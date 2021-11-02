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Віцепрем'єр Молдови Спину: Переговори з "Газпромом" були дуже складними. Я купив квиток до Санкт-Петербурга в один кінець

Віцепрем'єр Молдови Спину: Переговори з

Віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що переговори з "Газпромом" про умови постачання газу до Молдови, що відбулися минулого тижня, були дуже складними, але конструктивними.

Про це Спину заявив у ході передачі у прямому ефірі телеканалу PROTV-Chisinau, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не знав, як пройдуть переговори і скільки вони триватимуть. Я купив квиток до Санкт-Петербурга в один кінець. Щодня замовляв квиток назад, а потім відкладав, оскільки переговори тривали. Першого дня, коли ми прилетіли, переговори почалися о четвертій годині дня і тривали до п'ятої ранку. Я дуже вдячний команді "Молдовагаз" та представникам "Газпрому", які виявили терпіння та професіоналізм", - сказав

Він назвав главу "Газпрому" Олексія Міллера "дуже приємним та цікавим переговорником".

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"Ми обговорили весь спектр проблем, які накопичувалися роками. Я радий, що ми знайшли компроміс і дійшли підписання підсумкового протоколу та продовження договору про постачання газу. Це компроміс, який влаштовує обидві сторони", - сказав віцепрем'єр.

Відповідаючи на запитання ведучої, він визнав, що в ході переговорів були моменти, коли здавалося, що угоди не буде досягнуто, і Молдові доведеться купувати газ дорожчий з альтернативних джерел.

"Таке відчуття було. І ми були готові і до цього варіанту, уряд уже доручив державній компанії "Енергоком" купувати газ із альтернативних джерел. І ці закупівлі вже здійснювалися минулого тижня. Але, зрештою, ми знайшли порозуміння щодо нагальних проблем. Тепер потрібно винести уроки і рухатися далі", - наголосив Спину.

Відповідаючи на запитання щодо допомоги Молдові у переговорах із боку Заходу, він сказав, що йому про це невідомо.

"Я не знаю, за столом переговорів була наша делегація та делегація "Газпрому". За контакти на найвищому рівні відповідала президентка Майя Санду. Ми вели переговори, робили свою справу", - заявив Спину.

Автор: 

газ (10523) Газпром (3399) Молдова (2097) росія (66461)


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Топ коментарі
+9
нет, атм не шара. Но они рисковали вообще замерзнуть.
Но Газпром стал сговорчивее благодаря Украине и Польше, которые публично поддержали Молдову, сказав что дадут им газ.
Вот так поступают настоящие друзья.
А то что Россия - враг - никто и не сомневается.
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02.11.2021 09:44 Відповісти
+9
наоборот - благодаря Украине и Польше, которые поддержали соседа и сказали что дадут газ - Газпром стал сговорчивее.
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02.11.2021 09:47 Відповісти
+8
Санду тоже делала свое дело , никаких сомнений. Да и анонсированньіе поставки газа из Украиньі и Румьінии заставили Миллера сидеть на попе ровно за столом переговоров. Ни на какие политические уступки Молдова не пошла , и єто хорошо !
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02.11.2021 09:44 Відповісти
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Где вы увидели кинжал? Транспортировка будет через Украину.
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02.11.2021 09:32 Відповісти
наоборот - благодаря Украине и Польше, которые поддержали соседа и сказали что дадут газ - Газпром стал сговорчивее.
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02.11.2021 09:47 Відповісти
не взяла газ у друзей и подписала контракт с газпромом
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23.11.2021 17:43 Відповісти
пiдписав контракт з д"яволом
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02.11.2021 09:27 Відповісти
все вынуждены это делать - если нет своего газа.
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02.11.2021 09:43 Відповісти
значить ти визнаєш що рашка - цe щe та сатана!
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02.11.2021 10:35 Відповісти
Litva toze neimejet svojego gaza no etu problemu resila.Dlia otoplenija pocti nenado gaza potomu sto gaz zamenili biotoplivom,takze imejet i terminal po gazu kotori uspesno rabotajet.V etom godu vsego zakupili gaza s gazproma 22% eto bolse dlia promislenosti,66% gaza zakupili s amerkinaskix 4 kompaniji.Nam gazprom svoji usloviji uze nepostavit eto fakt,
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02.11.2021 11:26 Відповісти
Net poskolku te sto na gaze imejet otoplenija platyt 5 raz doroze,cem te sto imejet biotoplivo.Eto fakt segodnesnego dnia u nas.Jest posiolki te sto tolko gazom grejet vot oni i playtyt 5 raz doroze
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23.11.2021 18:10 Відповісти
Все крупные города Литвы ( как и Латвии ) отапливаются централизованно от ТЭЦ, построенных ещё в совке, которые питаются от угля, мазута, природного газа. Вот посёлки на биотопливе, но их пока мало.
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24.11.2021 16:53 Відповісти
Ja neznaju kak Laviji no Litve pocti vsio na biotoplive.******* daze bolse cem nado nastrojili teper idiot bolsaja konkurencija mezdu nimi ne vse daze rabotajet no polnuju mocnost.Malenkix posiolkax eto da tam nevezde biotoplivo.Bolsix gorodax ecio musor idiot tam eti do 40% otoplenija dlia goroda delajut.Vilnius,****** i ********
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24.11.2021 17:01 Відповісти
https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1548337/litva-shokiruiushchie-scheta-za-otoplenie-za-oktiabr-ne-predel-v-dekabre-ozhidaetsia-novyi-skachok-tsen про рост цен на биотопливо тем ничего нет

