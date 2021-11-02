Віцепрем'єр Молдови Спину: Переговори з "Газпромом" були дуже складними. Я купив квиток до Санкт-Петербурга в один кінець

Віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що переговори з "Газпромом" про умови постачання газу до Молдови, що відбулися минулого тижня, були дуже складними, але конструктивними.

Про це Спину заявив у ході передачі у прямому ефірі телеканалу PROTV-Chisinau, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не знав, як пройдуть переговори і скільки вони триватимуть. Я купив квиток до Санкт-Петербурга в один кінець. Щодня замовляв квиток назад, а потім відкладав, оскільки переговори тривали. Першого дня, коли ми прилетіли, переговори почалися о четвертій годині дня і тривали до п'ятої ранку. Я дуже вдячний команді "Молдовагаз" та представникам "Газпрому", які виявили терпіння та професіоналізм", - сказав

Він назвав главу "Газпрому" Олексія Міллера "дуже приємним та цікавим переговорником".

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"Ми обговорили весь спектр проблем, які накопичувалися роками. Я радий, що ми знайшли компроміс і дійшли підписання підсумкового протоколу та продовження договору про постачання газу. Це компроміс, який влаштовує обидві сторони", - сказав віцепрем'єр.

Відповідаючи на запитання ведучої, він визнав, що в ході переговорів були моменти, коли здавалося, що угоди не буде досягнуто, і Молдові доведеться купувати газ дорожчий з альтернативних джерел.

"Таке відчуття було. І ми були готові і до цього варіанту, уряд уже доручив державній компанії "Енергоком" купувати газ із альтернативних джерел. І ці закупівлі вже здійснювалися минулого тижня. Але, зрештою, ми знайшли порозуміння щодо нагальних проблем. Тепер потрібно винести уроки і рухатися далі", - наголосив Спину.

Відповідаючи на запитання щодо допомоги Молдові у переговорах із боку Заходу, він сказав, що йому про це невідомо.

"Я не знаю, за столом переговорів була наша делегація та делегація "Газпрому". За контакти на найвищому рівні відповідала президентка Майя Санду. Ми вели переговори, робили свою справу", - заявив Спину.