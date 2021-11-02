Віцепрем'єр Молдови Спину: Переговори з "Газпромом" були дуже складними. Я купив квиток до Санкт-Петербурга в один кінець
Віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що переговори з "Газпромом" про умови постачання газу до Молдови, що відбулися минулого тижня, були дуже складними, але конструктивними.
Про це Спину заявив у ході передачі у прямому ефірі телеканалу PROTV-Chisinau, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не знав, як пройдуть переговори і скільки вони триватимуть. Я купив квиток до Санкт-Петербурга в один кінець. Щодня замовляв квиток назад, а потім відкладав, оскільки переговори тривали. Першого дня, коли ми прилетіли, переговори почалися о четвертій годині дня і тривали до п'ятої ранку. Я дуже вдячний команді "Молдовагаз" та представникам "Газпрому", які виявили терпіння та професіоналізм", - сказав
Він назвав главу "Газпрому" Олексія Міллера "дуже приємним та цікавим переговорником".
"Ми обговорили весь спектр проблем, які накопичувалися роками. Я радий, що ми знайшли компроміс і дійшли підписання підсумкового протоколу та продовження договору про постачання газу. Це компроміс, який влаштовує обидві сторони", - сказав віцепрем'єр.
Відповідаючи на запитання ведучої, він визнав, що в ході переговорів були моменти, коли здавалося, що угоди не буде досягнуто, і Молдові доведеться купувати газ дорожчий з альтернативних джерел.
"Таке відчуття було. І ми були готові і до цього варіанту, уряд уже доручив державній компанії "Енергоком" купувати газ із альтернативних джерел. І ці закупівлі вже здійснювалися минулого тижня. Але, зрештою, ми знайшли порозуміння щодо нагальних проблем. Тепер потрібно винести уроки і рухатися далі", - наголосив Спину.
Відповідаючи на запитання щодо допомоги Молдові у переговорах із боку Заходу, він сказав, що йому про це невідомо.
"Я не знаю, за столом переговорів була наша делегація та делегація "Газпрому". За контакти на найвищому рівні відповідала президентка Майя Санду. Ми вели переговори, робили свою справу", - заявив Спину.
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https://www.delfi.lt/ru/news/live/otoplenie-v-vilnyuse-v-dekabre-podorozhaet-v-2-2-raza.d?id=88663275 в Латвии обещают до 40%, хотя с биотопливом и мусором не очень
Tut mozno posmotret jesli sto
https://www.miestosiluma.lt/
Но Газпром стал сговорчивее благодаря Украине и Польше, которые публично поддержали Молдову, сказав что дадут им газ.
Вот так поступают настоящие друзья.
А то что Россия - враг - никто и не сомневается.
Надеюсь, что за 5 лет ситуация изменится и Молдова найдет более дешевые альтернативные источники. Как и мы.
Хотя-нет.Про Киву то я уже совсем невероятное предположил)
За приднестровский долг речь не идёт , и не включен вообще. Хочет рашка их бесплатно финансировать- ихние проблемы. Главное чтоб за транзит по Украине платили)
Да. И обзывать кретинами может только кретин.
зато конструктивно поржали вместе, - сообщил министр вспыну, ой, министр Андрей.
Неодноразово казав молдаванам- євромастурбаторам: нічого не зміниться з приходом Санду, як не мінялося десятиріччями при всіх попередніх Президентах, Парламентах і Урядах Молдови. Придністрянщини вам ніхто і ніколи не віддасть. Але після жбана вина і миски мамалиги часто бовваніють глюки Штєфана Чел Марє на бойовому коні...