Незлічена кількість українських артистів виступала в 13-14му на Майдані, підтримувала протест, засуджувала режим януковича. Крім одного - володьки зеленського, який глумився з загиблих. І саме цього артиста антимайдану скотина обрала президентом. Найгіршого з гірших.
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03.11.2021 11:57 Відповісти
ПОдсчётам можно доверять не меньше, чем СН, в целом.
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02.11.2021 09:23 Відповісти
Або сфальшували, або нарід дійсно, навіть не дурний, а невиліковний і з цим нарідом нічого не побудуєш.
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02.11.2021 09:24 Відповісти
Або ті хто кричить що "сфальшували", "нарід дійсно, навіть не дурний, а невиліковний" сидять вдома й ждуть результатів виборів, щоб кричати вищезгадане.
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02.11.2021 12:14 Відповісти
Хто вони, хто ці далекоглядні українці, поціновувачі кварталу95 сватів папіків? Ще не наржались по приколу? https://www.youtube.com/watch?v=HhBda9HZOxs За оце голосували?
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02.11.2021 09:25 Відповісти
100%-ые фальсификации и если на довыборах это еще как-то пройдет то на выборах ( надеемся что на досрочных) в масштабах всей страны это не пройдет!!!! Пусть вся эта мерзопакостная власть порадуется в последний раз
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02.11.2021 09:27 Відповісти
Как говорили во времена петуховича: "не важно, кто победил, важно - как посчитали голоса". А тут мы видим как зе-рыги успешно вернулись к практикам 2010-12-годов использовать админ ресурс для победы своих кандидатов.
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02.11.2021 09:31 Відповісти
Я взагалі не розумію як адмін ресурс може вплинути на людину яка думає і робить логічні висновки?
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02.11.2021 13:24 Відповісти
Да , тут два варианта , либо фальсификация , либо население полные идиоты . Кстати , а как там с вакцинацией
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02.11.2021 09:37 Відповісти
Все таки я все більше і більше переконуюсь - поки не видохне населення яке жило при СССР - нічого в цій країні не буде. За що повинні нести кару молоді сімї з дітьми, у яких на найближчі 20 років не видно навіть на обрії ні роботи, ні житла, ні для дітей пристойного навчання.
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02.11.2021 09:44 Відповісти
мені 55. з тобою не згоден на всі 100. молодь сама вибрала зе і примусила це зробити батьків та дідів. я і дружина голосували за пороха. не тому що він хороший а тому що боялися клована і були праві. моя особиста думка.
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02.11.2021 09:54 Відповісти
Підтримую +++
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02.11.2021 10:29 Відповісти
или эти два не совсем слуги народа, как Разумков или народ полудуковатый. иначе как обьяснить?
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02.11.2021 09:47 Відповісти
Я что-то не увидел явки. Если явка 10% и из них большинство за СН, то с одной стороны не все потеряно, а с другой - остальным пох? Они в Украине жить не собираются? На детей/внуков пох?
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02.11.2021 10:15 Відповісти
ну да, такие же, ничем не лучше оказались
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02.11.2021 10:46 Відповісти
Бидло продалось за гречку , от вам і результат !
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02.11.2021 10:28 Відповісти
На 90,9% впевнена, що підтасовка. Це і вірастюк- "вибори" по- пліснявому.
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02.11.2021 10:45 Відповісти
та не, похоже на првду. Такую разницу подтасовать невозможно
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02.11.2021 10:47 Відповісти
Ми продовжуємо голосувати за представників олігархів, які довели Україну до нинішнього стану. Дерибан must go on.
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02.11.2021 11:07 Відповісти
жители Черкас и Херсона недоумки ?
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02.11.2021 11:25 Відповісти
Так
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02.11.2021 13:25 Відповісти
Ні,це не нарорд український,цн насєлєніє нарід який таке обирає у владу або купується за гроші.
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02.11.2021 12:04 Відповісти
 
 