Нуланд провела переговори щодо РФ та Білорусі з країнами північної Європи
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд провела переговори з представниками країн північної Європи, обговоривши питання Росії, Білорусії та інші аспекти міжнародної політики.
Про це Нуланд повідомила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Широка дискусія відбулася сьогодні з країнами-членами Розширеного партнерства в Північній Європі (E-PINE) щодо Афганістану, Білорусі, Росії, КНР, Близького Сходу, Арктики та Африки", - зазначила заступниця голови Держдепу.
Вона наголосила, що взаємодія з країнами ініціативи E-PINE "дозволяє зміцнювати співпрацю з північними та балтійськими партнерами".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дідусь і бабуся Нуланд були єврейськими емігрантами, які на початку XX ст. виїхали з Бессарабії, яка тоді належала Російській імперії[4], і мали прізвище Нудельман.
Також Нуланд розповідала, що 1982 року була піонервожатою у дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4