https://www.delfi.lt/ru/news/live/otoplenie-v-vilnyuse-v-dekabre-podorozhaet-v-2-2-raza.d?id=88663275 в Латвии обещают до 40%, хотя с биотопливом и мусором не очень
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24.11.2021 17:19 Відповісти
Tut ******* i rajona cena 3.62 evro centa za kwh.Zelioni jest biotoplivo,ziolti gaz sto oni ispolzujet.Oni pisut 88% dlia otoplenija oni ispolzujet biotoplivo..Eto grafik kak izmenilos s 2012 goda.U nas oni jedinstvenyje postavciki dlia zytelej ******* i regiona
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24.11.2021 17:29 Відповісти
***** energija ecio jest kolkuliator gde mozno podcitat skolko stojit dopustim oplata za 60 kvm metrov jesli stary dom 31 evro,jesli gazom togda budet 91.35 dani moment.Jesli posle renovaciji dom gde to 2 raza mense nado platyt za otoplenija.

Tut mozno posmotret jesli sto
https://www.miestosiluma.lt/
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24.11.2021 17:44 Відповісти
Не верю, подарков от Газпрома и Расеи не бывает! Если там пахнет шарой, то нужно трусить того Спыну, проверять его счета....
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02.11.2021 09:28 Відповісти
нет, атм не шара. Но они рисковали вообще замерзнуть.
Но Газпром стал сговорчивее благодаря Украине и Польше, которые публично поддержали Молдову, сказав что дадут им газ.
Вот так поступают настоящие друзья.
А то что Россия - враг - никто и не сомневается.
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02.11.2021 09:44 Відповісти
В Молдове анонсировали очередное повышение тарифов в 2 раза, газ они покупают теперь по 45 центов за куб а для потребителя он будет еще дороже.
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02.11.2021 09:29 Відповісти
а у них есть выбор?
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02.11.2021 09:45 Відповісти
Понятно что пошли на уступки по Приднестровью.
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02.11.2021 09:37 Відповісти
сейчас подтянутся эксперды с мокшанских болот там где звучит слово газ они как мухи слетаются и все объяснят
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02.11.2021 09:38 Відповісти
Санду тоже делала свое дело , никаких сомнений. Да и анонсированньіе поставки газа из Украиньі и Румьінии заставили Миллера сидеть на попе ровно за столом переговоров. Ни на какие политические уступки Молдова не пошла , и єто хорошо !
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02.11.2021 09:44 Відповісти
согласен с вами.
Надеюсь, что за 5 лет ситуация изменится и Молдова найдет более дешевые альтернативные источники. Как и мы.
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02.11.2021 09:46 Відповісти
Про нас трудно верится в увеличение добычи. На сколько там наростили за 7 последних лет ?
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02.11.2021 09:58 Відповісти
С 2015 по 2020 нарастили с 48% внутреннего потребления до 70%. Упёрлись в эту цифру, т.к. далее надо было разрабатывать труднодоступные горизонты, а фиксированная закупочная цена 170 долл. ограничивала возможности. Везде, где возможно было - ввели мощности до 2020 года. При увеличении закупочной цены появится возможность ещё нарастить до 75-80%. Остаток тогда будет некритичным, на уровне колебаний "холодная/теплая зима", и всегда будет возможность перекрыть его газом из Словакии.
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02.11.2021 10:32 Відповісти
Це все кола на воді після камінці, де цифри реального видобутка? А то наприклад Ваше ствердження "С 2015 по 2020 нарастили с 48% внутреннего потребления до 70%." також буде справедливе навіть при тому що внутрішній видобуток газа впаде. Це в випадку скорочення "внутреннего потребления". Тому якщо відомо, цифри фактичного видобутку газа.
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02.11.2021 10:39 Відповісти
Звідки знаєш, що Молдавія не пішла на політичні поступки? Санду чи Спину тобі нашептали? Чи Гавріліца...
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02.11.2021 12:06 Відповісти
Кретини взяли на себе зобов'язання виплатити борги придністровького анклаву, за рахунок якого росія фінансує сепаратистів. Фактично, згодились фінансувати агресію Росіїї проти себе. Рідкісні дебіли.
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02.11.2021 09:54 Відповісти
До речі, те саме робилось і при Порошенку, коли в даунбасі закуповувалось "російське" вугілля. Фінансування самою країною-жертвою усіх угресивних дій проти неї - це відома "фішка" *****. Але проходить це не завжди, і лише там, де при владі у країні-жертві або зрадники, або дебіли.
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02.11.2021 09:58 Відповісти
Откуда такая информация?
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02.11.2021 09:59 Відповісти
Не давайте людям такими питаннями подумати, що Ви неписьменний і нездатні читати.
