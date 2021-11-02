Нуланд провела переговори щодо РФ та Білорусі з країнами північної Європи

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд провела переговори з представниками країн північної Європи, обговоривши питання Росії, Білорусії та інші аспекти міжнародної політики.

Про це Нуланд повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Широка дискусія відбулася сьогодні з країнами-членами Розширеного партнерства в Північній Європі (E-PINE) щодо Афганістану, Білорусі, Росії, КНР, Близького Сходу, Арктики та Африки", - зазначила заступниця голови Держдепу.

Вона наголосила, що взаємодія з країнами ініціативи E-PINE "дозволяє зміцнювати співпрацю з північними та балтійськими партнерами".

Також читайте: Нуланд не обговорювала у Москві надання Україною особливого статусу ОРДЛО, - Кулеба