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Нуланд провела переговори щодо РФ та Білорусі з країнами північної Європи

Нуланд провела переговори щодо РФ та Білорусі з країнами північної Європи

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд провела переговори з представниками країн північної Європи, обговоривши питання Росії, Білорусії та інші аспекти міжнародної політики.

Про це Нуланд повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Широка дискусія відбулася сьогодні з країнами-членами Розширеного партнерства в Північній Європі (E-PINE) щодо Афганістану, Білорусі, Росії, КНР, Близького Сходу, Арктики та Африки", - зазначила заступниця голови Держдепу.

Вона наголосила, що взаємодія з країнами ініціативи E-PINE "дозволяє зміцнювати співпрацю з північними та балтійськими партнерами".

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Автор: 

Білорусь (7987) росія (66461) США (23613) Нуланд Вікторія (175)


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Настоящая фамилия Нуланд - Нудельман. Будущее, которое выстраевает ее политико-идеологический клан глобалистов это телепузики, без пола, с антенной.
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02.11.2021 09:17 Відповісти
А, ведь, правда
Дідусь і бабуся Нуланд були єврейськими емігрантами, які на початку XX ст. виїхали з Бессарабії, яка тоді належала Російській імперії[4], і мали прізвище Нудельман.

Також Нуланд розповідала, що 1982 року була піонервожатою у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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02.11.2021 09:35 Відповісти
На Бога надійся, а сам розум май!
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02.11.2021 09:26 Відповісти
Новость ни о чем.
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02.11.2021 09:49 Відповісти
В списке оговоренньіх тем слово " Арктика" стало для Кремля "приятной неожиданностью". Москва считает Северньій Ледовитьій океан своей вотчиной , как и Черное море. А ей готовят губозакаточную машину...
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02.11.2021 09:50 Відповісти
 
 