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02.11.2021 10:03 Відповісти
А по суті питання. Звідки у Вас інформація про те що Молдова "взяли на себе зобов'язання виплатити борги придністровького анклаву" надайте посилання. Це ж так просто.. У вас є інформація, то надайте джерело тої інформації. А ще краще першоджерело, текст " итогового протокола и продлению договора о поставках газа."
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02.11.2021 10:11 Відповісти
Вполне возможно.Не поверите,но Молдавия очень довольна,что у нее есть Приднестровье,а все разговоры о его статусе-понты для избирателей.Кстати ,великий Гэтьман в конце своей каденции снял санкции с ММЗ,который принадлежит другу путина.Самое интнресное:по просьбе Молдовы))Угадаете с одного раза почему?
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02.11.2021 10:21 Відповісти
"Можливо", та "підписали" про це, як би різне. А то вчора писали що Зеленский сказав що "острів Крим" і приводили навіть джерело інформації, славетний "Інтерфакс". Зраду зрадную тут кричали. А Зеленський сказав таки "півострів", та ще й тикнув мордами G20 про те що вони базыкали які не виконують зобовязання. Отже джерело інформації, то є дуже важлива частина. Бо джерела можуть бути різними, а інформація з них може бути діаметрально протилежна. Та таке простеньке прохання, частенько виводить брехунів на "чисту воду". Я гадаю, що текста угоди ми не побачимо. Вряд чи його оприлюднять.
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02.11.2021 10:35 Відповісти
Так я и говорю:"возможно".Возможно и жизнь на Марсе есть,возможно и Кива-гений.Предполагать можно что угодно.
Хотя-нет.Про Киву то я уже совсем невероятное предположил)
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02.11.2021 10:41 Відповісти
Да я понял тебя. Только высказал позицию.. написал бы " " что предполагает, думает , ну или что-то в таком духе, то и не было бы моей просьбы про источник информации. Я ж не против таких мыслей, догадок, или заблуждений. Я против озвучивания информации без подтверждений. А высказывание мнений и догадок так это вполне разумно и хорошо.
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02.11.2021 10:46 Відповісти
Нет . Они даже долги молдовагаз на себя не взяли. Уже опубликован протокол переговоров. Правительство проведет аудит долгов, а то получается что население платит 100%, а дочерняя компания молдовагаз, которая принадлежит кстати Газпрому, искуствено создаёт долг покупая дорогие авто и делая шикарные ремонты, а платит Газпрому около 90% за газ. Поэтому будет аудит, и только после мая 2022года будет принято решение по долгу. Причем долг коммерческий а не правительства. Это важно.
За приднестровский долг речь не идёт , и не включен вообще. Хочет рашка их бесплатно финансировать- ихние проблемы. Главное чтоб за транзит по Украине платили)
Да. И обзывать кретинами может только кретин.
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02.11.2021 11:20 Відповісти
Ви написали очевидну брехню, вигадки, власне трактування, що далеке від реалій, і при тому не хочете, щоб Вас називали кретином. Дивно.
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03.11.2021 08:36 Відповісти
Лавров кааак засадит.... конечно шо с отбытием взад в Кишинев пришлось повременить
зато конструктивно поржали вместе, - сообщил министр вспыну, ой, министр Андрей.
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02.11.2021 09:54 Відповісти
Они приняли долги Приднестровья на себя или нет?
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02.11.2021 10:34 Відповісти
вряд ли . У Молдовы своих долгов ~750 млн. У приднестровья более 8 млрд. Откуда такие деньги в Молдове чтобы оплачивать гигантские долги российских марионеток.
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02.11.2021 10:47 Відповісти
Нет . Они и свои пока не приняли. Опубликован протокол переговоров.
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02.11.2021 11:22 Відповісти
Брехня. Сумісний з Газпромом аудит боргів - це і є фактичне і юридичне визнання боргу Придністров'я як боргу Молдови.
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03.11.2021 08:38 Відповісти
Не понятно: "Легли под ***** или нет"?
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02.11.2021 11:42 Відповісти
Все як було, так і залишилося на своїх місцях. Молдавана вчергове взяли за вухо і сказали - грійтеся (покищо...) газом і не чіпайте Придністрянщини....
Неодноразово казав молдаванам- євромастурбаторам: нічого не зміниться з приходом Санду, як не мінялося десятиріччями при всіх попередніх Президентах, Парламентах і Урядах Молдови. Придністрянщини вам ніхто і ніколи не віддасть. Але після жбана вина і миски мамалиги часто бовваніють глюки Штєфана Чел Марє на бойовому коні...
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02.11.2021 12:20 Відповісти
 
 